Beacon Mobility가 안전한 학생 수송을 지원하기 위해 10,000대의 태블릿을 관리하고 보호하는 방법

IBM® MaaS360을 활용하여 이 학교 수송 서비스 공급자는 대규모 모바일 장치 배포 시 장치 프로비저닝 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축했습니다.
대규모 수송 운영은 차량과 경로 그 이상의 요소에 의존합니다. 전국 학교 수송 공급자인 Beacon Mobility는 25개 주에 걸쳐 약 13,000대의 차량과 수십 개의 운영 회사를 운영하며, 각 회사는 고유한 경로, 계약 및 규제 요구 사항을 보유하고 있습니다.
또한 차량 내 10,000대 이상의 태블릿을 안전하게 관리하고, 여러 이해관계자를 지원하며, 위험이나 중단 없이 지속적인 운영 변화를 신속하게 반영해야 하는 요구는 서비스의 복잡성을 더욱 높입니다.
이 모든 것의 중심에는 타협할 수 없는 하나의 목표가 있습니다. 바로 학생들을 안전하게 등하교시키는 것입니다. 대시보드에 장착된 태블릿은 운전자, 배차 담당자, 정비사, 관리자 및 외부 이해관계자를 위한 주요 운영 인터페이스로 작동합니다. 이 태블릿은 경로 수행, 시간 추적, 커뮤니케이션, 내비게이션 및 규정 준수 모니터링을 지원하며, 실시간 가시성과 감사 가능성을 기대하는 학부모와 학군을 위한 네트워크에서 운영됩니다.
모바일 장치 관리 및 보안 소프트웨어 제품군인 IBM MaaS360은 Beacon Mobility가 이러한 인터페이스를 원활하게 통합 운영할 수 있도록 지원하며, 복잡하게 분산된 모바일 장치 환경의 업데이트, 관리 및 유지 관리의 복잡성을 해소합니다.
수동 프로비저닝과 일관되지 않은 장치 관리는 이러한 환경에서 빠르게 장애 요인이 됩니다. 중앙 집중식 제어가 없으면 모바일 운영 확장 시 위험, 지연 및 보안 취약점이 발생합니다(예: 분실 또는 도난 장치는 즉시 보호해야 합니다). 애플리케이션은 학군 및 주 규정을 준수해야 하며, 운전자는 서로 다른 차량과 경로 간에도 문제없이 전환할 수 있어야 합니다.
IBM MaaS360은 이 에코시스템 전반에 걸쳐 중앙 집중식 관리를 가능하게 하며, 수천 대의 태블릿을 원격으로 구성, 보호 및 업데이트하면서 다양한 요구와 기대를 가진 여러 이해관계자를 지원합니다.
IBM MaaS360은 Beacon Mobility의 대규모 Android 태블릿 환경을 위한 모바일 장치 관리 계층입니다. 이 플랫폼은 Android Enterprise 등록 외에도 iOS, MacOS, Windows 및 QR 코드 기반 등록을 지원하며, Samsung Knox를 포함한 OEM 전용 보안 프레임워크와 통합되어 장치 수준의 보호를 강화합니다.
제로 터치 등록은 필수적인 기본 요구 사항입니다. 장치는 수동 설정 없이 빠르고 일관되게 프로비저닝되며, 이는 소규모 IT 팀이 10,000대 이상의 태블릿을 관리할 때 필수적입니다.
IBM MaaS360은 Beacon Mobility의 장치 관리 계층으로, 등록, 구성 및 앱 관리를 통해 다양한 최종 사용자를 지원합니다.MaaS360은 표준화되고 확장 가능한 아키텍처를 제공하여 IT가 단일 화면에서 등록, 보안 및 애플리케이션 배포를 관리하면서 지속적인 운영 변화를 지원할 수 있도록 합니다.
IBM MaaS360을 활용하면 다섯 가지 측정 가능한 운영상의 이점을 제공합니다.
프로비저닝 시간은 며칠 또는 몇 주에서 몇 분으로 단축되었습니다. 이러한 개선은 학기 사이의 짧은 여름 기간 동안 차량을 교체하거나 확장할 때 특히 중요합니다. 태블릿은 사전 프로비저닝된 상태로 배송되어 즉시 사용할 수 있도록 배포됩니다.
보안:
중앙 집중식 규정 준수 대시보드, 취약점에 대한 빠른 대응, 손상된 장치에 대한 즉각적인 조치를 통해 보안 상태가 개선됩니다.
사용 편의성:
운전자는 경로를 시작할 때 필요한 앱이 이미 구성된 상태로 제공되어 일관되고 예측 가능한 태블릿 사용 경험을 누릴 수 있습니다.
지원 개선:
표준화를 통해 지원 비용이 절감됩니다. 구성 오류가 줄어들면서 지원 요청도 감소하여 소규모 IT 팀이 문제 해결보다 최적화에 집중할 수 있습니다. 더 빠른 업데이트를 통해 경로 변경을 실시간으로 적용할 수 있어 정시 운행과 서비스 수준 약속을 지원합니다.
더 안전한 운영:
무엇보다 이 플랫폼은 더 안전한 운영을 지원합니다. 신뢰할 수 있는 장치 관리를 통해 운전자는 학생을 안전하게 수송하는 데 필요한 툴을 항상 사용할 수 있으며, 동시에 학군과 가족에게 투명성과 책임성을 제공합니다.
IBM MaaS360을 기반으로 모바일 장치 관리를 표준화함으로써 Beacon Mobility는 성장, 운영 복잡성 및 규제 요구에 맞춰 확장 가능한 플랫폼을 구축했습니다. 운전자는 지역과 계약 간 이동 시에도 중단 없이 작업할 수 있습니다. 새로운 차량과 태블릿을 빠르게 추가할 수 있습니다. 시스템을 재설계하지 않고도 규정 준수 요구 사항 변화에 대응할 수 있습니다. 조직이 계속 성장하더라도 동일한 기반을 통해 더 많은 앱, 워크플로 및 이해관계자의 요구를 운영 부담 증가 없이 지원할 수 있습니다.
IBM의 모바일 장치 관리 플랫폼을 기반으로 구축함으로써, 안전이 핵심인 수송 운영은 대규모 모바일 환경을 반복 가능하고 안전하며 확장 가능한 역량으로 전환했습니다. 이러한 방식으로 회사는 운전자의 불편을 줄이고, 학교와 가족을 위한 서비스를 개선하며, 차량 규모가 확장됨에 따라 총소유비용을 절감할 수 있었습니다.