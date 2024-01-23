IBM은 다양한 측면에서 보험 고객과 협력하고 있으며, IBM 기업가치연구소(IBV)의 데이터는 보험사 경영 의사결정을 이끄는 세 가지 핵심 과제를 제시합니다:
보험사는 기업 전환을 촉진하기 위해 다음 핵심 과제를 충족해야 합니다.
대부분의 보험사는 위 목표를 달성하기 위해 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 인프라와 플랫폼을 활용하며 디지털 혁신과 IT 핵심 시스템 현대화를 우선 과제로 삼고 있습니다. 이 접근 방식은 혁신적인 제품과 서비스를 개발할 수 있는 역량을 강화하여 시장 출시 속도를 높이고, 비즈니스 성장을 촉진하며, 고객과의 전반적인 상호작용 경험을 개선합니다.
IBM은 보험의 마케팅, 판매, 인수심사, 서비스, 지급 방식 전반을 완전히 혁신하는 데 필요한 다양한 역량을 통합 제공할 수 있는 몇 안 되는 글로벌 기업 중 하나입니다.
광범위한 포트폴리오 전반에서 AI에 집중해 온 IBM은 AI 역량 분야에서 업계를 선도하고 있습니다. 최근 Gartner Magic Quadrant에서 IBM은 대화형 AI 플랫폼, 인사이트 엔진, AI 개발자 서비스 등 AI 관련 역량 부문에서 우측 상단에 위치했습니다.
IBM® watsonx AI 및 데이터 플랫폼과 AI 어시스턴트 제품군은 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 기업 전반에서 AI의 확산과 효과를 가속화하도록 설계되었습니다.
IBM은 여러 보험사와 협력하여 생성형 AI의 고부가가치 활용 기회를 발굴하고 있습니다. 가장 일반적인 활용 사례는 대량의 문서, 텍스트 또는 이미지를 처리하는 프로세스 최적화입니다. 이러한 사례는 현재 AI 워크로드의 4분의 1을 차지하며, 생성형 AI를 통해 기능을 고도화하려는 움직임이 확대되고 있습니다. 이 개선에는 인수심사 및 보험금 청구 처리와 같은 의사결정을 지원하기 위해 콘텐츠와 인사이트를 추출하거나 정보를 분류하는 것을 포함합니다. 보험 산업에서 생성형 AI 역량이 큰 차이를 만들 수 있는 주요 영역은 다음과 같습니다.
IBM은 가상 상담원, 대화형 검색, 규제 및 컴플라이언스 프로세스, 보험금 조사, 애플리케이션 현대화 등 다양한 분야를 위한 생성형 AI 기반 솔루션을 개발하고 있습니다. 아래에는 현재 진행 중인 생성형 AI 구현 이니셔티브 일부를 요약해 소개합니다.
고객 참여: 보험 보장을 제공하는 과정에는 수많은 문서가 수반됩니다. 이 문서에는 보장 항목과 면책 사항이 명시된 상품 설명서, 보험증권 또는 계약서, 보험료 청구서 및 영수증, 제출된 청구서, 급부 설명서, 수리 견적서, 공급업체 인보이스 등이 포함됩니다. 고객과 보험사 간 상호작용의 상당 부분은 상품별 보장 조건 문의, 승인된 보험금 지급 금액 확인, 청구 금액이 지급되지 않은 사유 파악, 보험료 영수증, 보험금 지급, 계약 변경 요청 등 거래 상태 확인과 관련되어 있습니다.
IBM의 생성형 AI 이니셔티브의 일환으로, 프롬프트 튜닝이 적용된 파운데이션 모델을 활용해 보험 문서 내 정형 및 비정형 데이터를 검토하고, 상품·계약 또는 일반 보험 문의에 대해 맞춤형 권장 사항을 제시할 수 있습니다. 이 솔루션은 보험 관리 시스템 및 청구 데이터를 기반으로 고객 프로필과 거래 이력을 반영한 구체적인 답변을 제공합니다. 방대한 고객 데이터를 즉시 분석하고 패턴을 파악해 인사이트를 도출하며 고객 요구를 예측하는 능력은 고객 만족도 향상으로 이어질 수 있습니다.
