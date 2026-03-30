산업 분야 선도 기업 UNACEM이 에이전틱 AI로 운영을 현대화한 방법

에이전트는 운영 지연을 대규모로 줄이는 최초의 기술입니다. 대시보드는 정보를 제공합니다. 워크플로는 안내합니다. 에이전트는 실행하고, 인사이트와 실행 간의 격차를 해소합니다.

도입은 채널을 따라 이루어집니다. WhatsApp으로 경험을 제공함으로써 운전자의 마찰을 줄이고 도입 속도를 높이며 즉각적인 가치를 제공했습니다. 이 원칙은 모든 현장 업무에 동일하게 적용됩니다. 사용자가 이미 사용하는 환경에서 제공해야 더 빠른 성과를 얻을 수 있습니다.

조직이 작게 시작하고 빠르게 실행할 때 속도는 더욱 가속됩니다. UNACEM은 빠르게 배포하고 실제 환경에서 테스트하며 지속적으로 개선할 수 있는 단기 성과에 집중했습니다. 이 “실행을 통한 학습” 접근 방식은 위험을 줄이고 내부 신뢰를 구축하며 더 넓은 도입을 위한 추진력을 만들었습니다.

대규모 성공에는 시범 운영이 아니라 패턴이 필요합니다. 하이브리드 환경을 지원하고 거버넌스, 데이터 계보, 근거 기반 응답과 같은 책임 있는 관행을 적용하는 개방형 오케스트레이션 계층은 통제를 유지하면서도 빠르게 실행할 수 있게 합니다. 이러한 기반은 팀이 단일 에이전트에서 에이전트 포트폴리오로 확장하면서 초기 성과를 빠르게 확보하고 이후 재플랫폼화를 피할 수 있도록 합니다.