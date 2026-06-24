IBM Confluent는 Busie가 전세 버스 사업자를 위한 이벤트 기반 플랫폼을 구축하는 데 필요한 관리형 데이터 스트리밍 기반을 제공했습니다. 이를 통해 분산되어 있던 운영 데이터를 실시간 검색, 견적, 가격 산정, 청구 및 고객 알림 기능으로 연결했습니다.
운송 서비스 제공업체는 오랫동안 수작업 프로세스를 기반으로 운영을 이어왔습니다. 종이 기록, 서류 보관함 및 고객 서비스 담당자는 사람들을 A 지점에서 B 지점까지 안전하고 효율적으로 이동시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 그러나 이러한 수작업 중심의 운영 방식은 오랫동안 업계를 지탱해 온 반면, 사업을 확장하는 데에는 걸림돌이 되기도 했습니다.
이러한 변화는 오늘날 버스 이용객의 기대를 반영합니다. 이용객은 Uber나 Lyft와 같은 모바일 앱에서 경험하는 것과 같은 매끄러운 디지털 경험을 기대합니다. 한 번의 클릭으로 단체 교통편을 예약하고, 정확한 요금과 신뢰할 수 있는 도착 예정 시간을 확인하며, 원활한 온라인 예약 경험을 원합니다.
뉴욕에 본사를 둔 Busie는 Confluent가 처음 개최한 데이터 스트리밍 스타트업 챌린지의 결선 진출 기업으로, 지상 운송 서비스 제공업체가 이러한 현대적인 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. Busie의 전세 운송 플랫폼은 플러그 앤 플레이 방식의 솔루션을 제공하여 엔드투엔드 온라인 예약 프로세스를 지원하며, 전세 운송 이용 고객의 만족도를 높이고 고객 확보 비용을 줄이는 동시에 예약 전환율을 두 배로 높였습니다.
운송 서비스 제공업체는 옴니채널 문의, 재고 관리, 동적 가격 책정부터 결제, 차량 기반 동적 경로 계획 및 고객 분석에 이르기까지 운영 전반을 디지털화하고 간소화할 수 있습니다. 이러한 플랫폼의 기반에는 IBM Confluent의 데이터 스트리밍 기술이 있습니다.
Busie가 데이터 스트리밍을 활용해 운송 서비스 제공업체에 디지털 서비스를 제공하는 방법과, IBM Confluent를 기반으로 플랫폼을 구축한 이유를 자세히 살펴보세요.
Busie의 공동 창업자인 브래디 페리(Brady Perry)와 루이스 부코프(Louis Bookoff)는 초기에 전세 운송 플랫폼에 이벤트 기반 아키텍처를 적용하기로 결정했습니다. 초기 제품 개발 과정에서는 모놀리식 아키텍처도 시험해 보았지만, 곧 한계를 확인했습니다. 긴밀하게 결합된 시스템은 예상했던 처리량까지 확장하기 어려웠으며, 새로운 플랫폼 기능을 빠르게 개발하는 데에도 제약이 있었습니다.
초기 마이크로서비스 아키텍처는 RESTful API 호출에 크게 의존했지만, 시간이 지나면서 변화하는 요구사항에 맞춰 확장성과 유연성을 제공하는 데이터 인프라를 구축하는 것이 중요하다는 점을 인식했습니다. IBM Confluent의 개발자 리소스를 통해 데이터 스트리밍 개념을 접한 이들은 Apache Kafka가 이러한 요구사항을 충족할 수 있다고 판단했습니다.
소규모 스타트업이었던 Busie는 Kafka를 직접 효과적으로 운영할 수 있는 자원과 전문성을 갖추지 못했기 때문에 Confluent의 스타트업 프로그램에 지원했습니다. 이 프로그램은 최대 1년간 무료 Confluent Cloud 크레딧과 내부 전문가 지원을 제공합니다. 혁신적인 데이터 스트리밍 활용 사례를 보유한 초기 단계 스타트업을 위해 설계되었습니다.
IBM Confluent를 통해 Busie는 다양한 프로그래밍 언어를 지원하는 폭넓은 개발자 도구를 활용하여 새로운 엔지니어를 빠르게 온보딩할 수 있습니다. 또한 서비스 초기부터 전세 운송 플랫폼을 위한 안정적인 이벤트 기반 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 이와 함께 IBM Confluent가 제공하는 완전관리형 커넥터, 스트림 처리 및 Schema Registry를 비롯한 다양한 관리형 리소스를 활용할 수 있습니다.
Busie의 데이터 스트리밍 여정은 분산된 데이터베이스에 저장된 데이터를 단계적으로 활용하는 것에서 시작되었습니다. 이들은 IBM Confluent Cloud에서 제공하는 완전관리형 커넥터와 AWS ECS 및 AWS Fargate에서 자체 관리 방식으로 운영하는 커넥터를 포함한 여러 사전 구축된 커넥터를 사용하여 13개의 PostgreSQL 및 MongoDB 데이터베이스의 데이터를 연결했습니다. 이러한 데이터베이스에는 고객 정보, 가격 요청, 예약 정보 및 차량 상태 정보 등 다양한 데이터가 저장되어 있었습니다.
