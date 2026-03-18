Athena Intelligence가 IBM HashiCorp Terraform을 활용해 규제 산업 기업을 위한 에이전틱 백오피스 자동화를 구축하는 방법

IBM의 Infrastructure as Code 솔루션은 Athena Intelligence가 배포 위치나 방식과 관계없이 기업 데이터 워크플로를 확장할 수 있는 에이전틱 플랫폼을 신속하게 구축하도록 지원합니다.
데이터 운영을 혁신하는 AI 플랫폼 제공업체인 Athena Intelligence는 대부분의 AI 에이전트 아키텍처를 배제하는 설계 목표를 설정했습니다. 금융이나 법률과 같은 규제 환경에 배포해야 했으며, 최종 운영 형태는 온프레미스 에어갭 환경부터 여러 클라우드에 걸쳐 동시에 운영되는 구조까지 다양할 수 있습니다. 업데이트는 고객 일정에 맞춰 적용되며 권한, 승인 및 감사 추적이 자율성을 통제합니다.
이 설계는 Excel, PowerPoint, 이메일, SharePoint 및 SQL 기준 시스템에서 데이터를 수집하여 이를 종합해 구매 및 공급망 의사결정을 지원하는 예측을 생성하는 월간 또는 주간 분석 사이클과 같은 전환이 필요한 복잡한 기업 활용 사례에 적용되었습니다.
Athena는 규제 산업을 위해 설계된 기업용 디지털 "동료"를 제공하며 이는 기업 전반에서 반복적이고 시간이 많이 드는 분석 및 운영 작업을 대신 수행하는 인공 데이터 분석가입니다. 이 솔루션은 개발자가 가상 머신 및 Kubernetes 클러스터를 포함한 온프레미스 및 클라우드 인프라 구성 요소를 프로비저닝, 업데이트 및 관리할 수 있도록 지원하는 Infrastructure as Code 툴인 IBM® HashiCorp Terraform을 기반으로 합니다. 개발자는 사람이 읽을 수 있는 구성 파일을 작성하여 이를 수행합니다.
그 결과는 명확합니다. 수작업 프로세스에서 발생하던 변동성이 제거되고 에이전트가 인프라 패치를 관리합니다. 과거 최대 4주가 걸리던 배포 작업이 이제는 최소 2일 만에 완료됩니다.
기업 분석 환경에서는 다양한 지역의 이해관계자가 각자 사용하던 툴을 통해 업데이트를 제공합니다. 그 다음 중앙 팀이 입력 데이터를 정규화하고 불일치를 조정하며 스토리를 구성하고 경영진 보고용 산출물을 생성합니다.
하지만 데이터 기반 전략적 의사결정에 대한 높은 기대와 필수성은 방대한 이기종 데이터가 뒤섞인 현실과 충돌하는 경우가 많습니다. 이러한 데이터는 조직 전반에 걸쳐 분산되고 사일로화되어 있습니다.
Athena Intelligence의 AI 기반 분석 플랫폼은 다양한 기업 데이터 소스에서 데이터를 수집하고 분석 및 종합한 뒤 조직이 이미 활용하고 있는 산출물(스프레드시트, 프레젠테이션, 이메일 및 메시지)을 생성하는 등 엔드투엔드 분석 워크플로를 지원하고 단순화하는 데 중점을 둡니다.
Athena의 핵심 가치는 프로세스에서 오류가 가장 많이 발생하는 부분을 제거하는 데 있습니다. 개선 사항은 다음과 같습니다
Athena Intelligence의 아키텍처는 세 가지 주요 계층으로 구성되며 고객의 배포 제약이 각 계층의 구조를 근본적으로 결정합니다.
고객은 AWS, Azure, GCP 또는 온프레미스 환경 전반에 걸친 배포를 요구할 수 있으며 이로 인해 Infrastructure as Code가 핵심 기반이 됩니다. 필요한 서비스를 프로비저닝하거나 통합하기 위해 Terraform이 사용됩니다. 예를 들어 Postgres는 클라우드마다 다르게 구성되며 온프레미스 배포 방식 또한 다릅니다. 목표는 기본 기능이 모두 포함된 플랫폼을 제공하면서도 규제 또는 레거시 요구에 따라 사용자가 유연하게 변경할 수 있도록 하는 것입니다.
반복적으로 적용되는 설계 방식은 일시적이며 샌드박스화된 컴퓨팅 환경입니다. 에이전트는 작업을 위해 격리된 리소스를 생성한 후 종료하여 노출을 줄이고 비용을 제어합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
예를 들어 기업이 GCP에서 AWS로 인프라를 이전해야 하는 경우 기능이나 특성이 서로 다를 수 있습니다. 이를 관리하려면 일반적으로 사람이 기능을 새로운 환경에 맞게 변환하는 툴이나 커넥터를 개발해야 합니다. Athena의 솔루션은 에이전트가 이를 직접 수행할 수 있도록 하여 자체 수정 및 자가 복구 기능을 갖춘 툴을 생성할 수 있게 합니다.
