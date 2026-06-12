Focal Systems: AI 기반 소매 운영 체제와 실시간 데이터를 통한 매장 성과 향상

제품이 진열대에 품절될 때마다 수익이 조용히 사라집니다. 고객은 빈손으로 매장을 떠나게 되고, 기업은 고객을 잃을 뿐만 아니라 매장 현장에서 벌어지는 상황에 대한 귀중한 인사이트도 놓치게 됩니다.

Focal Systems는 Shelf AI라는 솔루션을 개발했는데, 이는 매장 진열대를 지속적으로 '확인'하고, 재고 부족을 감지하며, 팀이 제때 보충하도록 안내해 고객이 필요할 때 제품을 진열대에 놓을 수 있도록 합니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사의 사명은 컴퓨팅 비전, AI 및 데이터 스트리밍으로 매장 운영을 자동화하여 소매업을 현대화하여 수익성을 극대화하고 음식물 쓰레기를 최소화하는 것입니다. AI는 부가 기능이 아니라 Focal의 소매 인텔리전스 기능을 구동하는 핵심 엔진입니다.

이 회사의 솔루션은 실시간으로 진열대 이미지를 분석하여 진열대 가용성 및 매장 재고에 대한 정확하고 즉각적인 인사이트를 통해 매장의 낭비를 줄이고 매출을 늘릴 수 있도록 지원합니다. Focal은 고품질의 실시간 데이터를 대규모로 사용하는 AI 소매 운영 체제로 매장 성과를 높이는 간단하고 원활한 솔루션을 만들어 이러한 성과를 달성했습니다.