통신 고객 경험은 실시간으로 재정의되고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면 69%의 통신 사업자가 이미 고객 관리에 생성형 AI를 도입했으며, 77%의 통신사 임원이 AI가 조직의 대응력을 향상시킨다고 답했습니다. 그러나 많은 기업이 여전히 AI 도입을 지속적으로 더 나은 고객 결과로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

그 이유는 점점 분명해지고 있습니다. AI의 발전 속도가 데이터 준비 상태를 앞지르고 있기 때문입니다. 한 통신사의 경우, 지능적이고 개인화된 고객 경험을 제공하려는 목표는 이미 설정되어 있었습니다. 부족했던 것은 이러한 경험을 대규모로 지원할 수 있는 실시간 데이터 기반이었습니다. 이는 Google Cloud에서 실행되는 watsonx.data를 통해 달라졌습니다.