고객 참여 사례로, IBM은 다국적 생명보험사를 위해 생성형 AI 기반 챗봇을 개발했습니다. 이 PoC는 생성형 AI를 활용할 경우 보험 상품 문의에 대한 응답이 더욱 개인화될 수 있음을 보여줍니다.
또 다른 보험 고객을 위해 개발한 챗봇은 보험 계약자가 보험 패키지에 포함된 각 보장 항목의 보험료를 포함하여 전체 보장 내역을 종합적으로 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 필수 문서(예: 출생증명서) 추가, 수익자 추가, 보험 상품 조회, 기존 보장 보완 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 역량도 제공합니다. 이 모든 기능은 자동화로 지원되며, 보안이 강화되고 신뢰할 수 있는 파운데이션 모델을 기반으로 한 기존 AI 및 생성형 AI에 의해 개인화됩니다.
아래에는 특정 치과 시술에 대해 문의한 고객이 기존 치과 보장 내역을 반영한 맞춤형 답변을 받는 사례를 제시합니다. 이 생성형 AI 챗봇은 전문 고객 서비스 상담원과 유사한 대화형 상호작용을 통해 고객의 구체적인 요구에 맞춘 응답을 제공합니다.
현재 다음과 같은 여러 활용 사례를 개발 중입니다.
보험 설계사/컨택 센터 상담사 지원: 보험사는 잔액 조회나 보험금 지급 상태 확인과 같은 간단한 문의를 위해 음성 응답 시스템, 모바일 앱, 온라인 웹 기반 솔루션을 광범위하게 도입했습니다. 그러나 현재 솔루션은 기능이 제한적이며, 고객 참여 항목에서 언급한 복잡한 문의에는 대응하기 어렵습니다. 그 결과 고객은 설계사나 보험사 컨택센터로 직접 전화하는 경우가 많습니다. 설계사를 위해 설계된 생성형 AI 기반 솔루션은 문서 검색 시간을 크게 단축하고, 정보를 요약하며, 자문 기능을 가능하게 함으로써 생산성 향상(ibm.com 외부 링크)으로 이어질 수 있으며, 그 향상 폭은 평균 14~34%(ibm.com 외부 링크), 또는 최대 42%(ibm.com 외부 링크)에 달하고, 고객 만족도 지표 또한 개선됩니다. IBM은 IBM watsonx Assistant 및 IBM® Watson Explorer와 같은 제품을 활용해 수년간 보험사에 기존 AI 기반 솔루션을 구현해 왔습니다. 현재는 일부 보험사와 협력하여 파운데이션 모델과 프롬프트 튜닝을 도입해 설계사 지원 역량을 강화하고 있습니다.
위험 관리: 부동산과 관련된 인수심사 결정을 내리기 위해 보험사는 보험 신청서에 기재된 부동산 데이터뿐 아니라 해당 부동산 위치에 대한 홍수, 허리케인, 화재 사고 및 범죄 통계의 과거 기록 등 상당한 양의 외부 데이터를 수집합니다. 과거 데이터는 data.gov와 같은 출처에서 공개적으로 이용 가능하지만(ibm.com 외부 링크), 확립된 보험사들은 자체적인 인수심사 및 보험금 청구 경험 데이터에도 접근할 수 있습니다. 현재 이러한 데이터를 위험 모델링에 활용하는 과정은 수작업 중심의 노력이 많이 필요하며, AI 역량은 충분히 활용되지 못하고 있습니다.
