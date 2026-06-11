Claims Connection Group이 IBM watsonx를 사용하여 고객이 가장 필요할 때 보험증권 문서를 더 빠른 조치로 전환하는 방법

보험증권 검토는 매우 중요한 정보 검색 문제입니다. 주택 소유자는 화재, 우박, 누수 또는 쓰러진 나무가 발생한 후 보험 기관에 전화하여 "보험에 가입할 수 있나요?"라는 간단한 질문을 할 수 있습니다. 이 질문 뒤에는 보장 한도, 제외 사항, 조건 및 예외 사항이 수십 페이지에 걸쳐 상세히 명시된 방대한 보험증권 문서가 숨어 있습니다. Lexaari는 정확한 답변을 빠르게 제공합니다.

Claims Connection Group은 재산 및 자동차 보험 청구 에코시스템에서 활동하며 보험 계약자를 자격을 갖춘 수리 계약업체와 연결하고 관련된 모든 당사자를 조정합니다. 이 워크플로에서 보험사는 보험 회사이고, 보험 대리인 또는 브로커는 보험 계약자가 보장 범위를 관리하도록 돕고, 손해사정사는 보험금 청구를 평가합니다. 보험계약자에게 필요한 것은 명확한 안내와 안전한 다음 단계입니다.

Claims Connection Group은 보험증권의 문구를 이해하고 올바른 조치를 취하는 데 걸리는 시간을 줄이기 위해 Lexari를 구축했습니다. 이 애플리케이션은 스마트 시트(주요 보장 정보, 한도 및 제외 사항을 추출하는 피해별 요약)를 통해 보험증권을 구조화되고 검색 가능한 정보로 변환합니다. 이러한 작업은 사전 정의된 체크리스트에 맞지 않는 질문에 대한 대화형 인터페이스인 AskLexxari를 통해 이루어집니다.

IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate, IBM® Code Engine 및 IBM Verify는 Claims Connection Group과 Lexxari에 소스 기반 정책 분석, 보안 사용자 액세스, 확장 가능한 배포를 위한 모듈식 기반을 제공합니다. 또한 이러한 IBM 스택은 보험 워크플로에 필요한 제어를 유지하면서 청구량 또는 고객 요구 사항이 변경됨에 따라 Lexxari가 성장할 수 있는 여지를 제공합니다.

이 게시물에서는 보험 사용 사례, Lexari의 기반이 되는 IBM watsonx 아키텍처, 추적성을 잃지 않고 애플리케이션을 확장하는 데 도움이 되는 설계 선택에 대해 설명합니다.