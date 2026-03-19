에이전틱 AI 시대의 비인간 ID를 위한 Guardium

에이전트는 단순히 예약된 쿼리를 실행하는 것이 아니라 데이터를 동적으로 탐색하고 저장소를 순회하며 발견한 내용을 기반으로 행동하며 몇 분만 존재하는 자격 증명으로 머신 속도로 이를 수행합니다. Guardium은 정적 NHI와 동적 NHI를 모두 모니터링하지만 각각의 과제는 다릅니다. 정적 NHI는 라이프사이클 거버넌스와 주기적 교체 관리가 필요하고 동적 NHI는 기존 툴로는 처리할 수 없는 규모에서 실시간 행동 기준선 설정이 요구됩니다.

데이터는 AI를 구동하는 핵심 자원이며 에이전틱 시스템은 전례 없는 규모와 속도, 자율성으로 이를 활용하고 있습니다. 민감한 데이터를 읽고 다양한 소스를 결합해 결과를 생성하며 이를 다시 모델과 후속 워크플로에 반영합니다.

질문은 이제 "누가 액세스 권한을 가지고 있는가?"에서 "에이전트가 데이터를 어떻게 사용하고 어디로 전송하며 그 결과를 신뢰할 수 있는가?"로 변화했습니다. IBM® Guardium은 이러한 과제를 해결하기 위해 설계된 솔루션으로 정형, 비정형, 반정형 데이터 저장소 전반에서 사람과 머신을 포함한 모든 데이터 상호작용을 지속적으로 실시간 모니터링합니다.