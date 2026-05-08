watsonx Orchestrate로 LangGraph 에이전트를 운영 환경에 배포

watsonx Orchestrate가 이제 사용자 지정 LangGraph 에이전트를 플랫폼으로 직접 가져오는 기능을 지원하게 되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. LangGraph로 사용자 지정 에이전트를 구축해 왔지만 운영 환경 배포에 어려움을 겪고 있었다면, 이 기능이 도움이 될 수 있습니다.
LangGraph는 순환형 추론 패턴, 사용자 지정 상태 관리 및 복잡한 다단계 워크플로와 같은 강력한 기능으로 LangChain을 확장하며, 고급 AI 에이전트를 구축하는 개발자들의 대표적인 프레임워크로 자리 잡았습니다. 하지만 이러한 에이전트를 적절한 보안, 모니터링 및 확장성을 갖춘 상태로 개발 환경에서 운영 환경으로 옮기는 일은 항상 큰 부담이었습니다.
watsonx Orchestrate의 LangGraph 가져오기 기능을 사용하면 기존 LangGraph 에이전트 코드를 다시 작성하지 않고도 운영 인프라에 직접 배포할 수 있습니다.
기존 LangGraph 에이전트를 watsonx Orchestrate로 가져오는 가장 큰 장점은 변경할 필요가 없다는 점입니다. LangGraph 로직은 작성한 그대로 유지되며, 새로운 프레임워크에 맞게 조정하거나 추론 패턴을 다시 작성할 필요가 없습니다. 에이전트에 구축한 툴과 기능은 그대로 작동하며, 에이전트 동작, 상태 관리 및 의사결정 로직에 대한 완전한 제어를 유지할 수 있습니다.
이를 통해 기업 수준 호스팅, 내장 보안, 모니터링 및 운영 가시성, 다른 watsonx Orchestrate 에이전트와의 통합, 장기 메모리 서비스 및 AI Gateway와 같은 플랫폼 기능 액세스 등 운영 환경에 필요한 요소를 확보할 수 있습니다.
이 기능은 현재 watsonx Orchestrate 고객이 직면한 세 가지 주요 상황을 위해 설계되었습니다.
IBM은 개발자 피드백을 기반으로 LangGraph 지원 범위를 적극적으로 확대하고 있습니다. 현재 이 기능은 LangGraph 프레임워크를 지원하며, 향후에는 LangChain과 Python 외 추가 프레임워크 및 언어 지원도 제공될 예정입니다. LangGraph로 에이전트를 구축하고 운영 인프라가 필요한 경우, 이 기능을 통해 몇 주에 달하는 배포 작업 시간을 줄일 수 있습니다.
LangGraph 에이전트를 운영 환경에 배포할 준비가 되셨나요?