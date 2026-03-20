AI와 인간의 판단: 결제 플랫폼 복원력을 위한 새로운 모델

IBM Payments Center(IPC)는 미션 크리티컬 결제 플랫폼을 지원하는 매우 크고 복잡한 인프라 코드베이스인 CloudFormation을 Terraform으로 전환하는 작업을 주도했습니다.
이 프로젝트는 단순한 업그레이드를 넘어 수년간 축적된 아키텍처 복잡성을 체계적으로 해소하고 깊이 내재된 종속성을 식별하는 동시에 플랫폼 운영의 연속성을 유지해야 했습니다. IPC가 수행한 이번 전환은 금융 인프라 현대화의 미래가 속도와 안전 사이의 선택이 아니라 두 가지를 모두 달성하기 위한 체계적인 추구임을 보여줍니다.
기존 방식의 재작성은 최대 8개월이 걸릴 수 있지만 결제 시스템은 그만큼 기다릴 수 없으며 지속적이고 안전하며 빠르게 진화해야 합니다.
IPC는 AI로 보강되고 인간이 통제하는 현대화 워크플로를 설계하여 복원력, 규정 준수 및 보안의 최고 기준을 유지하면서 68%의 속도 향상을 달성하고 2.5개월 만에 프로젝트를 완료했습니다. 결과는 어땠을까요? 플랫폼의 장기적인 운영 안정성을 강화하는 매우 견고하고 일관성 있으며 안전한 자동화 기반을 갖추게 되었습니다.
결제 산업에서 복원력은 타협할 수 없는 요소입니다. 모든 인프라 구성 요소, 애플리케이션 런타임, 네트워크 경로 및 운영 제어는 항상 가용하고 항상 안전하며 항상 규정을 준수해야 합니다. 이러한 환경을 구축하고 운영하는 자동화는 역사적으로 Infrastructure as Code(IaC)와 Platform as Code(PaC)로 불리며 시스템이 예측 가능하게 동작하고 안정적으로 복구되며 중단 없이 확장되도록 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
자동화는 결제 플랫폼이 어떻게 구축되고 배포되며 거버넌스가 적용되고 운영되는지를 정의합니다. 이는 복원력 패턴, 보안 제어, 네트워크 토폴로지, 컴퓨팅 프로비저닝, 미들웨어 동작 및 애플리케이션 배포 로직을 내재화합니다. 이는 지속적인 가용성을 가능하게 하는 살아 있는 기반입니다.
우리가 작업한 것과 같은 결제 플랫폼을 지탱하는 자동화는 단순한 "구성"이 아닙니다. 이는 다음을 결정하는 운영 청사진입니다.
IBM® Payments Center가 직면한 과제는 긴급하면서도 복잡했습니다. 이 현대화 과정에서의 작은 실수도 규제 요구 사항 및 정책 위반, 감사 실패, 또는 중요 데이터 노출로 이어질 위험이 있었습니다. 복원력 패턴은 고가용성, 네트워크 격리, 다중 AZ 배포, 장애 조치 동작을 절대 저하시켜서는 안 되기 때문에 그 중요성은 매우 컸습니다. 이 모든 것은 중단이 허용되지 않는 정밀한 자동화에 의존합니다.
기존의 기술 부채는 클라우드 네이티브 인프라 전반에 깊이 내재되어 있었습니다. CloudFormation 템플릿과 Python 자동화는 시간이 지나며 발전하면서 서로 강하게 결합되었고 유지 관리가 점점 더 복잡해졌습니다. 종속성 범위는 광범위하고 복잡했습니다. 90개 이상의 Lambda 함수가 4개의 서로 다른 데이터 저장소와 상호작용하며 방대한 종속성 구조를 형성해 어떤 변경도 위험한 상황이었습니다.
수작업 기반 현대화는 느리고 위험하며 잠재적으로 안전하지 않았을 것입니다. 기존 방식이라면 몇 개월이 걸릴 수 있으며 이는 지속적으로 진화해야 하는 미션 크리티컬 결제 시스템에 있어 받아들일 수 없는 일정입니다. IPC는 금융 인프라에 요구되는 엄격한 기준을 유지하면서도 속도를 확보할 수 있는 근본적으로 새로운 접근 방식이 필요했습니다.
IPC의 현대화 접근 방식은 대규모 코드 분석 및 생성이 가능한 AI의 역량과 인간 엔지니어의 감독을 결합하여 정확성, 규정 준수, 복원력을 보장했습니다. 이 현대화는 체계적으로 구성된 두 단계에 걸쳐 진행되었습니다.
1단계에서는 플랫폼에 숨겨진 종속성을 밝혀내는 데 집중했습니다. CloudFormation 템플릿, 내장된 Python 로직, 환경 구성 등 레거시 자동화 산출물을 AI를 활용해 그룹화하고 분석했습니다. 시스템은 자동화 로직을 파싱하고 해석하며 인프라와 데이터 간 관계를 추출하고 중첩된 코드 경로에 숨겨진 암묵적 종속성을 탐지하며 시간이 지남에 따라 누적된 운영 변경과 드리프트를 식별했습니다.
