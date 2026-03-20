AI와 인간의 판단: 결제 플랫폼 복원력을 위한 새로운 모델

결제 산업에서 복원력은 타협할 수 없는 요소입니다. 모든 인프라 구성 요소, 애플리케이션 런타임, 네트워크 경로 및 운영 제어는 항상 가용하고 항상 안전하며 항상 규정을 준수해야 합니다. 이러한 환경을 구축하고 운영하는 자동화는 역사적으로 Infrastructure as Code(IaC)와 Platform as Code(PaC)로 불리며 시스템이 예측 가능하게 동작하고 안정적으로 복구되며 중단 없이 확장되도록 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

자동화는 결제 플랫폼이 어떻게 구축되고 배포되며 거버넌스가 적용되고 운영되는지를 정의합니다. 이는 복원력 패턴, 보안 제어, 네트워크 토폴로지, 컴퓨팅 프로비저닝, 미들웨어 동작 및 애플리케이션 배포 로직을 내재화합니다. 이는 지속적인 가용성을 가능하게 하는 살아 있는 기반입니다.

우리가 작업한 것과 같은 결제 플랫폼을 지탱하는 자동화는 단순한 "구성"이 아닙니다. 이는 다음을 결정하는 운영 청사진입니다.

모든 리소스가 어떻게 생성되고 보호되는지

애플리케이션이 어떻게 배포되고 확장되는지

복원력 패턴이 지속적인 가용성을 어떻게 보장하는지

예외 없이 규정 준수가 어떻게 적용되는지

환경이 일관되고 반복 가능하며 감사 가능한 상태로 유지되는지

IBM® Payments Center가 직면한 과제는 긴급하면서도 복잡했습니다. 이 현대화 과정에서의 작은 실수도 규제 요구 사항 및 정책 위반, 감사 실패, 또는 중요 데이터 노출로 이어질 위험이 있었습니다. 복원력 패턴은 고가용성, 네트워크 격리, 다중 AZ 배포, 장애 조치 동작을 절대 저하시켜서는 안 되기 때문에 그 중요성은 매우 컸습니다. 이 모든 것은 중단이 허용되지 않는 정밀한 자동화에 의존합니다.

기존의 기술 부채는 클라우드 네이티브 인프라 전반에 깊이 내재되어 있었습니다. CloudFormation 템플릿과 Python 자동화는 시간이 지나며 발전하면서 서로 강하게 결합되었고 유지 관리가 점점 더 복잡해졌습니다. 종속성 범위는 광범위하고 복잡했습니다. 90개 이상의 Lambda 함수가 4개의 서로 다른 데이터 저장소와 상호작용하며 방대한 종속성 구조를 형성해 어떤 변경도 위험한 상황이었습니다.

수작업 기반 현대화는 느리고 위험하며 잠재적으로 안전하지 않았을 것입니다. 기존 방식이라면 몇 개월이 걸릴 수 있으며 이는 지속적으로 진화해야 하는 미션 크리티컬 결제 시스템에 있어 받아들일 수 없는 일정입니다. IPC는 금융 인프라에 요구되는 엄격한 기준을 유지하면서도 속도를 확보할 수 있는 근본적으로 새로운 접근 방식이 필요했습니다.