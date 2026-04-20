Iterate.ai는 이제 규정 준수 청구 분석 및 수익 주기 워크플로를 위한 프라이빗 AI 플랫폼인 Generate for Healthcare를 제공합니다. 이 플랫폼은 IBM Cloud에 배포되었으며 Intel AI 가속기를 기반으로 구축되었습니다.
의료 기관들은 규정 준수 및 운영 효율성을 유지하면서 거절되거나 미지급된 청구를 관리해야 하는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다. 청구 건수가 증가하고 보험사 규정이 더욱 복잡해짐에 따라, 병원들은 신뢰, 보안 또는 통제력을 훼손하지 않으면서 실질적인 성과를 제공하는 AI 솔루션을 찾고 있습니다.
의료 서비스 제공자들은 운영 및 재정적 어려움이라는 '퍼펙트 스톰'에 직면해 있습니다. 청구 및 거절 관리 팀은 방대한 양의 데이터에 압도당하고 있으며, 이러한 데이터는 종종 긴 문서에 분산되어 있어 청구가 거절되거나 미지급된 이유를 파악하기 위해 수동으로 검토해야 합니다. 단일 청구 건만 해도 10~25페이지에 달하는 난해한 문구가 포함될 수 있으며, 이는 수천 건에 달하는 미결 청구 건에 걸쳐 반복됩니다.
동시에 의료 기관들은 인력 부족, 행정 담당자의 소진, 이익률 감소, 강화되는 규제 감독이라는 문제를 해결해야 합니다. 많은 의료 서비스 분야 리더들이 AI의 잠재력을 인식하고 있지만, AI 실험과 측정 가능한 비즈니스 성과 사이에는 간극이 있는 경우가 많습니다. 데이터 개인정보 보호, 규정 준수, 거버넌스에 대한 우려로 인해 배포가 지연되거나 아예 중단되는 경우가 빈번합니다.
이러한 현실은 새로운 차원의 AI 솔루션, 즉 설계 단계부터 보안이 보장되고 규정 준수 요건에 맞게 구축되었으며 규제가 엄격한 환경에서도 신속하게 가치를 제공할 수 있는 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 Iterate.ai는 고성능 AI 가속화를 위한 Intel Gaudi 3 AI 가속기를 활용하여 자사의 Generate for Healthcare 서비스형 소프트웨어 (SaaS) 솔루션을 IBM Cloud에 도입했습니다.
이 사용 사례는 병원의 수익 회수에 중점을 두고 있으며, AI가 청구 데이터, 보험사 정책 및 증빙 서류를 분석하여 수동 프로세스보다 더 빠르고 정확하게 미지급 또는 과소 지급된 청구를 찾아낼 수 있도록 설계되었습니다.
긴 통합 주기가 필요한 기존 AI 배포와 달리, 이 솔루션은 즉시 운영이 가능하며 몇 달이 아닌 몇 주 만에 배포할 수 있도록 구축되었습니다. 이는 예측 가능한 성능, 강력한 거버넌스, 그리고 보호 대상 건강 정보(PHI)의 보호가 필요한 의료 기관을 위해 특별히 설계되었습니다.
Generate for Healthcare를 사용하면 AI 시스템이 청구 내역을 분석하고, 문제를 식별하며, 정의된 워크플로 내에서 후속 조치를 지원할 수 있습니다. IBM Cloud에 배포되는 이 플랫폼은 병원 수익 주기 팀을 위한 프라이빗 AI 인력 플랫폼 역할을 합니다. 이 플랫폼에는 '카드'라고 불리는 즉시 사용 가능한 AI 워크플로 에이전트가 포함되어 있으며, 이는 다음 작업을 자동으로 수행하도록 설계되었습니다.
