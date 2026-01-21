한 통신 사업자는 watsonx.data와 Google Cloud의 Astra DB를 기반으로 구축함으로써 오늘날의 CX 수요를 지원하고 AI 기능이 발전함에 따라 지속적인 혁신을 가능하게 하는 미래 지향적인 기반을 구축했습니다.
통신 고객 경험은 실시간으로 재정의되고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면 69%의 통신 사업자가 이미 고객 관리에 생성형 AI를 도입했으며, 77%의 통신사 임원이 AI가 조직의 대응력을 향상시킨다고 답했습니다. 그러나 많은 기업이 여전히 AI 도입을 지속적으로 더 나은 고객 결과로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
그 이유는 점점 분명해지고 있습니다. AI의 발전 속도가 데이터 준비 상태를 앞지르고 있기 때문입니다. 한 통신사의 경우, 지능적이고 개인화된 고객 경험을 제공하려는 목표는 이미 설정되어 있었습니다. 부족했던 것은 이러한 경험을 대규모로 지원할 수 있는 실시간 데이터 기반이었습니다. 이는 Google Cloud에서 실행되는 watsonx.data를 통해 달라졌습니다.
IBV 연구에 따르면, 통신 업계는 AI 실험 측면에서 많은 산업보다 앞서 있으며, 통신 서비스 제공업체의 44%는 이미 고객용 챗봇에 에이전트형 AI를 사용하고 있습니다. 그러나 임원들은 기존 데이터 아키텍처가 여전히 중요한 제약 요소로 남아 있음을 인정하고 있습니다.
이 통신사는 다음과 같은 익숙한 과제에 직면해 있었습니다.
그 결과 고객 경험은 지능적이었지만 반응형에 머물렀습니다. 전략을 재편한 통찰은 단순하면서도 결정적이었습니다. 고객 경험은 타이밍의 문제이며, 타이밍은 곧 데이터의 문제라는 점입니다.
AI 역량과 CX 성과 간의 격차를 해소하기 위해, 이 통신사는 watsonx.data를 사용해 데이터 계층을 현대화했습니다. Astra DB를 실시간 운영 데이터 스토어로 사용하는 IBM의 개방형, 거버넌스 기반 데이터 아키텍처입니다.
Google Cloud에 네이티브로 배포된 Astra DB(Apache Cassandra 기반)는 확장성, 지연 시간, 가용성 측면에서 통신사급 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
watsonx.data 내에서 Astra DB는 분석, AI, 거버넌스 서비스와 통합되어 고객 경험(CX) 사용 사례를 위한 신뢰할 수 있는 실시간 데이터 패브릭을 구축합니다.
이 아키텍처는 다음을 가능하게 합니다.
이러한 전환은 통신사를 반응형 지원에서 예측적이고 데이터 기반의 참여 방식으로 이동시켰으며, 이는 AI가 점점 더 자율적이고 행동 중심적으로 변화하는 상황에서 중요한 단계였습니다.
실시간 데이터 기반을 갖춘 후, 이 통신사는 다음과 같은 실질적인 개선을 달성했습니다.
이 접근 방식은 통신 업계 임원의 75%가 AI를 경쟁 우위로 인식하지만, 적절한 데이터 아키텍처가 뒷받침될 때만 그렇다는 IBV의 조사 결과와 일치합니다.
IBV 연구는 한 가지를 분명히 합니다. 통신 업계에서 AI 도입 자체는 더 이상 차별화 요소가 아니며, 실행력이 관건입니다. AI는 데이터가 즉각적이고, 신뢰할 수 있으며, 대규모로 제공될 때 차별화됩니다.
Google Cloud에서 Astra DB와 함께 watsonx.data를 기반으로 구축함으로써, 이 통신사는 오늘날의 CX 요구를 지원하고 AI 역량이 진화함에 따라 지속적인 혁신을 가능하게 하는 미래 대응형 기반을 마련했습니다.
통신 데이터 기반을 현대화하고 실시간 AI 기반 고객 경험을 구현하는 방법을 모색 중이라면, watsonx.data as a service(Astra DB)를 Google Cloud Marketplace에서 바로 이용할 수 있습니다. 이제 고객 경험은 데이터의 속도로 움직입니다. 적절한 데이터 플랫폼이 이를 가능하게 합니다.