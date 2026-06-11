Claims Connection Group이 IBM watsonx를 사용하여 고객이 가장 필요할 때 보험증권 문서를 더 빠른 조치로 전환하는 방법

Claims Connection Group은 복잡한 보험 증권을 체계적이고 검색 가능한 인텔리전스로 전환하기 위해 IBM에 Lexxari 애플리케이션을 구축했습니다. 이를 통해 보험 대리점은 느린 수동 보험증권 검토 주기를 몇 분 만에 근거가 있는 답변으로 대체할 수 있습니다.
보험증권 검토는 매우 중요한 정보 검색 문제입니다. 주택 소유자는 화재, 우박, 누수 또는 쓰러진 나무가 발생한 후 보험 기관에 전화하여 "보험에 가입할 수 있나요?"라는 간단한 질문을 할 수 있습니다. 이 질문 뒤에는 보장 한도, 제외 사항, 조건 및 예외 사항이 수십 페이지에 걸쳐 상세히 명시된 방대한 보험증권 문서가 숨어 있습니다. Lexaari는 정확한 답변을 빠르게 제공합니다.
Claims Connection Group은 재산 및 자동차 보험 청구 에코시스템에서 활동하며 보험 계약자를 자격을 갖춘 수리 계약업체와 연결하고 관련된 모든 당사자를 조정합니다. 이 워크플로에서 보험사는 보험 회사이고, 보험 대리인 또는 브로커는 보험 계약자가 보장 범위를 관리하도록 돕고, 손해사정사는 보험금 청구를 평가합니다. 보험계약자에게 필요한 것은 명확한 안내와 안전한 다음 단계입니다.
Claims Connection Group은 보험증권의 문구를 이해하고 올바른 조치를 취하는 데 걸리는 시간을 줄이기 위해 Lexari를 구축했습니다. 이 애플리케이션은 스마트 시트(주요 보장 정보, 한도 및 제외 사항을 추출하는 피해별 요약)를 통해 보험증권을 구조화되고 검색 가능한 정보로 변환합니다. 이러한 작업은 사전 정의된 체크리스트에 맞지 않는 질문에 대한 대화형 인터페이스인 AskLexxari를 통해 이루어집니다.
IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate, IBM® Code Engine 및 IBM Verify는 Claims Connection Group과 Lexxari에 소스 기반 정책 분석, 보안 사용자 액세스, 확장 가능한 배포를 위한 모듈식 기반을 제공합니다. 또한 이러한 IBM 스택은 보험 워크플로에 필요한 제어를 유지하면서 청구량 또는 고객 요구 사항이 변경됨에 따라 Lexxari가 성장할 수 있는 여지를 제공합니다.
이 게시물에서는 보험 사용 사례, Lexari의 기반이 되는 IBM watsonx 아키텍처, 추적성을 잃지 않고 애플리케이션을 확장하는 데 도움이 되는 설계 선택에 대해 설명합니다.
핵심 사용 사례는 청구 과정에서의 보험증권 해석입니다. 예를 들어, 나무가 쓰러진 경우 보험 계약자는 나무 제거, 잔해 제거 또는 지붕 수리가 보장되는지 여부를 알아야 할 수 있습니다. 계약업체는 작업이 시작되기 전에 동일한 정보를 확인해야만 해당 작업이 보험증권의 보장 한도 내에서 처리될 수 있습니다.
이러한 과제는 대규모 재난 상황이 발생하면 더욱 커집니다. 2025년 미네소타에서 발생한 대규모 폭풍('데레초' 또는 빠르게 이동하는 강력한 뇌우)에서는 시속 130~145마일의 바람이 약 900만 그루의 나무를 쓰러뜨렸습니다.
일부 보험 가입자는 자신의 부지에서 수십 그루의 나무가 쓰러지는 피해를 입었고, 보험 대리인은 폭증하는 긴급 전화에 직면했고, 미묘한 보험증권 문구 때문에 각 상황에 대한 답변이 달라졌습니다. 예를 들어, 나무 제거 비용을 허용하는 것처럼 보이는 조항은 나무에 불이 났을 때만 적용되고 바람에 쓰러진 경우에는 적용되지 않을 수 있습니다.
이러한 예외 상황에서는 수동 검토 방식이 압박을 견디지 못하고 무너집니다. 숙련된 검토자가 답을 찾을 수는 있지만 최대 45분이 걸릴 수 있습니다. Lexari는 보험증권을 업로드하고, 피해 유형을 선택하고, 숙련된 사용자가 보험 계약자에게 조언하기 전에 검토할 수 있는 소스 기반 요약을 생성하여 해당 경로를 압축하도록 설계되었습니다.
