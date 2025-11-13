엔터프라이즈급 하이브리드 클라우드: CIO가 IBM의 에이전트 AI 방법론으로 구동되는 Red Hat OpenShift Virtualization을 선택하는 이유
이러한 통합 방식을 취하면 점진적이고 위험도가 낮은 현대화 여정 안에서 사업의 연속성을 유지하면서 혁신 속도를 높일 수 있습니다.
최고 투자 책임자(CIO)는 운영을 중단하거나 거버넌스를 손상시키지 않으면서 빠르게 현대화를 추진해야 한다는 어려움에 직면해 있습니다. 하이브리드 클라우드는 민첩성과 혁신을 약속하지만, 많은 기업이 여전히 쉽게 리팩토링하거나 폐기할 수 없는 핵심적인 가상 머신(VM)기반 워크로드에 의존하고 있습니다.편 따라서 현대화를 꾀하려면 이미 제값을 하는 요소들을 포기하지 않고 지능적으로 통합해야 합니다.
Red Hat OpenShift Virtualization on Azure Red Hat OpenShift(ARO)는 IBM의 에이전틱 AI를 기반으로 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화를 수행합니다. 이는 CIO에게, 기존 환경을 보다 민첩하고 안전하며 미래에 대비된 하이브리드 클라우드로 발전시키는 통합된 인텔리전스 경로를 선사합니다.
오늘날 대부분의 기업은 VM에서 실행되는 오래된 애플리케이션과 컨테이너용으로 신설된 클라우드 네이티브 워크로드 사이에서 균형을 유지하면서 하이브리드 상태로 운영됩니다. 이러한 이중 환경으로 인해 CIO는 운영상의 마찰, 거버넌스의 복잡성, 가시성의 일관성 부족이라는 문제를 마주합니다.
하이브리드 복잡성은 IT 조직이 직면하는 가장 큰 운영상의 어려움 중 하나입니다. 여러 플랫폼, 도구, 정책을 관리하다 보면 생산성이 저하되고 비용이 증가합니다. 또한 기존 가상화와 최신 컨테이너 플랫폼은 각기 다른 자체 관리 도구, 정책 및 워크플로를 가진 사일로 상태로 공존하는 경우가 많습니다.
Red Hat OpenShift Virtualization on ARO는 VM과 컨테이너를 하나의 엔터프라이즈급 쿠버네티스 플랫폼에서 통합하여 이 격차를 해소합니다. 조직은 애플리케이션을 다시 작성하거나 플랫폼을 다시 구축하지 않고도 두 워크로드를 나란히 실행, 관리 및 확장할 수 있습니다. 이러한 통합 방식을 취하면 점진적이고 위험도가 낮은 현대화 여정 안에서 사업의 연속성을 유지하면서 혁신 속도를 높일 수 있습니다.
Red Hat OpenShift Virtualization은 프로비저닝 및 패치부터 관측 가능성 및 확장에 이르기까지 환경 전반에서 일관된 모델을 갖추고 있음을 팀에게 입증하여 운영을 간소화합니다. 플랫폼 엔지니어는 단일 창에서 성능을 모니터링하고 자동 업데이트를 자동화하고 거버넌스를 적용할 수 있습니다.
운영상의 이점은 분명합니다. 변동되는 영역이 줄어들고 가시성이 향상되며 비즈니스 요구에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 본질적으로 CIO는 운영을 간소화하는 동시에 민첩성을 강화할 수 있습니다.
현대화를 위해 통제력을 희생해서는 안 됩니다. 기업은 데이터 보존, 접근 권한 관리, 감사 가능성에 대해 협상의 여지가 없는 규제 대상 산업군에 속해 있습니다.
Azure Red Hat OpenShift 안에서 기업은 VM과 컨테이너를 모두 오케스트레이션하고 관리하기 위한 단일 컨트롤 플레인을 확보할 수 있습니다. 개발자와 IT 팀은 모든 워크로드에서 동일한 CI/CD 파이프라인, 모니터링 프레임워크 및 자동화 정책을 사용할 수 있습니다. 이러한 통합은 온프레미스 데이터 센터에서 Azure 클라우드에 이르는 운영을 간소화하고 가시성을 향상시키며 일관된 거버넌스를 보장합니다. CIO 입장에서는 운영 파편화와 관리 도구가 줄어들며 하이브리드 클라우드 기반의 일관성이 높아집니다.
Red Hat OpenShift는 워크로드 전반의 거버넌스를 표준화하는 정책 기반 자동화, SELinux 기반 보안 및 규정 준수 도구를 제공합니다. Azure Red Hat OpenShift(ARO)는 Microsoft의 글로벌 규정 준수 포트폴리오 및 ID 관리의 강점을 추가하여 기업이 업계 표준을 준수하게 합니다.
무엇보다도 IBM Consulting 서비스는 현대화 프로세스에 직접 거버넌스를 제공하여 규정 준수 검사, 위험 평가 및 구성 검증이 마이그레이션 이후가 아닌 마이그레이션 중에 수행되도록 보장합니다.
CIO에게 이 통합 모델은 설계상 안전하고 기본적으로 규정을 준수하는 현대화를 의미합니다.
통합 하이브리드 환경이라는 목적지는 분명하지만, 그곳에 도달하는 길은 복잡할 때가 많습니다. 이런 상황에서 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화용 IBM 에이전틱 방법론이 고유한 가치를 발휘합니다.
