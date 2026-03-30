대각선으로 배열된 컨테이너가 있는 대형 주차장의 항공 뷰
인공지능 IT 자동화

산업 분야 선도 기업 UNACEM이 에이전틱 AI로 운영을 현대화한 방법

UNACEM은 watsonx Orchestrate 기반의 에이전틱 AI 운영 모델을 도입하여 지속적인 물류 병목 현상을 기업 생산성을 위한 확장 가능한 기반으로 전환했습니다.

게시일 2026년 03월 30일

생산성 혁신은 더 많은 대시보드, 더 많은 앱, 더 많은 기존 자동화에서 나오지 않습니다. 대신 컨텍스트를 이해하고 시스템 전반에서 작업을 조정하며 실제 업무 환경에서 사용자와 상호작용하는 자율적이고 목표 중심적인 에이전트에서 비롯됩니다.

이러한 변화를 UNACEM만큼 명확하게 보여주는 기업은 많지 않습니다. 이 그룹은 페루, 에콰도르, 칠레, 콜롬비아, 미국 등 5개국에서 운영되며 시멘트, 골재, 콘크리트, 전력 생산 분야에서 40개 이상의 자회사를 보유하고 있습니다. 이들의 여정은 전통적인 산업 운영이 에이전틱 AI 운영 모델을 도입했을 때 어떤 변화가 일어나는지를 보여줍니다. 이는 단순한 도전적 시도가 아니라 실질적인 ROI 중심의 일상 업무 진화입니다.

과제: 산업 리더가 극복해야 할 생산성의 역설

수년 동안 산업 기업들은 점진적인 자동화를 추가하며 복잡한 운영에서 더 많은 성과를 끌어내려 했습니다. 문제는 더 이상 시스템이나 데이터 부족이 아니라 사람들이 여러 시스템을 수작업으로 단계별로 반복적으로 처리해야 하는 데서 발생하는 조정 비용입니다.

UNACEM은 이 문제를 가장 눈에 띄는 병목 중 하나인 리마 공장의 시멘트 배송 체인에서 해결하려 했습니다. 이곳에서는 트럭 운전자가 주문 준비 과정에서 3시간 이상 대기하는 경우가 발생해 긴 대기열이 생기고 일일 처리량이 제한되며 건설 고객의 도착 예정 시간에도 차질이 발생했습니다. UNACEM의 IT 부문 부사장 Roy Pérez는 과제를 명확히 제시했습니다. 현장 사용자에게 불편을 주지 않으면서 지연 시간을 줄이는 것, 이는 시스템 간 의사결정과 작업 흐름을 재설계해야 한다는 의미였습니다.

해결책: 왜 에이전틱 AI이며 왜 지금인가

Pérez의 리더십 아래 UNACEM의 Global Business Services(GBS) IT 팀은 IBM 및 비즈니스 프로세스 관리 전문 컨설팅 파트너 EXISOFT와 협력하여 문제를 새롭게 정의했습니다. 모든 작업자가 자연스러운 대화를 통해 시스템 전반에서 계획하고 판단하며 작업을 실행할 수 있는 디지털 동료를 갖는다면 어떨까요?

이로 인해 에이전틱 AI 도입과 함께 IBM watsonx Orchestrate가 오케스트레이션 핵심 기반으로 채택되었습니다.

  • 사용자가 일하는 환경에서 바로 지원하세요. 운전자는 새로운 앱을 필요로 하지 않았습니다. 그들에게 필요한 것은 빠른 답변이었습니다. UNACEM은 WhatsApp과 웹 채팅을 통해 물류 어시스턴트를 제공하여 사용자 경험은 그대로 유지하면서 실제 처리 작업은 백엔드의 에이전트가 수행하도록 했습니다.
  • 작업뿐 아니라 의사결정까지 자동화하세요. Orchestrate는 계획, 라우팅, 판단, 툴 호출을 통해 다단계 작업을 수행하는 에이전트를 지원하여 고정된 스크립트를 넘어 적응형 워크플로를 구현합니다.
  • 한 번 구축하고 다양한 활용 사례로 확장하세요. 에이전트, 툴, 데이터를 조정하는 계층으로 Orchestrate를 활용함으로써 UNACEM은 동일한 기반을 IT 지원, 조달, 고객 요약 등 다양한 영역에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 단일 성과를 포트폴리오 전략으로 확장할 수 있습니다.
  • 중요한 영역에서 책임 있는 AI를 구현합니다. 에이전트는 UNACEM의 자체 매뉴얼, 조달 문서, 운영 콘텐츠를 기반으로 답변을 생성하며 이러한 데이터는 임베딩으로 인덱싱되고 벡터 검색을 통해 조회되기 때문에 검증되지 않은 모델 출력이 아니라 승인된 지식을 반영합니다. 이 과정은 안전이 중요한 환경과 고객 대응 상황에서 매우 중요합니다.

