과대 광고를 넘어: 여러 시대의 기술이 뒤섞인 하이브리드 클라우드 미로에서 혁신 가속화하기
IBM은 2025년에 조직이 혁신을 가속화할 수 있도록 설계된 일련의 주요 발표를 했습니다.
예를 들어 HashiCorp 인수를 통해 기업은 혁신을 가속화하고 보안을 강화하며 클라우드에서 더 많은 가치를 얻을 수 있게 되었습니다.
Red Hat AI는 기업이 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 솔루션의 개발 및 배포를 가속화할 수 있도록 지원합니다. 또한 Red Hat InstructLab on IBM Cloud를 통해 기술 및 지식 교육으로 AI 및 언어 모델 개발에 대한 커뮤니티 중심의 접근 방식을 장려하고 있습니다.
생성형 AI가 2028년까지 10억 개 이상의 앱을 추가할 것으로 예상됨에 따라 기업은 하이브리드 클라우드 및 워크로드 배치 전략에 대해 더 신중을 기해야 합니다. IBM은 IBM Cloud를 기반으로 하는 설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식을 통해 기업이 이를 실현할 수 있도록 지원합니다. IBM이 50개 이상의 고객 조직을 분석한 결과, 설계 단계부터 하이브리드 도입 원칙을 IT 프로그램에 적용하는 조직은 5년 동안 3배 이상 높은 ROI를 창출할 수 있는 것으로 나타났습니다.
여러 선도적인 분석 기관들이 IBM의 강점을 인정합니다. Gartner는 생성형 AI 특화 클라우드 인프라, 생성형 AI 모델 공급업체, 생성형 AI 엔지니어링, 클라우드 AI 개발자 서비스, 데이터 사이언스 및 머신 러닝 등 여러 Magic Quadrant 부문에서 IBM을 리더로 선정했습니다. Omdia는 최근 발표된 Omdia Universe: 2025년 글로벌 클라우드 서비스 제공업체 보고서에서 IBM을 리더로 선정했습니다.
고객의 성공을 위해 설계된 IBM의 6가지 핵심 동인에 대한 집중은 이러한 추진력을 잘 보여줍니다.
에이전틱 AI는 2028년까지 약 6조 달러의 경제적 가치를 창출하여 기업의 의사 결정, 운영, 자동화에서 그 역할을 가속화할 것으로 예상됩니다.
AI 에이전트를 워크플로에 통합하려면 기존 IT 프로세스와 시스템 통합을 재고하여 에이전트형 엔터프라이즈로의 전환을 지원해야 합니다. 이러한 변화의 기본 요소는 에이전틱 AI 시스템을 엔터프라이즈 소프트웨어, 인프라, 툴과 연결하기 위한 표준화된 접근 방식을 채택하는 것입니다.
모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)이 이러한 접근 방식을 가능하게 합니다. 대표적인 예로 IBM Cloud MCP Server를 들 수 있는데, 이 서버는 에이전틱 AI의 강력한 기능을 IBM Cloud Management에 도입하여 기존의 명령줄 및 API 상호 작용을 직관적인 대화형 환경으로 전환합니다.
Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai 등과 같은 ISV를 포함하여 확장되는 에이전틱 AI 파트너 에코시스템에서 알 수 있듯이 AI 혁신은 협업을 통해 번창합니다.
"IBM Cloud에서 작업한 경험은 경이로운 것이었습니다."라고 하버드 대학 공학부의 Flavio du Pin Calmon 교수는 말합니다. “IBM의 기능과 전문성을 통해 대규모 GPU 클러스터가 필요한 대규모 모델을 빠르고 효율적으로 실행할 수 있었고, 기록적인 시간 내에 AI 안전성과 관련된 새로운 연구 결과를 얻을 수 있었습니다.”
현대의 AI 혁신은 GPU 및 AI 가속기의 힘과 불가분의 관계에 있습니다. IBM은 다양한 GPU 및 AI 가속기부터 대규모 파운데이션 모델 학습을 위해 구축된 자체 맞춤형 AI 칩에 이르기까지 다양한 선택을 고객에게 제공합니다.
