중소규모 비즈니스를 위한 더 빠르고 스마트한 파일 전송: 지금 IBM Aspera를 사용해야 하는 이유

IBM Aspera는 모든 규모의 데이터를 거리에 관계없이 네트워크가 허용하는 한 최대한 빠르게 전송해야 하는 기업을 위해 설계되었습니다. IBM의 특허받은 FASP 기술을 기반으로 하는 Aspera는 안정성이나 암호화의 저하 없이 가용 대역폭을 최대한 활용하여 파일 전송 병목 현상을 제거합니다.

중소규모 비즈니스의 경우 이는 다음을 의미합니다.