과대 광고를 넘어: 여러 시대의 기술이 뒤섞인 하이브리드 클라우드 미로에서 혁신 가속화하기

에이전틱 AI는 2028년까지 약 6조 달러의 경제적 가치를 창출하여 기업의 의사 결정, 운영, 자동화에서 그 역할을 가속화할 것으로 예상됩니다.

AI 에이전트를 워크플로에 통합하려면 기존 IT 프로세스와 시스템 통합을 재고하여 에이전트형 엔터프라이즈로의 전환을 지원해야 합니다. 이러한 변화의 기본 요소는 에이전틱 AI 시스템을 엔터프라이즈 소프트웨어, 인프라, 툴과 연결하기 위한 표준화된 접근 방식을 채택하는 것입니다.

모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)이 이러한 접근 방식을 가능하게 합니다. 대표적인 예로 IBM Cloud MCP Server를 들 수 있는데, 이 서버는 에이전틱 AI의 강력한 기능을 IBM Cloud Management에 도입하여 기존의 명령줄 및 API 상호 작용을 직관적인 대화형 환경으로 전환합니다.

Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai 등과 같은 ISV를 포함하여 확장되는 에이전틱 AI 파트너 에코시스템에서 알 수 있듯이 AI 혁신은 협업을 통해 번창합니다.

"IBM Cloud에서 작업한 경험은 경이로운 것이었습니다."라고 하버드 대학 공학부의 Flavio du Pin Calmon 교수는 말합니다. “IBM의 기능과 전문성을 통해 대규모 GPU 클러스터가 필요한 대규모 모델을 빠르고 효율적으로 실행할 수 있었고, 기록적인 시간 내에 AI 안전성과 관련된 새로운 연구 결과를 얻을 수 있었습니다.”

현대의 AI 혁신은 GPU 및 AI 가속기의 힘과 불가분의 관계에 있습니다. IBM은 다양한 GPU 및 AI 가속기부터 대규모 파운데이션 모델 학습을 위해 구축된 자체 맞춤형 AI 칩에 이르기까지 다양한 선택을 고객에게 제공합니다.

IBM은 최근 AMD와 협력하여 IBM Cloud의 대규모 MI300X GPU 클러스터를 Zyphra에 제공함으로써 프론티어 멀티모달 AI 모델의 오픈 소스 학습을 지원한다고 발표했습니다. 또한 OCP AI(Open Compute Project AI) 표준을 IBM Cloud 아키텍처에 통합하여 AI 시스템을 구축하는 고객의 상호 운용성과 효율성을 보장합니다.