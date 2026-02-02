Regulate.AI로 협업 규제 문서 작성 가속화 지원

규제 문서 작성은 제품을 시출시하는 데 있어 가장 복잡하고 시간이 많이 소요되는 활동 중 하나로 남아 있습니다. 규제 문서는 규모가 크고 고도로 구조화되어 있으며 엄격한 검토를 거쳐야 하므로 과학적 정확성과 형식 및 규정 준수를 엄격하게 준수해야 합니다.

규제 요구 사항이 점점 더 복잡해짐에 따라 생명 과학 조직은 품질, 일관성, 추적성을 유지하면서 제출 서류를 더 빠르게 제공해야 한다는 압박도 증가하고 있습니다. 따라서 AI를 사용하여 이 프로세스를 가속화하는 것은 많은 조직에서 집중하고 있는 분야이며, 이러한 접근 방식을 여러 부문에 적용할 수 있습니다.

이러한 과제에 대응하기 위해 IBM은 글로벌 제약 조직과 협력하여 당사의 IBM 규제 문서 작성 액셀러레이터인 Regulate.AI를 공동 개발하고 시범 운영했습니다. Regulate.AI는 에이전틱 AI로 구동되는 다중 에이전트 작성 도구로, 규제 사용 사례 전반에서 확장가능한 고품질 문서 생성을 지원하도록 설계되었습니다. 양사의 협업은 AI를 개념 증명을 넘어 실제 일상적인 규제 작성 워크플로에 임베딩하고 여러 보고 사용 사례에서 엔터프라이즈 규모로 작동하도록 설계하는 데 중점을 두고 있습니다.

더 넓게 보자면, 현재 형태로 이 액셀러레이터는 지속가능성, 재무 및 연례 보고 또는 과학 보고서 개발 등 광범위한 보고 활용 사례에 적용할 수 있습니다. 툴과 템플릿의 유연성 및 입력에 구애받지 않는 접근 방식 덕분에 여러 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.