IBM의 현재 이니셔티브 중 하나는 부동산 보험 인수심사 및 보험금 조사와 관련된 공개 데이터를 수집하여 IBM watsonx AI 및 데이터 플랫폼의 파운데이션 모델을 고도화하는 것입니다. 그 결과는 고객이 자체적인 독점 경험 데이터를 결합하여 모델을 더욱 정교화하는 데 활용될 수 있습니다. 이러한 모델과 독점 데이터는 하이퍼스케일러에 대한 산업 규제 준수 요구사항을 충족하도록 특별히 설계된 보안 IBM® Cloud 환경 내에서 호스팅됩니다. 이 위험 관리 솔루션은 위험 평가 및 의사결정 프로세스를 크게 가속화하는 동시에 의사결정의 품질을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
코드 현대화: 50년 이상의 역사를 가진 많은 보험사는 1970년대에 개발된 시스템에 여전히 의존하고 있으며, 이러한 시스템은 Cobol, Assembler, PL1이 혼합된 형태로 코딩되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 시스템을 현대화하려면 레거시 코드를 운영 환경에 적합한 Java 또는 기타 프로그래밍 언어로 변환해야 합니다.
IBM은 생성형 AI 역량을 활용하여 기존 코드베이스에 내재된 비즈니스 규칙과 로직을 이해하고 이를 모듈형 시스템으로 전환하도록 여러 금융기관과 협력하고 있습니다. 이 혁신 프로세스는 재설계를 안내하기 위해 IBM 컴포넌트 비즈니스 모델(보험 부문용)과 BIAN 프레임워크(은행 부문용)를 활용합니다. 생성형 AI는 또한 현대화된 코드를 테스트하기 위한 테스트 케이스와 테스트 스크립트 생성에도 도움을 줍니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)가 수행한 연구에서, 비즈니스 리더들은 생성형 AI 도입에 대한 우려를 표명했습니다. 주요 우려 사항은 다음과 관련이 있습니다.
IBM은 watsonx 플랫폼 구성 요소 제품군을 통해 위의 우려 사항을 해결합니다. 바로 IBM watsonx.ai AI studio, IBM watsonx.data data store, 그리고 AI 거버넌스를 위한 IBM watsonx.governance 툴킷입니다. 구체적으로, watsonx.governance는 투명성, 책임성, 계보, 데이터 추적, 그리고 모델 내 편향 및 공정성 모니터링 기능을 제공함으로써 AI 전체 수명주기를 모니터링하고 관리할 수 있는 역량을 제공합니다. 이 엔드투엔드 솔루션은 보험사 리더들에게 기존 AI와 생성형 AI를 모두 사용할 때 책임감 있고, 투명하며, 설명 가능한 AI 워크플로를 구현할 수 있는 기능을 제공합니다.
위에서 설명한 바와 같이, IBM은 보험사의 보험 비즈니스 프로세스 디지털 전환을 위해 생성형 AI를 도입할 수 있도록 지원하는 다수의 고부가가치 기회를 식별했습니다. 또한 생성형 AI 기술은 기사(보험 상품 마케팅용), 고객 맞춤형 콘텐츠 또는 이메일과 같은 새로운 콘텐츠 유형을 제공하는 데 활용될 수 있으며, 개발자 생산성 향상을 위해 프로그래밍 코드 생성과 같은 콘텐츠 생성에도 도움을 줄 수 있습니다.
IBM이 고객과 협력한 경험에 따르면, 생성형 AI를 사용할 경우 상당한 생산성 향상이 나타났습니다. 여기에는 인재 채용 및 직원 성과 관리와 같은 업무를 간소화하기 위해 HR 프로세스를 개선하는 것, 고객 관리 상담원이 더 높은 가치의 고객 상호작용에 집중할 수 있도록 하여 생산성을 높이는 것(이때 생성형 AI를 사용하는 디지털 채널 가상 어시스턴트가 단순 문의를 처리함), 그리고 코드 리팩토링 및 변환을 지원하여 레거시 코드 현대화에 드는 시간과 노력을 절감하는 것이 포함됩니다.
이 주제에 대해 더 자세히 논의하려면 Kishore Ramchandani와 Anuj Jain에게 이메일을 보내주시기 바랍니다.