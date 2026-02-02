Regulate.AI로 협업 규제 문서 작성 가속화 지원

IBM은 글로벌 제약 조직과 협력하여, 에이전틱 AI로 구동되고 산업 전반의 사용 사례에 적합하며 확장 가능한 고품질 규제 문서 생성을 지원하도록 설계된 다중 에이전트 문서 작성 툴인 Regulate.AI를 공동 개발하고 시범 운영했습니다.
규제 문서 작성은 제품을 시출시하는 데 있어 가장 복잡하고 시간이 많이 소요되는 활동 중 하나로 남아 있습니다. 규제 문서는 규모가 크고 고도로 구조화되어 있으며 엄격한 검토를 거쳐야 하므로 과학적 정확성과 형식 및 규정 준수를 엄격하게 준수해야 합니다.
규제 요구 사항이 점점 더 복잡해짐에 따라 생명 과학 조직은 품질, 일관성, 추적성을 유지하면서 제출 서류를 더 빠르게 제공해야 한다는 압박도 증가하고 있습니다. 따라서 AI를 사용하여 이 프로세스를 가속화하는 것은 많은 조직에서 집중하고 있는 분야이며, 이러한 접근 방식을 여러 부문에 적용할 수 있습니다.
이러한 과제에 대응하기 위해 IBM은 글로벌 제약 조직과 협력하여 당사의 IBM 규제 문서 작성 액셀러레이터인 Regulate.AI를 공동 개발하고 시범 운영했습니다. Regulate.AI는 에이전틱 AI로 구동되는 다중 에이전트 작성 도구로, 규제 사용 사례 전반에서 확장가능한 고품질 문서 생성을 지원하도록 설계되었습니다. 양사의 협업은 AI를 개념 증명을 넘어 실제 일상적인 규제 작성 워크플로에 임베딩하고 여러 보고 사용 사례에서 엔터프라이즈 규모로 작동하도록 설계하는 데 중점을 두고 있습니다.
더 넓게 보자면, 현재 형태로 이 액셀러레이터는 지속가능성, 재무 및 연례 보고 또는 과학 보고서 개발 등 광범위한 보고 활용 사례에 적용할 수 있습니다. 툴과 템플릿의 유연성 및 입력에 구애받지 않는 접근 방식 덕분에 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.
이 툴의 발전은 공동 디자인 세션과 반복적인 개발을 통해 이루어졌습니다. 이 프로세스를 통해 Regulate.AI는 문서 유형, 콘텐츠 복잡성 및 사용자 요구 사항에 따라 조직 전체의 다양한 문서 작성 방식을 수용할 수 있습니다.
IBM의 툴은 패턴 기반 생성과 템플릿 기반 생성이라는 두 가지 접근 방식을 제공합니다. 패턴 기반 초안 작성은 이전 문서를 입력-출력 쌍으로 학습하여 다양한 콘텐츠에 걸쳐 모델을 일반화할 수 있는 유연성을 제공합니다. 그러나 많은 규제 및 과학적 사용 사례의 경우 템플릿 기반 접근 방식이 더 뛰어난 제어, 확장성, 일관성을 제공합니다. 템플릿을 사용하면 사전 정의된 구조로 초안을 작성하여 아웃풋을 직접 안내하고 여러 문서 유형 및 규제 컨텍스트에 동일한 표준을 적용할 수 있습니다.
Regulate.AI는 이러한 협업 접근 방식을 통해 일반적인 AI 툴이 아니라 규제 팀 구성원의 현실적인 요구 사항에 기반한 액셀러레이터로 발전할 수 있습니다.
규제 문서 작성은 선형적인 경우가 거의 없습니다. 빡빡한 일정에 따라 대규모의 분산된 팀이 문서의 초안 작성, 검토, 수정 및 개선을 여러 번 수행하는 경우가 많습니다. Regulate.AI는 이러한 현실을 지원하도록 설계되어, Word 플러그인 역할을 하는 것이 아니라 전체 문서 작성 라이프사이클에 걸쳐 협업이 가능하게 합니다. 이를 통해 사용자와 조직의 문서 생성 워크플로 간의 협업을 지원할 수 있습니다.
이 액셀러레이터는 규제 문서 작성 과정 내의 각기 다른 책임에 맞춰진 역할 기반 경험을 제공합니다. 관리자는 구성을 관리하고, 구성자는 보고서와 템플릿을 구성 및 준비하며, 작성자와 검토자는 초안을 작성하고, 의견을 제시하고, 콘텐츠를 다듬습니다.
이러한 역할 기반 모델은 규정 준수를 유지하면서 팀이 동시에 작업할 수 있도록 하기 위해 명확한 소유권, 제어된 액세스 및 정의된 인계가 필요한 규제 환경에서 필수적입니다. 이 액셀러레이터는 유연성과 거버넌스의 균형을 유지함으로써 일관성이나 감독을 저해하지 않으면서 효율적인 협업을 지원합니다.
