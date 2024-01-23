현재 다음과 같은 여러 활용 사례를 개발 중입니다.

의료 시술에 대한 사전 승인 획득.

건강 보험 급부 관리.

보험금 지급 결정 및 급부 내용 설명.

보험금 청구 이력 요약.

보험 설계사/컨택 센터 상담사 지원: 보험사는 잔액 조회나 보험금 지급 상태 확인과 같은 간단한 문의를 위해 음성 응답 시스템, 모바일 앱, 온라인 웹 기반 솔루션을 광범위하게 도입했습니다. 그러나 현재 솔루션은 기능이 제한적이며, 고객 참여 항목에서 언급한 복잡한 문의에는 대응하기 어렵습니다. 그 결과 고객은 설계사나 보험사 컨택센터로 직접 전화하는 경우가 많습니다. 설계사를 위해 설계된 생성형 AI 기반 솔루션은 문서 검색 시간을 크게 단축하고, 정보를 요약하며, 자문 기능을 가능하게 함으로써 생산성 향상(ibm.com 외부 링크)으로 이어질 수 있으며, 그 향상 폭은 평균 14~34%(ibm.com 외부 링크), 또는 최대 42%(ibm.com 외부 링크)에 달하고, 고객 만족도 지표 또한 개선됩니다. IBM은 IBM watsonx Assistant 및 IBM® Watson Explorer와 같은 제품을 활용해 수년간 보험사에 기존 AI 기반 솔루션을 구현해 왔습니다. 현재는 일부 보험사와 협력하여 파운데이션 모델과 프롬프트 튜닝을 도입해 설계사 지원 역량을 강화하고 있습니다.

위험 관리: 부동산과 관련된 인수심사 결정을 내리기 위해 보험사는 보험 신청서에 기재된 부동산 데이터뿐 아니라 해당 부동산 위치에 대한 홍수, 허리케인, 화재 사고 및 범죄 통계의 과거 기록 등 상당한 양의 외부 데이터를 수집합니다. 과거 데이터는 data.gov와 같은 출처에서 공개적으로 이용 가능하지만(ibm.com 외부 링크), 확립된 보험사들은 자체적인 인수심사 및 보험금 청구 경험 데이터에도 접근할 수 있습니다. 현재 이러한 데이터를 위험 모델링에 활용하는 과정은 수작업 중심의 노력이 많이 필요하며, AI 역량은 충분히 활용되지 못하고 있습니다.

IBM의 현재 이니셔티브 중 하나는 부동산 보험 인수심사 및 보험금 조사와 관련된 공개 데이터를 수집하여 IBM watsonx AI 및 데이터 플랫폼의 파운데이션 모델을 고도화하는 것입니다. 그 결과는 고객이 자체적인 독점 경험 데이터를 결합하여 모델을 더욱 정교화하는 데 활용될 수 있습니다. 이러한 모델과 독점 데이터는 하이퍼스케일러에 대한 산업 규제 준수 요구사항을 충족하도록 특별히 설계된 보안 IBM® Cloud 환경 내에서 호스팅됩니다. 이 위험 관리 솔루션은 위험 평가 및 의사결정 프로세스를 크게 가속화하는 동시에 의사결정의 품질을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

코드 현대화: 50년 이상의 역사를 가진 많은 보험사는 1970년대에 개발된 시스템에 여전히 의존하고 있으며, 이러한 시스템은 Cobol, Assembler, PL1이 혼합된 형태로 코딩되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 시스템을 현대화하려면 레거시 코드를 운영 환경에 적합한 Java 또는 기타 프로그래밍 언어로 변환해야 합니다.

IBM은 생성형 AI 역량을 활용하여 기존 코드베이스에 내재된 비즈니스 규칙과 로직을 이해하고 이를 모듈형 시스템으로 전환하도록 여러 금융기관과 협력하고 있습니다. 이 혁신 프로세스는 재설계를 안내하기 위해 IBM 컴포넌트 비즈니스 모델(보험 부문용)과 BIAN 프레임워크(은행 부문용)를 활용합니다. 생성형 AI는 또한 현대화된 코드를 테스트하기 위한 테스트 케이스와 테스트 스크립트 생성에도 도움을 줍니다.