중소규모 비즈니스를 위한 더 빠르고 스마트한 파일 전송: 지금 IBM Aspera를 사용해야 하는 이유

출판된 15 9월 2025
Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

중소규모 비즈니스(SMB)를 운영할 때는 시간이 가장 중요합니다. 고객에게 창의적인 작업을 제공하거나, 팀 간에 대규모 데이터를 이동하거나, 전 세계 파트너와 미디어 파일을 공유할 때 파일 전송이 지연되면 마감일을 놓치고 기회를 잃을 수 있습니다. 이메일, FTP 심지어 소비자용 클라우드 서비스와 같은 기존 방식으로는 속도, 보안, 안정성에 대한 오늘날의 요구 사항을 따라잡을 수 없습니다.

문제: '충분히 좋은' 파일 공유

대부분의 SMB는 작은 파일에 잘 작동하는 간단한 파일 공유 도구로 시작합니다. 그러나 고해상도 비디오, CAD 도면, 의료 영상, 데이터가 많은 보고서와 같이 파일이 커지면 이러한 도구는 병목 현상이 발생합니다. 업로드가 실패하고, 전송이 몇 시간씩 지연되며, 보안은 뒷전으로 밀려나게 됩니다. 파일 전송은 이메일을 보내는 것만큼 간단해야 하지만 훨씬 더 빠르고 안전해야 합니다.

솔루션: IBM Aspera

IBM Aspera는 모든 규모의 데이터를 거리에 관계없이 네트워크가 허용하는 한 최대한 빠르게 전송해야 하는 기업을 위해 설계되었습니다. IBM의 특허받은 FASP 기술을 기반으로 하는 Aspera는 안정성이나 암호화의 저하 없이 가용 대역폭을 최대한 활용하여 파일 전송 병목 현상을 제거합니다.

중소규모 비즈니스의 경우 이는 다음을 의미합니다.

  • 고객 프로젝트의 처리 시간 단축
  • 민감한 데이터를 안전하게 보호하는 보안 공유
  • 비즈니스 요구 사항에 따라 확장 가능한 확장성
  • 팀의 시간과 스트레스를 줄여주는 간소화된 워크플로

실제 사용 사례: Fox Sports 및 Nexus5

IBM Aspera는 세계 최대 규모의 브랜드들이 신뢰하고 있지만, 그 이점은 중소규모 비즈니스에도 똑같이 적용됩니다.

  • Fox Sports: FIFA 월드컵과 같은 주요 이벤트 기간 동안 Fox Sports는 Aspera를 사용하여 방대한 양의 라이브 방송 콘텐츠를 거의 실시간으로 전송했습니다. 방송사에게는 몇 초가 중요한데, Aspera는 이를 해결해 주었습니다. 비즈니스에서 라이브 스포츠를 수백만 명에게 스트리밍하지 않더라도, 동일한 기술을 사용하면 크기에 관계없이 파일을 빠르고 안정적이며 안전하게 이동할 수 있습니다.
  • Nexus5: 이 크리에이티브 콘텐츠 에이전시는 전 세계 고객 및 공동 작업자와 대용량 동영상 파일을 공유하기 위한 방법이 필요했습니다. Nexus5는 Aspera를 통해 지연을 없애고 협업을 개선하며 제작 일정을 순조롭게 진행했습니다. 이 사례는 많은 중소규모 비즈니스가 직면하고 있는 업로드 대기 시간 낭비라는 문제를 반영합니다. Nexus5는 Aspera로 전환함으로써 소중한 시간을 되찾고 마음의 평화를 되찾았습니다.

이 사례는 속도와 보안이 장애물이 아니라 장점이 될 때 어떤 일이 가능한지 보여줍니다.

지금 구매해야 하는 이유: 30% 할인

첨단 기술은 더 이상 대규모 기업만의 전유물이 아닙니다 2025년 12월 15일까지 신규 월간 및 연간 구독을 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있는 Aspera를 통해 중소규모 비즈니스는 업계 리더들이 사용하는 것과 동일한 강력한 도구를 훨씬 적은 비용으로 도입할 수 있습니다.

지금이 바로 그 기회입니다.

  • 프로젝트를 더 빠르게 완료하세요
  • 안정적이고 안전한 파일 전송으로 고객에게 신뢰를 주세요
  • 기술적인 번거로움과 병목 현상에서 팀을 해방하세요

대용량 파일 이동으로 인해 비즈니스 속도가 느려진 적이 있다면, 이제 전환할 때입니다. IBM Aspera는 엔터프라이즈급 가격 부담 없이 필요한 속도, 보안, 확장성을 제공합니다.

지금 IBM Aspera에 대해 자세히 알아보고 30% 할인 혜택을 받아보세요.

