Careerforce Pro가 채용 이벤트를 관리형 AI 신호로 전환하는 방법

Careerforce Pro는 IBM® watsonx.ai 및 IBM® watsonx.governance 기술을 사용하여 채용 팀이 채용 시간을 거의 96% 단축하고, 후보자의 불일치를 파악하고, 채용 담당자가 최종 결정을 제어할 수 있도록 지원합니다.
의료 채용에서는 속도가 생명입니다. 공석이 최소 3주 동안 충원되지 않으면 인력 부족, 초과 근무 압박, 번아웃 및 환자 치료 지연으로 이어질 수 있습니다. 한편, 채용 담당자에게 있어 병목 현상은 후기, 초기 심사, 일정 수립, 파이프라인에 도달하지 말았어야 하는 후보자 걸러내기 등 의미 있는 첫 번째 대화 전에 시작되는 경우가 많습니다.
Careerforce Pro는 초기 단계의 마찰을 해결하고 적합한 후보자 파이프라인을 제공하기 위해 AI 기반 인재 확보 플랫폼을 구축했습니다. 캘리포니아주 월넛 크릭에 본사를 둔 이 회사는 자동화뿐만 아니라 채용 담당자가 더 빠른 신호를 필요로 하는 대량 채용 워크플로에 중점을 두고 있습니다.
Careerforce Pro는 IBM watsonx.ai 및 IBM watsonx.governance를 사용하여 이직률이 높은 다양한 산업 전반에서 자동화된 선별, 구조화된 면접, 상황별 후보자 매칭, 관리형 채용 인텔리전스를 강화합니다.
이 플랫폼은 채용 담당자의 판단을 대체하는 것이 아니라 이력서, 면접 및 후보자 상호 작용의 증거를 설명 가능한 신호로 정리하여 채용 프로세스에 구조를 제공합니다.
채용 담당자는 확신을 가지고 이러한 인사이트를 검토하고 질문하고 그에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 그 결과, 채용 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원하는 동시에 사람들이 최종 결정을 통제할 수 있도록 설계된 플랫폼이 탄생했습니다.
Careerforce Pro는 많은 채용 팀이 직면한 실질적인 과제를 중심으로 구축되었습니다. 채용 담당자는 단편화된 채용 파이프라인에서 자격이 없거나 평가하기 어려운 후보자에게 너무 많은 시간을 할애합니다. 이 플랫폼은 조기 심사를 간소화하고, 자격 및 기술을 검증하고, 구조화된 AI 지원 면접을 수행하고, 키워드 매칭이 아닌 상황에 따라 후보자를 역할에 매칭하는 데 도움이 됩니다.
그 영향은 채용 담당자 경험에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 이제 채용 팀은 이력서, 통화 메모, 비디오 응답 및 일정 기록을 수동으로 작성하는 대신 우수한 후보자에게 더 빨리 대응하고, 관리 업무에 소요되는 시간을 줄이고, 구조화된 인사이트를 검토할 수 있습니다. 간호, 임상 및 인접 치료와 같은 의료 분야에서 이 플랫폼을 사용하면 채용 일정을 최대 50%까지 단축할 수 있습니다.
Careerforce Pro는 또한 새로운 채용 위험인 지원자의 허위 정보 기재에 대처합니다. AI 도구는 사기성 지원자를 식별하기 더 어렵게 만들었습니다. Gartner에 따르면 2028년까지 구직자 프로필 4개 중 1개가 가짜일 것이라고 합니다. 이 플랫폼은 채용 결정이 내려지기 전에 이력서 주장, 오디오 면접 응답 및 비디오 면접 응답을 상호 참조하여 불일치를 표시합니다. 원격 채용, AI 생성 이력서 및 코칭 응답으로 인해 초기 단계의 후보자 검증이 더욱 복잡해짐에 따라 이 기능은 더욱 중요해지고 있습니다.
플랫폼이 최종 채용 결정을 내리는 것이 아니라는 점을 명심하세요. 플랫폼은 증거를 구조화하고, 신호를 표시하고, 채용 담당자 또는 HR 리더를 개입시킵니다.