버전 관리, 주석 달기, 문서 섹션 전반의 종속성 인식, 전체 보고서 내보내기를 포함한 강력한 문서 작성 기능은 규제 환경에서도 마찬가지로 중요합니다. 규제 관련 문서는 일반적으로 여러 차례의 반복적인 검토 과정을 거치며, 후반 단계에서 새로운 데이터, 검토자의 피드백 또는 제출 요건의 변화에 따라 업데이트되는 경우가 많습니다. 종속성 인식은 한 섹션의 변경 사항이 문서 전체에 정확하고 일관되게 반영되도록 하여 대규모의 복잡한 제출물에서 중요한 문제인 불일치 및 재작업의 위험을 줄입니다.
이러한 기능은 다양한 비임상 및 임상 생명 과학 영역에서 실제 규제 보고서 사례를 사용하여 개발 및 검증되었습니다. 이러한 접근 방식은 적절한 경우 문서 작성 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 규제 작성에 내재된 뉘앙스, 통제 및 가변성을 고려하도록 보장합니다. 따라서 Regulate.AI는 재사용 가능하고 강력하며 기업 규제 운영에 적합하면서도 팀과 사용 사례에 맞게 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
Regulate.AI의 핵심은 수작업을 줄이고 문서 작성 프로세스를 가속화하는 동시에 의사 결정의 책임은 인간에게 맡기도록 설계된 생성형 AI 기반 기능입니다.
이러한 기능은 초안 작성 라이프사이클 전반에 걸쳐 작성자를 지원하여 원시 데이터를 훨씬 적은 수작업을 통해 제출 준비가 된 고품질 문서로 전환할 수 있도록 지원합니다.
이러한 기능을 함께 사용하면 서식 지정 및 초안 재작성과 같은 반복적인 작업에서 작성자의 수고를 덜어주어 검토, 해석 및 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근 방식은 작성자의 경험과 동기를 향상시켜 규제 제출에 따른 관리 부담을 줄여줍니다.
Regulate.AI는 엔터프라이즈 배포를 염두에 두고 개발되었으며, 독립형 툴로 작동하는 것이 아니라 기존 규제 시스템에 통합되도록 설계되었습니다.
협력의 일환으로 Veeva Vault와 같은 플랫폼과의 통합을 개발하여 통합 경로 및 기술 설계 결정에 정보를 제공하고 있습니다. 액셀러레이터는 더 광범위한 스토리지 환경과의 통합을 지원하여 소스 데이터를 유연하게 수집하고 규제 보고서를 체계적으로 관리할 수 있습니다.
현재 협업은 특정 규제 사용 사례에 중점을 두고 있지만, 기본 아키텍처는 시간이 지남에 따라 다른 문서 유형, 치료 영역 및 조직 요구 사항을 지원하도록 확장되도록 설계되었습니다.
공동 설계, 기술 타당성 검증, 반복적인 개발을 결합하여 구조적이면서도 협력적인 제공 접근 방식을 통해 액셀러레이터가 견고하고 확장 가능하며 규제된 환경에 적합하도록 유지했습니다.
Regulate.AI는 에이전트 애플리케이션을 구축하고 관리하며 확장하기 위한 IBM® Consulting의 자산 기반 서비스인 Enterprise Advantage의 일부로 제공됩니다. Regulate.AI는 IBM Consulting Advantage의 기능을 통해 구축되어, Advantage 마켓플레이스에서 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 애플리케이션 중 하나입니다.
IBM의 분석에 따르면 Regulate.AI가 계속 발전하는 동안 규제 작성자가 소요하는 시간을 50~60% 이상 단축할 잠재력을 지니고 있어 효율성이 크게 향상될 것으로 나타났습니다.
이번 협업은 효율성 외에도 생성형 AI를 관리되는 워크플로 내에 책임감 있게 임베딩하고, 인간의 감독을 유지하며, 규제 표준에 긴밀히 맞추는 것의 가치를 강조합니다. 이러한 접근 방식은 품질, 규정 준수 및 신뢰를 유지하면서 실질적인 이점을 제공합니다.
IBM은 Regulate.AI에 지속적으로 투자하고 명확한 개발 로드맵을 통해 액셀러레이터를 확장하며, 제약 업계 고객들과 협력하여 다양한 사용 사례에 배포하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 프로세스에는 추가 규제 문서 유형 전반으로 적용 범위 확장, 핵심 문서 작성 및 검토 기능 강화, 통합 강화(제출 및 콘텐츠 관리 플랫폼 포함), 광범위한 엔터프라이즈 출시를 위한 솔루션 강화 등이 포함됩니다.
각 사용 사례 및 조직에 맞게 툴을 조정하는 접근 방식을 취하면 Regulate.AI가 성숙함에 따라 반복 가능하고 확장 가능한 역량으로 자리잡을 수 있습니다. 이를 통해 규제 팀은 규제된 환경에서 요구되는 거버넌스와 품질을 유지하면서 더 빠르고 자신 있게 작업할 수 있습니다.