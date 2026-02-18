불가리아 국가 결제 스위치 BORICA, IBM Safer Payments와 IBS를 통해 차세대 사기 방지 역량 확장

불가리아 결제 에코시스템의 복원력을 강화하기 위해 BORICA AD는 IBS와 협력하여 IBM Safer Payments를 도입하고, 국가 전반의 금융 기관에 확장 가능한 AI 기반 사기 방지 체계를 구축하고 있습니다.
현대적인 결제, 카드 및 핀테크 솔루션을 개발하고 불가리아의 국가 결제 스위치로 운영되는 BORICA AD는, 불가리아의 선도적인 IT 컨설팅 시스템 통합업체인 IBS와 협력했습니다.
양사는 IBM Safer Payments를 도입하여 채널 전반에 걸친 강화된 결제 사기 방지 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 BORICA 고객을 보호하고 역량을 강화하며, 보다 안전하고 혁신적인 은행 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다.
BORICA는 즉시 결제 및 카드 서비스를 포함한 다양한 혁신적 결제 서비스를 제공합니다. 또한 SWIFT 서비스 뷰로로서 활동하며 Mastercard 및 Visa의 타사 프로세서 역할도 수행합니다.
BORICA는 고객의 편의성 기대에 부합하는 솔루션을 제공하는 것이 중요하다는 점을 인식하고 있습니다. 또한 점점 정교해지는 사이버 공격과 대규모 사기 침해를 견딜 수 있는 최첨단 보안 체계를 갖추고 있습니다.
이를 위해 BORICA는 IBM Safer Payments를 선택했습니다. 이 현대적 사기 탐지 솔루션은 사기 거래를 실시간으로 차단하면서도 정상 거래가 오탐으로 중단되지 않도록 보장합니다.
IBM Safer Payments는 머신러닝과 인공지능을 활용해 행위 및 사기 패턴을 분석하고, 새로운 사기 위협을 억제하기 위해 모델을 구축·적응시키며, 대응 조치를 권고합니다.
IBM Safer Payments는 모든 결제 채널에서 연간 수십억 건의 거래를 모니터링하도록 구성할 수 있으며, 초당 4,000건 이상의 거래를 10밀리초 미만의 응답 시간으로 처리할 수 있습니다. 이러한 수준의 성능을 제공하기 위해 IBM Safer Payments는 수직 및 수평 확장을 모두 지원하는 대규모 병렬 컴퓨팅 아키텍처를 활용합니다. BORICA는 고객과 비즈니스의 변화하는 요구에 대응할 수 있는 현대적이고 확장 가능하며 고성능의 인프라를 확보하기 위해 IBM Safer Payments를 선택했습니다.
BORICA는 카드 서비스에 IBM Safer Payments를 도입했으며, 은행, 결제 서비스 제공업체, 카드 매입사 등 다양한 고객을 위해 곧 즉시 결제 레일까지 포함할 계획입니다. 이번 도입은 BORICA가 대규모로 안전하고 혁신적인 금융 서비스를 지속 제공하기 위한 중요한 단계이며, 이미 사기 거래 탐지에서 성과를 보이고 있습니다.
BORICA 금융 사기 방지 서비스 총괄 Albena Petkova는 “IBM Safer Payments를 도입함으로써 BORICA는 불가리아 국가 결제 인프라를 위한 중앙집중형 멀티테넌트 사기 및 금융 범죄 방지 계층을 구축했습니다.”라고 말했습니다. “이 플랫폼은 현재 국내 카드 거래의 대부분(70% 이상)을 실시간으로 보호하며, 참여 은행과 결제 제공업체 전반에 걸쳐 행위 기반 위험 중심의 사기 탐지 모니터링을 제공합니다. 비카드 결제 및 디지털 채널 운영을 위한 사기 방지 시스템과의 통합도 현재 개발 중입니다. 이 공유 서비스 모델은 국가 차원에서 일관된 AML 및 사기 방지 통제를 가능하게 하며, 오탐으로 인한 거래 거절을 최소화해 고객 경험을 개선하는 동시에 사기 손실을 크게 줄이고 있습니다.”
IBS는 해당 솔루션이 기존 결제 워크플로에 원활히 통합되도록 지원했으며, 이를 통해 BORICA는 고객 행위에 대한 통합 가시성을 확보하고 사기 방지 조치의 효과를 향상시킬 수 있었습니다. “고객의 신뢰는 우리의 성공에 있어 핵심 요소입니다. 고객이 자신의 자금과 개인 정보가 안전하게 보호되고 있다는 점을 안심할 수 있도록, 우리는 보안을 최우선에 두고 있습니다. 이 기술은 우리에게 의미 있는 성과를 가져다주고 있습니다,”라고 Petkova는 덧붙였습니다.