주요 목표는 운영 체제, 구성 및 애플리케이션 스택을 보존하면서 최소한의 변경으로 가상 머신(VM) 을 이동하는 것입니다. IBM의 에이전틱 AI는 지능형 자율 에이전트를 사용하여 워크로드를 분석하고 종속성을 매핑하며 각 애플리케이션에 대한 최적의 마이그레이션 전략을 식별합니다. 이러한 추론 기반 에이전트는 데이터, 컨텍스트 및 이전 마이그레이션을 통해 학습하여 권장 사항을 지속적으로 개선합니다. 이 다이어그램은 이러한 변화와 에이전트 AMM 방법으로 인한 가속화를 설명합니다.
이 에이전트 접근 방식을 Red Hat OpenShift Virtualization on ARO에 적용하면 다음과 같은 세 가지 방식으로 현대화를 가속화할 수 있습니다.
이렇게 하면 지능적이고 적응력이 뛰어나며 훨씬 빠른 현대화 프로그램을 통해 위험, 수작업 및 비용을 줄일 수 있습니다.
에이전틱 AI가 제공하는 능력은 개발자, 시스템 통합업체(SI)가 있는 아키텍트, 기업, CSP 또는 ISV가 진정한 변화를 가져오는 데 사용될 수 있어야 합니다. AMM용 에이전트 방식은 특수 목적 자산 플랫폼인 IBM Consulting Advantage(ICA)를 기본적으로 지원하면서 이 질문에 답합니다. ICA는 모든 IBM Consulting 에이전트, 자산, 서비스 및 애플리케이션을 사용할 수 있는 안전한 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.
ICA는 또한 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화와 같은 특정 기능 스트림에 중점을 둔 큐레이션된 자산, 어시스턴트 및 에이전트를 번들로 제공하는 하위 집합 플랫폼도 호스팅합니다.
ICA의 일환으로, 클라우드 전환을 위한 IBM 컨설팅 어드밴티지(ICA for CT)는 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화에 초점을 맞춘 자산을 통합합니다. ICA for CT는 조직이 다양한 유형의 미션 크리티컬 애플리케이션을 일관성 있고 예측 가능한 결과로 클라우드로 이전할 수 있도록 지원하는 고유한 하이브리드 클라우드 여정 프레임워크를 제공합니다.
IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation 기반의 에이전틱 AI 기능을 갖추고 있으며 AMM용 에이전트 방식으로 활용되는 자산의 예로는 IBM Consulting Delivery Curator(ICDC)를 들 수 있습니다. ICDC는 여러 현대화 활동을 실시간으로 조정하는 에이전틱 AI 주도 오케스트레이션 계층입니다. 학습된 인사이트와 프로젝트 원격 측정을 사용하여 작업의 우선순위를 지정하고, 마이그레이션 웨이브 계획을 조정하며, 리소스 할당을 최적화하며, 기본적으로 '현대화 두뇌' 역할을 합니다.
ICDC와 같은 자산은 IBM의 광범위한 AI 우선 현대화 아키텍처의 일부로서 watsonx, Transformation Advisor 같은 다른 IBM 자산 및 플랫폼과 통합됩니다. 이 방식은 현대화 이니셔티브 각각이 고도로 지능적이고 적응력이 뛰어나며 결과 중심적일 수 있도록 도와줍니다.
IBM은 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화를 위한 에이전트 방식을 통해 IBM과 Red Hat 툴 체인을 결합하여 검색부터 배포까지 종단간 마이그레이션을 지원하는 광범위한 도구 세트를 제공합니다. 이 프로세스는 Azure AI Foundry가 전적으로 오케스트레이션합니다.
이 변화의 이면에는 개방형 혁신, 클라우드 규모, 기업의 신뢰를 결합한 전략적 제휴가 있습니다.
이 파트너십은 조직이 인프라부터 애플리케이션까지를 안전하고 지능적이며 효율적으로 현대화할 수 있는 에코시스템을 제공합니다.
하이브리드 미래는 레거시 시스템을 교체하는 것이 아니라, 더 민첩하고 철저하게 관리되며 지능적인 구조에 통합하는 것입니다. IBM의 에이전틱 AI로 구동되는 Red Hat OpenShift Virtualization on ARO를 통해 CIO는 워크로드 통합, 운영 보안, 혁신 가속화 등 비즈니스와 함께 진화하는 플랫폼을 확보할 수 있습니다.
Red Hat은 ARO를 통해 Azure에서 애플리케이션을 마이그레이션하고 현대화할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다. Azure Red Hat OpenShift Virtualization으로 마이그레이션한 애플리케이션은 ARO 플랫폼에서 현대화하는 동시에 ARO가 제공하는 개발자 생산성 향상을 점진적으로 활용할 수 있습니다. 이렇게 해서 Azure Red Hat OpenShift Virtualization은 구형 가상화 플랫폼에 갇혀 있는 기업에 매력적인 비용 최적화의 길을 제시합니다.
Red Hat OpenShift Virtualization(ARO)의 다른 매력적인 이점들도 살펴봅시다.
IBM의 애플리케이션 마이그레이션 및 현대화를 위한 에이전트 방식은 Red Hat OpenShift Virtualization on ARO로의 이동 크게 가속화할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 AI 기반 자동화 및 검증된 거버넌스 프레임워크를 통해 위험을 줄이면서 상당한 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
클라우드 혁신을 위한 IBM Consulting Advantage
IBM의 에이전트 AI 방법론에 기반한 Azure의 Red Hat OpenShift Virtualization에 대해 알아보려면 Microsoft Ignite(2025년 11월 18~21일, 샌프란시스코) 1341번 부스에 있는 IBM을 찾아오세요. 자세한 내용은 Ignite에서 확인하실 수 있습니다.