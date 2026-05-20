위 다이어그램에 표시된 것처럼 이 아키텍처는 두 개의 미들웨어 계층과 함께 네 개의 수직 계층으로 구성됩니다. IBM® Identity and Access Management는 인증 계층을 통해 스택으로 들어오는 모든 호출을 인증하며, Brighthive의 정책 엔진은 거버넌스 계층을 담당합니다.

1. 애플리케이션 계층:

이 계층은 최종 사용자와 호스트 플랫폼에 노출되는 인터페이스 영역입니다. BrightAgent는 IBM watsonx Orchestrate 내부에 배포되므로 기업 사용자는 별도의 UI를 도입할 필요 없이 기존에 다른 에이전트에 사용하던 동일한 Orchestrate 콘솔을 통해 접근할 수 있습니다. 프로비저닝은 IBM® Cloud Open Service Broker(OSB v2.12) API를 통해 수행됩니다. 이 프로세스를 통해 Orchestrate는 다른 카탈로그 서비스 배포와 동일한 방식으로 Brighthive 테넌트를 시작하고 사용자를 생성하며 서명된 대시보드 URL을 발급할 수 있습니다. IBM Identity and Access Management(IAM)는 인증 계층으로서 모든 OSB 호출 앞단에 위치합니다. 프로비저닝이 완료되면 이 계층은 600개 이상의 소스 커넥터(정형 테이블 및 비정형 파일 포함)에서 데이터를 수집하고, 거버넌스가 적용된 데이터 카탈로그를 다운스트림 에이전트에 제공합니다. 또한 이 계층은 사용자가 실행 작업을 구성하고 승인하며 검토할 수 있는 에이전트 UI 허브 역할도 합니다.

2. 데이터 계층:

이 계층은 마이그레이션을 강제하지 않으면서 조직 사일로 전반에 존재하는 데이터를 페더레이션합니다. 이 설계는 분산형 데이터 메시 구조로 이루어져 있으며, 각 도메인 팀이 자체 데이터 세트, 스키마 및 품질 검사를 소유합니다. 한편 메시 패브릭은 RBAC/ABAC 적용, 계보 및 품질 게이트와 같은 조직 전반의 공통 기능을 제공하며, 이를 통해 거버넌스를 파이프라인마다 다시 구현하는 대신 패브릭 수준에서 한 번만 적용할 수 있습니다. 여기서 AWS는 웨어하우스 및 보안의 핵심 기반 역할을 하며, S3와 Redshift는 스토리지 및 컴퓨팅을, Lake Formation은 세분화된 액세스 제어를, KMS/IAM은 키 관리와 ID 관리를 담당합니다. 품질 검사는 전체 데이터 라이프사이클 전반에서 수행됩니다. 에이전트가 데이터 세트를 읽는 시점에는 이미 스키마, 최신성 및 민감도 규칙에 대한 검증이 완료되어 있으며, 추론 시점에 임시로 기본 점검을 수행하는 방식이 아닙니다.

3. 에이전트 계층:

이 계층에서 에이전틱 작업이 수행됩니다. LangChain은 툴, 체인, 그래프 및 메모리 인터페이스와 같은 오케스트레이션 기본 요소를 제공하며, AWS Bedrock은 이러한 오케스트레이션이 호출하는 파운데이션 모델을 호스팅합니다. 이 런타임 위에서 BrightAgent는 검색, SQL 생성, 시각화, 요약 및 백그라운드 모니터링과 같은 역할별 에이전트를 구성해 사용자 대상 워크플로와 일정 또는 트리거 기반의 사전 대응형 백그라운드 작업을 모두 실행합니다. 전경과 배경을 분리한 것은 의도적인 설계입니다. 동기식 에이전트가 채팅 루프에서 사용자 질문에 답변하는 동안 백그라운드 에이전트는 최신성 신호, 이상 경고 및 안정화된 컨텍스트를 사전에 계산합니다. 전경 에이전트는 이후 요청 시점에 지연 시간 비용을 치르지 않고도 이 컨텍스트를 활용할 수 있습니다.

4. 컨텍스트 계층:

에이전트의 성능은 제공받는 컨텍스트의 품질에 좌우되므로, 이 계층은 검색 및 메모리 기반 구조를 담당합니다. 이 계층에는 정형 및 비정형 코퍼스가 혼합된 데이터와 상호 연결된 지식 베이스에 대해 복잡한 검색을 수행할 수 있도록 조정된 임베딩 아키텍처가 포함되어 있으며, 범위와 의도별로 전용 모델이 적용됩니다. 이를 통해 SQL 생성 쿼리는 시각화 쿼리와 동일한 인덱스를 대상으로 검색하지 않게 됩니다. 또한 모든 추론에 앞서 추가되는 명시적인 가드레일 컨텍스트도 포함됩니다. 그래프 데이터베이스는 엔티티, 정책, 계보 연결 및 워크스페이스 토폴로지 전반에 대한 관계형 추론을 지원합니다. 한편 Brighthive의 독점 컨텍스트 프레임워크는 세션 전반에서 장기 및 단기 메모리를 관리하고 우선순위에 따라 토큰 비용을 조정하며 출처를 추적함으로써 모든 에이전트 결과물을 원본 소스까지 추적할 수 있도록 합니다.