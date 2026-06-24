운송 서비스 제공업체는 오랫동안 수작업 프로세스를 기반으로 운영을 이어왔습니다. 종이 기록, 서류 보관함 및 고객 서비스 담당자는 사람들을 A 지점에서 B 지점까지 안전하고 효율적으로 이동시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 그러나 이러한 수작업 중심의 운영 방식은 오랫동안 업계를 지탱해 온 반면, 사업을 확장하는 데에는 걸림돌이 되기도 했습니다.

이러한 변화는 오늘날 버스 이용객의 기대를 반영합니다. 이용객은 Uber나 Lyft와 같은 모바일 앱에서 경험하는 것과 같은 매끄러운 디지털 경험을 기대합니다. 한 번의 클릭으로 단체 교통편을 예약하고, 정확한 요금과 신뢰할 수 있는 도착 예정 시간을 확인하며, 원활한 온라인 예약 경험을 원합니다.

뉴욕에 본사를 둔 Busie는 Confluent가 처음 개최한 데이터 스트리밍 스타트업 챌린지의 결선 진출 기업으로, 지상 운송 서비스 제공업체가 이러한 현대적인 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. Busie의 전세 운송 플랫폼은 플러그 앤 플레이 방식의 솔루션을 제공하여 엔드투엔드 온라인 예약 프로세스를 지원하며, 전세 운송 이용 고객의 만족도를 높이고 고객 확보 비용을 줄이는 동시에 예약 전환율을 두 배로 높였습니다.

운송 서비스 제공업체는 옴니채널 문의, 재고 관리, 동적 가격 책정부터 결제, 차량 기반 동적 경로 계획 및 고객 분석에 이르기까지 운영 전반을 디지털화하고 간소화할 수 있습니다. 이러한 플랫폼의 기반에는 IBM Confluent의 데이터 스트리밍 기술이 있습니다.

Busie가 데이터 스트리밍을 활용해 운송 서비스 제공업체에 디지털 서비스를 제공하는 방법과, IBM Confluent를 기반으로 플랫폼을 구축한 이유를 자세히 살펴보세요.