분산된 정책에서 근거 기반 답변으로: IBM watsonx Orchestrate를 활용한 권한 인식형 지식 어시스턴트 구축

Swan Christian 교육 협회(Swan Christian Education Association, SCEA)는 IBM watsonx Orchestrate를 Symplistic.ai ContentIQ 및 Microsoft 365 환경을 결합하여 800명 이상의 직원이 문서 권한과 출처 추적 가능성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 정보에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
정책을 찾기 위해 어느 학교가 이를 발행했는지, 어떤 SharePoint 사이트에 포함되어 있는지 또는 어떤 필터로 현재 버전을 찾을 수 있는지를 알 필요는 없어야 합니다. 그러나 서호주에 위치한 7개 학교와 중앙 사무소로 구성된 네트워크인 SCEA의 직원에게는 이것이 현실적인 과제였습니다.
교사, 관리자, 학교 리더 및 중앙 사무소 직원은 조직 전반에 분산된 정책, 절차, 양식 및 운영 문서를 이용했습니다. SCEA는 이미 Microsoft 365 기반의 체계화된 비즈니스 관리 시스템을 운영하고 있었으며, SharePoint는 관리 대상 문서를 보관하고 Power Platform은 승인, 게시 및 기타 워크플로를 지원했습니다. 그러나 직원은 여전히 신뢰할 수 있는 공식 답변을 찾기 전에 저장소 구조를 이해해야 했습니다.
호주의 디지털 혁신 컨설팅 기업이자 IBM 협력사인 Origin Digital은 IBM 기술 파트너인 Symplistic.ai와 협력하여 SCEA를 위한 권한 인식형 지식 어시스턴트를 구축했습니다. IBM watsonx Orchestrate는 질문을 해석하고 상호 작용을 조율하며, Symplistic.ai ContentIQ는 대화형 에이전트 인터페이스를 통해 SharePoint에서 권한이 부여된 콘텐츠를 검색합니다. 직원들은 자연어로 질문하고, 승인된 출처 문서를 인용한 답변을 받을 수 있습니다.
SCEA 협업은 프로덕션 배포 전에 아키텍처, 권한 모델 및 사용자 경험을 검증하기 위한 파일럿으로 시작되었습니다. 이 파일럿을 통해 watsonx Orchestrate와 ContentIQ가 Origin Digital이 SCEA에 배포한 비즈니스 관리 시스템과 통합된다는 것을 확인했습니다.
예상되는 생산성 향상은 아직 프로덕션 환경에서 측정되지 않았지만, SCEA의 비즈니스 사례에 따르면 정보 검색 속도가 빨라지면 연간 약 40,000시간의 근무 시간을 회복할 수 있을 것으로 추산합니다. 이러한 개선은 연간 220만 호주달러의 생산성 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.
이 게시물에서는 기존 엔터프라이즈 검색만으로는 SCEA의 요구를 충족하기 어려웠던 이유를 살펴봅니다. 또한 검색 계층과 오케스트레이션 계층이 함께 작동하는 방식, 그리고 설계 선택이 향후 어시스턴트에 재사용 가능한 아키텍처를 만드는 방법을 설명합니다.
사용 사례는 단순해 보입니다. 직원이 정책이나 절차에 관해 질문하면 올바른 답변을 받는 것입니다. 하지만 기본 요구 사항은 더 까다롭습니다.
SCEA는 중앙 사무소와 학교 수준 모두에서 콘텐츠를 관리합니다. 일부 문서는 협회 전반에 적용되는 반면, 다른 문서는 특정 학교에만 적용됩니다. 특정 조건에서는 중앙 정책이 지역 문서보다 우선해야 합니다. 안전, 법률 및 거버넌스 관련 질문은 범용 챗봇이 제공할 수 있는 수준보다 더 높은 정확성과 추적 가능성을 요구합니다.
엄격한 액세스 경계는 또 다른 제약 조건을 만듭니다. 한 학교의 직원은 액세스 권한을 부여받지 않은 한 다른 학교의 제한된 정보를 검색해서는 안 됩니다. 따라서 어시스턴트는 질문뿐 아니라 질문하는 사람의 신원, 역할 및 권한도 이해해야 합니다.
이 아키텍처는 SCEA가 Microsoft Entra ID 및 SharePoint를 통해 이미 유지하고 있는 액세스 모델을 보존합니다. Entra ID는 사용자를 인증하고 그룹 멤버십 및 역할 클레임과 같은 ID 정보를 제공합니다. SharePoint는 문서 수준 권한의 원천으로 유지됩니다. ContentIQ는 사용자가 액세스 권한을 가진 콘텐츠만 반환하도록 이러한 권한을 검색 단계에 반영합니다.
이 접근 방식은 사용자에게 역할에 필요한 액세스만 부여하는 최소 권한 원칙을 따릅니다. 또한 관리자가 SharePoint와 별도로 유지해야 하는 AI용 별도의 권한 부여 시스템을 만들지 않아도 됩니다.
