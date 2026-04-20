의료 서비스 제공자들은 운영 및 재정적 어려움이라는 '퍼펙트 스톰'에 직면해 있습니다. 청구 및 거절 관리 팀은 방대한 양의 데이터에 압도당하고 있으며, 이러한 데이터는 종종 긴 문서에 분산되어 있어 청구가 거절되거나 미지급된 이유를 파악하기 위해 수동으로 검토해야 합니다. 단일 청구 건만 해도 10~25페이지에 달하는 난해한 문구가 포함될 수 있으며, 이는 수천 건에 달하는 미결 청구 건에 걸쳐 반복됩니다.

동시에 의료 기관들은 인력 부족, 행정 담당자의 소진, 이익률 감소, 강화되는 규제 감독이라는 문제를 해결해야 합니다. 많은 의료 서비스 분야 리더들이 AI의 잠재력을 인식하고 있지만, AI 실험과 측정 가능한 비즈니스 성과 사이에는 간극이 있는 경우가 많습니다. 데이터 개인정보 보호, 규정 준수, 거버넌스에 대한 우려로 인해 배포가 지연되거나 아예 중단되는 경우가 빈번합니다.

이러한 현실은 새로운 차원의 AI 솔루션, 즉 설계 단계부터 보안이 보장되고 규정 준수 요건에 맞게 구축되었으며 규제가 엄격한 환경에서도 신속하게 가치를 제공할 수 있는 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.