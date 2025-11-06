폭풍우 이겨내기: 정전 예측이 전력망 복원력의 미래인 이유

Climate Central에 따르면 2000년부터 2023년까지 미국 주요 정전의 80%(50,000명 이상의 고객에게 영향)가 날씨로 인해 발생했습니다. 텍사스, 미시간, 캘리포니아와 같은 주가 가장 큰 타격을 입었으며, 이는 유틸리티가 이러한 사태에 대비하고 대응하는 방법을 재고해야 한다는 점을 강조합니다.

미국 에너지부는 정전으로 인해 미국 기업이 연간 1,500억 달러의 피해를 입는 것으로 추정합니다. 그리고 수십억 달러 규모의 재해가 증가함에 따라 유틸리티는 운영 비용을 관리하면서 전력망 복원력과 고객 만족도를 개선해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.

그렇다면 도전 과제는 무엇일까요? 우리의 전력망은 오늘날의 기후를 견딜 수 있도록 설계되지 않았습니다. 기존의 정전 관리 시스템은 사후 대응적이며 피해가 발생한 후에만 인력을 동원하는 경우가 많습니다. 하지만 유틸리티가 정전이 발생하기 전에 이를 예측할 수 있다면 어떨까요?