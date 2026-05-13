실제 운영되는 에이전틱 오케스트레이션: 확장 가능한 전문성을 향한 InnovMarine의 여정

전문가 중심 업무가 에이전틱 오케스트레이션과 결합되면 어떤 변화가 일어날까요? InnovMarine 사례는 조직이 전문성을 확장하고, 성과 창출 속도를 높이며, 운영 마찰을 줄이는 방법을 보여줍니다.
InnovMarine은 조선업체와 방위 산업 조직이 더 스마트하게 일하고 더 우수한 선박을 더 빠르게 건조할 수 있도록 지원하는 해양 기술 및 컨설팅 파트너입니다. InnovMarine은 사람 중심 접근 방식을 바탕으로 깊이 있는 산업 전문성과 실질적인 디지털 솔루션을 결합하고 있으며, InnovConsultants 조직을 통해 전문적인 산업 및 기술 혜택(ITB) 컨설팅도 제공하고 있습니다.
산업 및 기술 혜택(ITB) 프로그램은 대규모 방위 조달과 연계된 정부 의무 요건으로, 계약업체가 산업 참여, 기술 개발 및 공급망 파트너십을 통해 지역 경제에 재투자하도록 보장합니다. 이러한 프로그램은 전략적으로 중요하지만 관리가 매우 복잡합니다.
InnovMarine의 목표는 단순합니다. 복잡성을 줄이고 생산성을 높이며 팀 단위로 조선 산업의 발전을 이끄는 것입니다. 이처럼 전문가 중심 환경에서는 초기 단계에 집중되는 SME 업무 부담이 성장의 주요 병목으로 작용하는 경우가 많습니다. 이를 실현하기 위해 InnovMarine에는 단순 자동화를 넘어 복잡성이나 종속성을 추가하지 않으면서 시스템, 데이터 및 워크플로를 연결할 수 있는 표준화된 오케스트레이션 계층이 필요했습니다.
새로운 ITB 고객은 전략 수립에 앞서 기본 교육, 세부 자격 검토 및 구조화된 정보 수집 과정을 거쳐야 합니다. 수요가 증가하면서 InnovMarine의 ITB 전문가 팀은 수동 접수, 반복적인 설명 및 일관되지 않은 데이터 수집에 과도한 시간을 사용하게 되었고, 이는 잠재 고객 경험에 마찰을 초래하고 확장성을 제한했습니다.
방위 조달 분야에서 전문가의 시간은 가장 중요한 자원입니다. InnovMarine의 전문 인력과 고객들은 전략 수립 이전 단계에서 반복적인 설명, 잠재 고객 검증 및 구조화된 정보의 수동 수집과 같은 기본 업무에 과도한 시간을 소비하고 있었습니다.
팀에는 다음과 같은 과제가 있었습니다.
문제는 비용에만 국한되지 않았습니다. 운영 측면에서도 중요한 과제가 있었습니다. 일관되지 않은 입력 데이터는 SME 준비 속도를 늦췄고, 일반적으로 24시간가량 걸리는 응답 지연은 업무 추진력을 떨어뜨렸습니다. 또한 지식 전수가 반복적인 교육 세션에 의존하면서 전문가들이 더 고부가가치 업무에 집중하기 어려웠습니다. 초기 접수와 초기 단계 상호작용을 일관되고 체계적으로 관리할 수 있는 방식이 없으면, 중요한 전문성이 계속해서 성장의 병목으로 남게 됩니다.
InnovMarine은 IBM® watsonx Orchestrate 기반의 결정론적이고 설명 가능한 Virtual SME를 구축했습니다. Orchestrate는 표준화된 개방형 인터페이스를 통해 에이전트, 툴 및 기업 시스템을 조율하는 에이전트 에코시스템의 제어 계층 역할을 수행합니다. 이 솔루션의 핵심 목적은 두 가지입니다. 제한된 ITB 전문가 자원의 활용 범위를 확대하고, 적격 신청 건수를 늘리는 것입니다.
Virtual SME는 접수 과정을 학습 기능이 포함된 반복 가능하고 관리 체계가 적용된 워크플로로 전환해 구조화된 데이터를 수집하고 신청자가 복잡한 요구 사항을 따라갈 수 있도록 안내합니다. 또한 사용자 지정 포인트 투 포인트 통합 없이도 다양한 환경의 기존 시스템과 연동되며, 모든 상호작용이 정의된 정책을 준수하고 완전한 감사 추적이 가능하도록 보장합니다. 인간 전문가는 실제로 판단이 필요한 경우에만 개입하므로, 고부가가치 전문성에 병목이 발생하지 않은 상태에서 더 많은 신청자가 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
1단계. 어시스턴트 및 툴 결합
초기에는 툴 통합을 기반으로 한 어시스턴트 중심 경험으로 시작되었습니다. 안내 품질은 향상되고 수작업은 줄었지만, 워크플로는 반결정론적 구조에 머물렀으며 다단계 작업을 완료하기 위해 여전히 사람의 개입이 필요했습니다.
2단계. LLM 기반 정보 수집 기능을 갖춘 하이브리드 어시스턴트
교육 내용을 강화하고 용어의 의미를 명확히 하기 위해 LLM 기반 정보 검색 기능이 추가되었습니다. 이를 통해 마찰은 줄고 답변 품질은 향상되었지만, 오케스트레이션은 여전히 어시스턴트 중심 구조에 머물러 있었으며 자율성 부족, 단계 간 추론 한계 및 경직된 작업 전환 문제가 남아 있었습니다.
