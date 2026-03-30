산업 분야 선도 기업 UNACEM이 에이전틱 AI로 운영을 현대화한 방법

UNACEM은 watsonx Orchestrate 기반의 에이전틱 AI 운영 모델을 도입하여 지속적인 물류 병목 현상을 기업 생산성을 위한 확장 가능한 기반으로 전환했습니다.
생산성 혁신은 더 많은 대시보드, 더 많은 앱, 더 많은 기존 자동화에서 나오지 않습니다. 대신 컨텍스트를 이해하고 시스템 전반에서 작업을 조정하며 실제 업무 환경에서 사용자와 상호작용하는 자율적이고 목표 중심적인 에이전트에서 비롯됩니다.
이러한 변화를 UNACEM만큼 명확하게 보여주는 기업은 많지 않습니다. 이 그룹은 페루, 에콰도르, 칠레, 콜롬비아, 미국 등 5개국에서 운영되며 시멘트, 골재, 콘크리트, 전력 생산 분야에서 40개 이상의 자회사를 보유하고 있습니다. 이들의 여정은 전통적인 산업 운영이 에이전틱 AI 운영 모델을 도입했을 때 어떤 변화가 일어나는지를 보여줍니다. 이는 단순한 도전적 시도가 아니라 실질적인 ROI 중심의 일상 업무 진화입니다.
수년 동안 산업 기업들은 점진적인 자동화를 추가하며 복잡한 운영에서 더 많은 성과를 끌어내려 했습니다. 문제는 더 이상 시스템이나 데이터 부족이 아니라 사람들이 여러 시스템을 수작업으로 단계별로 반복적으로 처리해야 하는 데서 발생하는 조정 비용입니다.
UNACEM은 이 문제를 가장 눈에 띄는 병목 중 하나인 리마 공장의 시멘트 배송 체인에서 해결하려 했습니다. 이곳에서는 트럭 운전자가 주문 준비 과정에서 3시간 이상 대기하는 경우가 발생해 긴 대기열이 생기고 일일 처리량이 제한되며 건설 고객의 도착 예정 시간에도 차질이 발생했습니다. UNACEM의 IT 부문 부사장 Roy Pérez는 과제를 명확히 제시했습니다. 현장 사용자에게 불편을 주지 않으면서 지연 시간을 줄이는 것, 이는 시스템 간 의사결정과 작업 흐름을 재설계해야 한다는 의미였습니다.
Pérez의 리더십 아래 UNACEM의 Global Business Services(GBS) IT 팀은 IBM 및 비즈니스 프로세스 관리 전문 컨설팅 파트너 EXISOFT와 협력하여 문제를 새롭게 정의했습니다. 모든 작업자가 자연스러운 대화를 통해 시스템 전반에서 계획하고 판단하며 작업을 실행할 수 있는 디지털 동료를 갖는다면 어떨까요?
이로 인해 에이전틱 AI 도입과 함께 IBM watsonx Orchestrate가 오케스트레이션 핵심 기반으로 채택되었습니다.
UNACEM의 스택은 “기업 환경에 준비된” 에이전틱 AI가 실제로 어떻게 구현되는지를 보여줍니다.
이 아키텍처는 UNACEM이 사전 구축된 에이전트와 맞춤형 에이전트를 결합하고 툴 카탈로그(API 및 자동화)를 재사용하며 watsonx.ai와 AI Model Gateway를 통해 IBM 및 타사 모델을 활용할 수 있도록 합니다. 이 방식은 요구사항 변화에 따라 선택의 유연성을 유지하고 종속을 방지합니다. 이러한 개방성은 이후 활용 사례의 구현 속도를 높이고 향후 확장을 가능하게 하는 통합 패턴입니다.
WhatsApp을 통해 제공된 UNACEM의 첫 번째 물류 에이전트는 시멘트 적재 시 공장 게이트에서의 운전자 대기 시간을 최대 40%까지 줄였습니다.¹ 이 변화는 현장 혼잡을 완화하고 일일 출하량을 증가시키며 고객의 도착 예정 시간 신뢰도를 향상시켰으며 Pérez에 따르면 이는 현장 운영 단계에서 더 빠르고 신뢰할 수 있는 실행을 가능하게 한 결과입니다.
