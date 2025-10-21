에이전틱 AI와 신원 보안의 만남: IBM® Verify Identity Protection

에이전틱 AI의 시대가 도래했습니다. 자율 시스템은 지시를 따르는 것 이상의 역할을 합니다. 그들은 기계 속도로 결정을 내리고, 행동하며, 혁신을 가속화합니다. 금융 거래 자동화부터 사이버 보안 워크플로 관리에 이르기까지, 이 디지털 팀원들은 영업, 재무, HR, IT 및 보안 전반에 걸쳐 운영을 혁신하고 있습니다. 에이전틱 AI는 우리의 노력을 증폭시켜 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

그러나 에이전틱 AI로 혁신을 주도하는 그 동일한 자율성은 심각한 보안 취약점을 초래할 수 있으며, 생산성뿐 아니라 위험 또한 증폭시킬 수 있습니다. 2025년 데이터 침해 비용 보고서에 따르면 조직의 63%는 AI 보안 및 거버넌스 정책을 보유하지 않고 있습니다.

IBM의 X-Force Threat Intelligence Index 보고서에 따르면 데이터 유출의 30%는 신원 기반 공격에서 시작되며, 레거시 신원 및 액세스 관리(IAM) 도구는 자율적이고 자기 주도적인 신원 관리를 위해 설계되지 않은 것으로 나타났습니다. 에이전틱 AI 도입이 가속화됨에 따라 조직은 관리되지 않는 AI 에이전트, 섀도우 액세스 위험 및 완전히 새로운 공격 표면에 직면하고 있습니다.

자율적인 신원과 자동화 도구의 시대에 앞서 나가기 위해 기업은 가시성, 제어 및 거버넌스를 위해 구축된 새로운 보안 패러다임이 필요합니다. IBM Verify Identity Protection(VIP)은 조직이 속도, 혁신, 신뢰를 유지하면서 에이전틱 AI를 보호할 수 있도록 지원합니다.