기존 레거시 애플리케이션을 현대화하고 클라우드 시대에 적합한 새로운 디지털 역량을 구축하도록 지원하는 IBS의 애플리케이션 현대화 및 통합 서비스 덕분에, 해당 솔루션은 몇 주 만에 구현되었습니다. IBS CEO Goran Angelov는 “IBS는 고객이 더 빠르게 혁신하고 더 많은 가능성을 실현하도록 지원할 기회를 갖고 있습니다.”라고 말했습니다. “BORICA와의 협력은 안전하고 최첨단 솔루션을 통해 조직의 역량을 강화하겠다는 우리의 약속을 보여주는 사례입니다.”
불가리아의 국가 결제 스위치로서 BORICA AD는 기존의 배치 기반 레거시 시스템을 국가 규모의 실시간 보호 체계로 대체할 수 있는 현대적인 사기 방지 플랫폼이 필요했습니다. IBM 및 구현 파트너 IBS와 협력하여 BORICA는 자사 결제 인프라 전반에 중앙집중형 멀티테넌트 사기 및 금융 범죄 방지 계층으로 IBM Safer Payments를 도입했습니다.
현재 이 플랫폼은 국내 카드 거래의 70% 이상을 실시간으로 보호하며, 16개 이상의 은행 및 결제 서비스 제공업체를 하나의 국가 공통 플랫폼에서 지원하고 있습니다. 이 시스템은 10밀리초 미만의 지연 시간으로 초당 4,000건 이상의 거래를 처리하며, 참여 기관 전반에 걸쳐 행위 기반·위험 중심의 사기 탐지를 제공합니다.
IBM Safer Payments는 머신 기반 탐지를 통한 채널 간 통합 모니터링을 제공하기 위해 선정되었으며, 이를 통해 BORICA는 사기 거래를 차단하는 동시에 오탐으로 인한 거래 거절을 최소화할 수 있습니다. 카드 서비스에 대한 구현은 완료되었으며, 즉시 결제 레일 및 디지털 채널과의 통합은 현재 개발 중입니다. IBS가 기존 결제 워크플로 내 통합을 주도함으로써, BORICA는 성능과 복원력, 고객 신뢰를 유지하면서 국가 규모의 AML 및 사기 방지 통제를 강화했습니다.
그 결과, 불가리아의 진화하는 디지털 결제 에코시스템을 지원할 수 있는 확장 가능하고 고성능의 사기 방지 기반이 구축되었습니다.
BORICA AD 소개
BORICA AD는 합작 주식회사로, 국내 19개 은행이 주주로 참여하고 있습니다. 이 회사는 불가리아 결제 산업의 현대적 기술 인프라를 개발했으며, 현재 이를 제공 및 운영하고 있습니다. 이를 통해 BORICA는 35년 이상 공공 부문, 은행, 결제 기관의 신뢰받는 파트너로 자리매김해 왔습니다. 이 회사는 금융 기관에 현대적이고 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 광범위한 포트폴리오에는 즉시 결제, 카드 서비스, SWIFT 서비스 뷰로, 신뢰 서비스, 인프라 서비스, 국가 카드 및 결제 체계 등이 포함됩니다. BORICA AD는 Mastercard 및 VISA의 제3자 프로세서(TPP)로 활동하고 있습니다. 불가리아 중앙은행은 이 회사가 세 가지 결제 시스템을 운영하도록 인가했습니다: 카드 결제를 위한 BORICA Payment 시스템, 그리고 유로 단일 결제 지역(SEPA) 신용 이체 및 유로화 자동이체를 위한 BISERA 시스템입니다. 자세한 내용은 BORICA AD 홈페이지를 방문하세요.
IBS 소개
IBS Bulgaria는 2003년에 설립된 불가리아의 선도적인 IT 컨설팅, 시스템 통합 및 소프트웨어 개발 기업으로, 주요 기업과 정부 기관을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. IBS는 디지털 데이터와 기술이 우리가 살아가고 일하는 방식을 변화시키고 있다고 믿으며, 이러한 변화를 고객과 함께 선도하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 금융 산업에서 IBS의 주요 집중 분야는 통합 및 API 관리, 데이터 및 AI, 핀테크 및 레그테크 솔루션, 사기 방지 및 금융 범죄 대응입니다. 자세한 내용은 IBS 홈페이지를 방문하세요.