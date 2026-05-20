Brighthive는 기업을 위한 거버넌스 기반 “에이전틱 데이터 팀”을 개발했습니다. 이 솔루션은 IBM® watsonx Orchestrate를 통해 대규모 배포를 가능하게 하며, 복잡한 기업 데이터를 에이전틱 워크플로에 활용할 수 있도록 데이터 수집, 품질 관리, 거버넌스, 엔지니어링, 분석 및 시각화 작업을 자동화합니다.
생성형 AI와 에이전틱 분석은 시범 운영은 쉽지만 운영 환경에 적용하기는 어렵습니다. 모델 선택과 프롬프트 설계도 과제가 될 수 있지만, 가장 일반적인 장애 요소는 데이터 거버넌스와 데이터 준비 상태입니다. 즉, 품질이 낮은 데이터 세트, 분산된 데이터 소스, 일관되지 않은 정의 및 거버넌스 공백으로 인해 AI 결과물의 신뢰성이 떨어지는 문제입니다.
시카고에 본사를 둔 Brighthive는 이러한 데이터 준비 과제를 해결하고자 했습니다. Brighthive의 가치 제안은 단순합니다. 조직에 전체 데이터 스택 전반에서 작동하는, 항상 활성화된 거버넌스 기반 에이전틱 데이터 팀과 같은 역할을 제공하는 것입니다. 이를 통해 인간 데이터 팀은 데이터 연결과 유지 작업에는 더 적은 시간을 쓰고 분석, 전략 및 AI에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
이 회사는 목적에 맞게 설계된 멀티 에이전트 아키텍처 기반의 자율 데이터 인텔리전스 플랫폼을 구축했으며, 이를 통해 조직이 데이터 전체 라이프사이클 전반에서 데이터를 관리, 거버넌스 및 분석하는 방식을 혁신하고 있습니다.
플랫폼의 중심에는 전문화된 AI 에이전트 팀을 오케스트레이션하는 감독 에이전트인 BrightAgent가 있습니다. BrightAgent는 대규모 내부 데이터 엔지니어링 팀 없이도 기업이 원시적이고 복잡하며 분산된 데이터를 거버넌스가 적용된 AI 준비 데이터 세트로 전환할 수 있도록 지원합니다. BrightAgent는 데이터 수집, 품질 관리, 거버넌스, 엔지니어링, 분석 및 시각화 전반의 작업을 조율합니다.
BrightAgent는 Airbyte를 통해 600개 이상의 사전 구축된 데이터 커넥터를 지원하며, Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight 등을 포함한 실제 이질적인 기업 데이터 환경과 그에 따른 통합 과제를 대상으로 합니다.
IBM watsonx Orchestrate와의 통합을 통해 거버넌스와 관측 가능성을 기업 에이전틱 워크플로에 적용할 수 있으며, 이는 AI가 시범 운영 단계에서 프로덕션 단계로 전환하는 데 필요한 핵심 요구 사항을 제공합니다. Brighthive와 IBM은 함께 기업 AI 문제의 두 가지 핵심 요소를 해결합니다. Brighthive는 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축하고 유지하며, watsonx Orchestrate는 기업이 그 기반에 의존하는 에이전틱 워크플로를 배포, 거버넌스 및 확장할 수 있도록 지원합니다.
대부분의 기업은 동일한 데이터 준비 병목 현상에 직면합니다. 핵심 데이터는 서로 맞지 않는 스키마와 일관되지 않은 정의로 인해 시스템 전반에 걸쳐 복잡하고 분산되어 있으며, 제한된 데이터 엔지니어링 역량 때문에 거버넌스와 데이터 정리는 여전히 느리고 수작업에 의존합니다. 그 결과 데이터 팀은 반복적인 통합 작업, 품질 점검, 정책 적용 및 파이프라인 유지보수에 지나치게 많은 시간을 소비하게 됩니다. AI 프로그램은 충분히 빠르게 제공되지 않는 정제되고 거버넌스가 적용된 기반 데이터를 기다리며 정체됩니다.
