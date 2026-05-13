실제 운영되는 에이전틱 오케스트레이션: 확장 가능한 전문성을 향한 InnovMarine의 여정

InnovMarine은 조선업체와 방위 산업 조직이 더 스마트하게 일하고 더 우수한 선박을 더 빠르게 건조할 수 있도록 지원하는 해양 기술 및 컨설팅 파트너입니다. InnovMarine은 사람 중심 접근 방식을 바탕으로 깊이 있는 산업 전문성과 실질적인 디지털 솔루션을 결합하고 있으며, InnovConsultants 조직을 통해 전문적인 산업 및 기술 혜택(ITB) 컨설팅도 제공하고 있습니다.

산업 및 기술 혜택(ITB) 프로그램은 대규모 방위 조달과 연계된 정부 의무 요건으로, 계약업체가 산업 참여, 기술 개발 및 공급망 파트너십을 통해 지역 경제에 재투자하도록 보장합니다. 이러한 프로그램은 전략적으로 중요하지만 관리가 매우 복잡합니다.

InnovMarine의 목표는 단순합니다. 복잡성을 줄이고 생산성을 높이며 팀 단위로 조선 산업의 발전을 이끄는 것입니다. 이처럼 전문가 중심 환경에서는 초기 단계에 집중되는 SME 업무 부담이 성장의 주요 병목으로 작용하는 경우가 많습니다. 이를 실현하기 위해 InnovMarine에는 단순 자동화를 넘어 복잡성이나 종속성을 추가하지 않으면서 시스템, 데이터 및 워크플로를 연결할 수 있는 표준화된 오케스트레이션 계층이 필요했습니다.

새로운 ITB 고객은 전략 수립에 앞서 기본 교육, 세부 자격 검토 및 구조화된 정보 수집 과정을 거쳐야 합니다. 수요가 증가하면서 InnovMarine의 ITB 전문가 팀은 수동 접수, 반복적인 설명 및 일관되지 않은 데이터 수집에 과도한 시간을 사용하게 되었고, 이는 잠재 고객 경험에 마찰을 초래하고 확장성을 제한했습니다.