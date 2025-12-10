watsonx.data v2.3: 대규모 엔터프라이즈 AI를 지원하는 새로운 혁신
2.3 버전을 통해 watsonx.data는 또 다른 주요한 발전을 이루고 있습니다. 이번 릴리스에서는 기업에서 가장 중요한 세 가지 영역을 강화하여 실용적이고 강력한 기능을 제공합니다.
이러한 혁신은 watsonx.data의 것을 기반으로 합니다. 기존 강점을 활용하고, 조직에 데이터를 활성화하고, 인사이트를 가속화하고, 대규모로 AI를 강화할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.
에이전틱 AI는 기업이 정보를 검색, 탐색 및 사용하는 방식을 바꾸고 있습니다. 팀은 관찰하고, 검색하고, 추론하고, 행동할 수 있는 AI를 원합니다. 이 모든 것은 관리되고 고품질이며 잘 연결된 데이터의 기반 없이는 불가능합니다.
watsonx.data는 이미 고급 AI 워크로드를 지원합니다. 버전 2.3에서는 이러한 경험을 더욱 직관적이고 안정적이며 적응력 있게 만드는 새로운 기능이 도입되었습니다.
이러한 혁신을 통해 조직은 신뢰, 검색 가능성 및 엔터프라이즈급 제어를 기반으로 하는 에이전틱 AI에 대한 보다 강력하고 통합된 접근 방식을 제공할 수 있습니다.
분석 및 AI 시스템을 구축하는 사람들은 신속하게 대응하고 원활하게 작동하는 도구를 원합니다. 또한 인프라 관리보다는 문제 해결에 집중할 수 있는 플랫폼을 원합니다.
watsonx.data v2.3에는 일상적인 워크플로를 더 빠르고 단순하며 비용 효율적으로 만드는 개선 사항이 도입되었습니다.
이러한 개선 사항을 통해 워크로드와 데이터 풋프린트가 증가함에 따라 팀은 민첩성과 자신감을 높일 수 있습니다.
기업은 하이브리드 클라우드, 온프레미스, 규제 및 에어 갭 설정을 비롯한 다양한 환경에서 운영됩니다. 데이터 플랫폼은 이러한 현실을 지원해야 합니다.
watsonX.data v2.3은 조직이 플랫폼을 채택할 수 있는 장소와 방법을 넓히는 새로운 옵션을 통해 유연성을 확장합니다.
이러한 추가 기능을 통해 조직은 다양한 환경 및 규제 환경에서 신뢰할 수 있는 동일한 데이터 플랫폼을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
watsonx.data v2.3은 강력한 AI 지원 기반을 기반으로 하며 팀이 매일 데이터로 더 많은 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 혁신을 도입합니다. 이러한 기능은 검색 성능 향상, 거버넌스 강화, 원활한 분석, 환경 전반의 유연성 향상을 지원합니다.
가장 중요한 것은 이번 릴리스가 엔터프라이즈 AI가 에이전트, 자동화, 자연스럽고 능동적인 인텔리전스를 향해 나아가는 방향을 반영한다는 점입니다. 이 모든 것은 관리되고 연결되고 준비된 데이터에 달려 있습니다.
AI 기반 비즈니스의 미래는 데이터 계층을 통해 움직입니다. 버전 2.3은 조직이 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 확장하고, 신뢰할 수 있는 인공지능을 구축할 수 있도록 지원합니다.