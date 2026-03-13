Instana의 관측가능성 향상: 멀티 에이전트 인시던트 조사를 사용하여 결함 해결

Instana의 다중 에이전트 인시던트 조사는 최신 엔터프라이즈 IT 시스템의 근본 원인 분석을 자동화하여 해결 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.
사고 조사용 에이전틱 AI는 근본 원인 분석과 심층 조사를 자율적으로 실시해서 사고를 일으킨 결함을 찾아냅니다. Instana는 시스템 토폴로지, 분산 추적, 애플리케이션 성능 지표, 로그 및 인프라 이벤트를 병렬로 자동 분석합니다.
에이전틱 AI 사고 조사와 그래프 기반 RCA를 위해 협업형 AI 에이전트를 활용하여 다중 개체 조사(관련 서비스와 인프라 분석)를 실시함으로써, 수동 작업 부담을 최소화하면서도 잠재적 근본 원인을 더 빠르고 정확하게 파악할 수 있도록 합니다.
이러한 문제가 어떻게 발생하는지 예를 들어봅시다.
기존의 사고 대응 워크플로에서는 조사 과정에 시간이 오래 걸립니다. 조사를 위해 수십 개의 서비스와 Kubernetes 워크로드를 수동으로 탐색하고, 여러 관측가능성 도구의 대시보드를 돌아다니고, 호출 그래프의 여러 홉에서 추적과 로그를 따라가고, 결함이 시스템 전체에 전파되는 방식을 재구성해야 합니다. 포괄적인 원격 측정 데이터를 제공하는 강력한 관측가능성 플랫폼이 있더라도, 이 모든 정보를 상호 연관시키고 가장 가능성 높은 근본 원인을 파악하는 데 드는 인지적 활동에는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
조직이 인시던트 대응 속도를 높이고자 관측 가능성 스택 위에 범용 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트를 추가함에 따라 이 문제는 더 심각해졌습니다.
일반 LLM 에이전트가 이 문제를 해결하지 못한 이유는 무엇인가요? ReAct 내지는 '계획 및 실행' 같은 인기 있는 에이전트 패턴은 모델이 무엇을 쿼리할지 결정하고, 도구를 호출하고, 추론의 스크래치패드를 구축하게 하는 매력적인 선택지처럼 보입니다. 하지만 SRE 및 운영 시나리오 현실에는 세 어려운 문제가 3가지 있습니다.
인시던트는 추적, 로그, 지표, Kubernetes 이벤트, 변경 기록을 포함한 대량의 데이터를 생성합니다. 이 모두를 단일 컨텍스트 창에 담으면 확장성이 떨어집니다. 컨텍스트가 너무 적으면 에이전트가 결정적인 단서를 놓치고, 컨텍스트가 너무 많으면 신호가 묻히고 지연 시간과 비용이 급증하여 추론 능력이 저하됩니다.
LLM이 툴을 '자유롭게' 호출하도록 허용하면 잘못된 명령이나 클러스터를 선택하고, 잘못된 매개변수(시간대, 네임스페이스, 필터)를 사용해서 인수의 일관성이 떨어지고, 반복적이거나 중복된 호출을 해서 컨텍스트와 비용을 증가시키는 결과를 초래할 수 있습니다.
이는 여러 조사 단계에 걸쳐 이루어집니다.
프로덕션 환경에서는 LLM에 개방형 I/O 표면을 제공할 수 없습니다. SRE는 감사 가능하고 재현 가능한 추론을 필요로 합니다. 시스템이 무엇을 보았나요? 이 노드가 근본 원인이라고 판단한 이유는 무엇인가요? 조사를 다시 실행해도 같은 답을 얻을 수 있을까요? 다시 말해, 인시던트는 대화 문제가 아니라 그래프 구조화된 추론 문제입니다.
강력한 관측가능성 플랫폼을 사용하더라도 가장 가능성이 높은 근본 원인을 찾는 데는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 그리고 관측가능성 스택 위에 'LLM 에이전트를 추가하기만' 하려다 보면 컨텍스트에 과부하가 오고, 도구 호출이 취약해지고, 가동 중단 중에 어떤 SRE도 신뢰하려 하지 않는 불투명한 추론 등 미묘한 방식으로 실패하는 경우가 많았습니다.
