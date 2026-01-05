모든 에이전트와 프레임워크를 수용하다: IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog 집중 분석
엔터프라이즈 AI의 다음 단계는 또 하나의 애플리케이션이 아니라 비즈니스 전반에 통합된 AI 에이전트 기반의 디지털 워크포스입니다.
기업 내 다양한 팀들이 인사, 영업, IT 지원, 공급망 등 다양한 업무에서 AI 에이전트를 활용해 실험을 거듭하고 있습니다. 그러나 현재 AI 리더들은 새로운 과제에 직면해 있습니다. 서로 단절된 개별 솔루션 형태가 아니라 보안이 유지되고 통제 가능한 확장형 시스템 안에서 이 모든 에이전트를 유기적으로 협업시키는 방안을 마련하는 것입니다.
IBM watsonx Orchestrate는 바로 이러한 요구를 충족하기 위해 개발되었습니다. 이러한 비전의 중심에는 IBM watsonx Orchestrate 에이전트 카탈로그가 자리하고 있습니다. 이는 IBM과 신뢰할 수 있는 파트너사들이 제공하는 사전 구축된 AI 에이전트 및 툴의 집합체로 오케스트레이션된 워크플로에 번거로운 과정 없이 통합될 수 있도록 설계되었습니다.
현재 시장에 나와 있는 대부분의 에이전트 카탈로그에는 공통적인 특징이 있습니다. 사용자가 하나의 클라우드나 생산성 제품군만을 사용한다고 가정하며 특정 에이전트 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 런타임 환경만을 강조하는 경향이 있습니다. 따라서 탐색은 용이할지 몰라도 그 활용 범위는 주로 해당 시스템 내부로 국한됩니다.
이와 대조적으로 IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog는 이기종 환경이 공존하는 실제 기업 환경을 위해 구축되었습니다.
Agent Catalog는 도입 즉시 활용 가능한 엄선된 에이전트 및 툴 시스템으로 진입하는 시작점입니다. 다음 요소들을 통합하여 제공합니다.
새로운 활용 사례가 등장할 때마다 매번 백지 상태에서 시작하는 대신 AI 리더들은 특정 비즈니스 업무에 맞춰 설계된 에이전트를 카탈로그에서 찾아 선택할 수 있습니다. 영업 기회 발굴, 인사 채용, 공급망 최적화 등을 위한 에이전트가 그 대표적인 사례입니다. 이들은 이미 생산성 향상 효과가 검증된 IBM의 '클라이언트 제로(Client Zero)' 활용 사례로부터 시작된 사전 구축 도메인 에이전트들을 활용합니다.
이러한 패턴은 명확하고 입증 가능한 투자 수익(ROI)을 제공하는 첫 번째 활용 사례를 찾고 있는 조직에게 필수적인 출발점을 제시하며 기업 환경에 신속하고 일관되게 도입될 수 있도록 돕습니다.
내부 구조 측면에서 watsonx Orchestrate는 개방적이며 확장이 용이합니다. IBM 기술 기반으로 직접 구축된 에이전트는 물론, 표준 인터페이스를 통해 연계되는 외부 프레임워크 기반 에이전트까지 지원합니다.
일관된 Agent Connect Framework를 활용하면 외부 에이전트를 watsonx Orchestrate에 연결하고 Agent Catalog를 통해 노출할 수 있으며 이를 통해 이들 에이전트도 동일한 환경 내에서 일급 구성요소처럼 작동하게 됩니다.
AI 리더에게 이는 다음과 같은 의미를 갖습니다.
요약하자면 Agent Catalog는 단순한 목록이 아니라 구축 위치에 관계없이 다양한 에이전트와 툴을 조합하여 솔루션을 구성할 수 있게 해주는 상호운용성 계층입니다.
대부분의 AI 리더들은 거버넌스를 준수하면서도 빠르게 성과를 내야 하는 압박을 받고 있습니다. Agent Catalog는 시간과 리스크를 동시에 줄일 수 있도록 설계되었습니다.
그 결과 팀은 로우레벨의 시스템 연결 작업에 시간을 낭비하는 대신 직원과 고객을 위한 차별화된 경험을 설계하는 데 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
이 시스템의 핵심 엔진은 AI 에이전트를 구축하는 조직을 위한 IBM의 파트너 프로그램인 Agent Connect입니다. Agent Connect를 통해 독립 소프트웨어 벤더(ISV)와 기타 파트너들은 자사의 에이전트를 watsonx Orchestrate와 통합하고 Agent Catalog에 등록할 수 있습니다. 이를 통해 IBM의 영업 채널과 파트너 네트워크가 뒷받침하는 새로운 시장 진출 경로를 확보하게 됩니다.
IBM watsonx Orchestrate와 Agent Catalog를 살펴보고 비즈니스 니즈를 해결해 줄 사전 구축된 에이전트와 툴을 확인해 보세요.
급성장하는 AI 에이전트 및 지능형 자동화 시장의 기회를 선점하고자 하는 독립 소프트웨어 벤더(ISV)라면 날로 성장을 거듭하고 있는 IBM의 시스템에 합류하세요. 귀사의 독보적인 AI 에이전트를 IBM watsonx Orchestrate를 통해 선보일 수 있습니다.