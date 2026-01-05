모든 에이전트와 프레임워크를 수용하다: IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog 집중 분석

기업 내 다양한 팀들이 인사, 영업, IT 지원, 공급망 등 다양한 업무에서 AI 에이전트를 활용해 실험을 거듭하고 있습니다. 그러나 현재 AI 리더들은 새로운 과제에 직면해 있습니다. 서로 단절된 개별 솔루션 형태가 아니라 보안이 유지되고 통제 가능한 확장형 시스템 안에서 이 모든 에이전트를 유기적으로 협업시키는 방안을 마련하는 것입니다.

IBM watsonx Orchestrate는 바로 이러한 요구를 충족하기 위해 개발되었습니다. 이러한 비전의 중심에는 IBM watsonx Orchestrate 에이전트 카탈로그가 자리하고 있습니다. 이는 IBM과 신뢰할 수 있는 파트너사들이 제공하는 사전 구축된 AI 에이전트 및 툴의 집합체로 오케스트레이션된 워크플로에 번거로운 과정 없이 통합될 수 있도록 설계되었습니다.