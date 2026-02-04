백로그에서 도약으로: CrushBank가 IBM watsonx로 IT 헬프 데스크 지원을 혁신한 방법

CrushBank는 평균 티켓 해결 시간을 25% 단축하는 AI 기반 IT 서비스 플랫폼을 구축했습니다.
과부하된 서비스 데스크. 분산된 엔터프라이즈 데이터. 기존 워크플로를 훼손하지 않으면서 “AI를 추가하라”는 압박. 이들은 끊임없이 증가하는 업무량과 예산 제약에 시달리는 IT 서비스 제공 분야가 직면한 가장 큰 과제 중 일부입니다.
약 10년 전, CrushBank는 IT 서비스 제공 및 관리를 최적화하기 위한 AI 기반 플랫폼으로 이러한 문제를 해결하고자 나섰습니다. 보다 넓은 목표는 기술적 관점뿐만 아니라 사용자 측면에서도 지원 제공 경험을 개선하는 것이었습니다.
뉴욕 힉스빌에 본사를 둔 이 회사는 IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate 및 IBM Cloud를 기반으로 플랫폼을 구축했습니다. 이 플랫폼은 내부 IT 팀과 관리형 서비스 제공업체(MSP)가 티켓을 더 빠르게 해결하고, 보다 지능적으로 라우팅하며, 자체 사용자에게 AI 기반 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 그 결과는 인상적이었습니다. 이 플랫폼을 사용하는 고객의 평균 해결 시간이 약 25% 감소하고, 1차 통화 해결률이 20% 증가했습니다.
CrushBank는 AI 기반 IT 지원 어시스턴트의 성공을 바탕으로, 다양한 산업의 대기업이 여러 신규 사용 사례에 활용하는 멀티 테넌트 플랫폼으로 확장했습니다. 이러한 사례에는 레거시 애플리케이션 현대화와 보험 청구 및 의료 청구와 같은 고객 서비스 시나리오가 포함됩니다. 이 모든 것은 IBM 및 watsonx에서 실행됩니다.
CrushBank의 주요 초점은 IT 조직과 MSP가 직면한 익숙한 과제를 해결하는 것이었습니다.
티켓을 수동으로 트리아지하고 라우팅하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요되는 작업입니다. 이 작업에는 컨텍스트, 도메인 지식 및 경험이 필요하며, 이는 종종 더 높은 가치의 프로젝트를 수행할 수 있는 엔지니어의 역량을 요구합니다. AI는 이러한 패턴 매칭 및 분류 중심 작업에 적합하며, 전문가 인력이 티켓을 분배하는 대신 복잡한 문제에 집중할 수 있도록 합니다.
IBM의 기술 스택을 활용하여 CrushBank는 자동으로 다음을 수행합니다.
이러한 자동화는 해결 시간과 1차 통화 해결률(IT 팀이 첫 통화에서 고객 문제를 해결하는 능력)을 직접적으로 개선합니다. 이러한 개선은 지원 비용을 절감하고 사용자 만족도를 향상시킵니다. 동시에 CrushBank의 고객은 동일한 AI 기능을 자사 최종 고객에게 부가 가치 서비스로 제공할 수 있습니다. 이 접근 방식은 자체 AI 플랫폼을 처음부터 구축하지 않고도 새로운 수익 경로를 열어줍니다.
CrushBank는 엔터프라이즈 데이터를 모든 AI 워크플로의 기반으로 삼는 하이브리드 에이전틱 아키텍처를 구축했습니다. IBM 기술은 이를 가능하게 하는 데이터 플레인, AI 플레인 및 오케스트레이션 계층을 제공합니다(앞서 제시된 이미지를 참조).
CrushBank 아키텍처의 왼쪽에는 고객의 기존 시스템, 즉 사실상 모든 엔터프라이즈 데이터 소스가 위치합니다.
