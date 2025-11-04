AWS Transform: 에이전틱 AI를 통해 VMware Cloud on AWS를 Amazon EC2로 마이그레이션하다

현재 정식 출시된 AWS Transform for VMware는 에이전틱 AI를 활용해 전체 마이그레이션 여정을 통해 고객을 안내하는 새로운 서비스입니다. 이 서비스는 조직이 VMware 환경에서 네이티브 AWS 서비스로의 마이그레이션을 간소화하고 가속화하는 데 도움이 됩니다. 마이그레이션 수명 주기 전반에 걸쳐 AI 지원 자동화를 제공하여, 일반적으로 클라우드 마이그레이션과 관련된 복잡성과 노력을 크게 줄입니다.

IBM Consulting은 영국의 주요 공공 부문 부서를 위해 광범위한 VMware Cloud on AWS 자산을 지원해 왔습니다. 이 부서는 클라우드 네이티브라는 전략적 방향을 가지고 있으므로, 논리적인 첫 번째 단계는 VMware Cloud on AWS에서 Amazon EC2로 애플리케이션을 다시 호스팅하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 전통적인 라이선스 관행으로 인한 락인 문제와 급격한 가격 인상 등의 위험을 최소화했습니다.

IBM Consulting은 AWS와의 협력으로 VMCloud on AWS를 구현해, 레거시 Windows 애플리케이션을 Amazon EC2로 체계적으로 마이그레이션했습니다. 이 프로세스를 통해 AWS Transform을 사용해 자동화된 작업에 대한 마이그레이션 노력을 60% 줄이면서 전체 애플리케이션 기능과 보안을 유지하는 데 성공했습니다. 대상 애플리케이션 선택부터 마이그레이션 단계에 이르는 다음 접근 방식은 다른 조직이 자체 클라우드 네이티브 혁신 이니셔티브를 위해 채택할 수 있는 복제 가능한 프레임워크를 제공합니다.