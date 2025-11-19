중소규모 비즈니스(SMB)가 더 이상 직감에만 의존할 수 없다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 분석팀을 고용하지 않고는 원시 수치를 더 현명한 결정을 내릴 수 있는 인사이트로 전환하기는 어렵습니다.

바로 이 점이 IBM SPSS Statistics가 필요한 이유입니다.

고급 통계 분석에 액세스할 수 있도록 설계된 IBM SPSS Statistics는 비즈니스 사용자가 확신을 갖고 패턴을 파악하고, 추세를 예측하며, 전략을 검증할 수 있도록 지원합니다. IBM SPSS Statistics로 비즈니스 경쟁력을 강화할 수 있는 5가지 방법을 소개합니다.