Focal Systems: AI 기반 소매 운영 체제와 실시간 데이터를 통한 매장 성과 향상

Focal Systems는 소매 AI를 실시간 운영 체제인 IBM® Confluent를 기반으로 구축했을 때의 모습을 보여줍니다. 즉 Kafka 및 Flink를 통해 이동하는 재고 신호와 매장 데이터를 통해 팀은 재고 부족을 감지하고, 보충을 트리거하고, 실시간으로 실행을 측정할 수 있습니다.
제품이 진열대에 품절될 때마다 수익이 조용히 사라집니다. 고객은 빈손으로 매장을 떠나게 되고, 기업은 고객을 잃을 뿐만 아니라 매장 현장에서 벌어지는 상황에 대한 귀중한 인사이트도 놓치게 됩니다.
Focal Systems는 Shelf AI라는 솔루션을 개발했는데, 이는 매장 진열대를 지속적으로 '확인'하고, 재고 부족을 감지하며, 팀이 제때 보충하도록 안내해 고객이 필요할 때 제품을 진열대에 놓을 수 있도록 합니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사의 사명은 컴퓨팅 비전, AI 및 데이터 스트리밍으로 매장 운영을 자동화하여 소매업을 현대화하여 수익성을 극대화하고 음식물 쓰레기를 최소화하는 것입니다. AI는 부가 기능이 아니라 Focal의 소매 인텔리전스 기능을 구동하는 핵심 엔진입니다.
이 회사의 솔루션은 실시간으로 진열대 이미지를 분석하여 진열대 가용성 및 매장 재고에 대한 정확하고 즉각적인 인사이트를 통해 매장의 낭비를 줄이고 매출을 늘릴 수 있도록 지원합니다. Focal은 고품질의 실시간 데이터를 대규모로 사용하는 AI 소매 운영 체제로 매장 성과를 높이는 간단하고 원활한 솔루션을 만들어 이러한 성과를 달성했습니다.
소매업에서 신선도는 단순히 농산물에만 해당되는 것이 아닙니다. AI가 바로 조치를 취할 수 있으려면 실시간 컨텍스트 정보가 필수입니다. 원시 데이터에 의미를 부여하는 컨텍스트가 있는 경우 Focal의 AI는 신뢰할 수 있는 지침을 제공합니다. 이 데이터에는 새로운 진열장 이미지, 제품 및 플래노그램 변경 사항, 재고 및 판매 신호가 포함되며, 지속적으로 전송되며 도착하는 즉시 처리됩니다.
데이터 스트리밍을 통해 솔루션은 최소한의 지연으로 새로운 진열대 이미지를 사용하고, 모델 추론을 실행하고, 집계를 계산하고, 인사이트와 작업을 게시할 수 있습니다. 이를 통해 직원들은 몇 시간 후가 아닌 적시에 적절한 통로로 안내받을 수 있습니다. 또한 관리자가 운영 의사 결정을 위한 실시간 가용성 지표를 확보하여 즉시 결정을 내릴 수도 있습니다.
이 솔루션은 실시간 인텔리전스를 위해 카메라와 딥 러닝 모델을 통합하며 다음과 같은 네 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.
요약하면, Focal 플랫폼은 독점적인 진열대 장착 카메라, 고급 AI 및 실시간 데이터 스트리밍을 결합하여 소매 운영을 혁신합니다. 컴퓨팅 비전 카메라는 진열대를 지속적으로 스캔하고 Shelf AI는 매일 수백만 개의 이미지를 해석합니다. Action Tool 모바일 앱은 직원에게 재고 부족을 보충하도록 안내하며, Impact 대시보드는 진열대 상태에 대한 실시간 가시성과 '시간 이동' 보기를 제공합니다.
Focal Systems가 관리형 데이터 스트리밍 플랫폼에서 표준화하기 전에 팀은 맞춤형 서비스와 내부 프레임워크를 개발했는데, 이는 빠르게 변화하는 소매업의 요구를 따라잡기가 어려웠습니다.
Focal에게는 완전 관리형의 클라우드 네이티브 확장가능한 서비스가 필수 요건이었으며, IBM Confluent의 풍부한 시스템은 운영 부담을 늘리지 않고 프로토타입에서 제품 출시까지의 과정을 가속화했습니다. 팀은 이미 Confluent Cloud에서 클라우드 네이티브 Apache Kafka를 사용하고 있었기 때문에 기존 스택과 함께 서버리스 Apache Flink를 쉽게 활성화할 수 있었습니다.
이 차트는 아키텍처를 한눈에 보여줍니다.
