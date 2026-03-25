WealthAPI는 독일 기반 핀테크 기업으로, 포트폴리오 분석, 현금 흐름 인사이트, 배당 및 컴플라이언스 추적을 포함한 실시간 AI 기반 금융 분석을 위한 백엔드 서비스를 구축하고 있습니다. 이 솔루션은 B2B2C 모델을 통해 금융 기관 파트너에게 제공됩니다. 이 플랫폼은 계좌 및 거래 원시 데이터에서 시작해 보유 자산 이해, 성과 비교, 추천 생성까지 이어지는 빠르고 개인화된 금융 여정을 지원합니다.

이 사용 사례에서 확장성과 안정성은 핵심 요소이며, 인프라는 안정적인 워크로드와 갑작스러운 수요 급증을 모두 처리할 수 있도록 준비되어야 합니다. WealthAPI는 대규모에서 높은 읽기 및 쓰기 성능이 요구되는 벡터 저장 및 검색을 포함한 구조화된 데이터의 대규모 워크로드를 처리하기 위해 IBM® watsonx.data를 도입했습니다. 그 결과 응답 시간이 최대 80%까지 단축되었습니다.