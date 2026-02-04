백로그에서 도약으로: CrushBank가 IBM watsonx로 IT 헬프 데스크 지원을 혁신한 방법

과부하된 서비스 데스크. 분산된 엔터프라이즈 데이터. 기존 워크플로를 훼손하지 않으면서 “AI를 추가하라”는 압박. 이들은 끊임없이 증가하는 업무량과 예산 제약에 시달리는 IT 서비스 제공 분야가 직면한 가장 큰 과제 중 일부입니다.

약 10년 전, CrushBank는 IT 서비스 제공 및 관리를 최적화하기 위한 AI 기반 플랫폼으로 이러한 문제를 해결하고자 나섰습니다. 보다 넓은 목표는 기술적 관점뿐만 아니라 사용자 측면에서도 지원 제공 경험을 개선하는 것이었습니다.

뉴욕 힉스빌에 본사를 둔 이 회사는 IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate 및 IBM Cloud를 기반으로 플랫폼을 구축했습니다. 이 플랫폼은 내부 IT 팀과 관리형 서비스 제공업체(MSP)가 티켓을 더 빠르게 해결하고, 보다 지능적으로 라우팅하며, 자체 사용자에게 AI 기반 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 그 결과는 인상적이었습니다. 이 플랫폼을 사용하는 고객의 평균 해결 시간이 약 25% 감소하고, 1차 통화 해결률이 20% 증가했습니다.

CrushBank는 AI 기반 IT 지원 어시스턴트의 성공을 바탕으로, 다양한 산업의 대기업이 여러 신규 사용 사례에 활용하는 멀티 테넌트 플랫폼으로 확장했습니다. 이러한 사례에는 레거시 애플리케이션 현대화와 보험 청구 및 의료 청구와 같은 고객 서비스 시나리오가 포함됩니다. 이 모든 것은 IBM 및 watsonx에서 실행됩니다.