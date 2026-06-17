Careerforce Pro가 채용 이벤트를 관리형 AI 신호로 전환하는 방법

왼쪽에서 있는 Careerforce Pro는 이력서, 음성 화면, 화상 면접, 그리고 채용 박람회, 매장 또는 채용 사이트에서 지원자가 캡처하는 QR 코드 등 여러 채널에서 채용 데이터를 수집합니다. 메시징 및 스트리밍 브로커인 RabbitMQ는 비동기 이벤트 파이프라인을 지원합니다.

이러한 설계 선택은 대규모 채용에서 중요합니다. 특히 의료 또는 현장 근무 직종의 경우 채용 공고 후 지원자 수가 급증할 수 있기 때문입니다. Careerforce Pro는 수집을 다운스트림 처리에서 분리함으로써 모든 이벤트를 취약한 실시간 경로로 강제하지 않고도 버스트를 처리할 수 있습니다.

애플리케이션 파운데이션은 클라우드 네이티브 스택(다이어그램 하단)에서 실행됩니다. 프레젠테이션 계층은 AWS EKS에서 실행되는 React 기반 인터페이스를 사용하며, AWS Certificate Manager와 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 통해 안전한 액세스를 지원합니다. API 및 인증 계층에는 Spring Cloud Gateway, 오픈 소스 Netflix Eureka를 통한 서비스 검색 및 JWT 기반 인증이 포함됩니다.

애플리케이션 계층은 엔터프라이즈 워크플로 오케스트레이션을 지원하는 Java Spring Boot와 AI 추론, NLP 서비스, 더 빠른 AI 기능 반복을 지원하는 Python FastAPI와 함께 EKS, ECR 및 GitHub Actions를 사용합니다.

데이터 계층은 스토리지를 워크로드별로 분리하도록 설계되었습니다. Amazon RDS의 PostgreSQL은 구조화된 트랜잭션 데이터를 처리합니다. Redis와 Amazon ElastiCache는 지연 시간이 짧은 상호 작용을 지원합니다. Amazon S3는 이력서, 녹음/녹화 자료, 아티팩트를 저장합니다. Amazon EFS는 공유 파일 지속성을 제공합니다. CloudWatch, Grafana 및 Prometheus는 시스템 상태, 지연 시간, 규모 조정 동작 및 워크플로 안정성에 대한 가시성을 제공합니다.

다이어그램의 중앙은 IBM의 스택이 나타나는 위치를 보여줍니다. IBM watsonx.ai는 Careerforce가 개발한 자율 면접 에이전트인 Agent Iris를 통해 이력서 구문 분석, 구조화된 데이터 추출, 상황별 후보자-역할 매칭, AI 지원 면접 워크플로 등 AI 지원 후보자 평가를 지원합니다. 이 아키텍처는 스크리닝, 매칭 및 평가 작업을 위해 Llama 3.3 70B 및 Llama Maverick 파운데이션 모델을 사용합니다. 에이전트 Iris는 구조화된 음성 면접을 진행하고, 후보자의 응답을 캡처하고, 녹취록을 평가 워크플로에 다시 제공합니다.

AWS Transcribe와 AWS Translate는 흐름의 음성, 비디오 및 다국어 부분을 지원합니다. AWS Transcribe는 음성을 텍스트로 변환하고 화자를 구분하므로 시스템이 AI 면접관과 후보자를 구분할 수 있습니다. 이러한 녹취록은 감정 분석, 일관성 검사 및 구조화된 검토를 제공합니다. AWS Translate는 스페인어 면접을 비롯한 다국어 워크플로를 지원합니다.

IBM watsonx.governance는 AI 평가 계층 아래에 있습니다. 보호된 속성, 감사 추적, 모델 성능 모니터링 및 드리프트 모니터링 전반에 걸쳐 의사 결정 수준 모니터링, 설명 가능성 및 편향 감지를 지원합니다. 채용 측면에서 이 거버넌스 계층은 매우 중요합니다. 이는 채용 담당자와 HR 리더가 후보자가 점수를 받은 이유, 추천에 영향을 미친 증거, 그룹 전체에서 시스템이 의도한 대로 작동하는지 여부를 이해하는 데 도움이 됩니다.

다이어그램 오른쪽에 있는 Careerforce Pro는 감사를 받은 채용 인사이트를 채용 팀에 다시 제공합니다. 채용 담당자는 Careerforce Pro 포털 내에서 구조화된 후보자 요약, 매칭 신호, 불일치 플래그 및 면접 정보를 검토할 수 있습니다.

로드맵은 이러한 아웃풋을 문화 체크인(사기 향상을 위한 인사이트를 제공하는 설문조사) 및 퇴사 면접을 포함한 광범위한 인력 인텔리전스 기능으로 확장합니다. 또한 '유사 채용' 벤치마킹(성과가 우수한 채용자를 기반으로 다른 지원자에 대한 벤치마크 생성), 아바타 기반 화상 면접 및 신원 조회 워크플로도 포함됩니다.