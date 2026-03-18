IBM Ventures가 Atolio에 투자한 이유

하이브리드 클라우드 시대를 위한 안전한 AI 기반 기업 검색 역량 강화
기업 데이터는 수많은 툴에 분산되어 있으며 기존 검색 솔루션은 특히 데이터 프라이버시, 규정 준수 및 통제가 필수적인 산업에서 이러한 정보를 통합하는 데 어려움을 겪습니다. 실제로 Tines가 의뢰한 Forrester Consulting 연구에 따르면 IT 리더의 38%가 보안 및 거버넌스 문제를 AI 확장의 주요 장애 요인으로 꼽고 있습니다.
Atolio는 온프레미스 또는 가상 사설 클라우드(VPC) 등 자체 인프라 내에서 AI 기반 검색을 완전히 배포할 수 있도록 하는 플랫폼을 통해 이 문제를 정면으로 해결하며 민감한 데이터에 대한 완전한 통제를 보장합니다. 권한 인식 인덱싱, 네이티브 커넥터, 오픈소스 및 상용 LLM 모두에 대한 지원을 통해 Atolio는 사용자별 액세스 권한에 맞춘 안전하고 통합된 검색 경험을 제공합니다.
Atolio의 아키텍처는 IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 전략과 직접적으로 일치합니다. Red Hat OpenShift가 환경 전반에서 일관된 배포를 가능하게 하듯 Atolio는 데이터가 어디에 있든 기업이 해당 데이터에 AI를 적용할 수 있도록 지원합니다. 이들의 모델 중립적 접근 방식은 watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini 및 Meta의 Llama와 같은 오픈소스 모델과의 통합을 지원하여 고객이 필요에 맞는 모델을 자유롭게 선택할 수 있도록 합니다.
Atolio의 창립 팀은 기업 소프트웨어 및 AI 인프라 분야에서 깊은 경험을 보유하고 있습니다. CEO David Lanstein과 CRO Mark Matta는 PagerDuty를 100만 달러에서 1억 달러 이상의 ARR로 성장시키는 데 기여했습니다. CTO Gareth Watts는 Splunk의 초기 클라우드 제품과 안전한 데이터 수집 계층 구축에 핵심적인 역할을 했습니다.
이들은 함께 대규모 규제 산업 기업을 대상으로 한 기술적 과제와 시장 진입 전략을 이해하는 팀을 구성했습니다. 이들의 초기 성과는 매우 인상적입니다. Cengage, Cribl, 미 공군과 같은 고객은 Atolio를 활용해 기업 지식을 통합하고 보호함으로써 일부 팀에서 최대 62%에 달하는 생산성 향상을 경험하고 있습니다.
IBM® Ventures는 차세대 기업 기술 시대를 위한 인프라를 구축하는 기업에 투자합니다. Atolio는 바로 이러한 방향으로, 조직이 지식에 안전하고 지능적으로 액세스하고 활용하는 방식을 새롭게 정의하고 있습니다.
우리는 Atolio가 시장 확장 전략을 확대하고 AI 기반 기업 검색 분야에서 지속적으로 혁신할 수 있도록 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. Atolio의 플랫폼은 기업이 AI의 힘을 안전하고 유연하게 그리고 대규모로 활용하는 데 있어 핵심 기반이 될 것으로 믿습니다.