CrushBank는 SharePoint, Confluence 및 정보 기술 서비스 관리(ITSM) 툴과 같은 일반 시스템을 위한 사전 구축된 관리형 수집 기능과 타사 소스를 위한 강력한 API 세트를 함께 사용합니다.
API가 없는 시스템의 경우 VPN 연결 및 오픈 데이터베이스 연결(ODBC) 접근과 같은 전통적인 기술을 통해 온프레미스 데이터베이스에서 데이터를 직접 가져올 수 있습니다. 이 모든 데이터 피드는 IBM 환경으로의 엔드투엔드 수집 프로세스를 구동하는 Apache Airflow DAG(방향성 비순환 그래프)를 통해 오케스트레이션됩니다.
가져온 데이터는 중앙 원시 데이터 저장소로서 IBM Cloud Object Storage에 저장됩니다. 이후 CrushBank는 watsonx.data와 Apache Airflow Pipelines를 사용하여 데이터를 변환하고, 보강하며, 세 개의 버킷으로 구성합니다.
구조화된 데이터
티켓 메타데이터 및 운영 기록(고객, 사용자, 이슈, 소요 시간, 우선순위, 영향도)은 watsonx.data가 관리하는 Iceberg 테이블로 모델링되어, 보고, 모델 학습 및 다운스트림 자동화를 위한 분석적 기반을 형성합니다.
비정형 콘텐츠
전체 객체 저장
원본 문서는 추적 가능성, 감사 가능성 및 필요 시 직접 검색을 위해 Cloud Object Storage에 전체 객체로 보관됩니다.
watsonx.data와 IBM Cloud는 CrushBank에 구조화 및 비정형 데이터를 질의하고 결합할 수 있는 단일 논리적 플랫폼을 제공합니다. 이 접근 방식은 watsonx.data의 지능형 툴 및 데이터 수집 기능을 통해 문서(예: 인보이스 또는 의료 청구 기록)에서 구조화된 필드를 직접 추출하는 미래 기능을 위한 가능성을 열어둡니다.
CrushBank는 데이터 플레인 위에 IBM이 지원하는 에이전틱 오케스트레이션 계층을 구축했습니다.
Watsonx Orchestrate는 데이터를 가져오고, 다운스트림 툴을 호출하며, 워크플로를 실행하는 방법을 아는 에이전트의 제어 플레인 역할을 합니다.
Watsonx.ai 및 기타 머신 러닝 모델은 다음에 사용됩니다.
Watsonx.ai Flows Engine과 자율 에이전트는 백그라운드에서 실행됩니다. 티켓이 생성되면 이들은 자동으로 다음을 수행합니다.
A-to-A 프로토콜 지원 및 Langflow 통합은 CrushBank가 에이전트와 툴을 구성하는 방식을 확장하여 복잡한 다단계 자동화를 보다 쉽게 구축하고, 테스트하며, 반복 개선할 수 있도록 합니다.
그 결과는 인간 + 자동화의 하이브리드 설계입니다.
CrushBank의 핵심 설계 원칙은 사용자를 새로운 애플리케이션으로 강제하는 대신, 이미 작업 중인 환경에서 지원하는 것입니다. 이 원칙은 여러 UX 인터페이스를 통해 구현됩니다.
이 모든 마찰을 줄이는 경험은 동일한 watsonx 기반 데이터 및 에이전틱 계층에 의해 지원되며, 답변과 자동화 모두에서 일관성을 보장합니다.
CrushBank는 또한 IBM의 보안 및 거버넌스 강점을 적극적으로 활용합니다. 이 플랫폼은 구성, 프로세스, 자격 증명 관련 정보와 같은 민감한 IT 데이터를 처리하며, 무엇이 처리되고 무엇이 생성되며 누가 어떤 결과를 볼 수 있는지에 대해 강력한 통제가 필요합니다.