UNACEM 아키텍처 내부: 에이전틱 운영을 위한 새로운 설계도

UNACEM의 스택은 “기업 환경에 준비된” 에이전틱 AI가 실제로 어떻게 구현되는지를 보여줍니다.

  • 채널 및 상호작용: 웹과 WhatsApp은 채널 어댑터를 통해 연결됩니다. 이를 통해 사용자에게 익숙한 인터페이스 전반에서 동일한 에이전트 로직이 일관되게 실행됩니다.
  • 에이전트 오케스트레이션: watsonx Orchestrate는 사고, 계획, 라우팅, 판단, 다중 에이전트 협업을 처리합니다. 또한 로우코드 Agent Builder와 프로코드 Agent Development Kit(ADK)를 제공하여 비즈니스 팀과 기술 팀이 함께 빠르게 개발할 수 있도록 지원합니다.
  • 추론 및 검색: watsonx.ai watsonx.ai는 LLM과 임베딩을 제공하며 IBM® Databases for PostgreSQL의 pgvector는 UNACEM의 기업 콘텐츠(SharePoint, OneDrive 매뉴얼, “Club Ferretero”와 같은 Excel 자산)를 기반으로 한 벡터 검색을 지원하며 데이터는 IBM Cloud Object Storage에 저장됩니다.
  • 통합 런타임: IBM® Code Engine 마이크로서비스는 임베딩, 대화 저장소, 채널 어댑터, 주문 상태 및 공장 대기열과 같은 운영 시스템과의 API 연계를 관리합니다.
  • 운영 및 거버넌스: Orchestrate의 AgentOps는 에이전트가 시범 운영에서 확장 단계로 이동하는 과정에서 모니터링, 거버넌스, 라이프사이클 관리를 지원합니다.

이 아키텍처는 UNACEM이 사전 구축된 에이전트와 맞춤형 에이전트를 결합하고 툴 카탈로그(API 및 자동화)를 재사용하며 watsonx.ai와 AI Model Gateway를 통해 IBM 및 타사 모델을 활용할 수 있도록 합니다. 이 방식은 요구사항 변화에 따라 선택의 유연성을 유지하고 종속을 방지합니다. 이러한 개방성은 이후 활용 사례의 구현 속도를 높이고 향후 확장을 가능하게 하는 통합 패턴입니다.

브라우저, 웹 포털, WhatsApp을 통해 사용자를 다양한 IBM Cloud 서비스 및 상위 애플리케이션과 연결하고 데이터 흐름과 시스템 상호작용을 보여주는 사용자 및 앱 흐름 다이어그램이 포함된 클라우드 통합 아키텍처

결과: 대기 시간 40% 감소 그리고 새로운 운영 모델

WhatsApp을 통해 제공된 UNACEM의 첫 번째 물류 에이전트는 시멘트 적재 시 공장 게이트에서의 운전자 대기 시간을 최대 40%까지 줄였습니다.¹ 이 변화는 현장 혼잡을 완화하고 일일 출하량을 증가시키며 고객의 도착 예정 시간 신뢰도를 향상시켰으며 Pérez에 따르면 이는 현장 운영 단계에서 더 빠르고 신뢰할 수 있는 실행을 가능하게 한 결과입니다.

그러나 더 중요한 교훈은 아키텍처에 있습니다. 성과의 핵심은 어시스턴트나 봇이 아니라 설계 구조입니다. Orchestrate를 통해 UNACEM의 GBS 팀은 IT 액세스 요청, 조달 및 입찰, 주문 및 구매 요약 자동화, 헬프데스크 등 다양한 에이전트 활용 사례로 가치를 확장할 수 있습니다.

안전 영역으로 확장: “Ask Safety”를 고부가가치 에이전트로

UNACEM 로드맵의 다음 단계는 Ask Safety로 동일한 아키텍처를 환경·보건·안전(EHS)에 적용하여 위험 감소와 규정 준수가 필수적인 영역을 지원하는 에이전트입니다.

주요 기능:

  • PPE 사용, 중장비 및 오븐 취급, 사고 대응 절차에 대해 인터랙티브 안전 가이드를 제공합니다.
  • 교육 이수 및 규정 준수 여부를 확인하기 위한 신속한 평가를 지원하고 절차 관련 질문에 대해 대화형으로 답변합니다.
  • 필요한 조치에 대해 이메일 알림을 전송하고 리더를 위한 사용 KPI 및 보고서를 생성합니다.

