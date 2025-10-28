감사 추적 기록과 데이터 흐름이 하나의 감사용 통합 뷰로 통합되어 GDPR, HIPAA, PCI 및 SOX 관련 데이터를 자동으로 매핑해준다면, 규정 준수 팀은 얼마나 더 빠르게 대응할 수 있을까요? 민감한 데이터가 어떻게 이동하는지를 즉시 파악해 사고를 더 신속하게 해결할 수 있다면 어떨까요?

이러한 형태의 효율성은 속도에만 국한되지 않습니다. 또한 불확실성과 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. GDPR에 따라 조직은 최대 2천만 유로 또는 전 세계 연간 매출액의 4% 중 더 큰 금액에 해당하는 벌금을 부과받을 수 있습니다.

미국에서는 HITECH(Health Information Technology for Economic and Clinical Health) 법이 HIPAA 시행을 강화하고 있으며, 동일한 요구 사항을 반복적으로 위반할 경우 연간 최대 150만 달러의 민사 벌금이 부과될 수 있습니다. 이 수치는 이론적인 수치가 아니라 데이터에 대한 통제력을 상실한 모든 조직이 실제로 직면할 수 있는 실질적인 손실 위험입니다.

수십 년간 거버넌스와 보안 분야에서 축적된 경험을 바탕으로 IBM은 신뢰할 수 있는 데이터의 기반을 제공합니다. 이러한 전문 지식을 바탕으로 구축된 IBM watsonx.data intelligence는 강력한 리니지 기능을 제공하고 규정 준수의 핵심에 투명성을 제공합니다. 한편 IBM Guardium Data Protection은 액세스 제어 및 정책 시행에 대한 정밀한 가시성을 제공합니다. 이 두 솔루션은 조직이 규제 요건에 부합하면서 감사, 규정 준수 및 보안 팀의 워크로드를 줄일 수 있도록 지원합니다. 또한 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경 등 데이터가 상주하는 모든 곳에 데이터를 제공합니다.규정 준수는 데이터 신뢰성을 입증하는 핵심이며, 그 시작은 명확성입니다. 데이터 리니지는 데이터의 기원에서 결과까지 이어지는 이야기, 즉 데이터의 서사를 제공합니다.