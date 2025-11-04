AWS Transform: 에이전틱 AI를 통해 VMware Cloud on AWS를 Amazon EC2로 마이그레이션하다
VMware 라이센싱 비용 증가에 직면한 조직은 제한된 리소스와 전문 지식을 관리하면서, VMware 워크로드 전략을 현대화할 수 있는 효율적인 방법을 모색하고 있습니다.
현재 정식 출시된 AWS Transform for VMware는 에이전틱 AI를 활용해 전체 마이그레이션 여정을 통해 고객을 안내하는 새로운 서비스입니다. 이 서비스는 조직이 VMware 환경에서 네이티브 AWS 서비스로의 마이그레이션을 간소화하고 가속화하는 데 도움이 됩니다. 마이그레이션 수명 주기 전반에 걸쳐 AI 지원 자동화를 제공하여, 일반적으로 클라우드 마이그레이션과 관련된 복잡성과 노력을 크게 줄입니다.
IBM Consulting은 영국의 주요 공공 부문 부서를 위해 광범위한 VMware Cloud on AWS 자산을 지원해 왔습니다. 이 부서는 클라우드 네이티브라는 전략적 방향을 가지고 있으므로, 논리적인 첫 번째 단계는 VMware Cloud on AWS에서 Amazon EC2로 애플리케이션을 다시 호스팅하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 전통적인 라이선스 관행으로 인한 락인 문제와 급격한 가격 인상 등의 위험을 최소화했습니다.
IBM Consulting은 AWS와의 협력으로 VMCloud on AWS를 구현해, 레거시 Windows 애플리케이션을 Amazon EC2로 체계적으로 마이그레이션했습니다. 이 프로세스를 통해 AWS Transform을 사용해 자동화된 작업에 대한 마이그레이션 노력을 60% 줄이면서 전체 애플리케이션 기능과 보안을 유지하는 데 성공했습니다. 대상 애플리케이션 선택부터 마이그레이션 단계에 이르는 다음 접근 방식은 다른 조직이 자체 클라우드 네이티브 혁신 이니셔티브를 위해 채택할 수 있는 복제 가능한 프레임워크를 제공합니다.
IBM Consulting 팀은 고객의 VMware Cloud on AWS 개발 환경에 있는 레거시 Windows 2008 가상 머신(VM)을 목표로 삼았습니다. 애플리케이션이 자체 가상 머신에서 실행되며 고객 계정의 Amazon RDS SQL Server 인스턴스를 사용합니다. 이 애플리케이션은 두 가지 이유로 이상적인 테스트 사례를 제시했습니다.
여기에 제시된 그림 1은 개발 환경에서 애플리케이션의 개략적인 아키텍처를 보여줍니다. 이 원래 상태에서는 VMware Cloud on AWS에서 실행되는 Windows Server 2008 VM이 있으며, 이는 고객의 AWS 계정에 있는 Amazon RDS SQL Server에 연결됩니다.
AWS 조직에서 AWS Transform을 활성화하고 웹 애플리케이션 URL에 액세스한 후, VMware 애플리케이션을 Amazon EC2로 마이그레이션하기 위해 변환 작업을 실행할 작업 공간을 선택했습니다.
그림 2와 같이 VMware 마이그레이션 작업에는 다음과 같은 네 가지 유형이 지원됩니다.
범위 내 애플리케이션에서는 네트워크 마이그레이션이 필요하지 않았기 때문에, 옵션 4(검색 및 서버 마이그레이션)가 선택되었습니다. 이 옵션에는 검색 매핑, 웨이브 계획, 서버 마이그레이션이 포함됩니다.
최종 마이그레이션 계획에는 대상 AWS 네트워크 인프라 세부 정보(VPC, 서브넷, 보안 그룹)가 포함되어야 합니다. 사용자는 작업 이름 수정과 같은 정보를 업데이트해야 할 때 AWS Transform 내의 자연어 채팅 기능을 사용할 수 있습니다.
AWS Transform은 AWS Application Discovery Service와 통합하여 서버 구성, 성능 지표, 네트워크 연결에 대한 자세한 정보를 수집하여 검색을 자동화합니다. 이 데이터는 정확한 마이그레이션 계획 및 크기 조정 권장 사항의 기반을 형성합니다.
이 마이그레이션 프로젝트에서 AWS Transform의 자동화된 재고 및 종속성 매핑 기능은 기존 인프라를 이해하는 데 매우 중요했습니다. 이 도구의 자율 에이전트는 최소한의 수동 개입으로 VMware 워크로드를 자동으로 검색하고, 애플리케이션 종속성을 매핑하고, 네트워크 구성을 분석하도록 설계되었습니다.