간략히 설명하자면, 데이터가 매장 진열대에서 실행 가능한 인텔리전스로 이동하는 방법은 다음과 같습니다.
수집
소매업 데이터는 API를 통해 MySQL로 유입되고 Kafka 항목으로 스트리밍됩니다. 이 데이터에는 컴퓨팅 비전 파이프라인의 진열대 이미지(및 관련 메타데이터), 제품 업데이트, 재고 수준, 판매 데이터 등이 포함됩니다.
컴퓨팅 비전 및 추론
Focal의 독점 LLM 및 ML 모델은 GCP에서 실행됩니다(위 다이어그램의 분홍색 상자). 이미지 특징 및 감지 결과(예: 제품 존재, 격차, 잘못 배치된 품목)를 추출하여 Kafka 항목에 게시한 후 Flink로 처리합니다.
실시간 스트림 처리를 통해 AI 지원 데이터 생성
주요 파이프라인은 이미지 처리이지만, 이 솔루션은 제품, 재고, 구매 및 모델 추론 데이터도 처리합니다. Focal은 Flink를 사용하여 실시간 지표와 집계를 계산하여 탐지 결과를 재고 현황 통계, 품절 이벤트 및 플래노그램 규정 준수 신호로 전환합니다. 스트리밍 계층은 이벤트 주도형 이미지 파이프라인을 위한 마이크로서비스 통신 인프라이기도 합니다.
사전 AI 데이터 준비 단계에는 PII 제거, 마스킹, OCR, 특징 추출 및 기타 이미지 전처리가 포함됩니다. 이러한 단계를 통해 모델과 다운스트림 시스템에 도달하는 데이터가 개인정보 보호에 안전하고 모델에 적합하도록 보장할 수 있습니다.
운영 및 분석 싱크
Focal은 지연 시간이 짧은 운영 결과를 MongoDB에 기록하고 분석 및 보고를 위해 선별된 데이터 세트를 Snowflake로 스트리밍합니다. 또한 CDC의 스트리밍을 사용하여 데이터 웨어하우스 및 데이터 레이크로 전송하므로 배치 ETL 없이도 다운스트림 시스템을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
Store Walk 및 Impact 환경
실행 가능한 지침은 Focal Systems의 Store Walk 모바일 환경(직원에게 재고 보충 방법 안내)으로 전달되어 매장 효율성 및 진열 재고 현황 대시보드에 대한 Impact 지표로 집계됩니다.
Focal Systems의 AI 스택에는 여러 독점 LLM 및 ML 모델이 포함되어 있습니다. 핵심 지적 재산권과 학습을 사내에서 유지하면서 업무에 적합한 모델을 선택하는 것이 가장 중요합니다.
Focal Systems의 AI 스택과 결합된 스트리밍 데이터가 지원하는 주요 적용 사례는 다음과 같습니다.
가장 큰 변화는 매장 내 의사결정이 실시간 상황에 따라 이루어진다는 점입니다. 새로운 이미지가 도착하면, 시스템이 이를 분석하고 통합하여 게시하며, 그 후 관련 담당자가 조치를 취합니다. 관리자는 Impact에 반영된 동일한 진실을 보게 되며, 이는 매장의 실제 상태와 일치합니다.
이러한 선순환은 처음부터 끝까지 새로운 고품질 컨텍스트에 달려 있으며, 이는 스트리밍이 아키텍처의 핵심에 위치하는 이유입니다. 궁극적으로 Focal은 고급 AI를 기반으로 미래의 자율 관리 매장을 구현하고 있습니다.
Confluent에서 관리형 Kafka와 Flink를 함께 사용하면 Focal은 빠르게 움직이고, 스트리밍 아키텍처를 단순화하고, 인프라 관리가 아니라 비즈니스 로직에 집중할 수 있습니다. 팀은 맞춤형 서비스와 이전에는 확장할 수 없었던 프레임워크를 Flink SQL 스트림 처리 및 제공 가속화로 대체하고 프로덕션 환경 진입 장벽을 낮췄습니다.
고객 관점에서 Focal은 Action Tool을 통해 매장 팀이 적시에 신뢰할 수 있는 지침을 받을 수 있도록 지원합니다. 또한 소매 이해관계자는 모델 출력을 개선하는 풍부한 데이터 스트림을 기반으로 하는 Impact를 통해 실시간 진열대 가용성 및 재고 정확도 인사이트를 얻을 수 있습니다. 그 결과, 재고 부족이 줄어들고, 재고 가용성과 재고 정확도가 높아지며, 보충 및 주기 계산 속도가 빨라지고 매출이 증가하여 모든 매장에서 낭비를 줄이고 기업의 신뢰성을 높일 수 있습니다.