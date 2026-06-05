Confluent, Airy 및 Apache Flink를 활용한 AI 에이전트 및 코파일럿 구축

IBM Confluent, Apache Flink 및 거버넌스가 적용된 데이터 스트림을 활용해 LLM에 최신 맥락 정보를 제공하는 Airy의 실시간 코파일럿 아키텍처를 살펴보세요. 이를 통해 기업은 지연 시간을 줄이고, 할루시네이션 현상을 억제하며, 에이전틱 AI 워크플로를 비용 효율적으로 확장할 수 있습니다.
편집자 주: 이 블로그 게시물의 원본은 Confluent가 2025년 10월 Airy를 인수하기 전에 Confluent에서 게시한 것입니다.
일상적인 작업 자동화부터 복잡한 의사결정을 지원하는 실시간 인사이트 제공에 이르기까지 AI 에이전트와 코파일럿은 엔터프라이즈 운영의 핵심 요소가 될 것으로 예상됩니다. 물론 이는 조직이 대규모 언어 모델(LLM)에 실시간으로 생성되고, 맥락이 반영되며, 신뢰할 수 있는 데이터를 안전하고 확장 가능한 방식으로 제공할 수 있을 때 가능한 이야기입니다.
Airy는 개발자가 데이터를 탐색하고 활용할 수 있는 새로운 인터페이스로서 코파일럿을 구축할 수 있도록 지원하는 프레임워크를 개발했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 Airy는 IBM Confluent와 함께 LLM과 실시간 데이터를 연결합니다. 이 접근 방식을 통해 사용자는 운영 및 분석 시스템 전반의 데이터 스트리밍에 대해 자연어로 질문할 수 있습니다. 이 작업에는 Apache Kafka, Apache Flink 및 Apache Iceberg를 사용하여 에이전트 기능을 갖춘 AI 코파일럿을 기업 사용 사례에서 실제로 구현하는 것이 포함됩니다.
이 글에서는 단순한 챗봇을 넘어 지능형 AI 코파일럿을 구축하려는 개발자와 아키텍트가 흔히 직면하는 문제를 Airy가 어떻게 해결했는지 살펴봅니다.
금융 분야의 고객 행동 예측, 리테일 분야의 개인화된 마케팅 전략 수립, 고객 지원 운영 간소화 등 어떤 분야에서든 기업에는 코파일럿이 필요합니다. 이러한 도구는 엔지니어링 팀과 비즈니스 팀에 정확하면서도 시의적절한 정보를 제공해야 합니다.
이를 실현하기 위해 Airy 팀은 다음과 같은 과제에 직면했습니다.
기업의 데이터 요구 사항이 증가하고 점대점 통합이 계속 늘어남에 따라 데이터 접근, 계보 및 보안 문제는 연결 수가 증가할수록, 그리고 여러 사업 부문의 다양한 팀이 서로 데이터를 공유할수록 더욱 복잡해집니다 위험을 줄이고 원하는 결과를 얻기 위해서는 데이터 스트림이 어떻게 거버넌스되고 보호되는지 고려하는 것이 중요합니다.
LLM은 공개적으로 이용 가능한 데이터를 기반으로 방대한 지식을 보유하고 있지만, 맥락을 반영한 데이터나 비즈니스별 데이터는 보유하고 있지 않을 수 있습니다. 이러한 지식 격차가 존재하면 LLM은 할루시네이션을 일으켜 부정확한 결과를 생성할 수 있습니다.
기업 환경에서는 그 위험이 매우 큽니다. 법률, 금융 또는 고객 대면 업무를 지원하도록 설계된 생성형 AI 코파일럿에서 발생하는 할루시네이션은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 AI에 제공되는 데이터가 신뢰할 수 있고 검증 가능하도록 보장하는 것이 매우 중요합니다.
엔터프라이즈 고객에게는 수백만 건의 이벤트를 처리할 수 있는 규모의 데이터 아키텍처가 필요합니다. 이를 통해 수요가 집중되는 시기에도 대량의 과거 데이터와 실시간 데이터를 최소한의 지연 시간으로 처리할 수 있으며, 수요 변동이 큰 대규모 사용 사례에서도 비용을 과도하게 늘리지 않고 운영할 수 있습니다.
이러한 모든 문제를 해결하기 위해서는 신뢰할 수 있는 결과를 기반으로 대규모 실시간 추론을 지원할 수 있는 확장성과 기능이 뛰어난 데이터 스트리밍 플랫폼이 필요했습니다. 또한 이 플랫폼은 보안, 정확성 또는 비용을 희생하지 않으면서 이러한 요구 사항을 충족해야 했습니다.
Confluent Data Streaming Platform은 Airy가 분석 환경과 운영 환경 간의 격차를 해소할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 플랫폼은 Salesforce와 같은 고객의 SaaS 애플리케이션, MongoDB 및 PostgreSQL과 같은 데이터베이스, Apache Iceberg, Snowflake 및 Delta Lake와 같은 시스템의 데이터를 통합할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 고객이 구축하려는 AI 코파일럿은 더 이상 배치 처리 완료를 기다리거나 오래된 데이터에 의존할 필요가 없습니다.
Confluent에서 Airy의 주요 사용 사례는 에이전틱 AI입니다. 이를 통해 사용자는 자연어로 스트리밍 데이터와 상호작용할 수 있으며, Flink 작업을 데이터 스트림을 지속적으로 모니터링하는 에이전트로 전환할 수 있습니다.
사용자는 코파일럿에 "주문 데이터가 포함된 토픽은 무엇인가요?" 또는 "구매 토픽을 설명해 주세요."와 같은 단순한 질문이나 지시를 할 수 있습니다. 또는 다음과 같은 보다 복잡한 질문과 지시도 가능합니다.
Confluent를 통해 Airy는 에이전트가 단순한 작업을 모니터링하는 것에서 나아가 요청을 처리하기 위한 복잡한 다단계 워크플로로 발전할 수 있도록 지원합니다.
Airy는 MongoDB, PostgreSQL 및 Salesforce를 포함한 다양한 소스에서 이벤트를 지속적으로 수집하기 위해 Confluent 커넥터를 사용합니다. 데이터가 수집되면 세분화 또는 개인화와 같은 작업에 활용하기 전에 변환이 필요합니다. Airy는 Flink를 사용하여 노이즈를 필터링하고, 핵심 지표를 집계하며, 데이터 스트림에 추가적인 맥락 정보를 결합합니다.
토픽 내 구조화된 데이터의 경우 Airy는 데이터 계약, 진화하는 스키마 및 스트림 거버넌스 기반 메타데이터 관리를 활용하여 LLM이 정확한 Flink SQL을 생성할 수 있도록 지원합니다. 토픽의 최신 스키마에 대한 맥락 정보를 LLM에 제공함으로써 더욱 견고한 Flink SQL 문을 생성할 수 있습니다.
반정형 및 비정형 데이터(예: 텍스트, JSON)의 경우 Airy는 Flink 스트림 처리와 AI 모델 추론을 사용하여 임베딩을 생성하고 이를 벡터 데이터베이스에 저장하여 검색 증강 생성(RAG)에 활용합니다. IDC에 따르면 엔터프라이즈 데이터의 90% 이상은 비정형 데이터입니다. Airy의 코파일럿은 팀이 자연어만으로 이러한 데이터를 빠르고 효율적으로 추출하고 분석할 수 있도록 하여 조직 전반에서 지식에 즉시 접근할 수 있게 합니다.
Flink AI 모델 추론은 Airy의 스택을 단순화했습니다. 이전에는 팀이 수동으로 실행해야 하는 구성 요소를 직접 구축해 사용했지만, 현재는 이를 모두 대체했습니다.
Airy는 또한 고객이 Iceberg를 활용해 과거 데이터와 최신 데이터를 저장할 수 있도록 Tableflow를 사용합니다. Tableflow는 데이터 카탈로그를 보다 효과적으로 관리하고 실시간 데이터를 원하는 데이터 레이크 또는 데이터 웨어하우스로 손쉽게 전달할 수 있도록 지원합니다.
마지막으로 Airy는 후처리 단계도 수행할 수 있습니다. 예를 들어 코파일럿이 제품 데이터를 기반으로 추천을 생성하는 경우, Airy는 이를 실시간 재고 토픽과 교차 검증하여 정확성을 확보할 수 있습니다. 또한 최신의 관련성 높은 데이터만 고객의 LLM에 전달함으로써 할루시네이션 발생 위험을 줄일 수 있습니다.
지금까지 Airy가 IBM Confluent를 사용하여 얻은 이점은 다음과 같습니다.
기업용 AI 에이전트와 코파일럿을 구축하는 일은 간단하지 않습니다. 이를 위해서는 실시간 데이터 처리, 정확성, 강력한 보안 및 비용 효율적인 확장성이 필요합니다. 그러나 적절한 인프라를 갖추면 이러한 과제를 해결하고 기업에 실질적인 가치를 제공하는 AI 기반 솔루션을 구축할 수 있습니다.
IBM Confluent Data Streaming Platform은 Airy에 있어 판도를 바꾸는 역할을 했습니다. Airy는 Flink 스트림 처리와 AI 모델 추론을 스트림 거버넌스 및 커넥터와 함께 활용함으로써 고객이 신뢰할 수 있는 AI를 구축하고 비즈니스 코파일럿 도입을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
Airy는 앞으로 발전해 나가면서 도구 선택을 자동화하는 복합 AI 시스템을 지원하는 방향으로 나아가고 있습니다. 사용자가 어떤 도구를 사용할지 결정하는 데 시간을 들이는 대신 자연어로 목표를 전달하면, 시스템이 작업에 따라 적절한 도구를 자율적으로 선택하게 됩니다. 예를 들어 스트림 처리에는 Flink를 사용할지, 어떤 데이터 소스를 조회할지, 어떤 비용 효율적인 LLM을 사용할지 등을 자동으로 결정할 수 있습니다.