이 플랫폼은 에이전트 기반이므로, 의료 기관은 시간이 지남에 따라 데이터 집약적이고 의사 결정 중심의 다른 프로세스를 처리하기 위한 맞춤형 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 보안과 규정 준수는 설계의 기초가 됩니다. AI 작업은 추적 가능하고 감사에 대비할 수 있도록 설계되어 조직이 AI 도입을 확대하는 동시에 통제력과 규정 준수를 유지할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloud에서 제공되는 Iterate.ai의 Generate for Healthcare는 IBM, Intel, Iterate.ai의 강점을 바탕으로 제공되며, 각 기업은 서로 구분되는 중요한 역할을 수행합니다.
기술 그 이상으로, IBM의 에코시스템 전략은 솔루션 도입을 가속화합니다. 이 솔루션을 IBM Cloud 카탈로그에 등재함으로써 Iterate.ai와 같은 ISV는 시장 진출 실행을 지원하는 이커머스 재판매 모델을 채택하고 기업 헬스케어 고객에게 더 빠르게 도달하는 동시에 고객에게 솔루션의 준비 상태와 신뢰성에 대한 신뢰를 제공할 수 있습니다.
의료 기관들의 Iterate.ai에 대한 반응은 매우 긍정적입니다. Iterate.ai는 IBM을 통해 솔루션이 제공되기 전 초기 도입 사례에서, 도입 후 90일 이내에 고객에게 다음과 같은 가시적인 운영 및 재무 성과를 입증했다고 밝혔습니다.
또한 Iterate.ai는 중서부 지역의 한 의료 시스템이 회수 기회 신속 파악과 행정 업무 감소에 힘입어 3개월 만에 10배의 투자 수익률을 달성했다고 보고했습니다.1
이러한 결과는 위험을 증가시키지 않으면서도 빠르고 입증 가능한 ROI를 제공하는 AI 솔루션을 찾고 있는 CFO, CIO, 그리고 수익 주기 관리(RCM) 팀의 공감을 얻고 있습니다.
AI 도입이 성숙해짐에 따라 규제 대상 산업은 실험 단계를 넘어 프로덕션 등급의 도메인 특화 AI로 나아갈 것입니다. Intel Gaudi 3 AI 가속기와 같은 AI 가속 기술의 발전은 더 복잡한 모델을 효율적으로 실행할 수 있게 하여 이전에는 너무 비용이 많이 들거나 연산 집약적이어서 불가능했던 새로운 의료 활용 사례의 문을 열고 있습니다.
의료 서비스 분야에서는 이는 AI를 수익 회수에서 규정 준수 자동화, 운영 인텔리전스, 의사 결정 지원과 같은 영역으로 확장하는 동시에 업계에서 요구하는 개인정보 보호, 거버넌스, 예측 가능성을 유지하는 것을 의미합니다.
Intel의 북미 엔터프라이즈 솔루션 영업 총괄인 Steven J. Darrah는 "대부분의 솔루션이 정량화하기 어려운 효율성 향상을 약속하기 때문에 의료 조직은 생성형 AI의 ROI를 확보하는 데 어려움을 겪어 왔습니다."라고 말합니다. "수익 회수는 근본적으로 다릅니다. 우리가 식별을 돕는 미지급 환급금 하나하나가 재정적 여력이 부족한 병원 시스템에 직접적인 수익 회복으로 이어지기 때문입니다. Intel, Iterate, IBM은 의료 기관에 데이터가 요구하는 안전하고 규정을 준수하는 환경을 유지하면서도 가용성을 갖춘 고성능의 하드웨어를 기반으로 이러한 이점을 실현할 수 있는 기회를 제공합니다.”
의료 기관에는 규정 준수를 염두에 두고 설계된 AI가 필요하며, 사후적으로 규정 준수에 맞춰 덧붙인 AI로는 충분하지 않습니다. Iterate.ai의 Generate for Healthcare, Intel Gaudi 3 AI 가속기, 그리고 IBM Cloud의 결합은 빠른 가치 실현과 보안을 최우선으로 하는 접근 방식을 바탕으로 고성능 AI를 제공합니다.
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