작동 방식:

  • 채널: 웹 및 WhatsApp을 통해 사용자에게 익숙한 인터페이스에서 제공합니다.
  • 오케스트레이션: Orchestrate는 체크리스트 안내 및 완료 기록과 같은 다단계 작업을 조정합니다.
  • 지식 기반: OneDrive 또는 SharePoint의 안전 매뉴얼과 절차는 PostgreSQL 또는 pgvector에 임베딩되어 IBM Cloud Object Storage에 저장되며 watsonx.ai 모델이 의미 기반 검색을 지원합니다.
  • 런타임 서비스: Code Engine은 임베딩, 대화 저장소 및 내부 안전 시스템과의 통합을 처리합니다.

실제 구현에서의 개방성 Orchestrate를 통해 UNACEM은 사전 구축된 에이전트와 맞춤형 에이전트를 결합하고 툴 카탈로그를 재사용하며 에이전트를 다시 작성하지 않고도 IBM 또는 타사 모델을 통합할 수 있어 안전 가이드가 정확하고 최신 상태이며 이식 가능하게 유지됩니다.

설계 단계부터 책임 있게 접근합니다. Ask Safety의 응답은 문서화된 절차를 기반으로 하며, 에이전트 동작은 AgentOps를 통해 관리됩니다. 이는 안내가 작업자의 안전과 복지에 영향을 미칠 때 중요한 보호 장치입니다.

핵심 요점: UNACEM 사례에서 비즈니스 리더가 배워야 할 점

에이전트는 운영 지연을 대규모로 줄이는 최초의 기술입니다. 대시보드는 정보를 제공합니다. 워크플로는 안내합니다. 에이전트는 실행하고, 인사이트와 실행 간의 격차를 해소합니다.

도입은 채널을 따라 이루어집니다. WhatsApp으로 경험을 제공함으로써 운전자의 마찰을 줄이고 도입 속도를 높이며 즉각적인 가치를 제공했습니다. 이 원칙은 모든 현장 업무에 동일하게 적용됩니다. 사용자가 이미 사용하는 환경에서 제공해야 더 빠른 성과를 얻을 수 있습니다.

조직이 작게 시작하고 빠르게 실행할 때 속도는 더욱 가속됩니다. UNACEM은 빠르게 배포하고 실제 환경에서 테스트하며 지속적으로 개선할 수 있는 단기 성과에 집중했습니다. 이 “실행을 통한 학습” 접근 방식은 위험을 줄이고 내부 신뢰를 구축하며 더 넓은 도입을 위한 추진력을 만들었습니다.

대규모 성공에는 시범 운영이 아니라 패턴이 필요합니다. 하이브리드 환경을 지원하고 거버넌스, 데이터 계보, 근거 기반 응답과 같은 책임 있는 관행을 적용하는 개방형 오케스트레이션 계층은 통제를 유지하면서도 빠르게 실행할 수 있게 합니다. 이러한 기반은 팀이 단일 에이전트에서 에이전트 포트폴리오로 확장하면서 초기 성과를 빠르게 확보하고 이후 재플랫폼화를 피할 수 있도록 합니다.

더 큰 관점: 차세대 기업 운영 체제로서의 에이전틱 AI

UNACEM의 사례는 더 넓은 산업적 흐름을 보여줍니다. 에이전틱 AI는 기업 생산성의 운영 체제가 되어 사람, 데이터, 모델, API, 툴, 의사결정을 하나의 워크플로로 통합하는 조정 계층이 될 것입니다.

IBM watsonx Orchestrate는 이러한 계층을 제공하며 에이전트 포트폴리오 전반에서 사고, 계획, 라우팅, 판단을 수행하고 기존 시스템과 모델과 개방적이고 하이브리드하며 책임 있는 방식으로 통합합니다.

UNACEM 사례는 그 접근 방식을 보여줍니다. 영향력이 큰 병목 지점에서 시작하고, 익숙한 채널에서 에이전트를 활용하며, 하이브리드 환경 전반에서 작동하는 개방형 통합 기반 위에 구축하고, 엔터프라이즈 지식을 기반으로 상호작용의 책임성을 유지합니다. 이렇게 해서 대기 시간을 가치 창출 시간으로 반복해서 전환할 수 있습니다.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

각주

1 출처: 내부 GBS IT 성과 지표이며 IT 책임자를 포함한 UNACEM IT 리더십의 서면 확인을 통해 검증되었습니다.