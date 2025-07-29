Db2 Intelligence Center의 새로운 기능: 2025년 7월 릴리스 주요 내용

1. 새로운 사용자 정의 모니터링 페이지(미리 보기)

사용자가 50개 이상의 Db2 지표 중에서 선택하여 여러 데이터베이스를 모니터링하고 다양한 기간에 걸친 추세를 시각화할 수 있는 사용자 정의 모니터링 페이지를 추가했습니다. 이는 더 심층적인 지표 범위, 사용자 정의 보기, 템플릿 및 AI 기반 문제 해결을 지원하는 완전한 모니터링 프레임워크로 나아가기 위한 첫 단계입니다. 이제 사용자는 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.

성능, 스토리지 및 보안 지표를 포함한 광범위한 지표 중에서 선택

여러 데이터베이스에 대한 사용자 정의 보기를 생성하여 쉽게 비교 및 분석 수행

직관적인 차트와 그래프로 추세와 패턴 시각화

이번 주요 업데이트는 다양한 업계 사용자의 직접적인 피드백을 바탕으로 수개월간의 개발과 테스트 과정을 거쳐 플랫폼이 초기 단계부터 실제 운영 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 또한 지속적인 개발과 릴리스 주기는 변화하는 요건을 충족할 수 있도록 보장합니다.

2. 치명적 및 고위험 보안 취약점 패치

본 릴리스에는 내부 감사 및 외부 사용 과정에서 발견된 여러 보안 취약점 패치가 포함되어 있습니다. 모든 Intelligence Center 고객은 데이터베이스 운영의 지속적인 보안성과 무결성을 보장하기 위해 이번 버전으로 업그레이드할 것을 적극 권장합니다.

이번 업데이트는 2025년 7월 28일부터 모든 Intelligence Center 고객에게 제공됩니다.