나만의 결제 방식: 글로벌 결제 옵션을 확장하는 IBM

비즈니스가 전 세계로 확장되고 디지털 커머스가 계속 발전함에 따라, 고객은 위치와 관계없이 간단하고 익숙하며 유연한 구매 경험을 기대합니다. IBM은 고객이 선호하는 결제 방법을 사용해 필요한 제품과 솔루션을 더 쉽게 구매할 수 있도록 함으로써 이러한 기대에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.
이를 위해 IBM은 29개 국가에서 결제 옵션을 확대하고 현대화하여 전 세계 고객에게 그 어느 때보다 다양한 선택지를 제공하고 있습니다.
결제 선호도는 전 세계적으로 매우 다양합니다. 일부 고객은 주요 신용카드를 사용하지만, 다른 고객은 디지털 지갑이나 신뢰할 수 있는 지역 결제 시스템을 선호합니다. 이러한 요구를 더 잘 지원하기 위해 IBM.com은 지역의 기대와 구매 습관에 맞춘 확장된 결제 방법을 제공합니다.
거주 지역에 따라 이제 IBM.com에서 다음과 같은 방법으로 구매를 완료할 수 있습니다.
이번 확장은 단순히 결제 화면에 버튼을 추가하는 것이 아니라 마찰 요소를 줄이고 지역별 선호를 존중하며 모든 고객에게 더 매끄러운 구매 경험을 제공하기 위한 것입니다.
글로벌 팀을 위해 소프트웨어를 구매하는 기업이든 단일 구독을 구매하는 개발자이든 결제 경험이 장벽이 되어서는 안 됩니다.
결제 유연성이 높아지면 다음과 같은 이점이 있습니다.
이번 업데이트를 통해 고객은 디지털 생활을 관리하는 것과 같은 방식으로 IBM 솔루션을 빠르고 안전하며 완전한 통제 하에 구매할 수 있습니다.
글로벌 기능 확장이 계속되는 동안 제품 제공 여부, 지원되는 결제 방식 및 가격은 국가에 따라 다를 수 있습니다. 결제를 진행하면 지역별 요구 사항과 제공 가능 여부에 따라 해당 지역에 적용되는 옵션이 자동으로 표시됩니다.
이러한 확장된 결제 옵션을 통해 IBM은 고객의 위치나 선호하는 결제 방식과 관계없이 모든 고객에게 매끄럽고 현대적이며 포용적인 구매 경험을 제공하겠다는 약속을 계속 이어가고 있습니다.
결제 프로세스를 지역별 선호와 신뢰할 수 있는 현지 결제 방식에 맞춤으로써 장벽을 제거하고 유연성을 높이며 비즈니스를 지원하는 IBM 제품과 솔루션에 그 어느 때보다 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 이는 현재와 미래에 걸쳐 IBM.com을 이용하는 방식을 더욱 단순하고 효율적으로 만들기 위한 IBM의 더 큰 노력 중 하나입니다.