IBM의 “설계 단계부터 하이브리드 도입” 기능은 일부 데이터가 환경 외부로 나가는 것을 허용할 수 없는 CrushBank 고객에게 유용함이 입증되었습니다. 예를 들어, 한 금융 서비스 고객은 CrushBank가 IBM AS/400의 데이터에 접근해야 합니다.
CrushBank는 IBM의 데이터 가상화 기능을 사용하여 데이터를 물리적으로 이동하지 않고 온프레미스 데이터를 클라우드 레이크하우스에 논리적으로 표시합니다. 필요한 경우 Red Hat OpenShift를 사용하여 온프레미스에 구성 요소를 배포할 수 있지만, 가상화는 하이브리드 배포를 단순화하는 보다 비용 효율적이고 운영상 간단한 대안을 제공합니다.
CrushBank의 고객은 AI 그 자체가 아니라, 실질적인 운영 성과를 중요하게 생각합니다. 그들의 주요 KPI 두 가지인 해결 시간과 1차 통화 해결률은 비용, 처리 역량 및 사용자 경험과 직접적으로 연결됩니다.
이러한 수치 이면에는 덜 눈에 띄지만 동일하게 중요한 이점이 있습니다: 더 정제되고 일관된 데이터입니다. AI가 분류, 우선순위 지정 및 라우팅을 표준화된 방식으로 처리하면, 경영진은 보고서를 신뢰할 수 있고, 추세를 더 일찍 파악하며, 불완전한 수동 태깅이 아닌 신뢰할 수 있는 신호를 기반으로 교육 및 역량 계획을 수립할 수 있습니다.
CrushBank의 아키텍처는 IT 티켓을 훨씬 넘어서는 활용 가능성을 지닙니다. 동일한 모델 기반 트리아지, 라우팅 및 우선순위 지정 패턴은 다음에도 적용됩니다.
각 사례에서 CrushBank는 과거에 라벨링된 데이터를 기반으로 모델을 학습시키고, 중요한 문구를 해석하기 위해 언어 이해를 추가하며, 최종 우선순위나 라우트를 산출하기 위해 구조화된 비즈니스 컨텍스트(고객 가치, 세그먼트, 지역 등)를 반영합니다. 레코드가 티켓이든, 청구 건이든, 신청서이든 중요한 것은 그것이 벡터와 특성으로 어떻게 표현되는지입니다. 이러한 재사용성이 플랫폼을 산업 전반에 걸친 솔루션으로 만듭니다.
총소유비용(TCO) 관점에서 보면, 이 프로세스는 CrushBank 고객이 다음을 수행할 수 있음을 의미합니다.
CrushBank는 현재 플랫폼을 재판매하는 여러 파트너와 협력하고 있으며, 이를 통해 MSP 및 기타 제공업체는 자체 데이터 및 AI 스택을 구축, 보안 강화 및 확장하지 않고도 수백 개의 최종 고객에게 AI 기능을 제공할 수 있습니다.
이 아키텍처는 에이전틱하고 데이터 중심적이며 설계 단계부터 내장되어 있기 때문에, 확장은 일반적으로 다음을 포함합니다.
CrushBank 고객에게 그 효과는 명확합니다. 더 빠른 해결 시간, 더 적은 에스컬레이션, 더 생산적인 엔지니어, 그리고 또 하나의 사일로가 아니라 기존 툴의 확장처럼 느껴지는 AI 기반 서비스 데스크입니다. 사용자에게는 watsonx, 벡터 데이터베이스 또는 에이전틱 워크플로에 대한 전문 지식 없이도 문제를 더 빠르고 정확하게 해결할 수 있음을 의미합니다.
IBM의 데이터, AI 및 오케스트레이션 스택을 기반으로 CrushBank는 단일 IT 지원 과제를 확장 가능한 AI 플랫폼 비즈니스로 전환했습니다. 이 플랫폼은 매번 기반을 다시 구축하지 않고도 새로운 산업 분야, 새로운 데이터 소스 및 새로운 사용 사례로 고객을 따라 확장할 수 있습니다.