여기에 더해 범용 AI는 운영 데이터를 추출해 외부 API로 전송해야 할 경우 규정 준수 위험을 초래하며, 이는 규제가 엄격한 환경에서는 종종 허용되지 않습니다. 한편 많은 에이전틱 분석 툴은 정제되고 거버넌스가 잘 적용된 입력 데이터를 전제로 하며 사전 모델링된 데이터에서만 작동합니다. 따라서 실제 데이터가 이러한 전제를 충족하지 못하면 정확도가 떨어지고 워크플로가 불안정해집니다.
BrightAgent는 시스템 전반의 데이터를 통합하고, 거버넌스 규칙을 프로그래밍 방식으로 적용하며, 품질을 지속적으로 개선하고, 파이프라인 일관성을 유지하는 스키마를 생성함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 또한 분석 결과와 시각화를 제공해 비즈니스 사용자가 결과를 기반으로 조치를 취할 수 있도록 하며, 이 모든 작업은 고객 자체의 거버넌스 기반 데이터 환경 내에서 이루어집니다. 데이터는 고객의 인프라를 벗어나지 않으며, 각 작업은 권한을 인식하고 기록되며 검증 가능합니다. 또한 변경 사항은 적용되기 전에 인간의 검토를 위해 단계적으로 준비될 수 있습니다.
이것이 Brighthive의 핵심 차별점입니다. 다른 누군가가 데이터를 정제하고 거버넌스를 적용한 이후에 단순히 “데이터와 대화”하는 데 그치지 않습니다. Brighthive는 데이터 수집부터 분석에 이르기까지 데이터 기반 자체를 구축, 거버넌스 및 유지 관리하도록 지원하며, 이를 통해 에이전틱 시스템이 프로덕션 환경에서 신뢰할 수 있는 결과물을 생성할 수 있도록 합니다.
BrightAgent는 데이터 기반을 거버넌스하고 유지 관리할 여력이나 역량이 부족한 조직을 위해 구축되었습니다. 또한 다음과 같은 기능을 제공합니다.
BrightAgent 인터페이스는 비기술 사용자도 사용할 수 있도록 설계되었으며, 사용자는 자연어로 질문하고 자신의 역할과 액세스 수준에 맞춰 실제 데이터 기반의 답변을 받을 수 있습니다. 예를 들어 보험 청구 분석가와 CFO가 동일한 질문을 하더라도, 적용된 거버넌스 가드레일 내에서 각 역할에 적합하게 서로 다른 응답을 받게 됩니다.
BrightAgent의 아키텍처는 광범위한 연결성을 지속적인 품질 및 거버넌스 제어와 연결함으로써 데이터 세트가 다운스트림 분석 및 에이전트 작업에 충분히 안정적으로 활용될 수 있도록 합니다. 전반적으로 이 아키텍처는 사용자 지정 통합 작업을 줄이고 스키마를 표준화하며, 시간이 지나 데이터 소스와 정의가 변경되더라도 정책이 지속적으로 적용되도록 설계되었습니다.
위 다이어그램에 표시된 것처럼 이 아키텍처는 두 개의 미들웨어 계층과 함께 네 개의 수직 계층으로 구성됩니다. IBM® Identity and Access Management는 인증 계층을 통해 스택으로 들어오는 모든 호출을 인증하며, Brighthive의 정책 엔진은 거버넌스 계층을 담당합니다.
