watsonx Orchestrate로 LangGraph 에이전트를 운영 환경에 배포

LangGraph는 순환형 추론 패턴, 사용자 지정 상태 관리 및 복잡한 다단계 워크플로와 같은 강력한 기능으로 LangChain을 확장하며, 고급 AI 에이전트를 구축하는 개발자들의 대표적인 프레임워크로 자리 잡았습니다. 하지만 이러한 에이전트를 적절한 보안, 모니터링 및 확장성을 갖춘 상태로 개발 환경에서 운영 환경으로 옮기는 일은 항상 큰 부담이었습니다.

watsonx Orchestrate의 LangGraph 가져오기 기능을 사용하면 기존 LangGraph 에이전트 코드를 다시 작성하지 않고도 운영 인프라에 직접 배포할 수 있습니다.