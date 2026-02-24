나만의 결제 방식: 글로벌 결제 옵션을 확장하는 IBM

비즈니스가 전 세계로 확장되고 디지털 커머스가 계속 발전함에 따라, 고객은 위치와 관계없이 간단하고 익숙하며 유연한 구매 경험을 기대합니다. IBM은 고객이 선호하는 결제 방법을 사용해 필요한 제품과 솔루션을 더 쉽게 구매할 수 있도록 함으로써 이러한 기대에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

이를 위해 IBM은 29개 국가에서 결제 옵션을 확대하고 현대화하여 전 세계 고객에게 그 어느 때보다 다양한 선택지를 제공하고 있습니다.