이 어시스턴트는 거버넌스를 우회하지 않으면서 정보 액세스를 개선합니다. 가능한 문서의 긴 목록을 반환하는 대신 관련 단락을 식별하고, 답변을 구성하며, 사용한 출처를 인용할 수 있습니다. 직원은 저장소를 탐색하는 데 쓰는 시간을 줄이고, SCEA는 문서 소유권, 승인, 게시, 버전 관리 및 검토에 대한 통제력을 유지합니다.
아키텍처 다이어그램은 시스템을 사용자 인터페이스, IBM watsonx Orchestrate, Symplistic.ai ContentIQ, SCEA의 Microsoft 365 비즈니스 관리 시스템, 공통 신원 및 거버넌스 제어라는 5개 영역으로 구분합니다.
인증된 직원은 Microsoft 365 내에서 작동하도록 설계된 AI Knowledge Assistant를 통해 자연어 질문을 제출합니다. 익숙한 환경 내에 인터페이스를 유지하면 도입 장벽을 줄이고 별도의 독립형 액세스 지점을 만들 필요가 없습니다.
인터페이스는 질문과 관련 맥락을 watsonx Orchestrate로 전송합니다. 이 맥락은 대화와 후속 권한 부여 검사를 지원할 수 있습니다.
watsonx Orchestrate는 대화 및 오케스트레이션 계층을 제공합니다. 사용자 의도를 파악하고, 다음 단계를 계획하며, ContentIQ에 검색 요청을 전송합니다
다이어그램은 다음의 4단계를 보여 줍니다.
오케스트레이션과 검색을 분리하면 각 계층이 역할에 집중할 수 있습니다. watsonx Orchestrate는 상호 작용과 워크플로를 관리하고, ContentIQ는 콘텐츠 수집, 검색, 순위 지정 및 권한 적용을 처리합니다.
이러한 분리는 향후 확장도 지원합니다. 이후에는 팀이 대화 계층을 다시 구축하지 않고도 정책 정보를 검색하고, 구조화된 비즈니스 레코드를 확인하며, 승인된 워크플로를 호출하는 어시스턴트를 구축할 수 있습니다.
ContentIQ는 엔터프라이즈 검색 증강 생성(RAG) 계층 역할을 합니다.
기본 RAG 구현은 사용자가 액세스할 수 있는지 여부를 확인하지 않고 관련 텍스트를 찾을 수 있습니다. ContentIQ는 답변이 이미 생성된 후가 아니라 검색 중에 권한 검사를 적용합니다.
다이어그램은 검색 프로세스를 다음의 5단계로 구분합니다.
수집 과정에서 문서는 청크라고 하는 더 작은 단락으로 분할됩니다. 각 청크에는 출처, 문서 유형 및 액세스 규칙과 같은 메타데이터가 포함됩니다. 청킹을 통해 시스템은 전체 문서를 모델에 전송하는 대신 정책의 관련 섹션을 반환할 수 있습니다.
재순위 지정은 관련성을 높이기 위해 초기 검색 결과를 더 면밀히 평가합니다. SCEA 파일럿에서는 중앙 사무소 정책을 학교 수준 문서보다 자동으로 우선시하는 계층 기반 순위 지정을 구현하지 않았습니다. 이 기능과 파일 메타데이터를 더욱 풍부하게 수집하는 기능은 Symplistic.ai의 개발 로드맵에 남아 있습니다.
ContentIQ는 SCEA의 SharePoint 기반 비즈니스 관리 시스템에 보관된 승인된 콘텐츠를 검색합니다. 이 저장소에는 정책, 절차, 양식, 템플릿 및 운영 문서가 포함되어 있습니다.
Power Automate와 Power Apps는 문서 승인, 게시 및 관련 프로세스를 계속 지원합니다. AI 아키텍처는 이러한 제어를 대체하지 않습니다. SCEA의 기존 거버넌스 프로세스가 현재 적용되는 승인 문서를 확립한 후에 콘텐츠를 사용합니다.
이러한 구분은 답변 품질을 개선합니다. 언어 모델이 어떤 정책이 공식적으로 적용되는지 판단해서는 안 됩니다. 검색이 시작되기 전에 문서 소유권, 상태, 버전 관리 및 메타데이터를 통해 문서의 공식성을 확립해야 합니다.
다이어그램의 점선은 watsonx Orchestrate, ContentIQ 및 SharePoint 전반에서 이루어지는 신원 및 권한 검증을 보여 줍니다. Microsoft Entra ID는 싱글사인온(SSO)과 역할 기반 액세스 제어를 제공합니다. 역할 기반 액세스 제어는 개별 사용자별로 액세스를 구성하는 대신, 개인의 역할이나 그룹 멤버십에 따라 권한을 할당합니다.
