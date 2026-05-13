AI는 기업 내 데이터 이동 방식을 재편하고 있으며, 기존 데이터 손실 방지(DLP) 플랫폼이 대응하도록 설계되지 않았던 새로운 위험을 드러내고 있습니다. Orion Security는 바로 이러한 시대적 요구에 맞춰 구축되었습니다.

IBM Ventures는 다음 플랫폼 전환 시대를 위해 핵심 기업 역량을 재정의하는 기술에 투자합니다. 보안 분야에서는 이러한 변화가 분명합니다. 효과적인 보호 체계는 더 이상 AI 기반 워크플로 위에 사후적으로 덧붙이는 방식으로는 충분하지 않습니다. 보안은 AI 기반 워크플로에 기본적으로 내재되어야 합니다. 이러한 신념은 Orion Security에 대한 IBM Ventures의 투자를 뒷받침합니다. Orion Security는 엔드포인트, SaaS 및 클라우드 환경 전반에서 민감 데이터를 보호하도록 설계된 AI 네이티브 DLP 플랫폼으로, 기존 접근 방식보다 훨씬 낮은 복잡성과 더 높은 정밀도를 제공합니다.