최종 사용자에게 있어 가치는 단순히 속도만이 아닙니다. 보험 대리인은 보다 일관된 답변을 얻고, 손해사정사와 계약업체는 보험금 청구에 대비할 수 있는 지침을 얻고, 보험 계약자는 보험금 청구 전에 다음 단계를 더 명확하게 알 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 불필요한 무급 청구(보장되지 않는 청구)를 줄이는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
Lexxari의 아키텍처는 컨테이너화된 애플리케이션 및 작업을 위한 IBM® Cloud의 서버리스 런타임인 IBM® Cloud Code Engine에서 실행되는 브라우저 기반 사용자 인터페이스로 시작됩니다. 이 아키텍처는 팀이 서버를 직접 관리하지 않고도 서비스를 배포하는 데 도움이 됩니다. 인터페이스(다이어그램의 상단 상자에 설명되어 있음)를 통해 사용자(예: 보험 대리인)는 보험증권 PDF를 업로드하고 피해 유형을 선택할 수 있습니다. 또한 스마트 시트를 생성하거나 AskLexxari를 통해 질문할 수 있습니다.
인증은 애플리케이션이 ID 공급자를 통해 사용자의 ID를 확인할 수 있게 해주는 표준 로그인 프로토콜인 OIDC(OpenID Connect)를 사용하여 IBM Verify를 통해 실행됩니다. 역할 기반 액세스 제어를 통해 사용자가 승인된 보험증권과 출력만 볼 수 있습니다.
업로드 후 애플리케이션은 PDF 텍스트를 직접 읽을 수 있는지 확인합니다. 일부 보험증권은 디지털 방식으로 생성되어 쉽게 분석할 수 있습니다. 다른 보험증권은 스캔, 이미지 또는 기타 일관되지 않은 형식으로 도착합니다. 문서에 추가 처리가 필요한 경우 Lexxari는 광학 문자 인식(OCR)을 watsonx.ai의 비전 기능과 함께 사용합니다.
Cloud Code Engine에서 실행되는 FastAPI 백엔드는 처리를 조정합니다(다이어그램 왼쪽 상단의 밝은 파란색 상자). 여기서 백엔드는 OCR의 필요성을 검증하고, 보험증권 텍스트를 추출하고, 프롬프트를 IBM watsonx.ai로 라우팅하고, 스마트 시트를 생성하고, 사용 이벤트를 기록합니다. 또한 AskLexxari에서 사용하는 검색 엔드포인트를 노출합니다.
사전 정의된 워크플로에서 사용자는 화재, 바람 또는 우박과 같은 피해 유형을 선택합니다. 그런 다음, Lexxari는 추출된 보험증권 텍스트에 대해 질문 그리드를 실행합니다. 각 피해 유형에는 약 16~20개의 보험증권 질문(예: "화재 본인 부담금 얼마인가요?" 또는 "보험 한도액은 얼마인가요?")이 포함될 수 있습니다. 이 모델은 보장 한도, 보험증권 날짜, 자기 부담금, 제외 사항, 기타 메타데이터와 같은 답변을 추출한 후 구조화된 스마트 시트 형식으로 반환합니다.
개방형 질문의 경우 Asklexxari는 보험증권별 증거로 입력 범위를 좁히는 검색-증강 생성 (RAG)을 사용합니다. 또한 이 접근 방식을 통해 감사 추적이 가능하므로 보험 대리인이 답변을 신속하게 확인할 수 있습니다. watsonx Orchestrate는 대화 경험을 나머지 워크플로(다이어그램 오른쪽 상단의 하늘색 상자)와 연결합니다.
Lexxari는 챗봇을 애플리케이션으로 취급하는 것이 아니라, Orchestrate를 사용하여 올바른 보험증권 데이터, 백엔드 서비스 및 출처 기반 근거 제공 단계를 통해 질문 및 답변 프로세스를 라우팅합니다. 업로드, OCR 유효성 검사, 스마트 시트 생성과 같은 결정론적 단계는 결정론적으로 유지되는 반면, AI 구성 요소는 언어 중심 추출 및 Q&A를 처리합니다.
또한 이 아키텍처는 모델 선택의 여지를 남겨둡니다. 배포 설정을 통해 모델 구성을 처리할 수 있으므로 애플리케이션이 하나의 모델 제품군에만 국한되지 않습니다. 이를 통해 팀은 전체 워크플로를 다시 작성하지 않고도 모델의 정확성, 비용, 지연 시간 및 적합성을 테스트할 수 있는 실용적인 방법을 얻을 수 있습니다.
분석 계층은 Elasticsearch를 사용하여 스마트 시트 출력, Q&A 활동, 피드백 및 사용 데이터(오른쪽 하단 상자)를 저장합니다. Elasticsearch는 정형 데이터와 비정형 데이터를 인덱싱하도록 설계된 검색 및 분석 엔진입니다. Lexari에서는 스마트 시트 질문에 대한 사용량 모니터링, 피드백 분석 및 향후 개선 사항을 지원합니다. 애플리케이션은 사용자가 어떤 피해 유형을 선택하는지, 어떤 질문을 하는지, 답변이 어디에서 긍정적 또는 부정적 피드백을 받는지 추적할 수 있습니다.
