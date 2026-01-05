인공지능 IT 자동화

모든 에이전트와 프레임워크를 수용하다: IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog 집중 분석

엔터프라이즈 AI의 다음 단계는 또 하나의 애플리케이션이 아니라 비즈니스 전반에 통합된 AI 에이전트 기반의 디지털 워크포스입니다.

게시일 2026년 01월 5일
다채로운 상품과 패키지로 가득 찬 식료품 매장의 진열대

기업 내 다양한 팀들이 인사, 영업, IT 지원, 공급망 등 다양한 업무에서 AI 에이전트를 활용해 실험을 거듭하고 있습니다. 그러나 현재 AI 리더들은 새로운 과제에 직면해 있습니다. 서로 단절된 개별 솔루션 형태가 아니라 보안이 유지되고 통제 가능한 확장형 시스템 안에서 이 모든 에이전트를 유기적으로 협업시키는 방안을 마련하는 것입니다.

IBM watsonx Orchestrate는 바로 이러한 요구를 충족하기 위해 개발되었습니다. 이러한 비전의 중심에는 IBM watsonx Orchestrate 에이전트 카탈로그가 자리하고 있습니다. 이는 IBM과 신뢰할 수 있는 파트너사들이 제공하는 사전 구축된 AI 에이전트 및 툴의 집합체로 오케스트레이션된 워크플로에 번거로운 과정 없이 통합될 수 있도록 설계되었습니다.

상호 운용성을 위해 구축된 카탈로그

현재 시장에 나와 있는 대부분의 에이전트 카탈로그에는 공통적인 특징이 있습니다. 사용자가 하나의 클라우드나 생산성 제품군만을 사용한다고 가정하며 특정 에이전트 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 런타임 환경만을 강조하는 경향이 있습니다. 따라서 탐색은 용이할지 몰라도 그 활용 범위는 주로 해당 시스템 내부로 국한됩니다.

이와 대조적으로 IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog는 이기종 환경이 공존하는 실제 기업 환경을 위해 구축되었습니다.

  • 모든 에이전트와 프레임워크 수용: 이 카탈로그는 특정 SDK, 대규모 언어 모델(LLM) 또는 클라우드에 국한되지 않습니다. IBM 기술, 오픈 소스 프레임워크, 하이퍼스케일러 스택 또는 자체 개발 코드를 기반으로 구축된 에이전트 모두를 일관된 상호운용성 기반 프레임워크를 통해 등록할 수 있으며 카탈로그 내에서 일급 구성요소로 활용할 수 있습니다.
  • 크로스 제품군 및 크로스 클라우드 지원: 이 카탈로그는 단일 벤더의 생산성 제품군만 사용하는 조직이 아니라 Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, 커스텀 비즈니스 앱 및 복수의 클라우드를 병행하여 운영하는 조직을 위해 설계되었습니다.
  • '에이전트 진열대'에서 '오케스트레이션 플랫폼'으로의 진화: 에이전트들은 단순히 타일 형태로 나열되어 있는 데 그치지 않습니다. 이들은 watsonx Orchestrate의 오케스트레이션 엔진과 연결되어 도메인, 시스템 및 팀 간의 경계를 넘나드는 엔드 투 엔드 워크플로로 구성될 수 있습니다.

엄선된 에이전트 시스템

Agent Catalog는 도입 즉시 활용 가능한 엄선된 에이전트 및 툴 시스템으로 진입하는 시작점입니다. 다음 요소들을 통합하여 제공합니다.

  • 고부가가치 AI 활용 사례를 기반으로 한 도메인 전문 에이전트: 업계를 선도하는 파트너사들이 제공하는 사전 구축형 에이전트를 통해 에이전트 에코시스템이 한층 강화되며 더 많은 고객 활용 시나리오를 지원합니다.
  • 심층적이고 재사용 가능한 통합: 에이전트와 툴은 Workday, SAP, Salesforce 등을 비롯한 엔터프라이즈 시스템과 이미 검증된 커넥터를 제공하므로 인증, 데이터 접근, 오류 처리 등을 매번 처음부터 다시 구현할 필요가 없습니다.

새로운 활용 사례가 등장할 때마다 매번 백지 상태에서 시작하는 대신 AI 리더들은 특정 비즈니스 업무에 맞춰 설계된 에이전트를 카탈로그에서 찾아 선택할 수 있습니다. 영업 기회 발굴, 인사 채용, 공급망 최적화 등을 위한 에이전트가 그 대표적인 사례입니다. 이들은 이미 생산성 향상 효과가 검증된 IBM의 '클라이언트 제로(Client Zero)' 활용 사례로부터 시작된 사전 구축 도메인 에이전트들을 활용합니다.