다음 다이어그램은 왼쪽에서 오른쪽으로 스토리가 진행됩니다. 즉 고객 환경에서 원시 채용 데이터가 유입되면, IBM 기술이 인텔리전스 계층을 지원하고, 검증된 인사이트가 채용 팀으로 전달됩니다.
왼쪽에서 있는 Careerforce Pro는 이력서, 음성 화면, 화상 면접, 그리고 채용 박람회, 매장 또는 채용 사이트에서 지원자가 캡처하는 QR 코드 등 여러 채널에서 채용 데이터를 수집합니다. 메시징 및 스트리밍 브로커인 RabbitMQ는 비동기 이벤트 파이프라인을 지원합니다.
이러한 설계 선택은 대규모 채용에서 중요합니다. 특히 의료 또는 현장 근무 직종의 경우 채용 공고 후 지원자 수가 급증할 수 있기 때문입니다. Careerforce Pro는 수집을 다운스트림 처리에서 분리함으로써 모든 이벤트를 취약한 실시간 경로로 강제하지 않고도 버스트를 처리할 수 있습니다.
애플리케이션 파운데이션은 클라우드 네이티브 스택(다이어그램 하단)에서 실행됩니다. 프레젠테이션 계층은 AWS EKS에서 실행되는 React 기반 인터페이스를 사용하며, AWS Certificate Manager와 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 통해 안전한 액세스를 지원합니다. API 및 인증 계층에는 Spring Cloud Gateway, 오픈 소스 Netflix Eureka를 통한 서비스 검색 및 JWT 기반 인증이 포함됩니다.
애플리케이션 계층은 엔터프라이즈 워크플로 오케스트레이션을 지원하는 Java Spring Boot와 AI 추론, NLP 서비스, 더 빠른 AI 기능 반복을 지원하는 Python FastAPI와 함께 EKS, ECR 및 GitHub Actions를 사용합니다.
데이터 계층은 스토리지를 워크로드별로 분리하도록 설계되었습니다. Amazon RDS의 PostgreSQL은 구조화된 트랜잭션 데이터를 처리합니다. Redis와 Amazon ElastiCache는 지연 시간이 짧은 상호 작용을 지원합니다. Amazon S3는 이력서, 녹음/녹화 자료, 아티팩트를 저장합니다. Amazon EFS는 공유 파일 지속성을 제공합니다. CloudWatch, Grafana 및 Prometheus는 시스템 상태, 지연 시간, 규모 조정 동작 및 워크플로 안정성에 대한 가시성을 제공합니다.
다이어그램의 중앙은 IBM의 스택이 나타나는 위치를 보여줍니다. IBM watsonx.ai는 Careerforce가 개발한 자율 면접 에이전트인 Agent Iris를 통해 이력서 구문 분석, 구조화된 데이터 추출, 상황별 후보자-역할 매칭, AI 지원 면접 워크플로 등 AI 지원 후보자 평가를 지원합니다. 이 아키텍처는 스크리닝, 매칭 및 평가 작업을 위해 Llama 3.3 70B 및 Llama Maverick 파운데이션 모델을 사용합니다. 에이전트 Iris는 구조화된 음성 면접을 진행하고, 후보자의 응답을 캡처하고, 녹취록을 평가 워크플로에 다시 제공합니다.
AWS Transcribe와 AWS Translate는 흐름의 음성, 비디오 및 다국어 부분을 지원합니다. AWS Transcribe는 음성을 텍스트로 변환하고 화자를 구분하므로 시스템이 AI 면접관과 후보자를 구분할 수 있습니다. 이러한 녹취록은 감정 분석, 일관성 검사 및 구조화된 검토를 제공합니다. AWS Translate는 스페인어 면접을 비롯한 다국어 워크플로를 지원합니다.
IBM watsonx.governance는 AI 평가 계층 아래에 있습니다. 보호된 속성, 감사 추적, 모델 성능 모니터링 및 드리프트 모니터링 전반에 걸쳐 의사 결정 수준 모니터링, 설명 가능성 및 편향 감지를 지원합니다. 채용 측면에서 이 거버넌스 계층은 매우 중요합니다. 이는 채용 담당자와 HR 리더가 후보자가 점수를 받은 이유, 추천에 영향을 미친 증거, 그룹 전체에서 시스템이 의도한 대로 작동하는지 여부를 이해하는 데 도움이 됩니다.
다이어그램 오른쪽에 있는 Careerforce Pro는 감사를 받은 채용 인사이트를 채용 팀에 다시 제공합니다. 채용 담당자는 Careerforce Pro 포털 내에서 구조화된 후보자 요약, 매칭 신호, 불일치 플래그 및 면접 정보를 검토할 수 있습니다.
로드맵은 이러한 아웃풋을 문화 체크인(사기 향상을 위한 인사이트를 제공하는 설문조사) 및 퇴사 면접을 포함한 광범위한 인력 인텔리전스 기능으로 확장합니다. 또한 '유사 채용' 벤치마킹(성과가 우수한 채용자를 기반으로 다른 지원자에 대한 벤치마크 생성), 아바타 기반 화상 면접 및 신원 조회 워크플로도 포함됩니다.
Careerforce Pro의 빌드에서 가장 큰 교훈은 속도만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 또한 채용 팀에는 투명성, 설명 가능성, 워크플로 호환성 및 인간의 감독이 필요합니다. watsonx.ai 및 watsonx.governance를 통해 Careerforce Pro는 AI 기반 자동화를 채용에 필요한 제어 체계와 결합할 수 있습니다.
이 플랫폼은 도입 마찰을 줄이도록 설계되었습니다. Careerforce Pro는 채용 팀이 기존 시스템을 교체할 것을 요구하는 대신 이미 사용 중인 도구와 함께 작동할 수 있습니다. 이 프로세스를 통해 조직은 전체 시스템 마이그레이션을 수행하지 않고도 익숙한 채용 프로세스에 AI 지원 워크플로를 도입할 수 있습니다.
그 효과는 분명합니다. 채용 담당자는 자격을 갖춘 후보자를 더 빠르게 다음 채용 단계로 보내고, 가치가 낮은 심사 및 조정에 소요되는 시간을 줄이고, 사람의 판단이 가장 중요한 대화에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 채용 시간 최대 96% 단축, 지속적인 지원자 평가, 다국어 면접, 지원자 허위 진술 감소 등의 운영 성과는 인상적이었습니다.
채용 플랫폼은 기능이 확장되고 있습니다. 즉 동일한 아키텍처가 더 광범위한 인재 인텔리전스 로드맵을 지원합니다.
'유사 채용' 매칭이 바로 그러한 예입니다. 높은 성과를 내는 직원은 향후 후보자 평가를 위한 벤치마크가 될 수 있습니다. 지원자가 이력서 검토, AI 지원 면접 및 비디오 평가를 거치면 플랫폼은 유사한 역할을 성공적으로 수행한 검증된 직원 프로필과 해당 지원자의 신호를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 채용 팀은 역할 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 해당 분야에서 우수한 성과와 관련된 특성을 보여주는 후보자를 식별할 수 있는 또 다른 방법을 확보할 수 있습니다.
또 다른 예는 후보자 풀링입니다. 모든 자격을 갖춘 지원자가 현재 역할, 시기 또는 위치에 적합한 것은 아닙니다. Careerforce Pro의 로드맵에는 이러한 후보자를 향후 채용 공고 또는 다른 고용주와 일치시킬 수 있는 더 광범위한 풀로 라우팅하는 방법이 포함되어 있습니다. 이를 통해 채용 워크플로가 일회성 필터에서 재사용 가능한 인재 네트워크로 전환됩니다.
watsonx.ai 및 watsonx.governance에 기반한 구축을 통해 Careerforce Pro는 마찰이 심한 채용 프로세스를 확장 가능한 AI 기반 채용 플랫폼으로 전환했습니다.
IBM 스택은 기업에 스크리닝 및 매칭을 위한 인텔리전스 계층과 설명 가능성 및 감사 가능성을 위한 거버넌스 계층을 제공합니다. 또한 새로운 사용 사례마다 플랫폼을 재구축하지 않고도 더 광범위한 인력 인텔리전스로 확장할 수 있는 기반을 마련합니다. 이는 채용 담당자와 채용 관리자에게 더 빠른 의사 결정, 더 강력한 신호, 성공 가능성이 가장 높은 후보자에게 더 많은 시간을 집중할 수 있다는 것을 의미합니다.