3단계. watsonx Orchestrate 기반 완전한 에이전틱 구현(실질적인 효과가 나타나는 단계)
혁신의 전환점은 IBM watsonx Orchestrate를 에이전틱 오케스트레이터의 중심에 배치하면서 시작되었습니다. 오케스트레이터는 자격 요약, RAG 검색, 데이터 저장 또는 CRM 기록 업데이트 및 이메일·알림과 같은 작업을 위한 전문화된 에이전트를 생성하고 조율하며, 입력값, 컨텍스트 및 거버넌스에 따라 실시간으로 동작을 조정합니다. 또한 시스템과 환경 전반에서 원활한 조율을 가능하게 해 데이터나 애플리케이션 위치와 관계없이 워크플로가 일관되게 작동하도록 지원합니다. 툴은 단계 간 상태를 유지하고 전문가 판단이 필요한 경우 SME가 즉시 검토할 수 있는 의사결정용 자료를 생성하는 데 활용됩니다.
watsonx Orchestrate가 제어 계층 역할을 수행하면서 프로세스는 단순히 단계를 실행하는 수준을 넘어 더 지능적으로 작동하고, 컨텍스트에 적응하며, 정의된 범위 내에서 스스로를 관리하게 되었습니다. 그 결과는 단순한 효율성 향상을 넘어 구조적 확장 효과로 이어졌습니다.
이것이 중요한 이유:
이러한 에이전틱 오케스트레이션 전환은 안내형 워크플로를 신청 프로세스에 내재된 운영 인텔리전스로 변화시킵니다. 또한 기존 시스템과 개방적으로 연동되며 다양한 환경에서 하이브리드 방식으로 운영될 수 있고, 감사 가능한 의사결정 및 정책 제어를 통해 책임 있는 설계를 구현합니다. 실제 구현 방식은 앞서 설명한 내용과 동일합니다. 요구 사항에 맞춘 안내형 접수, 적응형 분기 처리, 일관되고 정제된 데이터 수집, 그리고 필요 시 사람 개입 체계를 포함합니다.
Virtual SME 운영 이후 InnovMarine은 수동 접수 방식에서 더 지능적인 에이전트 기반 워크플로로 전환했습니다. 신청자는 더 빠르게 정보를 습득할 수 있게 되었고, 입력 데이터는 더욱 일관되게 유지되며, SME 인계 과정도 간소화되었습니다. 이를 통해 소규모 전문 인력 팀이 인력 증원 없이도 더 많은 기회를 검토할 수 있게 되었습니다.
접수량은 눈에 띄게 증가했으며, 전문가의 귀중한 시간을 보호하는 동시에 운영 예측 가능성도 높아졌습니다. 동시에 이 프로그램은 비교적 단순한 사례에 대한 전문가 업무 부담을 줄였으며, 교육 요구 사항과 고객당 교육 비용도 크게 감소시켰습니다.
InnovMarine 사례가 보여주는 교훈은 분명합니다. 요구 사항이 많고 전문 인력이 제한된 신청 프로세스에서는 에이전틱 오케스트레이션이 임시적 자동화보다 훨씬 뛰어난 성과를 제공한다는 점입니다. 특히 규제가 많고 엔지니어링 중심인 산업에서는 관리 체계가 적용된 워크플로, 구조화된 데이터 및 사람 개입 기반 감독 체계가 기존 전문가 역량의 효과를 더욱 증폭시킵니다.
watsonx Orchestrate는 개방형 API와 표준 기반으로 구축되어 있기 때문에 InnovMarine은 자동화 환경을 지속적으로 발전시킬 수 있습니다. 비즈니스 요구 변화에 따라 새로운 에이전트, 모델 및 통합 기능을 추가하면서도 기술 부채나 공급업체 종속성을 초래하지 않습니다. 이는 미래 변화에도 대응 가능한 기반이며, 현재 반복 가능하고 실질적인 ROI를 제공하는 동시에 조직이 다음 단계의 지능형 자동화를 준비할 수 있도록 지원합니다.
궁극적으로 InnovMarine의 여정은 에이전틱 AI의 진정한 가능성을 보여줍니다. 전문성을 대체하는 것이 아니라 확장하는 것입니다. 에이전틱 시스템은 워크플로에 지능을 내재화하고 목적과 통제를 기반으로 작업을 오케스트레이션함으로써 인간 전문가가 판단력, 창의성 및 경험이 가장 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
그 결과 반복 가능한 업무의 인지적 부담은 기술이 담당하고, 팀은 더 높은 가치의 의사결정에 역량을 집중하는 새로운 운영 모델이 만들어졌습니다. 이 모델에서는 자동화뿐 아니라 사람과 지능형 시스템 간의 의도적인 협업 또한 성공을 이끄는 핵심 요소입니다.
에이전틱 AI와 인간 전문성을 효과적으로 결합한 조직은 단순히 변화에 뒤처지지 않는 수준에 머무르지 않습니다. 그들은 지식을 확장하고 의사결정을 가속화하며 점점 더 복잡해지는 세상에서 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하게 될 것입니다.