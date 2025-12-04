IBM watsonx를 통해 이탈리아에서 AI 혁신을 촉진하는 Computer Gross
Computer Gross는 이탈리아의 에코시스템이 책임감 있는 AI 채택을 위한 기술을 구축할 수 있도록 돕기 위해 이탈리아 시장 전반에서 생성형 AI를 발전시키는 데 전념하는 내부 투자인 watsonx Competence Center를 출범했습니다.
Computer Gross는 이탈리아 조직들이 AI에 대한 관심을 실제 AI 성과로 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다. IBM TechXchange의 이번 인터뷰에서 해당 기업은 watsonx.data와 전담 watsonx 역량 센터가 이탈리아 전역의 파트너들이 신뢰할 수 있는 AI의 다음 시대를 대비하도록 어떻게 준비시키고 있는지를 공유합니다.
Computer Gross는 이탈리아에서 가장 유명한 솔루션 지향 유통업체이자 IBM의 오랜 협력업체입니다. 수십 년 동안 이 회사는 새로운 기술을 채택하고 시스템을 현대화하는 수천 개의 이탈리아 조직을 지원해 왔습니다. 오늘날 AI와 AI를 유용하고 안정적으로 만드는 데이터 기반에 중점을 두고 있습니다.
IBM TechXchange 2025에서 우리는 Computer Gross의 클라우드 및 AI 팀 리더인 Davide Bagnoli와 함께 회사가 파트너 에코시스템이 이러한 변화를 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 방법에 대해 이야기를 나눴습니다. 이번 대화에서는 이탈리아 AI 환경에서 중앙 데이터 및 기술 지원이 어떻게 자리 잡았는지 강조했습니다.
"우리는 매일 데이터로 작업합니다."라고 Davide는 말합니다. "이를 통해 시장에 대한 인사이트를 얻고 파트너에게 지원이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다."
Computer Gross는 이탈리아 전역에서 약 300개의 IBM 비즈니스 파트너와 협력하고 있습니다. 이러한 파트너는 대규모 시스템 통합업체부터 AI, 클라우드 및 보안과 같은 주제에 대한 깊은 전문 지식을 갖춘 부티크 회사를 포함한 소규모 전문 팀에 이르기까지 다양합니다. 규모에 상관없이 모두 같은 과제를 안고 있습니다. 바로 빠르게 변화하는 AI 기술에 보조를 맞추는 것입니다.
Computer Gross는 이탈리아의 파트너 에코시스템이 AI를 책임감 있게 도입하는 데 필요한 기술을 구축할 수 있도록 watsonx 역량 센터를 설립했습니다. 이 대규모 내부 투자는 이탈리아 시장 전반에 걸쳐 생성형 AI를 발전시키는 데 전념하고 있습니다.
이들의 사명은 "Promuovere l'utilizzo dell'AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria"입니다. (번역: “이탈리아 시장에서 생성형 AI 도입을 촉진하고 산업 부문에 맞는 사용 사례를 개발하는 데 도움을 주세요.”)
Davide는 Competence Center가 에코시스템 전반의 협업을 강화하는 방법을 설명했습니다. “소규모 파트너라면 복잡한 AI 프로젝트를 혼자서 이끌 수 있는 모든 기술을 갖추지 못할 수도 있습니다. 역량 센터는 파트너가 서로 연락하여 전문 지식을 공유하고 함께 성장할 수 있도록 합니다."
체계적인 교육, 인증 및 IBM 기술에 대한 직접 액세스를 통해 이 센터는 이탈리아 전역에서 AI 준비를 위한 촉매제가 되고 있습니다.
이탈리아 기업은 운영을 디지털화하면서 다양한 툴과 형식으로 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 대부분의 조직은 이 정보의 가치를 인정하지만 AI에 효과적으로 사용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 바로 이 부분에서 watsonx.data가 Computer Gross의 전략에 필수적인 요소가 되었습니다.
“watsonx.data는 다양한 유형의 데이터를 AI에 사용할 수 있는 형식으로 통합합니다.”라고 Davide는 말했습니다. "사일로를 방지하고 실제 프로젝트에 정보를 사용할 수 있습니다."
watsonx.data 사용으로 파트너는 데이터베이스, 애플리케이션 테이블 등의 정형 데이터와 문서, PDF, 로그 등의 비정형 콘텐츠를 관리되는 단일 레이크하우스 환경 내에서 통합할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 데이터 사일로와 복잡성을 줄이고 데이터 품질을 개선하며 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 지원 데이터에 대한 일관된 경로를 생성합니다. watsonx.data는 액세스, 거버넌스 및 준비를 단순화하여 파트너가 신뢰할 수 있는 데이터 기반으로 분석, 모델 교육 및 AI 개발을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
Davide는 TechXchange 기간 동안 watsonx.data 실습 랩에서 시간을 보내며 다양한 사용자 선호도를 지원하는 AI 플랫폼의 중요성을 강조했습니다. 데이터 과학자는 명확한 시각적 인터페이스를 선호하는 반면, 개발자와 아키텍트는 자동화 및 명령줄 워크플로를 선호합니다.
"실무자마다 일하는 방식이 다릅니다."라고 Davide는 말합니다. “watsonx.data는 깔끔한 UI와 명령줄을 통한 자동화 옵션을 모두 제공합니다. 지난 1년 동안 상당한 개선이 이루어졌습니다."
이러한 이중 접근 방식을 통해 파트너는 더 쉽게 플랫폼을 채택하고 기존 프로세스에 AI를 통합할 수 있습니다.
Davide는 앞으로 AI 에이전트가 작업을 자동화하고 애플리케이션 전반에 인텔리전스를 내장하는 강력한 방법이 될 것이라고 믿습니다. 그는 AI의 미래를 복잡한 문제를 재사용하고 조정할 수 있는 관리 가능한 부분으로 분해하는 전통적인 소프트웨어 구축 방식에 비유했습니다. 하지만 에이전트는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 합니다.
"좋은 데이터가 없는 모델은 그 자체로 장난감에 불과합니다."라고 Davide는 말합니다. “많은 기업이 데이터베이스 및 파일 공유 전반에 걸쳐 정보를 유지 관리하지만 사용하지 않습니다. watsonx.data 사용으로 모든 것이 하나로 맞춰집니다. 그런 다음 가치를 실현할 수 있습니다."
Computer Gross는 데이터 기반을 마련하고 파트너가 에이전트 기반 접근 방식을 탐색하도록 장려함으로써 이탈리아 기업이 실용적이고 확장 가능하며 실제 요구 사항에 맞는 AI를 구축할 수 있도록 돕고 있습니다.
Computer Gross는 이미 AI에 대한 투자를 통해 강력한 성과를 거두고 있습니다. 이 회사는 B2B 커머스 플랫폼에서 IBM watsonx Assistant를 혁신적으로 사용한 공로로 넷콤 어워드를 수상했습니다. 이러한 인식은 강력한 데이터 전략과 함께 AI를 적용할 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 반영합니다.
눈에 띄는 것은 이탈리아 생태계가 실험을 넘어 발전할 수 있도록 지원하겠다는 회사의 약속입니다. Computer Gross는 watsonx 역량 센터, watsonx.data 및 IBM과의 긴밀한 협력을 통해 이탈리아 전역에서 신뢰할 수 있는 AI 채택을 위한 기반을 구축하고 있습니다.
아래의 Davide Bagnoli와의 인터뷰 전문은 이러한 모멘텀을 포착하고 AI가 파트너와 고객을 위한 새로운 가능성을 어떻게 형성하고 있는지 보여줍니다.