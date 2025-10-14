IBM이 2025년 IDC MarketScape에서 리더로 선정된 이유

IBM이 2025년 전 세계 범용 대화형 AI 플랫폼을 위한 IDC MarketScape에서 리더로 선정되었습니다.
이것은 IBM® watsonx Orchestrate의 강점, 기업이 대화의 차원을 넘어 오케스트레이션된 결과물을 낼 수 있도록 지원하는 IBM watsonx Orchestrate의 역량을 입증합니다.
IDC는 오케스트레이션이 IBM의 핵심 차별화 요소로 인정했습니다. 상호 작용에 중점을 두는 기존의 대화형 AI 플랫폼과 달리 watsonx Orchestrate는 에이전트, 어시스턴트, 툴 전반에서 작업을 조정하기 때문에 직원과 고객이 단일 대화 환경에서 작업을 시작부터 끝까지 수행할 수 있습니다.
IDC 보고서가 강조한 주요 기능:
watsonx Orchestrate는 이 기능들을 결합하여 단순히 질문에 답하는 차원을 넘어서고, 대화를 워크플로에 연결하여 생산성과 비즈니스 영향을 측정 가능하게 만듭니다. 이러한 차별화 요소 덕분에, 개방성, 통합 및 신뢰를 위한 IBM의 지속적인 노력을 바탕으로 고객은 비즈니스 전반에서 AI의 완전한 가치를 실현할 수 있습니다.
IDC는 또한 IBM이 50년 이상 AI 연구 개발에 헌신해온 역사를 강점의 기반으로 강조했습니다. 이 유산은 다음과 같은 결과로 이어집니다.
IBM의 레거시 솔루션은 기업에게 최첨단 기술을 제공하는 것은 물론, watsonx Orchestrate와 같은 솔루션이 검증된 연구를 기반으로 기업에 필요한 엄격함을 제공하는 것을 보증합니다.
IDC에 따르면 IBM 고객은 두 가지 강점을 중요하게 강조했습니다.
대화형 AI 시장은 역동적이고 경쟁이 치열합니다. IBM이 두각을 나타내는 것은 watsonx Orchestrate의 핵심에 오케스트레이션을 내장해서 대화형 AI를 엔터프라이즈 혁신의 원동력으로 활용하기 때문입니다. 이러한 입지에 50년 이상의 AI 혁신이 결합된 덕분에 IBM은 고객이 변화를 탐색하고, 책임감 있게 확장하며, 새로운 가능성을 실현하도록 지원합니다.
IBM은 대화가 행동으로 원활하게 연결되고 에이전트와 인간이 업무 혁신을 위해 협력하는 방식으로 AI의 미래가 오케스트레이션된다고 믿습니다. watsonx Orchestrate와 함께라면 그 미래는 현실이 됩니다.
IBM watsonx Orchestrate에 대해 자세히 알아보기