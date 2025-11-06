폭풍우 이겨내기: 정전 예측이 전력망 복원력의 미래인 이유
IBM Outage Prediction은 유틸리티가 사후 대응에서 선제적 계획으로 전환할 수 있도록 설계된 AI 기반 솔루션입니다.
최근 몇 년 동안 기상이변의 빈도와 강도가 급증하여 미국 전역의 유틸리티 운영에 전례 없는 부담을 안겨주었습니다. 허리케인과 산불부터 얼음 폭풍과 뇌우에 이르기까지 날씨로 인한 정전은 더 이상 드문 이상 현상이 아니라 일상적인 일이 되어가고 있습니다.
이 솔루션은 고급 일기 예보와 예측 분석을 결합하여 유틸리티가 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Climate Central에 따르면 2000년부터 2023년까지 미국 주요 정전의 80%(50,000명 이상의 고객에게 영향)가 날씨로 인해 발생했습니다. 텍사스, 미시간, 캘리포니아와 같은 주가 가장 큰 타격을 입었으며, 이는 유틸리티가 이러한 사태에 대비하고 대응하는 방법을 재고해야 한다는 점을 강조합니다.
미국 에너지부는 정전으로 인해 미국 기업이 연간 1,500억 달러의 피해를 입는 것으로 추정합니다. 그리고 수십억 달러 규모의 재해가 증가함에 따라 유틸리티는 운영 비용을 관리하면서 전력망 복원력과 고객 만족도를 개선해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.
그렇다면 도전 과제는 무엇일까요? 우리의 전력망은 오늘날의 기후를 견딜 수 있도록 설계되지 않았습니다. 기존의 정전 관리 시스템은 사후 대응적이며 피해가 발생한 후에만 인력을 동원하는 경우가 많습니다. 하지만 유틸리티가 정전이 발생하기 전에 이를 예측할 수 있다면 어떨까요?
IBM Outage Prediction은 유틸리티가 사후 대응에서 선제적 계획으로 전환할 수 있도록 설계된 AI 기반 솔루션입니다. 이 솔루션은 고급 일기 예보와 예측 분석을 결합하여 유틸리티 회사가 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다.
일기 예보만으로는 의사 결정을 내릴 수 없습니다. 우리에게는 인사이트가 필요합니다. Outage Prediction은 예측을 운영 인텔리전스로 변환해 유틸리티가 폭풍이 치기 전에 작업팀을 동원하고 자산을 보호할 수 있도록 지원합니다.
Outage Prediction은 과거 및 실시간 데이터를 활용하여 정전의 규모, 위치, 타이밍을 예측합니다. 특히 다음과 같은 세 가지 사항을 분석합니다.
이러한 입력은 각 유틸리티의 서비스 영역에 맞는 신뢰도가 높은 예측을 제공하는 고급 분석 모델에 공급됩니다. 그 결과는 어떨까요? 실행 가능한 인사이트를 통해 더 빠르고 더 스마트한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
유틸리티는 맞춤형 대시보드를 통해 예상되는 영향을 모니터링하고, 정전 예측을 인력 동원 전략 및 자산 관리 워크플로와 연계하여 관리할 수 있습니다.
IBM 팀과 함께 데모를 예약하여 IBM Outage Prediction이 어떻게 정전 관리 전략을 혁신하고 유틸리티가 향후 발생할 수 있는 상황을 극복할 수 있도록 지원하는지 살펴보세요.