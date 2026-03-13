Instana의 관측가능성 향상: 멀티 에이전트 인시던트 조사를 사용하여 결함 해결

최신 시스템은 이미 모든 것이 어떻게 연결되는지 알고 있습니다. 다른 서비스를 호출하는 서비스, 컨테이너, 노드 및 클러스터에서 실행되는 서비스, 시스템에는 구성 맵, 대기열, 데이터베이스 및 외부 종속성이 포함됩니다. 배포, 구성 푸시, 자동 확장 같은 변경 이벤트가 모두 추적되고 연결됩니다.

이를 운영 그래프라고 생각해 보면 노드는 개체(서비스, 파드, 호스트, 구성)이고 엣지는 관계(호출, 실행, 종속)입니다. 인시던트는 고립된 상태의 급증 현상이 아니라, 시간이 지나면서 그래프 전체에 전파되는 결함입니다.

주된 변화는, 시스템(토폴로지, 오류, 인과 알고리즘)이 에이전트를 안내해서 작고 명확하게 정의된 단위로 추론하게 하는 것입니다. 이것이 바로 Instana의 지능형 인시던트 조사의 기반이 되는 개념입니다.

Alex와 같은 사용자는 인시던트 보기 화면에서 문제가 발생한 애플리케이션 및 인프라 컨텍스트와 함께, Instana가 인과관계 AI를 통해 이미 식별한 추정 근본 원인 개체(자세한 내용은 관련 블로그 참조), 영향을 받은 여러 서비스와 종속성을 보여주는 토폴로지 및 파급 범위, 오류 세부 정보, 지연 시간 그래프 등을 확인할 수 있습니다.