그러나 더 중요한 교훈은 아키텍처에 있습니다. 성과의 핵심은 어시스턴트나 봇이 아니라 설계 구조입니다. Orchestrate를 통해 UNACEM의 GBS 팀은 IT 액세스 요청, 조달 및 입찰, 주문 및 구매 요약 자동화, 헬프데스크 등 다양한 에이전트 활용 사례로 가치를 확장할 수 있습니다.
UNACEM 로드맵의 다음 단계는 Ask Safety로 동일한 아키텍처를 환경·보건·안전(EHS)에 적용하여 위험 감소와 규정 준수가 필수적인 영역을 지원하는 에이전트입니다.
주요 기능:
작동 방식:
실제 구현에서의 개방성 Orchestrate를 통해 UNACEM은 사전 구축된 에이전트와 맞춤형 에이전트를 결합하고 툴 카탈로그를 재사용하며 에이전트를 다시 작성하지 않고도 IBM 또는 타사 모델을 통합할 수 있어 안전 가이드가 정확하고 최신 상태이며 이식 가능하게 유지됩니다.
설계 단계부터 책임 있게 접근합니다. Ask Safety의 응답은 문서화된 절차를 기반으로 하며, 에이전트 동작은 AgentOps를 통해 관리됩니다. 이는 안내가 작업자의 안전과 복지에 영향을 미칠 때 중요한 보호 장치입니다.
에이전트는 운영 지연을 대규모로 줄이는 최초의 기술입니다. 대시보드는 정보를 제공합니다. 워크플로는 안내합니다. 에이전트는 실행하고, 인사이트와 실행 간의 격차를 해소합니다.
도입은 채널을 따라 이루어집니다. WhatsApp으로 경험을 제공함으로써 운전자의 마찰을 줄이고 도입 속도를 높이며 즉각적인 가치를 제공했습니다. 이 원칙은 모든 현장 업무에 동일하게 적용됩니다. 사용자가 이미 사용하는 환경에서 제공해야 더 빠른 성과를 얻을 수 있습니다.
조직이 작게 시작하고 빠르게 실행할 때 속도는 더욱 가속됩니다. UNACEM은 빠르게 배포하고 실제 환경에서 테스트하며 지속적으로 개선할 수 있는 단기 성과에 집중했습니다. 이 “실행을 통한 학습” 접근 방식은 위험을 줄이고 내부 신뢰를 구축하며 더 넓은 도입을 위한 추진력을 만들었습니다.
대규모 성공에는 시범 운영이 아니라 패턴이 필요합니다. 하이브리드 환경을 지원하고 거버넌스, 데이터 계보, 근거 기반 응답과 같은 책임 있는 관행을 적용하는 개방형 오케스트레이션 계층은 통제를 유지하면서도 빠르게 실행할 수 있게 합니다. 이러한 기반은 팀이 단일 에이전트에서 에이전트 포트폴리오로 확장하면서 초기 성과를 빠르게 확보하고 이후 재플랫폼화를 피할 수 있도록 합니다.
UNACEM의 사례는 더 넓은 산업적 흐름을 보여줍니다. 에이전틱 AI는 기업 생산성의 운영 체제가 되어 사람, 데이터, 모델, API, 툴, 의사결정을 하나의 워크플로로 통합하는 조정 계층이 될 것입니다.
IBM watsonx Orchestrate는 이러한 계층을 제공하며 에이전트 포트폴리오 전반에서 사고, 계획, 라우팅, 판단을 수행하고 기존 시스템과 모델과 개방적이고 하이브리드하며 책임 있는 방식으로 통합합니다.
UNACEM 사례는 그 접근 방식을 보여줍니다. 영향력이 큰 병목 지점에서 시작하고, 익숙한 채널에서 에이전트를 활용하며, 하이브리드 환경 전반에서 작동하는 개방형 통합 기반 위에 구축하고, 엔터프라이즈 지식을 기반으로 상호작용의 책임성을 유지합니다. 이렇게 해서 대기 시간을 가치 창출 시간으로 반복해서 전환할 수 있습니다.
1 출처: 내부 GBS IT 성과 지표이며 IT 책임자를 포함한 UNACEM IT 리더십의 서면 확인을 통해 검증되었습니다.