IBM은 최근 AMD와 협력하여 IBM Cloud의 대규모 MI300X GPU 클러스터를 Zyphra에 제공함으로써 프론티어 멀티모달 AI 모델의 오픈 소스 학습을 지원한다고 발표했습니다. 또한 OCP AI(Open Compute Project AI) 표준을 IBM Cloud 아키텍처에 통합하여 AI 시스템을 구축하는 고객의 상호 운용성과 효율성을 보장합니다.
AI가 성숙해짐에 따라 컨테이너는 대부분의 생성형 AI 애플리케이션의 기본적인 발판이 되고 있습니다. IBM Cloud 설계 단계부터 하이브리드 도입 접근 방식은 이러한 애플리케이션에 본질적으로 필요한 배포 유연성을 제공하는 것을 목표로 합니다.
Red Hat OpenShift 컨테이너 런타임은 Kubernetes 애플리케이션 실행을 위한 일관된 기반을 제공하여 리툴링 없이 워크로드 이동성을 지원합니다. Red Hat OpenShift AI 및 InstructLab을 통해 GPU를 손쉽게 활용하여 AI 워크로드를 지원할 수 있습니다. 또한 기업은 서버리스 플릿을 통해 풀 매니지드 서버리스 플랫폼에서 컴퓨팅 집약적인 대규모 AI 워크로드를 실행할 수 있습니다.
“IBM은 단순한 클라우드 제공업체가 아니라 파트너로서 함께 협력하여 개선되고 발전했습니다. 앞으로도 이러한 접근 방식을 계속 유지하여 고객의 요구에 부응할 것으로 기대합니다."라고 Kampo System Solutions Co Ltd의 클라우드 CoE 부서 총괄 매니저인 Junya Souda는 말했습니다.
전 세계 업계 리더의 70% 이상이 디지털 혁신의 잠재력을 모두 실현하는 데 있어 하이브리드 배포가 핵심이라는 데 동의합니다. 이것이 바로 우리가 미션 크리티컬 워크로드를 위해 특별히 구축된 엔터프라이즈급 하이브리드 플랫폼인 IBM Power Virtual Server에 막대한 투자를 해온 이유입니다. 올해 7월, IBM Power11을 IBM Power Virtual Server를 포함한 전체 서버 포트폴리오에서 사용할 수 있게 되어, 기업들은 더욱 향상된 성능과 민첩성을 확보할 수 있게 되었습니다.
또 하나의 반가운 소식은 이제 IBM Cloud가 SAP Cloud ERP Private의 하이퍼스케일러 옵션으로 제공된다는 점입니다. 이 옵션을 통해 고객은 SAP 인증 서버 중 최고 수준의 가용성과 보안을 제공하는 것으로 인정받는 플랫폼에서 Cloud ERP로 현대화할 수 있습니다.
또한 IBM watsonx를 통해 IBM Power Virtual Server에서 SAP Cloud ERP Private을 실행하는 사용자는 SAP 및 SAP 외 시스템에서 데이터가 필요한 재무, 제조, 구매, 공급망 워크플로를 자동화하는 에이전트를 구축할 수 있습니다.
"전 세계에 3,500개 이상의 지점을 두고 있어 SAP S/4HANA로의 마이그레이션이 안전하고 확장 가능하며 미래 대비적이어야 한다는 점을 분명히 인식했습니다."라고 JYSK의 SAP 및 IT 개발 이사인 Thomas Jensen은 말했습니다. “RISE 하이퍼스케일러인 IBM Power Virtual Server는 뛰어난 성능, 복원력이 뛰어난 인프라와 비즈니스 혁신을 지원하는 강력한 투자 패키지를 제공한다는 확신을 주었습니다.”