Alex와 다른 신뢰성 엔지니어들은 IBM Instana를 사용하여 다른 방식을 시도했습니다. Instana에서 인시던트를 열고 화면을 내려 'Probable Root Cause'를 찾은 다음 'Run investigation'을 클릭한 것입니다.
몇 분 안에 AI 기반 조사를 통해 정확한 장애 상태, 즉 인시던트를 트리거한 근본 원인이 식별되고 장애가 시스템 전체에 어떻게 전파되었는지 매핑되었습니다. 이제 조직은 이 진단 결과를 바탕으로 즉시 문제 해결에 도입해서 평균 해결 시간 (MTTR)을 크게 단축할 수 있습니다.
최신 시스템은 이미 모든 것이 어떻게 연결되는지 알고 있습니다. 다른 서비스를 호출하는 서비스, 컨테이너, 노드 및 클러스터에서 실행되는 서비스, 시스템에는 구성 맵, 대기열, 데이터베이스 및 외부 종속성이 포함됩니다. 배포, 구성 푸시, 자동 확장 같은 변경 이벤트가 모두 추적되고 연결됩니다.
이를 운영 그래프라고 생각해 보면 노드는 개체(서비스, 파드, 호스트, 구성)이고 엣지는 관계(호출, 실행, 종속)입니다. 인시던트는 고립된 상태의 급증 현상이 아니라, 시간이 지나면서 그래프 전체에 전파되는 결함입니다.
주된 변화는, 시스템(토폴로지, 오류, 인과 알고리즘)이 에이전트를 안내해서 작고 명확하게 정의된 단위로 추론하게 하는 것입니다. 이것이 바로 Instana의 지능형 인시던트 조사의 기반이 되는 개념입니다.
Alex와 같은 사용자는 인시던트 보기 화면에서 문제가 발생한 애플리케이션 및 인프라 컨텍스트와 함께, Instana가 인과관계 AI를 통해 이미 식별한 추정 근본 원인 개체(자세한 내용은 관련 블로그 참조), 영향을 받은 여러 서비스와 종속성을 보여주는 토폴로지 및 파급 범위, 오류 세부 정보, 지연 시간 그래프 등을 확인할 수 있습니다.
대시보드를 수동으로 탐색하는 대신 조사 실행 버튼만 클릭하면 결과가 스트리밍되기 시작합니다.
Intelligent Incident Investigation는 다단계 그래프 기반 LLM 지원 워크플로입니다.
인시던트 조사는 4단계로 진행되며 인과관계 AI가 선별한 컨텍스트 내 사고 데이터 분석(Instana가 이미 발견한 내용은 무엇인가?), 변경 이벤트 분석(인시던트와 관련해서 무엇이 변경되었는가?), 다중 개체 조사(장애가 어떻게 확산되었는가?), AI 생성 보고서(가장 유력한 원인, 증거 및 해결 방안은 무엇인가?)로 구성됩니다.
Instana는 경고를 받은 개체(Alex의 경우 결제 처리 API와 다운스트림 서비스 몇 가지), 현재의 추정 근본 원인 후보 및 업스트림/다운스트림 호출, 인프라 상위/하위 및 관련 Kubernetes 리소스를 포함한 로컬 토폴로지에서 출발합니다.
시스템은 모델에 원격 분석을 들이붓는 대신 "이 인시던트를 고려할 때 어떤 개체와 관계부터 검사하는 게 가장 바람직한가?"라고 질문합니다. 컨트롤러는 해당 개체들을 조사 대기열에 추가하고, 각각에 대해 경계 컨텍스트 패킷을 가져오기 시작합니다. 이는 해당 개체를 중심에 둔 그래프의 작은 k-홉 구간과 관련 로그, 추적 정보, 지표로 구성됩니다.
SRE는 대부분 본능적으로 이런 의문을 가집니다. “이것이 폭발하기 직전에 바뀐 것이 무엇이었을까?” 이 조사 프로세스는 특정 시간대(예: 사고 발생 60분 전부터 20분 후까지)를 분석하여, 관련 서비스와 인프라 전반의 배포 내역, 구성 변경 사항, 확장 이벤트와 기타 변경 신호를 수집하고, 사고 발생 시점과 가장 의심스럽게 일치하는 변경 사항을 도출함으로써 해당 단계를 자동화합니다.
Alex는 배포 기록을 훑어보고 눈으로 타임라인을 정리하지 않아도 됩니다. 에이전틱 조사 엔진이 그녀를 위해 상관 관계를 파악하기 때문입니다.
