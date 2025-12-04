IBM watsonx를 통해 이탈리아에서 AI 혁신을 촉진하는 Computer Gross

Computer Gross는 이탈리아 전역에서 약 300개의 IBM 비즈니스 파트너와 협력하고 있습니다. 이러한 파트너는 대규모 시스템 통합업체부터 AI, 클라우드 및 보안과 같은 주제에 대한 깊은 전문 지식을 갖춘 부티크 회사를 포함한 소규모 전문 팀에 이르기까지 다양합니다. 규모에 상관없이 모두 같은 과제를 안고 있습니다. 바로 빠르게 변화하는 AI 기술에 보조를 맞추는 것입니다.

Computer Gross는 이탈리아의 파트너 에코시스템이 AI를 책임감 있게 도입하는 데 필요한 기술을 구축할 수 있도록 watsonx 역량 센터를 설립했습니다. 이 대규모 내부 투자는 이탈리아 시장 전반에 걸쳐 생성형 AI를 발전시키는 데 전념하고 있습니다.

이들의 사명은 "Promuovere l'utilizzo dell'AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria"입니다. (번역: “이탈리아 시장에서 생성형 AI 도입을 촉진하고 산업 부문에 맞는 사용 사례를 개발하는 데 도움을 주세요.”)

Davide는 Competence Center가 에코시스템 전반의 협업을 강화하는 방법을 설명했습니다. “소규모 파트너라면 복잡한 AI 프로젝트를 혼자서 이끌 수 있는 모든 기술을 갖추지 못할 수도 있습니다. 역량 센터는 파트너가 서로 연락하여 전문 지식을 공유하고 함께 성장할 수 있도록 합니다."

체계적인 교육, 인증 및 IBM 기술에 대한 직접 액세스를 통해 이 센터는 이탈리아 전역에서 AI 준비를 위한 촉매제가 되고 있습니다.