그 결과 정형화된 엔드투엔드 종속성 데이터베이스가 구축되었으며, 이는 프로덕션 환경에서 결제 플랫폼이 어떻게 작동하는지를 보여주는 최초의 정확하고 포괄적인 맵이었습니다. 이 데이터베이스는 지속 가능하고 재사용 가능한 자산이 되어 보다 명확한 거버넌스, 빠른 온보딩, 감사 대비, 그리고 더 나은 미래 현대화 전략 수립을 가능하게 했습니다.
정형화된 종속성 데이터베이스를 기반으로 AI는 전체 클라우드 환경을 프로비저닝하고 운영할 수 있는 Terraform 모듈을 생성했습니다. 여기에는 컴퓨팅, 스토리지 및 데이터 서비스, 네트워크 및 VPC 구성, 최소 권한 원칙에 부합하는 IAM 정책, 시크릿과 환경 변수, 그리고 로깅, 모니터링, 복원력, 확장성 및 런타임 통합 로직이 포함됩니다. 목표는 단순한 인프라 복제가 아니라 프로덕션 환경에 바로 적용 가능한 거버넌스 기반 자동화 산출물을 만드는 것이었습니다.
생성된 각 모듈은 이후 엄격하게 통제된 엔지니어링 검토 프로세스를 거쳤습니다. 팀은 정확성과 완전성을 검증하고 보안 및 규제 준수 상태를 평가했으며 운영 동등성을 확인하고 문서화되지 않은 변경이나 콘솔 기반 변경을 탐지하기 위해 실제 AWS 리소스와 구성을 비교했습니다. 각 반복 과정에서 수집된 피드백은 AI 프롬프트를 개선하는 데 활용되어 결과물의 품질을 점진적으로 향상시켰습니다. 이와 같은 구조화된 인간-AI 피드백 루프는 신뢰, 규제 준수, 운영 안정성을 유지하면서도 일관되고 높은 품질의 자동화를 대규모로 제공할 수 있게 했습니다.
이러한 결과는 AI 가속과 인간 거버넌스를 결합함으로써 전달 시간을 크게 단축하는 동시에 운영 복원력, 보안 및 팀 역량을 강화할 수 있음을 보여줍니다.
AI는 현대화를 가속화하지만 중요한 아키텍처 및 규정 준수 판단을 독립적으로 수행할 수는 없습니다. 예를 들어 어떤 기능이 민감한 금융 데이터를 처리하는지, 어떤 서비스가 강화된 감사 로깅이 필요한지, 또는 어떤 정책이 규제 요구 사항과 계속 일치해야 하는지를 판단할 수 없습니다.
또한 어떤 복원력 동작을 유지해야 하는지 또는 배포 결정이 피크 부하 처리에 어떤 영향을 미칠지를 완전히 평가할 수 없습니다. 이러한 판단에는 인간의 감독, 도메인 전문성, 규제 이해 및 운영 경험이 필요하며 이는 모두 IPC 엔지니어가 제공합니다. 인간의 감독은 속도가 신뢰를 훼손하지 않도록 보장하는 보호 장치였습니다.
이번 현대화 작업을 통해 얻은 가장 중요한 교훈은 AI 기반 전환이 단순히 속도의 문제가 아니라는 점입니다. 더 스마트한 기반을 구축하는 것이 핵심입니다.
잘 구조화된 종속성 데이터베이스는 온보딩, 감사 및 향후 발전을 위한 기반 문서로서 전략적 촉진 역할을 합니다. 또한 AI는 컨텍스트가 풍부한 입력을 제공받을 때 가장 잘 작동하며 관련 아티팩트를 그룹화하면 출력 품질이 크게 향상된다는 점도 확인했습니다.
기술적 가속을 넘어 AI는 현대화를 학습 가속기로 전환하여 엔지니어가 패턴을 실시간으로 이해할 수 있도록 지원했습니다. 동시에 인간의 검증은 여전히 필수적이었습니다. 내장된 품질 게이트를 통해 문제를 조기에 식별하고 회귀를 방지했습니다.
중요한 점은 이러한 원칙이 단일 CloudFormation에서 Terraform으로의 마이그레이션을 넘어 적용된다는 것입니다. 이는 더 광범위한 현대화 이니셔티브에 적용할 수 있는 반복 가능한 청사진을 제공합니다.
이 프로젝트의 결과는 결제 산업을 위한 새로운 3가지 축의 현대화 모델을 보여줍니다: 1) 속도를 높이는 AI, 2) 거버넌스를 위한 인간 전문성, 3) 설계 단계부터 보장되는 복원력, 규정 준수 및 신뢰
결제 플랫폼을 구동하는 풀스택 클라우드 자동화(인프라, 플랫폼 로직, 배포 동작, 운영)를 현대화함으로써 IPC는 더 빠른 현대화와 더 강력한 복원력뿐만 아니라 향상된 보안 거버넌스와 표준화되고 강화된 패턴도 구현했습니다. 또한 개발자와 운영자의 경험을 개선하고 장기적인 혁신 기반을 마련했습니다.
결제 플랫폼에서 복원력은 결과가 아니라 필수 조건입니다. AI 기반 현대화는 안전성, 규정 준수, 운영 무결성을 유지하면서 혁신을 가속화할 수 있습니다.
1. 출처: IBM 내부 보고서(비공개)에 포함된 자체 보고 데이터 기반 통계
이번 이니셔티브에 대한 지도와 지원을 제공해 준 Remi David, Anil Lewis 및 Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar에게 감사드립니다.