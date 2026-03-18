Athena Intelligence가 IBM HashiCorp Terraform을 활용해 규제 산업 기업을 위한 에이전틱 백오피스 자동화를 구축하는 방법

데이터 운영을 혁신하는 AI 플랫폼 제공업체인 Athena Intelligence는 대부분의 AI 에이전트 아키텍처를 배제하는 설계 목표를 설정했습니다. 금융이나 법률과 같은 규제 환경에 배포해야 했으며, 최종 운영 형태는 온프레미스 에어갭 환경부터 여러 클라우드에 걸쳐 동시에 운영되는 구조까지 다양할 수 있습니다. 업데이트는 고객 일정에 맞춰 적용되며 권한, 승인 및 감사 추적이 자율성을 통제합니다.

이 설계는 Excel, PowerPoint, 이메일, SharePoint 및 SQL 기준 시스템에서 데이터를 수집하여 이를 종합해 구매 및 공급망 의사결정을 지원하는 예측을 생성하는 월간 또는 주간 분석 사이클과 같은 전환이 필요한 복잡한 기업 활용 사례에 적용되었습니다.

Athena는 규제 산업을 위해 설계된 기업용 디지털 "동료"를 제공하며 이는 기업 전반에서 반복적이고 시간이 많이 드는 분석 및 운영 작업을 대신 수행하는 인공 데이터 분석가입니다. 이 솔루션은 개발자가 가상 머신 및 Kubernetes 클러스터를 포함한 온프레미스 및 클라우드 인프라 구성 요소를 프로비저닝, 업데이트 및 관리할 수 있도록 지원하는 Infrastructure as Code 툴인 IBM® HashiCorp Terraform을 기반으로 합니다. 개발자는 사람이 읽을 수 있는 구성 파일을 작성하여 이를 수행합니다.

그 결과는 명확합니다. 수작업 프로세스에서 발생하던 변동성이 제거되고 에이전트가 인프라 패치를 관리합니다. 과거 최대 4주가 걸리던 배포 작업이 이제는 최소 2일 만에 완료됩니다.