이러한 패턴은 명확하고 입증 가능한 투자 수익(ROI)을 제공하는 첫 번째 활용 사례를 찾고 있는 조직에게 필수적인 출발점을 제시하며 기업 환경에 신속하고 일관되게 도입될 수 있도록 돕습니다.

개방성과 확장성을 고려한 설계

내부 구조 측면에서 watsonx Orchestrate는 개방적이며 확장이 용이합니다. IBM 기술 기반으로 직접 구축된 에이전트는 물론, 표준 인터페이스를 통해 연계되는 외부 프레임워크 기반 에이전트까지 지원합니다.

일관된 Agent Connect Framework를 활용하면 외부 에이전트를 watsonx Orchestrate에 연결하고 Agent Catalog를 통해 노출할 수 있으며 이를 통해 이들 에이전트도 동일한 환경 내에서 일급 구성요소처럼 작동하게 됩니다.

AI 리더에게 이는 다음과 같은 의미를 갖습니다.

  • 하나의 프레임워크나 특정 벤더 스택에 종속될 필요가 없습니다.
  • 기존에 투자해 구축한 에이전트를 다시 만들 필요 없이 그대로 활용할 수 있습니다.
  • IBM 제공 에이전트, 자체 개발 에이전트 그리고 파트너사 에이전트를 하나의 통합된 오케스트레이션 경험으로 결합할 수 있습니다.

요약하자면 Agent Catalog는 단순한 목록이 아니라 구축 위치에 관계없이 다양한 에이전트와 툴을 조합하여 솔루션을 구성할 수 있게 해주는 상호운용성 계층입니다.

가치 창출 시간 단축

대부분의 AI 리더들은 거버넌스를 준수하면서도 빠르게 성과를 내야 하는 압박을 받고 있습니다. Agent Catalog는 시간과 리스크를 동시에 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

  • 재개발 대신 재사용: 사전 구축된 에이전트 및 툴은 엔터프라이즈 시스템 및 애플리케이션과의 검증된 통합 기능을 함께 제공합니다. 이러한 요소에는 Workday, SAP, Salesforce 등이 포함되며 HR, 재무, 영업, 운영 등 다양한 도메인에서 활용 가능합니다. 이러한 툴은 워크플로에 일관성을 부여하여 통합에 드는 노력을 줄이고 오류를 최소화합니다.
  • 거버넌스 기반의 확장: 에이전트와 툴은 정의된 IBM 프로세스를 통해 등록되고 제어된 카탈로그를 통해 노출되므로 기업은 어떤 서비스가 어디에서 실행되고 소유권이 누구에게 있는지에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.
  • 비즈니스 맞춤형 솔루션: 에이전트가 실제 비즈니스 기능과 활용 사례 중심으로 구성되어 있어 현업 리더들은 AI 에이전트가 현재 팀의 역량을 어디서 강화할 수 있는지 그리고 향후 어디까지 확장 가능한지 신속하게 파악할 수 있습니다. 이러한 에이전트와 툴은 각 조직의 특정 요구사항과 정책에 맞춰 조정될 수 있습니다. 이 과정은 전문가를 위한 코드 커스터마이징 또는 노코드 UI를 통해 수행 가능합니다. 덕분에 팀원들은 처음부터 새로 개발할 필요 없이 자사 환경에 맞게 최적화할 수 있습니다.

그 결과 팀은 로우레벨의 시스템 연결 작업에 시간을 낭비하는 대신 직원과 고객을 위한 차별화된 경험을 설계하는 데 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

오케스트레이션된 에이전트의 실제 모습 보기

이 시스템의 핵심 엔진은 AI 에이전트를 구축하는 조직을 위한 IBM의 파트너 프로그램인 Agent Connect입니다. Agent Connect를 통해 독립 소프트웨어 벤더(ISV)와 기타 파트너들은 자사의 에이전트를 watsonx Orchestrate와 통합하고 Agent Catalog에 등록할 수 있습니다. 이를 통해 IBM의 영업 채널과 파트너 네트워크가 뒷받침하는 새로운 시장 진출 경로를 확보하게 됩니다.

IBM watsonx Orchestrate와 Agent Catalog를 살펴보고 비즈니스 니즈를 해결해 줄 사전 구축된 에이전트와 툴을 확인해 보세요.

급성장하는 AI 에이전트 및 지능형 자동화 시장의 기회를 선점하고자 하는 독립 소프트웨어 벤더(ISV)라면 날로 성장을 거듭하고 있는 IBM의 시스템에 합류하세요. 귀사의 독보적인 AI 에이전트를 IBM watsonx Orchestrate를 통해 선보일 수 있습니다. 

무료 평가판 시작

IBM 파트너 참여하기

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate