Confluent, Airy 및 Apache Flink를 활용한 AI 에이전트 및 코파일럿 구축

Confluent에서 Airy의 주요 사용 사례는 에이전틱 AI입니다. 이를 통해 사용자는 자연어로 스트리밍 데이터와 상호작용할 수 있으며, Flink 작업을 데이터 스트림을 지속적으로 모니터링하는 에이전트로 전환할 수 있습니다.

사용자는 코파일럿에 "주문 데이터가 포함된 토픽은 무엇인가요?" 또는 "구매 토픽을 설명해 주세요."와 같은 단순한 질문이나 지시를 할 수 있습니다. 또는 다음과 같은 보다 복잡한 질문과 지시도 가능합니다.

오늘 매장의 제품 카테고리별 매출은 얼마인가요? 이 지표가 목표치를 초과할 때마다 업데이트를 보내줄 수 있나요?

RFP를 위해 비타민 C 공급업체 목록을 제공해 주세요. 1) 불량률, 2) OTIF, 3) SRI 순으로 순위를 매겨 주세요.

Confluent를 통해 Airy는 에이전트가 단순한 작업을 모니터링하는 것에서 나아가 요청을 처리하기 위한 복잡한 다단계 워크플로로 발전할 수 있도록 지원합니다.

Airy는 MongoDB, PostgreSQL 및 Salesforce를 포함한 다양한 소스에서 이벤트를 지속적으로 수집하기 위해 Confluent 커넥터를 사용합니다. 데이터가 수집되면 세분화 또는 개인화와 같은 작업에 활용하기 전에 변환이 필요합니다. Airy는 Flink를 사용하여 노이즈를 필터링하고, 핵심 지표를 집계하며, 데이터 스트림에 추가적인 맥락 정보를 결합합니다.

토픽 내 구조화된 데이터의 경우 Airy는 데이터 계약, 진화하는 스키마 및 스트림 거버넌스 기반 메타데이터 관리를 활용하여 LLM이 정확한 Flink SQL을 생성할 수 있도록 지원합니다. 토픽의 최신 스키마에 대한 맥락 정보를 LLM에 제공함으로써 더욱 견고한 Flink SQL 문을 생성할 수 있습니다.

반정형 및 비정형 데이터(예: 텍스트, JSON)의 경우 Airy는 Flink 스트림 처리와 AI 모델 추론을 사용하여 임베딩을 생성하고 이를 벡터 데이터베이스에 저장하여 검색 증강 생성(RAG)에 활용합니다. IDC에 따르면 엔터프라이즈 데이터의 90% 이상은 비정형 데이터입니다. Airy의 코파일럿은 팀이 자연어만으로 이러한 데이터를 빠르고 효율적으로 추출하고 분석할 수 있도록 하여 조직 전반에서 지식에 즉시 접근할 수 있게 합니다.

Flink AI 모델 추론은 Airy의 스택을 단순화했습니다. 이전에는 팀이 수동으로 실행해야 하는 구성 요소를 직접 구축해 사용했지만, 현재는 이를 모두 대체했습니다.

Airy는 또한 고객이 Iceberg를 활용해 과거 데이터와 최신 데이터를 저장할 수 있도록 Tableflow를 사용합니다. Tableflow는 데이터 카탈로그를 보다 효과적으로 관리하고 실시간 데이터를 원하는 데이터 레이크 또는 데이터 웨어하우스로 손쉽게 전달할 수 있도록 지원합니다.

마지막으로 Airy는 후처리 단계도 수행할 수 있습니다. 예를 들어 코파일럿이 제품 데이터를 기반으로 추천을 생성하는 경우, Airy는 이를 실시간 재고 토픽과 교차 검증하여 정확성을 확보할 수 있습니다. 또한 최신의 관련성 높은 데이터만 고객의 LLM에 전달함으로써 할루시네이션 발생 위험을 줄일 수 있습니다.