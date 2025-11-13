에이전틱 AI가 제공하는 능력은 개발자, 시스템 통합업체(SI)가 있는 아키텍트, 기업, CSP 또는 ISV가 진정한 변화를 가져오는 데 사용될 수 있어야 합니다. AMM용 에이전트 방식은 특수 목적 자산 플랫폼인 IBM Consulting Advantage(ICA)를 기본적으로 지원하면서 이 질문에 답합니다. ICA는 모든 IBM Consulting 에이전트, 자산, 서비스 및 애플리케이션을 사용할 수 있는 안전한 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.

ICA는 또한 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화와 같은 특정 기능 스트림에 중점을 둔 큐레이션된 자산, 어시스턴트 및 에이전트를 번들로 제공하는 하위 집합 플랫폼도 호스팅합니다.

ICA의 일환으로, 클라우드 전환을 위한 IBM 컨설팅 어드밴티지(ICA for CT)는 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화에 초점을 맞춘 자산을 통합합니다. ICA for CT는 조직이 다양한 유형의 미션 크리티컬 애플리케이션을 일관성 있고 예측 가능한 결과로 클라우드로 이전할 수 있도록 지원하는 고유한 하이브리드 클라우드 여정 프레임워크를 제공합니다.

IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation 기반의 에이전틱 AI 기능을 갖추고 있으며 AMM용 에이전트 방식으로 활용되는 자산의 예로는 IBM Consulting Delivery Curator(ICDC)를 들 수 있습니다. ICDC는 여러 현대화 활동을 실시간으로 조정하는 에이전틱 AI 주도 오케스트레이션 계층입니다. 학습된 인사이트와 프로젝트 원격 측정을 사용하여 작업의 우선순위를 지정하고, 마이그레이션 웨이브 계획을 조정하며, 리소스 할당을 최적화하며, 기본적으로 '현대화 두뇌' 역할을 합니다.

ICDC와 같은 자산은 IBM의 광범위한 AI 우선 현대화 아키텍처의 일부로서 watsonx, Transformation Advisor 같은 다른 IBM 자산 및 플랫폼과 통합됩니다. 이 방식은 현대화 이니셔티브 각각이 고도로 지능적이고 적응력이 뛰어나며 결과 중심적일 수 있도록 도와줍니다.

IBM은 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화를 위한 에이전트 방식을 통해 IBM과 Red Hat 툴 체인을 결합하여 검색부터 배포까지 종단간 마이그레이션을 지원하는 광범위한 도구 세트를 제공합니다. 이 프로세스는 Azure AI Foundry가 전적으로 오케스트레이션합니다.