초기 마이그레이션 작업을 생성한 후 다음으로 중요한 단계는 AWS Transform과 검색 계정 간의 연결을 설정하는 것이었습니다. 이 전용 AWS 계정은 검색된 인프라 데이터를 저장하고 호스팅하여 AWS Transform이 정확한 마이그레이션 권장 사항을 생성할 수 있도록 합니다. IBM Consulting 팀은 특정 권한이 있는 커넥터 요청을 생성하고 AWS Transform에 S3 버킷 및 AWS Application Discovery Service(ADS) 구성을 읽고, 쓰고, 관리할 수 있는 권한을 부여함으로써 이러한 연결을 용이하게 했습니다.
기술 증명 범위에 있는 애플리케이션이 하나뿐인 경우 애플리케이션을 호스팅하는 VM에 AWS Discovery Agent가 설치되었습니다. 이 에이전트는 서버 구성, 성능, 네트워크 연결에 대한 정보를 수집합니다. 서버 및 네트워크 세부 정보는 데이터가 수집될 때 검색 계정 내의 AWS Migration Hub에 표시됩니다.
그림 3은 검색된 Windows 2008 서버를 시스템 사양 및 네트워크 연결이 명확하게 보이는 AWS Migration Hub 콘솔을 보여줍니다. 검색 에이전트는 CPU, 메모리, 디스크 사용량, 네트워크 통신에 대한 자세한 정보를 수집해 AWS Transform이 정확한 마이그레이션 권장 사항을 생성하는 데 도움을 주었습니다.
AWS Transform의 계획 기능에는 논리적 애플리케이션 그룹과 마이그레이션 웨이브를 생성하기 위한 검색 데이터의 자동화된 분석이 포함됩니다. 이 서비스는 대상 인프라 및 마이그레이션 순서에 대한 AI 기반 권장 사항을 제공하며, 마이그레이션 팀은 구현 전에 이를 검토하고 조정할 수 있습니다.
IBM Consulting 팀은 7일 동안 검색 작업을 실행한 후 AWS Transform 작업에서 검색 수행 단계를 시작하여 데이터를 검토했습니다. 대규모 마이그레이션에서 AWS Transform은 애플리케이션 그룹과 웨이브를 CSV 파일로 자동 제안하며, 마이그레이션 팀은 이를 검토하고 조정할 수 있습니다. 확인되면 AWS Transform은 AWS Application Migration Service(MGN)에서 애플리케이션 그룹화 및 웨이브를 자동으로 생성했습니다. 이 설정은 CSV 파일에 제공된 정보를 기반으로 했습니다.
검색 후 IBM Consulting 팀은 마이그레이션된 서버를 배포할 대상 AWS 계정에 AWS Transform을 연결했습니다. 이 연결에는 대상 AWS 리전에 기본 VPC가 필요했습니다. 팀은 특정 VPC를 대상으로 해야 했기 때문에, 기본 VPC를 수동으로 생성하고 자동으로 생성된 서비스 연결 역할을 수정하여 대상 VPC ID에 대한 적절한 권한을 보장했습니다.
IBM Consulting 팀은 AWS Transform의 가이드 워크플로를 통해 특정 인스턴스 유형에 대한 크기 조정 기본 설정, 인스턴스 유형 기본 설정 및 제외를 포함한 Amazon EC2 인스턴스 권장 사항을 설정했습니다. AWS Transform은 EC2 인스턴스 유형 사양 및 테넌시 세부 정보를 포함하여 마이그레이션 웨이브에 대한 인벤토리 파일을 생성했습니다. 팀은 이 파일을 다운로드하고 새 인스턴스의 특정 VPC, 서브넷, 보안 그룹(모두 CreatedFor:AWSTransform으로 태그가 지정됨)을 참조하도록 업데이트한 다음 AWS Transform에 다시 업로드했습니다.
AWS Transform은 소스 서버에서 AWS로 블록 수준 복제를 수행하도록 AWS Application Migration Service(MGN)를 오케스트레이션하여 복제 프로세스를 간소화합니다.
마이그레이션을 수행하려면 각 원본 서버에 복제 에이전트를 설치해야 합니다. AWS Transform에서 이 프로세스를 자동화하거나 사용자가 수동으로 설치할 수 있습니다. 에이전트가 AWS MGN 서비스에 연결되면 소스 VM의 초기 동기화가 수행됩니다.
완료 후, 소스 서버는 테스트 준비 완료로 표시되었고, 데이터 복제 상태가 정상으로 나타나(Figure 4 참조), 원본 VM에서 AWS로의 블록 수준 동기화가 성공적으로 이루어졌음을 보여주었습니다.
이 단계에서 AWS Transform은 최신 인벤토리 파일을 기반으로 테스트 인스턴스를 시작했습니다. 이 테스트 인스턴스는 AWS EC2 콘솔에 표시되므로, 소스 환경이 정상적으로 계속 작동하는 동안 팀이 승인 테스트를 수행할 수 있습니다. IBM Consulting 팀의 테스트 검증을 통해 확인되었습니다.