이처럼 데이터를 하나로 연결함으로써 데이터베이스 간의 사일로를 해소하고, 후속 애플리케이션에서 데이터를 활용할 수 있게 되었습니다.
기본적인 데이터 스트리밍 아키텍처를 구축한 이후 Busie는 IBM Confluent 데이터 스트리밍 플랫폼의 다양한 기능을 활용하는 애플리케이션 개발을 시작했습니다. 핵심 애플리케이션인 Range Operator Portal은 전세 운송 예약 전 과정을 지원하는 업종 특화 ERP이며, 'Charter Experience Finder(ChEF)'라는 강력한 검색 엔진을 기반으로 운영됩니다.
ChEF는 시프트 레프트 처리 방식을 적용하여 IBM Confluent Cloud 내의 서로 다른 데이터 소스에서 데이터를 집계하고 보강함으로써, 검색, 페이지 매김 및 필터링에 최적화된 통합 데이터 모델을 구축합니다. 이러한 접근 방식을 통해 운송 사업자는 필요한 정보를 더욱 신속하게 찾을 수 있습니다.
Range Operator Portal의 핵심 화면을 불러오는 처리량은 300% 향상되어 고객에게 더욱 원활한 디지털 경험을 제공합니다. 이러한 향상은 데이터 처리에 시프트 레프트 접근 방식을 적용한 직접적인 결과입니다.
Busie의 고객은 데이터에 대해 강력한 검색 기능도 활용할 수 있어, 시중의 다른 어떤 제품보다도 필요한 정보를 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 이러한 기능은 일상적인 운영에서 귀중한 시간을 절약해 줍니다.
이러한 발전과 더불어 Busie는 업계에서 이전에는 경험할 수 없었던 기능도 제공했습니다. 동적 가격 책정, 비동기식 온라인 청구, 전자 계약, 실시간 알림(예: 전세 운송 상태 업데이트)은 데이터 스트리밍을 통해 구현된 혁신 가운데 일부에 불과합니다.
중요한 점은 Busie는 IBM Confluent의 풍부한 도구를 활용하여 이러한 기능을 수년이 아닌 수주 또는 수개월 안에 출시할 수 있다는 것입니다. 새로운 데이터 소스를 플랫폼에 쉽게 통합하고, 체계적으로 구조화되고 거버넌스가 적용된 데이터 제품을 생성하여 후속 애플리케이션이 쉽게 검색하고 활용할 수 있도록 합니다.
리소스가 제한된 소규모 스타트업인 Busie에게 이러한 역량은 고객의 요구에 신속하게 대응하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 또한 전세 운송 플랫폼에 새로운 기능을 추가할 수 있게 되어, 현재 Busie는 월 수백만 달러 규모의 가격 요청을 처리할 수 있게 되었습니다.
이러한 역량은 데이터 저장 비용을 관리하는 데에도 도움이 되었습니다. IBM Confluent의 스트림 처리는 데이터 스트림을 효과적으로 필터링하여 후속 데이터베이스에 전달되는 데이터를 꼭 필요한 수준으로 제한할 수 있도록 지원합니다.
Busie는 앞으로도 IBM Confluent 데이터 스트리밍 플랫폼의 기능을 더욱 적극적으로 활용할 계획입니다. 예를 들어 완전관리형 Apache Flink를 활용한 스트림 처리는 제품 오퍼링을 더욱 발전시킬 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 실시간 분석 대시보드, 수익률 기반 가격 책정(즉, 운전자와 차량의 가용성을 기반으로 하는 동적 가격 책정), 실시간 차량 위치 보고는 현재 검토 중인 스트리밍 애플리케이션의 일부에 불과합니다.
데이터 스트리밍은 운송 서비스 제공업체의 디지털 전환을 지원하려는 Busie의 사명에서 핵심적인 역할을 합니다. IBM Confluent를 전세 운송 플랫폼의 기반으로 활용함으로써 Busie는 기술 업계에서 상대적으로 주목받지 못했던 운송 기업을 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. 여러 데이터 소스의 실시간 데이터를 스트리밍하고, 처리하고, 거버넌스를 적용하고, 공유함으로써 Busie는 견적부터 동적 경로 계획까지 전 과정을 관리하는 종합 플랫폼을 제공합니다.
BM Confluent의 지원을 통해 Busie는 제한된 자원으로도 제품을 빠르게 개발하고 혁신을 가속화할 수 있습니다. 초기에 플랫폼을 IBM Confluent Cloud 기반으로 구축하기로 결정한 것은 Busie의 장기적인 성공을 위한 기반이 되었습니다.