전 세계 조직들은 데이터가 이야기를 전달하지만 기존 AI 시스템은 행간을 읽을 수 없다는 근본적인 문제에 직면해 있습니다. 기존의 검색 증강 생성(RAG) 시스템은 정보를 찾는 데는 탁월하지만 해당 정보가 어떻게 연결되는지 이해하는 데는 실패합니다.

이러한 제한으로 인해 기업은 인사이트를 놓치고 잘못된 의사 결정으로 인해 수백만 달러의 손실을 입을 수 있습니다. 이러한 격차를 인식하는 리더는 경쟁 우위를 확보하기 위해 입지를 다지고 있습니다.