승인 테스트가 완료된 후 애플리케이션이 AWS Transform에서 컷오버 준비가 완료된 것으로 표시되고 테스트 인스턴스가 자동으로 중지되었습니다. 그런 다음 AWS Transform을 사용해 컷오버 인스턴스를 시작하여 원래 테스트 인스턴스가 제대로 종료되었는지 확인했습니다.
컷오버 인스턴스가 시작된 후 IBM Consulting 팀은 다음을 확인하는 검증 검사를 수행했습니다.
검증에 성공한 후 AWS Transform은 컷오버를 마무리했습니다. 이 프로세스는 소스 서버의 복제를 중지하고 에이전트를 제거한 다음 AWS MGN 서비스에서 소스 서버를 활성 상태에서 보관됨 상태로 자동 이전했습니다. 이제 AWS Transform 작업이 완료된 것으로 표시됩니다.
그림 5는 AWS Transform 작업 완료 화면을 보여줍니다. 마이그레이션이 성공적으로 완료되었음을 확인합니다. 상태 표시기는 검색부터 컷오버까지의 모든 단계가 완료되었으며 소스 서버가 AWS MGN 서비스에 보관되었음을 보여줍니다.
그림 6은 마이그레이션 완료 후의 최종 아키텍처를 보여줍니다. 이제 Windows 애플리케이션은 기존 Amazon RDS SQL 서버 데이터베이스에 연결된 고객의 AWS 계정에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 직접 실행됩니다.
AWS Transform의 직관적인 설계 덕분에 IBM Consulting 팀은 모든 기본 AWS 서비스에 대한 깊은 전문화 없이도 이 마이그레이션을 효율적으로 실행할 수 있었습니다. 팀은 마이그레이션 워크플로와 비즈니스 요구 사항에 집중할 수 있었습니다. AWS Transform은 테스트 인스턴스를 시작하고, 마이그레이션 상태를 추적하며, 컷오버를 수행할 수 있는 중앙 인터페이스와 같은 이점을 제공하여 서비스가 팀 생산성과 리소스 할당을 최적화하는 방법을 보여줍니다.
수동 작업이 필요한 경우 AWS Transform은 단계별 지침과 관련 문서에 대한 링크를 제공했습니다. IBM Consulting 팀은 고객의 AWS 솔루션 아키텍트 및 AWS Transform 서비스 팀과 긴밀히 협력하여 발생하는 모든 문제를 차단하고 적시에 해결했습니다.
또 다른 중요한 기능은 여러 팀 구성원이 마이그레이션 프로젝트에 참여할 수 있는 내장된 협업 기능입니다. 각 공동 작업자는 다음 네 가지 역할 중 하나에 할당되어야 합니다.
이 역할 기반 액세스 모델을 통해 엔지니어는 마이그레이션 프로세스를 감독할 수 있습니다. 또한 주제 전문가가 웨이브 계획 및 애플리케이션 그룹 평가와 같은 특정 접점에서 협업할 수 있습니다. 또한 대상 Amazon EC2 인스턴스 구성을 확인하거나 승인 테스트를 완료한 후 애플리케이션을 컷오버를 준비 완료로 표시할 수 있습니다. 모든 협업은 통합 플랫폼 내에서 이루어지므로 작업 인계를 길게 하거나 여러 개의 AWS 계정을 만들 필요가 없습니다.
AWS Transform은 몇 가지 주요 메커니즘을 통해 마이그레이션 프로세스의 위험을 줄입니다. 소스 서버 데이터에서 AWS로의 블록 수준 복제는 거의 실시간으로 이루어지므로 스템에 부담을 주지 않습니다. 소스 서버는 복제 프로세스 전반에 걸쳐 계속해서 완벽하게 작동합니다.
테스트 인스턴스 시작에 실패하거나 새 인스턴스에서 승인 테스트 중에 문제가 발견되는 경우, 고객은 중단 없이 소스 환경을 계속 사용할 수 있습니다. 소스 서버 종료 및 폐기는 마이그레이션 후 활동의 일부로 고객이 제어할 수 있습니다.
AWS Transform를 통해 VMware 애플리케이션을 Amazon EC2로 성공적으로 마이그레이션한 결과, IBM Consulting 팀과 고객 모두 AWS Transform의 사용을 확대할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다.
AWS Transform for VMware는 이번 마이그레이션을 위해 애플리케이션 검색 및 애플리케이션 마이그레이션 효율성 작업을 60% 개선했습니다. 이 방법론을 대규모 마이그레이션에 적용하면 서비스가 검색 데이터를 분석하여 애플리케이션 그룹화 및 웨이브 계획을 생성하므로, 수동 작업이 필요 없는 더 많은 이점을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. AWS Transform은 고객의 현대화 여정을 간소화하고 가속화하여 사내에서 심층적인 전문 지식 개발이 필요하지 않아, 가치 창출 시간을 단축하고 팀 생산성을 향상시킵니다.
VMware 마이그레이션을 위해 AWS Transform을 고려하고 계신다면, 다음 세 단계를 통해 여정을 시작하세요.