API 연결이 없는 경우 에이전트는 전체 VM을 생성하고 자체 자격 증명으로 로그인하여 자동으로 우회 방안을 구축할 수 있습니다.
이 접근 방식은 공급자가 고객 환경에 접근할 수 없는 경우에도 작동하는 관측 가능성이 필요하다는 운영 요구를 만들어냅니다. 공급자가 문제를 디버깅할 수 있도록 고객 시스템에서 텔레메트리가 제공되지 않는 경우에도 Athena는 에이전트가 생성한 로그를 조회할 수 있도록 하여 인프라 팀이 문제를 더 빠르게 해결할 수 있게 합니다.
사용자에게 새로운 인터페이스를 강요하는 대신 플랫폼은 이미 일상 업무에 통합된 시스템과 연결됩니다.
핵심 기술 차별 요소는 "행동 가능성"으로 단순히 정보를 조회하는 것을 넘어 프레젠테이션 작성, 스프레드시트 편집, 데이터베이스 쿼리 실행 또는 기존 커뮤니케이션 채널 내에서 작업을 수행하는 기능입니다. 거버넌스 시스템이 이러한 작업을 제어하며 활동 추적, 선택적 롤백, 변경 추적 및 버전 관리를 가능하게 합니다. Athena 거버넌스 시스템에 대한 자세한 내용은 이 블로그 게시물에서 확인하세요.
일부 Athena 고객은 "투 트랙" 도입 방식을 활용합니다. 한 팀은 기존 ETL 및 대시보드 기반 워크플로를 "더 좋고, 더 빠르고, 더 강력하게" 개선하는 데 집중합니다. 다른 팀은 병행하여 에이전트가 시스템을 직접 쿼리하고 대화형으로 답변을 제공할 수 있는 상황에서 대시보드 모델이 여전히 필요한지 검토합니다. 이는 이미 정의된 작업으로 현재 가치를 창출하는 동시에 향후 워크플로를 완전히 재정의하는 상태로 전환하는 것을 의미합니다.
Terraform은 다양한 환경에서 복잡한 스택을 배포 및 유지하면서도 고객 제어를 유지할 수 있기 때문에 Athena Intelligence에 적합합니다.
주요 장점은 다음과 같습니다.
이러한 장점은 제약이 있는 환경에서도 더 빠른 배포로 이어집니다. 과거 최대 한 달이 걸리던 작업이 이제는 간소화된 프로세스로 개선되었습니다. 인프라 식별부터 Kubernetes 클러스터 내 애플리케이션 배포까지 전체 워크플로를 이제 최소 2일 만에 완료할 수 있습니다.
팀 간 수작업 인계가 줄어들고 기반이 구축된 이후에는 새로운 워크플로를 구축하는 데 드는 추가 비용도 낮아집니다. 고객은 더 빠르게 가치를 실현할 수 있으며 비즈니스 요구에 더욱 민첩하게 대응할 수 있습니다.
Athena Intelligence의 전략은 기업용 AI 에이전트에 대한 실용적인 접근 방식을 포함합니다. 이 전략은 고객이 필요로 하는 어디든 배포하고 기존 툴과 통합하는 데 중점을 둡니다. 그 다음 계층화된 권한, 승인 및 감사 가능성을 통해 자율성을 제공합니다. 거버넌스 제어는 조직, 팀, 사용자 수준에서 작동하며 필요 시 에이전트 워크플로를 검토하고 선택적으로 되돌릴 수 있도록 추적 및 감사 기능이 설계되어 있습니다.
이러한 결합이 확장을 가능하게 합니다. 멀티 클라우드 및 온프레미스 배포는 더 이상 일회성 엔지니어링 프로젝트가 아닙니다. 새로운 활용 사례가 더 이상 새로운 조달 사이클을 유발하지 않습니다. 팀은 현재의 가속화 트랙과 미래의 워크플로 재정의 트랙을 병행 실행하고 최종적으로 최상의 사용자 경험과 운영 효율성을 제공하는 방향으로 통합할 수 있습니다.
Athena Intelligence는 IBM Terraform을 통한 IBM의 인프라 자동화 기반 위에서 규제된 배포 제약, 통제된 릴리스, 반복 가능한 환경을 맞춤형 서비스 작업이 아닌 제품 기능으로 다룰 수 있습니다. 이러한 변화는 팀이 단순한 권장 사항이 아니라 실제 결과를 제공하는 에이전틱 워크플로 확장에 집중할 수 있도록 합니다.