오늘날 기업은 현대화뿐만 아니라 독점 스택에 대한 의존도를 줄이면서 확장성을 고려한 IT 환경을 설계해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. IBM은 다음과 같은 두 가지 보완적인 경로를 통해 기업이 가상화 및 현대화 여정을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
"시간이 관건이며 가능한 한 빨리 클라우드로 전환해야 합니다."라고 Cadence의 시스템 및 검증 그룹 총괄 매니저 겸 수석 부사징인 Paul Cunningham은 말합니다. "몇 년 전만 해도 이 작업을 수행할 수 있는 방법이 없었습니다. 보안이나 리프트 앤 시프트 또는 기타 장애물을 처리해야 했습니다. 이제 Cadence OnCloud를 통해 실제로 이 작업이 가능합니다."
오늘날 기업은 디지털 주권 요구 사항이 이를 관리하기 위해 만들어진 표준보다 더 빠르게 진화하고 있다는 또 다른 중요한 과제에 점점 더 직면하고 있습니다. IBM에서는 주권이란 기업이 신뢰할 수 있는 글로벌 플랫폼의 규모, 속도 및 혁신을 활용하면서 전략적 자율성을 유지할 수 있도록 지원하는 하이브리드 접근 방식을 기반으로 설계된 전략적 태세라고 생각합니다.
IBM의 국제적인 입지는 고객에게 로컬 액세스, 짧은 지연 시간 및 인증된 보안을 제공하며 계속 확장되고 있습니다. 예를 들어 유럽에서는 프랑크푸르트 멀티존 지역(MZR)이 이제 SAP Cloud ERP 프라이빗 데이터 센터 역할을 하게 됩니다. IBM Power Virtual Server에서 RISE with SAP에 대한 운영 주권 및 데이터 레지던시 요구 사항을 해결합니다.
당사의 기밀 컴퓨팅 기능도 큰 진전을 이루었습니다. 이제 프랑크푸르트에 있는 Intel Trust Domain Extensions(Intel TDX)을 통해 유럽 고객은 하드웨어 기반 격리를 통해 사용 중에도 데이터를 보호하고 민감한 워크로드를 실행할 수 있습니다.
올해 4월에 몬트리올에 문을 연 MZR은 캐나다의 규제 대상 산업에 종사하는 기업을 지원할 수 있는 기반을 마련했습니다. 인도에서는 IBM과 인도 최고의 통신 서비스 제공업체 중 하나인 Bharti Airtel이 파트너십을 체결하여 규제 대상 기업이 AI 워크로드를 보다 효율적으로 확장할 수 있도록 했습니다. 이 협업으로 첸나이와 뭄바이의 MZR을 통해 인도에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
클라우드의 미래는 획일적인 것이 아니라 맞춤화된 것입니다. 업계의 고유한 규정에 맞게 구축된 솔루션이 중요합니다. 중앙 은행, 규제 기관 및 결제 운영자가 보안, 규정 준수 및 복원력을 저하시키지 않으면서 혁신을 추진할 수 있도록 지원하는 금융 서비스 부문을 생각해 보세요. 주요 예는 다음과 같습니다.
"IBM Cloud에서 Payment HSMaaS를 사용할 수 있게 되어, 금융 부문을 위한 최첨단 보안 솔루션을 제공하겠다는 우리의 약속을 강화해 기쁩니다."라고 Utimaco의 COO인 Håcan Tiwemark는 말합니다. IBM Cloud 내에서 솔루션을 제공함으로써 우리는 금융 기관에 배포 가능하고 확장가능하며 향상된 결제 보안 프레임워크를 제공하고 있습니다."
IBM Cloud for Financial Services는 금융 서비스 부문의 기업이 핵심 과제를 해결하고 클라우드에서 자신 있게 구축, 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼의 핵심은 금융 부문을 위해 특별히 구축된 운영 및 보안 제어의 강력한 기반인 IBM Cloud Framework for Financial Services입니다.
이제 IBM은 변화하는 글로벌 규제, 발전하는 사이버 보안 위협, 변화하는 운영 복원력 요구에 발맞추겠다는 우리의 약속을 보여주는 IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0의 출시를 발표합니다. 이 프레임워크는 다른 규제 대상 산업에도 중요한 청사진 역할을 합니다.
지금 바로 큰 비용을 들이지 않고도 AI 및 현대화 여정을 가속화하세요.