주요 설계 요구 사항은 모듈성, 정확성, 설명 가능성, 인간 검토, 보안 및 확장성이었습니다.
모듈성
모듈성이란 아키텍처의 각 부분이 전체적인 재구축 없이도 변경될 수 있음을 의미합니다. Claims Connection Group은 소규모 대리점부터 대형 보험사에 이르기까지 시스템, 규정 준수 요구 사항 및 배포 기본 설정이 다른 다양한 사용자에게 서비스를 제공하기 때문에 모듈성은 중요합니다.
정확성
정확성은 약관 기반 근거 제공에서 시작됩니다. Lexxari는 모델이 일반 지식이 아닌 보험증권 문구로 응답하도록 지시합니다. 생성된 스마트 시트의 경우 답변은 페이지 단위의 출처 정보로 연결됩니다. 대화형 Q&A의 경우 RAG 워크플로는 보다 세분화된 출처 기반 근거를 제공하므로 사용자는 답변의 출처를 확인할 수 있습니다.
설명 가능성
설명 가능성이란 애플리케이션이 특정 답변을 생성한 이유를 사용자가 이해할 수 있음을 의미합니다. 보험에서는 보장 범위 답변이 보험 계약자의 청구 여부, 계약업체의 작업 시작 여부 또는 고객의 본인 부담금 지불 여부에 영향을 미칠 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 출처 기반 답변을 사용하면 전문 검토자가 조치를 취하기 전에 답변을 보험증권 문구와 비교할 수 있습니다.
인간 담당자의 권위 유지
Lexari는 보험 대리인, 손해사정사 및 Claims Connection Group 직원을 지원하지만 전문적인 판단을 대체하지는 않습니다. 사용자는 답변을 검증하고, 출처를 조사하고, 피드백을 제공하고, 최종 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 설계 방식은 책임 소재를 명확히 하면서도 수동 검색에 따른 부담을 줄여줍니다.
보안
또한 Lexxari는 보험증권 문서, 청구 컨텍스트 및 사용자별 데이터에서 개인 식별 정보(PII)를 사용하기 때문에 설계 단계부터 보안을 아키텍처에 내장해야 설계해야 했습니다. IBM Verify는 OIDC를 통해 ID 및 액세스 관리를 제공하며, 역할 기반 제어를 통해 사용자는 액세스 권한이 부여된 보험증권 및 출력을 제한할 수 있습니다.
확장성
보험 수요는 일정한 비율로 증가하지 않기 때문에 확장성도 또한 매우 중요했습니다. 평상시에는 관리할 수 있는 수준의 보험증권 관련 질문이 있을 수 있지만, 대형 폭풍이 발생하면 통화, 업로드 및 보장 범위 확인이 갑자기 급증할 수 있습니다. IBM Code Engine에서 UI 및 FastAPI 백엔드를 실행하면 이러한 급증 상황에서 애플리케이션을 확장하는 데 도움이 됩니다. Claims Connection Group은 모듈식 설계를 통해 핵심 워크플로를 재구축하지 않고도 새로운 피해 유형, 고객 환경 및 통합을 추가할 수 있습니다.
Lexari의 가장 큰 교훈은 엔터프라이즈 AI에 항상 더 많은 에이전트나 더 복잡한 모델 로직이 필요한 것은 아니라는 것입니다. 많은 배포 환경에서는 예측 가능한 워크플로 설계가 더 중요합니다. Lexari 아키텍처는 프로세스가 알려진 결정론적 단계(예: 문서 업로드, OCR 유효성 검사, 피해 유형 선택, 로깅)를 사용합니다. 보장 범위 세부 정보를 추출하고 출처 기반 질문에 답하는 등 언어 이해를 통해 가치를 창출하는 AI를 사용합니다.
이러한 설계를 통해 애플리케이션을 더 쉽게 확장할 수 있습니다. Claims Connection Group은 기반을 재구축하지 않고도 피해 유형, 보험 양식, 보험 라인, 견적 분류 워크플로, 콜센터 진입점 또는 보다 심층적인 보험사 통합을 추가할 수 있습니다. 또한 동일한 패턴으로 기업 고객 요구 사항의 변화에 따라 다양한 배포 환경을 지원할 수도 있습니다.
최종 사용자에게 있어 이러한 기술적 선택은 더 빠른 응답, 더 명확한 의사소통, 그리고 예방 가능한 청구 실수의 감소로 이어집니다. Claims Connection Group의 경우 IBM 스택은 하나의 긴급 보험 워크플로로 시작하여 더 광범위한 보험증권 인텔리전스 비즈니스로 성장할 수 있는 애플리케이션을 지원합니다. Claims Connection Group은 IBM을 기반으로 Lexxari를 구축함으로써 출처 증거, 보안 및 인간의 판단을 중심에 두고 청구 관련 작업 전반에서 AI를 확장할 수 있는 모듈식 기반을 확보했습니다.