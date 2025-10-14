IBM이 2025년 IDC MarketScape에서 리더로 선정된 이유

IDC는 오케스트레이션이 IBM의 핵심 차별화 요소로 인정했습니다. 상호 작용에 중점을 두는 기존의 대화형 AI 플랫폼과 달리 watsonx Orchestrate는 에이전트, 어시스턴트, 툴 전반에서 작업을 조정하기 때문에 직원과 고객이 단일 대화 환경에서 작업을 시작부터 끝까지 수행할 수 있습니다.

IDC 보고서가 강조한 주요 기능:

멀티 에이전트 오케스트레이션 : 여러 AI 에이전트와 어시스턴트가 실시간으로 협력해 복잡한 워크플로 해결

: 여러 AI 에이전트와 어시스턴트가 실시간으로 협력해 복잡한 워크플로 해결 사전 구축된 에이전트 카탈로그: HR, 구매/조달, 영업, 고객 관리 업무에 바로 사용할 수 있는 에이전트, 이와 더불어 파트너가 자체 에이전트를 설계, 테스트, 인증 및 게시할 수 있는 Agent Connect Kit 제매

HR, 구매/조달, 영업, 고객 관리 업무에 바로 사용할 수 있는 에이전트, 이와 더불어 파트너가 자체 에이전트를 설계, 테스트, 인증 및 게시할 수 있는 Agent Connect Kit 제매 기업 시스템과의 통합: SSO, 도구 호출, Slack, Microsoft Teams 같은 플랫폼에 대한 연동 지원

SSO, 도구 호출, Slack, Microsoft Teams 같은 플랫폼에 대한 연동 지원 생성형 AI 기반 자동화: AI Gateway와 선도적인 오픈 소스 LLM(LLaMA 및 Mistral 등)를 통해 모든 LLM 모델을 활용하여 대화 흐름 구축, 합성 교육 데이터 생성, 정보 요약, FAQ 생성 자동화

AI Gateway와 선도적인 오픈 소스 LLM(LLaMA 및 Mistral 등)를 통해 모든 LLM 모델을 활용하여 대화 흐름 구축, 합성 교육 데이터 생성, 정보 요약, FAQ 생성 자동화 유연한 배포: 소프트웨어 제품이나 완전 관리형 서비스로 IBM Cloud, AWS 또는 온프레미스에서 실행할 수 있는 옵션 제공

소프트웨어 제품이나 완전 관리형 서비스로 IBM Cloud, AWS 또는 온프레미스에서 실행할 수 있는 옵션 제공 모든 유형의 사용자를 위한 도구: 개발자용 프로 코딩 환경부터 비즈니스용 노코드 GUI까지, Orchestrate를 사용해 엔터프라이즈급 AI를 간단하게 설계, 배포, 관리

watsonx Orchestrate는 이 기능들을 결합하여 단순히 질문에 답하는 차원을 넘어서고, 대화를 워크플로에 연결하여 생산성과 비즈니스 영향을 측정 가능하게 만듭니다. 이러한 차별화 요소 덕분에, 개방성, 통합 및 신뢰를 위한 IBM의 지속적인 노력을 바탕으로 고객은 비즈니스 전반에서 AI의 완전한 가치를 실현할 수 있습니다.