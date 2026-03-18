IBM Ventures가 Atolio에 투자한 이유

기업 데이터는 수많은 툴에 분산되어 있으며 기존 검색 솔루션은 특히 데이터 프라이버시, 규정 준수 및 통제가 필수적인 산업에서 이러한 정보를 통합하는 데 어려움을 겪습니다. 실제로 Tines가 의뢰한 Forrester Consulting 연구에 따르면 IT 리더의 38%가 보안 및 거버넌스 문제를 AI 확장의 주요 장애 요인으로 꼽고 있습니다.

Atolio는 온프레미스 또는 가상 사설 클라우드(VPC) 등 자체 인프라 내에서 AI 기반 검색을 완전히 배포할 수 있도록 하는 플랫폼을 통해 이 문제를 정면으로 해결하며 민감한 데이터에 대한 완전한 통제를 보장합니다. 권한 인식 인덱싱, 네이티브 커넥터, 오픈소스 및 상용 LLM 모두에 대한 지원을 통해 Atolio는 사용자별 액세스 권한에 맞춘 안전하고 통합된 검색 경험을 제공합니다.