1. 애플리케이션 계층:
이 계층은 최종 사용자와 호스트 플랫폼에 노출되는 인터페이스 영역입니다. BrightAgent는 IBM watsonx Orchestrate 내부에 배포되므로 기업 사용자는 별도의 UI를 도입할 필요 없이 기존에 다른 에이전트에 사용하던 동일한 Orchestrate 콘솔을 통해 접근할 수 있습니다. 프로비저닝은 IBM® Cloud Open Service Broker(OSB v2.12) API를 통해 수행됩니다. 이 프로세스를 통해 Orchestrate는 다른 카탈로그 서비스 배포와 동일한 방식으로 Brighthive 테넌트를 시작하고 사용자를 생성하며 서명된 대시보드 URL을 발급할 수 있습니다. IBM Identity and Access Management(IAM)는 인증 계층으로서 모든 OSB 호출 앞단에 위치합니다. 프로비저닝이 완료되면 이 계층은 600개 이상의 소스 커넥터(정형 테이블 및 비정형 파일 포함)에서 데이터를 수집하고, 거버넌스가 적용된 데이터 카탈로그를 다운스트림 에이전트에 제공합니다. 또한 이 계층은 사용자가 실행 작업을 구성하고 승인하며 검토할 수 있는 에이전트 UI 허브 역할도 합니다.
2. 데이터 계층:
이 계층은 마이그레이션을 강제하지 않으면서 조직 사일로 전반에 존재하는 데이터를 페더레이션합니다. 이 설계는 분산형 데이터 메시 구조로 이루어져 있으며, 각 도메인 팀이 자체 데이터 세트, 스키마 및 품질 검사를 소유합니다. 한편 메시 패브릭은 RBAC/ABAC 적용, 계보 및 품질 게이트와 같은 조직 전반의 공통 기능을 제공하며, 이를 통해 거버넌스를 파이프라인마다 다시 구현하는 대신 패브릭 수준에서 한 번만 적용할 수 있습니다. 여기서 AWS는 웨어하우스 및 보안의 핵심 기반 역할을 하며, S3와 Redshift는 스토리지 및 컴퓨팅을, Lake Formation은 세분화된 액세스 제어를, KMS/IAM은 키 관리와 ID 관리를 담당합니다. 품질 검사는 전체 데이터 라이프사이클 전반에서 수행됩니다. 에이전트가 데이터 세트를 읽는 시점에는 이미 스키마, 최신성 및 민감도 규칙에 대한 검증이 완료되어 있으며, 추론 시점에 임시로 기본 점검을 수행하는 방식이 아닙니다.
3. 에이전트 계층:
이 계층에서 에이전틱 작업이 수행됩니다. LangChain은 툴, 체인, 그래프 및 메모리 인터페이스와 같은 오케스트레이션 기본 요소를 제공하며, AWS Bedrock은 이러한 오케스트레이션이 호출하는 파운데이션 모델을 호스팅합니다. 이 런타임 위에서 BrightAgent는 검색, SQL 생성, 시각화, 요약 및 백그라운드 모니터링과 같은 역할별 에이전트를 구성해 사용자 대상 워크플로와 일정 또는 트리거 기반의 사전 대응형 백그라운드 작업을 모두 실행합니다. 전경과 배경을 분리한 것은 의도적인 설계입니다. 동기식 에이전트가 채팅 루프에서 사용자 질문에 답변하는 동안 백그라운드 에이전트는 최신성 신호, 이상 경고 및 안정화된 컨텍스트를 사전에 계산합니다. 전경 에이전트는 이후 요청 시점에 지연 시간 비용을 치르지 않고도 이 컨텍스트를 활용할 수 있습니다.
4. 컨텍스트 계층:
에이전트의 성능은 제공받는 컨텍스트의 품질에 좌우되므로, 이 계층은 검색 및 메모리 기반 구조를 담당합니다. 이 계층에는 정형 및 비정형 코퍼스가 혼합된 데이터와 상호 연결된 지식 베이스에 대해 복잡한 검색을 수행할 수 있도록 조정된 임베딩 아키텍처가 포함되어 있으며, 범위와 의도별로 전용 모델이 적용됩니다. 이를 통해 SQL 생성 쿼리는 시각화 쿼리와 동일한 인덱스를 대상으로 검색하지 않게 됩니다. 또한 모든 추론에 앞서 추가되는 명시적인 가드레일 컨텍스트도 포함됩니다. 그래프 데이터베이스는 엔티티, 정책, 계보 연결 및 워크스페이스 토폴로지 전반에 대한 관계형 추론을 지원합니다. 한편 Brighthive의 독점 컨텍스트 프레임워크는 세션 전반에서 장기 및 단기 메모리를 관리하고 우선순위에 따라 토큰 비용을 조정하며 출처를 추적함으로써 모든 에이전트 결과물을 원본 소스까지 추적할 수 있도록 합니다.
