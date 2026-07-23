분산된 정책에서 근거 기반 답변으로: IBM watsonx Orchestrate를 활용한 권한 인식형 지식 어시스턴트 구축

정책을 찾기 위해 어느 학교가 이를 발행했는지, 어떤 SharePoint 사이트에 포함되어 있는지 또는 어떤 필터로 현재 버전을 찾을 수 있는지를 알 필요는 없어야 합니다. 그러나 서호주에 위치한 7개 학교와 중앙 사무소로 구성된 네트워크인 SCEA의 직원에게는 이것이 현실적인 과제였습니다.

교사, 관리자, 학교 리더 및 중앙 사무소 직원은 조직 전반에 분산된 정책, 절차, 양식 및 운영 문서를 이용했습니다. SCEA는 이미 Microsoft 365 기반의 체계화된 비즈니스 관리 시스템을 운영하고 있었으며, SharePoint는 관리 대상 문서를 보관하고 Power Platform은 승인, 게시 및 기타 워크플로를 지원했습니다. 그러나 직원은 여전히 신뢰할 수 있는 공식 답변을 찾기 전에 저장소 구조를 이해해야 했습니다.

호주의 디지털 혁신 컨설팅 기업이자 IBM 협력사인 Origin Digital은 IBM 기술 파트너인 Symplistic.ai와 협력하여 SCEA를 위한 권한 인식형 지식 어시스턴트를 구축했습니다. IBM watsonx Orchestrate는 질문을 해석하고 상호 작용을 조율하며, Symplistic.ai ContentIQ는 대화형 에이전트 인터페이스를 통해 SharePoint에서 권한이 부여된 콘텐츠를 검색합니다. 직원들은 자연어로 질문하고, 승인된 출처 문서를 인용한 답변을 받을 수 있습니다.

SCEA 협업은 프로덕션 배포 전에 아키텍처, 권한 모델 및 사용자 경험을 검증하기 위한 파일럿으로 시작되었습니다. 이 파일럿을 통해 watsonx Orchestrate와 ContentIQ가 Origin Digital이 SCEA에 배포한 비즈니스 관리 시스템과 통합된다는 것을 확인했습니다.

예상되는 생산성 향상은 아직 프로덕션 환경에서 측정되지 않았지만, SCEA의 비즈니스 사례에 따르면 정보 검색 속도가 빨라지면 연간 약 40,000시간의 근무 시간을 회복할 수 있을 것으로 추산합니다. 이러한 개선은 연간 220만 호주달러의 생산성 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.

이 게시물에서는 기존 엔터프라이즈 검색만으로는 SCEA의 요구를 충족하기 어려웠던 이유를 살펴봅니다. 또한 검색 계층과 오케스트레이션 계층이 함께 작동하는 방식, 그리고 설계 선택이 향후 어시스턴트에 재사용 가능한 아키텍처를 만드는 방법을 설명합니다.