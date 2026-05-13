IBM® Ventures는 Orion Security가 AI 시대에 맞춰 데이터 손실 방지(DLP)를 현대화하고, 기존의 사후 대응형 제어 방식에서 오늘날 기업 환경에 최적화된 사전 예방적이고 지능적인 보호 체계로 전환하는 과정을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.
AI는 기업 내 데이터 이동 방식을 재편하고 있으며, 기존 데이터 손실 방지(DLP) 플랫폼이 대응하도록 설계되지 않았던 새로운 위험을 드러내고 있습니다. Orion Security는 바로 이러한 시대적 요구에 맞춰 구축되었습니다.
IBM Ventures는 다음 플랫폼 전환 시대를 위해 핵심 기업 역량을 재정의하는 기술에 투자합니다. 보안 분야에서는 이러한 변화가 분명합니다. 효과적인 보호 체계는 더 이상 AI 기반 워크플로 위에 사후적으로 덧붙이는 방식으로는 충분하지 않습니다. 보안은 AI 기반 워크플로에 기본적으로 내재되어야 합니다. 이러한 신념은 Orion Security에 대한 IBM Ventures의 투자를 뒷받침합니다. Orion Security는 엔드포인트, SaaS 및 클라우드 환경 전반에서 민감 데이터를 보호하도록 설계된 AI 네이티브 DLP 플랫폼으로, 기존 접근 방식보다 훨씬 낮은 복잡성과 더 높은 정밀도를 제공합니다.
기존 DLP는 오랜 기간 여러 한계에 직면해 왔습니다. 경직된 정책 설계, 긴 배포 주기, 높은 오탐률 및 제한적인 적응성은 도입과 성과를 저해해 왔습니다. 많은 프로그램이 실질적인 보호 효과를 제공하기도 전에 중단되며, 결과적으로 팀은 피로도가 높아지고 위험에 노출된 상태로 남게 됩니다.
AI는 이러한 격차를 더욱 확대시켰습니다. 생성형 AI, 에이전틱 워크플로 및 섀도우 AI 사용은 규칙 기반 시스템이 탐지하거나 이해할 수 없는 새로운 데이터 유출 경로를 만들어냈습니다. 동시에 기업 데이터 흐름의 방대한 규모와 빠른 변화 속도는 수작업 기반 정책 조정을 점점 더 비현실적으로 만들고 있습니다. 그 결과 실제적인 위험이 발생하고 있습니다. IBM의 침해 사고 연구에 따르면 데이터 유출 사고의 전 세계 평균 비용은 444만 달러에 달하며, 미국에서는 1,000만 달러를 초과하는 것으로 나타났습니다. 이는 이러한 격차가 얼마나 큰 비용으로 이어지고 있는지를 보여줍니다.
DLP는 수십 년 만에 처음으로 본격적인 아키텍처 전환 단계에 접어들고 있습니다. 대규모 언어 모델의 발전으로 기존 시스템으로는 불가능했던 컨텍스트 기반 분류 및 행동 기반 탐지가 가능해졌습니다. 기업들은 즉각적인 가치 창출, 최소한의 운영 부담 및 AI 기반 업무와 함께 진화하는 보호 체계를 기대하며 오랫동안 미뤄졌던 DLP 프로젝트를 다시 추진하고 있습니다.
차세대 DLP 전환점은 이미 시작되었습니다. IBM Ventures는 데이터가 활용되는 오늘날의 환경에 맞춰 처음부터 설계된 AI 네이티브 아키텍처가 점진적 기능 개선이 아닌 시장 리더십을 결정할 것이라 믿고 이 분야에 투자하고 있습니다.
Orion Security는 현대 보안 팀이 엔드포인트를 바라보는 방식으로 DLP에 접근합니다. 행동 중심, 인텔리전스 기반 및 변화에 강한 구조입니다. IBM Ventures는 이 플랫폼을 “데이터를 위한 EDR”로 보고 있으며, 이는 정적인 정책 집행에서 동적 위험 탐지 및 데이터 손실 방지 방식으로의 전환을 의미합니다. Orion을 차별화하는 세 가지 통합 기능은 다음과 같습니다.
엔드포인트, 브라우저 확장 프로그램 및 SaaS 환경 전반에 걸친 유연한 배포 지원은 이 플랫폼을 복잡하고 이질적인 기업 환경에서도 실용적으로 활용할 수 있게 합니다.
Orion Security의 접근 방식은 IBM의 데이터 보안 전략과 긴밀히 부합합니다. Orion의 계보 기반 가시성과 AI 기반 분류 기능은 IBM의 규정 준수 및 모니터링 역량을 보완하며, IBM® Data Security Platform을 에이전틱 및 클라우드 네이티브 활용 사례까지 확장합니다. IBM® Security Services 전반에서 Orion의 설명 가능한 경량 정책 기반 탐지 모델은 고객이 점점 더 복잡해지는 위협 환경에 대응하기 위해 활용하는 자문 및 관리형 서비스와 높은 적합성을 보입니다.
IBM® Ventures는 Orion Security가 AI 시대에 맞춰 데이터 손실 방지(DLP)를 현대화하고, 기존의 사후 대응형 제어 방식에서 오늘날 기업 환경에 최적화된 사전 예방적이고 지능적인 보호 체계로 전환하는 과정을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.