BrightAgent는 데이터 수집부터 대시보드에 이르기까지 함께 작동하는 여섯 개의 전문화된 에이전트를 조율하며, 각 단계는 컨텍스트를 이어받고 검증된 결과물을 다음 단계에 전달합니다. 그 결과 품질과 거버넌스가 업스트림에서 적용되고 이후 다운스트림 분석 및 시각화에 재사용되는 엔드투엔드 워크플로가 구현됩니다.
다양한 사전 구축 에이전트를 포함한 watsonx Orchestrate 에이전트 카탈로그에 BrightAgent가 포함됨으로써 기업은 이를 워크플로에 쉽게 배포할 수 있습니다. 이러한 기업은 Orchestrate가 제공하는 거버넌스와 보안의 이점도 누릴 수 있습니다.
이를 통해 데이터 준비는 단일 사용 사례에 종속된 일회성 프로젝트가 아니라 더 광범위한 오케스트레이션 계층 내에서 재사용 가능한 역량으로 전환됩니다.
이 조합은 강력합니다. Brighthive는 기업 데이터를 정제되고 거버넌스가 적용되며 AI 준비 상태로 만드는 데이터 기반 문제를 해결하고, IBM watsonx Orchestrate는 에이전틱 워크플로를 확장 가능하고 관측 가능하며 엔터프라이즈급으로 만드는 배포 및 오케스트레이션 문제를 해결합니다. 이 둘은 많은 기업 AI 이니셔티브를 정체시켜 온 격차, 즉 “AI 툴을 보유하고 있다”와 “AI 툴이 프로덕션 환경에서 신뢰할 수 있는 결과를 생성한다” 사이의 간극을 해소합니다.
BrightAgent는 거버넌스가 적용된 고품질 파이프라인이 시간이 지남에 따라 더욱 자율적으로 운영될 수 있도록 지원하는 기업 데이터 동반자입니다. 이 아키텍처는 거버넌스를 인프라로 취급합니다. 즉, 모든 결과물은 플랫폼의 규정 준수 체계를 상속하며, 플랫폼의 다섯 가지 컨텍스트 계층인 지식 그래프, 메타데이터 엔진, 워크스페이스 컨텍스트, 사용자 수준 메모리 및 스마트 컴팩션은 상호작용이 이루어질 때마다 더욱 정교해집니다.
기업 입장에서 이 접근 방식은 “버스 팩터” 문제를 해결합니다. 데이터를 잘 아는 한 명의 시니어 분석가가 회사를 떠나더라도 조직의 지식이 함께 사라지지 않고 플랫폼에 내재화됩니다. 또한 다음 사용 사례가 등장했을 때도 거버넌스가 적용된 데이터 기반이 이미 구축되어 있습니다.
BrightAgent는 IBM의 데이터, AI 및 오케스트레이션 스택과 통합함으로써 데이터 준비를 반복적으로 발생하는 부담이 아닌 확장 가능한 역량으로 전환합니다. 또한 신뢰할 수 있는 기업용 활용에 필요한 거버넌스와 관측 가능성을 유지하면서도 새로운 소스와 새로운 사용 사례를 추가할 때마다 기반을 다시 구축하지 않아도 되는 환경을 지원합니다.
이 플랫폼은 몇 주가 아니라 몇 시간 안에 구축할 수 있으며, 이를 위해 조직이 데이터 엔지니어링 팀을 새로 채용하거나 기존 데이터 스택을 교체할 필요도 없습니다.