ContentIQ는 문서 청크를 반환하기 전에 권한을 검증합니다. SharePoint는 원본에서 계속 액세스를 적용합니다. 그런 다음 watsonx Orchestrate는 권한이 부여된 근거만 사용하여 출처 인용이 포함된 근거 기반 답변을 생성합니다.
근거 기반 응답이란 모델 훈련 중에 학습한 정보에만 의존하는 것이 아니라, 검색된 엔터프라이즈 콘텐츠에 기반해 응답하는 것을 의미합니다.
선택한 아키텍처의 이점 중 하나는 Origin Digital이 구축하고 유지해야 하는 구성 요소 수를 최소화한다는 점입니다. 맞춤형 검색 스택에는 콘텐츠 커넥터, 청킹, 인덱스 업데이트, 신원 매핑, 권한 동기화, 모델 통합 및 모니터링과 관련한 지속적인 작업이 필요합니다. ContentIQ는 검색의 복잡성 대부분을 처리하고 watsonx Orchestrate는 상호 작용 및 조율 계층을 제공합니다.
이 구축 방식은 맞춤형 엔지니어링보다 반복 가능한 구성을 우선시합니다. Origin Digital은 코드를 거의 또는 전혀 작성하지 않고 ContentIQ 사용자 인터페이스를 통해 수집 및 검색을 구성한 다음, 제공되는 API를 사용해 지식 어시스턴트를 Power Automate 흐름에 연결할 수 있습니다. 이러한 조합은 고객별 통합을 위한 여지를 유지하면서도 다른 고객에 맞게 이 패턴을 조정하는 데 필요한 노력을 줄여줍니다.
이 아키텍처는 SCEA의 기존 Microsoft 투자도 보존합니다. SharePoint는 문서 저장소로 유지됩니다. Power Platform은 비즈니스 프로세스를 계속 관리하고, Entra ID는 신원 관리의 기준 시스템으로 유지됩니다. IBM watsonx Orchestrate는 콘텐츠 마이그레이션을 요구하는 대신 이 환경을 확장합니다.
이러한 기술 선택은 직원에게 실질적인 결과를 제공합니다. 답변을 더 쉽게 얻으면서도 통제 수준은 낮아지지 않습니다. 교사는 절차를 질문하고 관련 안내를 받은 후 승인된 문서로 연결되는 출처 인용을 따라갈 수 있습니다. 학교 리더는 자신의 역할에 더 광범위한 액세스 권한이 부여된 경우 더 많은 근거를 받을 수 있습니다.
이 파일럿은 또한 검색 품질이 정보 품질에 달려 있다는 엔터프라이즈 AI의 핵심 교훈을 강조했습니다. 명확한 소유권, 일관된 메타데이터, 신뢰할 수 있는 문서 라이프사이클은 어시스턴트가 승인된 콘텐츠를 중복되거나 오래된 자료와 구분하도록 지원합니다.
SCEA의 첫 배포는 정책, 절차 및 운영 지식에 중점을 두지만, 이 아키텍처는 더 폭넓은 로드맵을 지원합니다. 향후 어시스턴트는 인사, 재무, 위험 및 보건, 교육 관행과 기타 비즈니스 기능을 다룰 수 있습니다.
각 어시스턴트는 자체 소스 및 워크플로에 연결하는 동시에 동일한 신원 제어, 오케스트레이션 패턴 및 거버넌스 기반 콘텐츠를 재사용할 수 있습니다. watsonx Orchestrate는 모든 기능을 하나의 대규모 어시스턴트에 배치하는 대신 Origin Digital이 이러한 역량을 조율할 수 있도록 일관된 계층을 제공합니다.
반복 가능한 구현 방식은 총소유비용(TCO)도 낮출 수 있습니다. Origin Digital은 다른 고객에게도 동일한 watsonx Orchestrate 및 ContentIQ 패턴을 제공할 계획이며, 이미 향후 배포를 계획하고 있습니다. Origin Digital은 배포마다 새로운 인증, 검색 및 응답 파이프라인을 만드는 대신 교육 및 정부 환경 전반에서 동일한 구현 패턴을 재사용할 수 있습니다. 분리된 개발, 테스트 및 프로덕션 환경은 통제된 릴리스를 추가로 지원합니다.
IBM watsonx Orchestrate를 ContentIQ 및 SCEA의 기존 Microsoft 365 환경과 결합함으로써, 이 아키텍처는 복잡한 문서 검색 과제를 재사용 가능한 엔터프라이즈 지식 패턴으로 전환합니다. SCEA 파일럿은 통합 모델을 검증합니다. 로우코드 구성 경로, ContentIQ API 및 재사용 가능한 Power Automate 연결을 통해 Origin Digital은 매번 기반을 다시 구축하지 않고도 이 모델을 향후 고객 배포로 확장할 수 있는 실용적인 방법을 갖추게 됩니다.