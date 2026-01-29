Medlion 데이터 아키텍처(MDA)는 최고의 품질 중심 접근 방식으로, 조직이 데이터 기반으로 전환하는 과정에서 직면하는 중요한 문제를 해결하도록 설계되었습니다.

MDA는 전체 데이터 라이프사이클에서 데이터를 브론즈, 실버, 골드와 같은 고유한 계층화된 영역으로 구성하는 데이터 설계 패턴입니다. 이 주기는 데이터 수집에서 데이터 변환, 데이터 집계에서 데이터 소비로 진행됩니다.

이 접근 방식은 추출, 변환, 로드(ETL) 같은 단순 통합의 한계를 극복하기 위해 설계되었습니다. 이 경우 데이터 품질의 일관성이 떨어져 데이터 정리에 과한 시간이 소요되고, 궁극적으로 실행 가능한 인사이트를 추출하는 데 방해가 됩니다. 아키텍처의 계층 구조는 기존 방법의 단점을 직접 해결하여 품질과 구조를 점진적으로 개선합니다.