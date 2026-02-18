불가리아 국가 결제 스위치 BORICA, IBM Safer Payments와 IBS를 통해 차세대 사기 방지 역량 확장

BORICA는 카드 서비스에 IBM Safer Payments를 도입했으며, 은행, 결제 서비스 제공업체, 카드 매입사 등 다양한 고객을 위해 곧 즉시 결제 레일까지 포함할 계획입니다. 이번 도입은 BORICA가 대규모로 안전하고 혁신적인 금융 서비스를 지속 제공하기 위한 중요한 단계이며, 이미 사기 거래 탐지에서 성과를 보이고 있습니다.

BORICA 금융 사기 방지 서비스 총괄 Albena Petkova는 “IBM Safer Payments를 도입함으로써 BORICA는 불가리아 국가 결제 인프라를 위한 중앙집중형 멀티테넌트 사기 및 금융 범죄 방지 계층을 구축했습니다.”라고 말했습니다. “이 플랫폼은 현재 국내 카드 거래의 대부분(70% 이상)을 실시간으로 보호하며, 참여 은행과 결제 제공업체 전반에 걸쳐 행위 기반 위험 중심의 사기 탐지 모니터링을 제공합니다. 비카드 결제 및 디지털 채널 운영을 위한 사기 방지 시스템과의 통합도 현재 개발 중입니다. 이 공유 서비스 모델은 국가 차원에서 일관된 AML 및 사기 방지 통제를 가능하게 하며, 오탐으로 인한 거래 거절을 최소화해 고객 경험을 개선하는 동시에 사기 손실을 크게 줄이고 있습니다.”

IBS는 해당 솔루션이 기존 결제 워크플로에 원활히 통합되도록 지원했으며, 이를 통해 BORICA는 고객 행위에 대한 통합 가시성을 확보하고 사기 방지 조치의 효과를 향상시킬 수 있었습니다. “고객의 신뢰는 우리의 성공에 있어 핵심 요소입니다. 고객이 자신의 자금과 개인 정보가 안전하게 보호되고 있다는 점을 안심할 수 있도록, 우리는 보안을 최우선에 두고 있습니다. 이 기술은 우리에게 의미 있는 성과를 가져다주고 있습니다,”라고 Petkova는 덧붙였습니다.

기존 레거시 애플리케이션을 현대화하고 클라우드 시대에 적합한 새로운 디지털 역량을 구축하도록 지원하는 IBS의 애플리케이션 현대화 및 통합 서비스 덕분에, 해당 솔루션은 몇 주 만에 구현되었습니다. IBS CEO Goran Angelov는 “IBS는 고객이 더 빠르게 혁신하고 더 많은 가능성을 실현하도록 지원할 기회를 갖고 있습니다.”라고 말했습니다. “BORICA와의 협력은 안전하고 최첨단 솔루션을 통해 조직의 역량을 강화하겠다는 우리의 약속을 보여주는 사례입니다.”