여기서 그래프를 통한 탐색(EOG) 워크플로를 통해 Instana가 결함을 정확하게 찾아냅니다. 조사 대기열에 있는 각 개체에 대해 시스템은 도구를 호출하여 증거 패킷을 수집하고 에이전트에 질문합니다. 이 개체는 근본 원인인가? 증상인가? 증거가 결정적이지 않은가? 장애가 특정 엣지를 따라 전파되고 있음을 시사하는 증거가 있는가(예: A 서비스에서 B 서비스로, 또는 잘못 구성된 파일에서 서비스로)? 그런 다음 시스템은 확인된 전파 엣지('A의 장애가 B에 장애를 유발함')와 근본 원인/증상/관계 없음으로 개체를 분류하는 인과관계 하위 그래프를 업데이트합니다.
Instana는 LLM이 집중된 시스템 슬라이스만 보고, 감사 가능하고 재현 가능한 설명을 유지하도록 대기열을 관리합니다. AI 조사는 반복 작업을 통해 근본 원인(결제 게이트웨이 서비스의 연결 풀 구성 오류)을 식별하고 결제 처리 API를 통해 모든 다운스트림 서비스로 이어지는 결함 전파 체인 전체를 추적하여 실행 가능한 해결 단계를 제공합니다.
Instana의 다중 에이전트 조사의 영향은 개별 인시던트 이상으로 확장됩니다. Instana는 토폴로지, 추적, 로그, 지표, 변경 이벤트의 상관 관계를 자동화하여 근본 원인을 식별하는 데 필요한 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축함으로써 평균 해결 시간(MTTR)을 직접 단축합니다. 이러한 개선은 서비스가 아주 잠깐이라도 중단되면 수익과 고객 경험이 영향을 받는 대량 거래 서비스를 운영하는 조직에 즉각적인 비즈니스 가치를 제공합니다.
SRE 팀은 여러 대시보드에 흩어져 있는 원시 원격 분석이 아닌 인시던트에 대해, 근거 있고 일관성 있는 설명을 받을 수 있습니다. 심층 조사가 필요하면 관측가능성 데이터를 사용할 수도 있지만, 이 시스템은 수많은 시간을 들여 수동으로 상관관계를 분석해야 하는 번거로움이 없는 명확한 출발점이 됩니다. 조사를 감사하거나 재현할 수 있기 때문에, SRE 팀이 오랜 시간에 걸쳐 AI의 결론을 검증하고 시스템에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다. 어느 개체를 검사했는지, 어떤 증거를 수집했는지, 특정 노드가 근본 원인으로 확인된 근거가 무엇인지가 투명하게 확인됩니다.
인시던트가 발생하고 AI가 시간이 오래 걸리는 상관관계 작업을 처리하는 동안, SRE 팀은 서비스 수준 목표(SLO), 오류 예산 관리, 카오스 엔지니어링 같은 선제적 안정성 관행에 노력을 집중할 수 있습니다. 사후 대응에서 선제적인 신뢰성 엔지니어링으로의 전환은 전반적인 시스템 안정성을 개선하고 중요한 사고의 빈도를 줄입니다.
IT 자동화와 인시던트 작업을 위한 벤치마킹 제품군 ITBench의 내부 평가에서, Instana의 그래프 유도 조사 방식은 기존 ReAct 스타일 LLM 에이전트보다 우회로를 훨씬 적게 사용하면서 근본 원인 그래프를 더 정확하게 생성했으며, 컨텍스트 크기를 작게 유지하고 행동 감사가 가능한 상태를 유지했습니다. 이 검증은 구조화된 그래프 기반 접근 방식이 일반 LLM 에이전트 패턴보다 우수한 결과를 제공한다는 것을 보여줍니다.
IBM의 Instana Intelligent Incident Investigation 기능과 추정 근본 원인 파이프라인 전체를 통해, Events → Incidents로 들어가면 Application Smart Alerts로 추정 근본 원인을 필터링할 수 있습니다. 이제 Run investigation을 클릭해서 AI 기반 다중 개체 조사를 시작하세요.
여기에서 조사 단계 실시간 스트리밍, 서비스 및 인프라 전반에 걸친 결함 전파 체인, 즉시 조치를 취할 수 있는 증거 기반 해결 제안을 확인할 수 있습니다.
기여자: Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins, Gopika Murali K.