watsonx.data v2.3: 대규모 엔터프라이즈 AI를 지원하는 새로운 혁신

게시일 2025년 12월 10일
By Isabella Rocha

2.3 버전에서 watsonx.data는 또 다른 중요한 발전을 이루고 있습니다. 이번 릴리스는 실용적이고 강력하다고 느껴지는 기능을 제공하여 기업에 가장 중요한 세 가지 영역을 강화합니다.

  1. 에이전틱 AI를 위한 향상된 기능
  2. 성능 및 사용 편의성 향상
  3. 광범위한 에코시스템 및 배포 유연성

이러한 혁신은 watsonx.data의 것을 기반으로 합니다. 기존 강점을 활용하고, 조직에 데이터를 활성화하고, 인사이트를 가속화하고, 대규모로 AI를 강화할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.

1. 더 스마트하고 연결된 데이터로 에이전틱 AI 강화

에이전틱 AI는 기업이 정보를 검색, 탐색 및 사용하는 방식을 바꾸고 있습니다. 팀은 관찰하고, 검색하고, 추론하고, 행동할 수 있는 AI를 원합니다. 이 모든 것은 관리되고 고품질이며 잘 연결된 데이터의 기반 없이는 불가능합니다.

watsonx.data는 이미 고급 AI 워크로드를 지원합니다. 버전 2.3에서는 이러한 경험을 더욱 직관적이고 안정적이며 적응력 있게 만드는 새로운 기능이 도입되었습니다.

  • 지능형 검색 및 검색: AI가 엔터프라이즈 데이터를 쿼리하고 분석하는 보다 유연한 방법입니다. 에이전트는 자연어, 벡터 검색 또는 엔진별 구문을 보다 원활하게 사용할 수 있으므로 시스템과 부서 전반에서 인사이트를 더 쉽게 연결할 수 있습니다.
모델 컨텍스트 프로토콜 UI 대시보드를 통한 지능형 검색
  • 지능형 시행: 정형 및 비정형 데이터 전반에 걸쳐 거버넌스를 강화하는 향상된 액세스 제어 전파입니다. 정책이 어디서나 일관되게 유지되어 팀이 위험을 증가시키지 않고 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.
  • 지능형 신뢰성 점수: AI가 실제 조건에서 어떻게 수행되는지에 대한 새로운 계층의 가시성을 제공합니다. 팀은 정확성, 효율성 및 비용을 추적하여 시스템을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
IBM watsonx 프롬프트 랩 UI 대시보드

이러한 혁신을 통해 조직은 신뢰, 검색 가능성 및 엔터프라이즈급 제어를 기반으로 하는 에이전틱 AI에 대한 보다 강력하고 통합된 접근 방식을 제공할 수 있습니다.

2. 실제 워크로드에 맞게 설계된 성능 및 유용성

분석 및 AI 시스템을 구축하는 사람들은 신속하게 대응하고 원활하게 작동하는 도구를 원합니다. 또한 인프라 관리보다는 문제 해결에 집중할 수 있는 플랫폼을 원합니다.

watsonx.data v2.3에는 일상적인 워크플로를 더 빠르고 단순하며 비용 효율적으로 만드는 개선 사항이 도입되었습니다.

  • IBM Cloud의 Serverless Spark: 확장 및 관리를 자동화하여 Spark 워크로드에 수동 조정이 필요하지 않고 보다 일관된 성능을 제공합니다.
  • FinOps 대시보드: 팀이 성능 및 지출에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 클라우드 사용에 대한 가시성을 확장했습니다.
FinOps 사용 투명성 UI 대시보드
  • 레이크하우스 어시스턴트: 팀이 데이터를 탐색하고 작업을 더욱 효율적으로 완료할 수 있도록 지원하는 새로운 대화형 탐색 및 텍스트 기반 실행 기능입니다.
레이크하우스 어시스턴트 UI 대시보드
  • watsonx BI 임베디드 경험: 마찰을 줄이고 인사이트 생성을 가속화하는 간소화된 통합 대시보드 워크플로입니다.

이러한 개선 사항을 통해 워크로드와 데이터 풋프린트가 증가함에 따라 팀은 민첩성과 자신감을 높일 수 있습니다.

3.시장 및 에코시스템 지원 확대

기업은 하이브리드 클라우드, 온프레미스, 규제 및 에어 갭 설정을 비롯한 다양한 환경에서 운영됩니다. 데이터 플랫폼은 이러한 현실을 지원해야 합니다.

watsonX.data v2.3은 조직이 플랫폼을 채택할 수 있는 장소와 방법을 넓히는 새로운 옵션을 통해 유연성을 확장합니다.

  • AWS GovCloud의 FedRAMP 규정 준수: 확장된 규정 준수 지원은 AWS GovCloud에서 안전한 FedRAMP 인증 watsonx.data 액세스를 제공하여 미국 정부 기관과 규제 대상 산업이 엄격한 연방 보안 요구 사항을 충족하면서 분석 및 AI 워크로드를 현대화할 수 있도록 지원합니다.
  • IBM® Power 시스템 지원: 이제 watsonx.data는 IBM Power에서 GA로 전환되어 하이브리드 및 온프레미스 설정에 빠르고 일관된 AI 워크로드를 제공합니다.
IBM® watsonx.data의 인프라 관리자 다이어그램 개요

이러한 추가 기능을 통해 조직은 다양한 환경 및 규제 환경에서 신뢰할 수 있는 동일한 데이터 플랫폼을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

AI 기반 엔터프라이즈를 위해 구축

watsonx.data v2.3은 강력한 AI 지원 기반을 기반으로 하며 팀이 매일 데이터로 더 많은 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 혁신을 도입합니다. 이러한 기능은 검색 성능 향상, 거버넌스 강화, 원활한 분석, 환경 전반의 유연성 향상을 지원합니다.

가장 중요한 것은 이번 릴리스가 엔터프라이즈 AI가 에이전트, 자동화, 자연스럽고 능동적인 인텔리전스를 향해 나아가는 방향을 반영한다는 점입니다. 이 모든 것은 관리되고 연결되고 준비된 데이터에 달려 있습니다.

AI 기반 비즈니스의 미래는 데이터 계층을 통해 움직입니다. 버전 2.3은 조직이 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 확장하고, 신뢰할 수 있는 인공지능을 구축할 수 있도록 지원합니다.

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM