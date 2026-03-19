에이전틱 AI 시대의 비인간 ID를 위한 Guardium

가장 빠르게 증가하는 사용자가 사람이 아닐 때 Guardium이 정형, 비정형, 반정형 데이터를 보호하는 방법
조직은 오랫동안 비인간 ID(Non-Human Identities, NHI), 즉 머신 자격 증명, 서비스 프린시펄, 봇 계정을 활용해 비즈니스를 운영하는 자동화 워크플로를 구동해 왔습니다. 대부분의 기업에서는 이미 NHI가 인간 사용자보다 약 45대 1의 비율로 더 많습니다.
변화한 것은 이러한 비인간 주체의 성격입니다. 기존의 NHI는 장기간 유지되는 서비스 계정, 지속적인 API 키, 거의 교체되지 않는 IAM 역할과 같은 정적인 형태로 운영되며 오래된 자격 증명과 과도하게 부여된 권한과 같은 위험을 내포하고 있습니다. 그러나 에이전틱 AI는 단기 토큰, 세션 자격 증명, 에이전트가 즉시 생성하는 ID와 같은 동적인 NHI의 급증을 만들어내고 있습니다. 이러한 동적 NHI는 일시적이며 규모가 크고 추적이 훨씬 어렵습니다.
에이전트는 단순히 예약된 쿼리를 실행하는 것이 아니라 데이터를 동적으로 탐색하고 저장소를 순회하며 발견한 내용을 기반으로 행동하며 몇 분만 존재하는 자격 증명으로 머신 속도로 이를 수행합니다. Guardium은 정적 NHI와 동적 NHI를 모두 모니터링하지만 각각의 과제는 다릅니다. 정적 NHI는 라이프사이클 거버넌스와 주기적 교체 관리가 필요하고 동적 NHI는 기존 툴로는 처리할 수 없는 규모에서 실시간 행동 기준선 설정이 요구됩니다.
데이터는 AI를 구동하는 핵심 자원이며 에이전틱 시스템은 전례 없는 규모와 속도, 자율성으로 이를 활용하고 있습니다. 민감한 데이터를 읽고 다양한 소스를 결합해 결과를 생성하며 이를 다시 모델과 후속 워크플로에 반영합니다.
질문은 이제 "누가 액세스 권한을 가지고 있는가?"에서 "에이전트가 데이터를 어떻게 사용하고 어디로 전송하며 그 결과를 신뢰할 수 있는가?"로 변화했습니다. IBM® Guardium은 이러한 과제를 해결하기 위해 설계된 솔루션으로 정형, 비정형, 반정형 데이터 저장소 전반에서 사람과 머신을 포함한 모든 데이터 상호작용을 지속적으로 실시간 모니터링합니다.
에이전틱 AI 시스템은 데이터를 직접 액세스하지 않고 서비스 계정, API 키, IAM 역할, 인증서와 같은 NHI 자격 증명을 통해 동작합니다. 이러한 자격 증명은 PostgreSQL과 같은 정형 데이터베이스, MongoDB 및 Kafka와 같은 반정형 저장소, S3 및 SharePoint와 같은 비정형 저장소에 연결됩니다. Guardium은 이 세 영역 모두 아래에서 작동하며 SQL 쿼리를 파싱하고 NoSQL 프로토콜을 수집하며 객체 수준 액세스를 실시간으로 기록하여 정책을 적용하고 행동 기준선을 설정하며 취약점을 탐지하고 피해가 발생하기 전에 자동 대응을 트리거합니다.
머신 속도 수준의 액세스에 맞춰 조정된 데이터 활동 모니터링이 없으면 위험은 구체적이고 즉각적으로 발생합니다.
이러한 각 시나리오는 위의 아키텍처에 직접적으로 대응됩니다 에이전트는 정상입니다. 자격 증명도 승인된 상태입니다. 문제는 액세스 패턴이며, 이를 탐지할 수 있는 것은 지속적인 데이터 활동 모니터링뿐입니다.
모든 데이터 저장소와 현재 모니터링 범위를 매핑하는 것부터 시작하고 그 격차를 우선순위 목록으로 삼으세요. 민감한 데이터에 액세스하는 모든 NHI를 식별하세요. 그 다음 Guardium을 정형, 비정형, 반정형 데이터 저장소 전반에 배포하여 NHI 행동 기준선을 설정하고 민감도 기반 정책을 적용하며 에이전틱 AI로 인해 빠르게 확대되고 있는 가시성 격차를 해소하세요.
지금 이 기반을 구축하는 조직이 이해관계자와 규제 기관이 요구하는 신뢰, 거버넌스, 규정 준수 수준을 갖춘 상태에서 에이전틱 AI를 대규모로 도입하게 될 것입니다.