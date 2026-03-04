Beacon Mobility가 안전한 학생 수송을 지원하기 위해 10,000대의 태블릿을 관리하고 보호하는 방법

대규모 수송 운영은 차량과 경로 그 이상의 요소에 의존합니다. 전국 학교 수송 공급자인 Beacon Mobility는 25개 주에 걸쳐 약 13,000대의 차량과 수십 개의 운영 회사를 운영하며, 각 회사는 고유한 경로, 계약 및 규제 요구 사항을 보유하고 있습니다.

또한 차량 내 10,000대 이상의 태블릿을 안전하게 관리하고, 여러 이해관계자를 지원하며, 위험이나 중단 없이 지속적인 운영 변화를 신속하게 반영해야 하는 요구는 서비스의 복잡성을 더욱 높입니다.

이 모든 것의 중심에는 타협할 수 없는 하나의 목표가 있습니다. 바로 학생들을 안전하게 등하교시키는 것입니다. 대시보드에 장착된 태블릿은 운전자, 배차 담당자, 정비사, 관리자 및 외부 이해관계자를 위한 주요 운영 인터페이스로 작동합니다. 이 태블릿은 경로 수행, 시간 추적, 커뮤니케이션, 내비게이션 및 규정 준수 모니터링을 지원하며, 실시간 가시성과 감사 가능성을 기대하는 학부모와 학군을 위한 네트워크에서 운영됩니다.

모바일 장치 관리 및 보안 소프트웨어 제품군인 IBM MaaS360은 Beacon Mobility가 이러한 인터페이스를 원활하게 통합 운영할 수 있도록 지원하며, 복잡하게 분산된 모바일 장치 환경의 업데이트, 관리 및 유지 관리의 복잡성을 해소합니다.