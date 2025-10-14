인공지능 IT 자동화

IBM이 2025년 IDC MarketScape에서 리더로 선정된 이유

출판된 10/14/2025
알록달록한 선을 통과해서 다른 원들과 연결된 원을 손으로 만지는 디지털 일러스트

작성자

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

IBM이 2025년 전 세계 범용 대화형 AI 플랫폼을 위한 IDC MarketScape에서 리더로 선정되었습니다. 

이것은 IBM® watsonx Orchestrate의 강점, 기업이 대화의 차원을 넘어 오케스트레이션된 결과물을 낼 수 있도록 지원하는 IBM watsonx Orchestrate의 역량을 입증합니다.

오케스트레이션: 대화를 행동으로 전환

IDC는 오케스트레이션이 IBM의 핵심 차별화 요소로 인정했습니다. 상호 작용에 중점을 두는 기존의 대화형 AI 플랫폼과 달리 watsonx Orchestrate는 에이전트, 어시스턴트, 툴 전반에서 작업을 조정하기 때문에 직원과 고객이 단일 대화 환경에서 작업을 시작부터 끝까지 수행할 수 있습니다.

IDC 보고서가 강조한 주요 기능:

  • 멀티 에이전트 오케스트레이션: 여러 AI 에이전트와 어시스턴트가 실시간으로 협력해 복잡한 워크플로 해결
  • 사전 구축된 에이전트 카탈로그: HR, 구매/조달, 영업, 고객 관리 업무에 바로 사용할 수 있는 에이전트, 이와 더불어 파트너가 자체 에이전트를 설계, 테스트, 인증 및 게시할 수 있는 Agent Connect Kit 제매
  • 기업 시스템과의 통합: SSO, 도구 호출, Slack, Microsoft Teams 같은 플랫폼에 대한 연동 지원
  • 생성형 AI 기반 자동화: AI Gateway와 선도적인 오픈 소스 LLM(LLaMA 및 Mistral 등)를 통해 모든 LLM 모델을 활용하여 대화 흐름 구축, 합성 교육 데이터 생성, 정보 요약, FAQ 생성 자동화
  • 유연한 배포: 소프트웨어 제품이나 완전 관리형 서비스로 IBM Cloud, AWS 또는 온프레미스에서 실행할 수 있는 옵션 제공
  • 모든 유형의 사용자를 위한 도구: 개발자용 프로 코딩 환경부터 비즈니스용 노코드 GUI까지, Orchestrate를 사용해 엔터프라이즈급 AI를 간단하게 설계, 배포, 관리

watsonx Orchestrate는 이 기능들을 결합하여 단순히 질문에 답하는 차원을 넘어서고, 대화를 워크플로에 연결하여 생산성과 비즈니스 영향을 측정 가능하게 만듭니다. 이러한 차별화 요소 덕분에, 개방성, 통합 및 신뢰를 위한 IBM의 지속적인 노력을 바탕으로 고객은 비즈니스 전반에서 AI의 완전한 가치를 실현할 수 있습니다.

  • 개방: 기존 시스템의 전면적인 교체나 벤더 종속 없이 현재 워크플로, 자동화, 앱에 에이전틱 AI의 역량을 도입하세요.
  • 통합: 비즈니스 전반의 모든 시스템과 데이터를 활용하여 더 나은 인사이트, 실행, 결과를 얻으세요.
  • 신뢰: 보안, 거버넌스, 규정 준수 기능이 내장되어 있어 어떤 시스템에서도 비즈니스의 안전을 보장합니다.

신뢰를 구축하는 AI 혁신의 유산

IDC는 또한 IBM이 50년 이상 AI 연구 개발에 헌신해온 역사를 강점의 기반으로 강조했습니다. 이 유산은 다음과 같은 결과로 이어집니다.

  • 심층적인 전문성: 고객이 신뢰할 수 있는 AI와 자동화 분야에서 수십 년간 쌓아온 선구적 업적
  • 기업 준비성: 미션 크리티컬한 채택에 필수적인 거버넌스, 설명 가능성, 정확성에 집중
  • 지속적인 혁신: 기업의 요구에 중점을 두면서 생성형 AI와 다중 에이전트 시스템 같은 새로운 패러다임에 신속하게 적응하는 역량

IBM의 레거시 솔루션은 기업에게 최첨단 기술을 제공하는 것은 물론, watsonx Orchestrate와 같은 솔루션이 검증된 연구를 기반으로 기업에 필요한 엄격함을 제공하는 것을 보증합니다.

고객 평가

IDC에 따르면 IBM 고객은 두 가지 강점을 중요하게 강조했습니다.

  • 새로운 사용 사례로의 확장 용이성: Orchestrate를 사용하면 조직에서 대화형 AI를 HR, 구매/조달, 영업 및 고객 서비스 전반으로 빠르게 확장할 수 있습니다.
  • 협업 지원: IBM의 클라이언트 엔지니어링 및 교육 리소스는 명확하고 효과적이며, 기업이 확신을 가지고 Orchestrate를 도입하고 확장하는 데 도움이 되었다고 언급되었습니다.

미래를 내다보기: 대화형 AI로 차별화

대화형 AI 시장은 역동적이고 경쟁이 치열합니다. IBM이 두각을 나타내는 것은 watsonx Orchestrate의 핵심에 오케스트레이션을 내장해서 대화형 AI를 엔터프라이즈 혁신의 원동력으로 활용하기 때문입니다. 이러한 입지에 50년 이상의 AI 혁신이 결합된 덕분에 IBM은 고객이 변화를 탐색하고, 책임감 있게 확장하며, 새로운 가능성을 실현하도록 지원합니다.

조율된 미래

IBM은 대화가 행동으로 원활하게 연결되고 에이전트와 인간이 업무 혁신을 위해 협력하는 방식으로 AI의 미래가 오케스트레이션된다고 믿습니다. watsonx Orchestrate와 함께라면 그 미래는 현실이 됩니다.

IBM watsonx Orchestrate에 대해 자세히 알아보기

IDC MarketScape 발췌문 읽기

자세히 알아보기 watsonx Orchestrate 살펴보기 IDC MarketScape 발췌문 읽기