watsonx.data v2.3: 대규모 엔터프라이즈 AI를 지원하는 새로운 혁신

2.3 버전에서 watsonx.data는 또 다른 중요한 발전을 이루고 있습니다. 이번 릴리스는 실용적이고 강력하다고 느껴지는 기능을 제공하여 기업에 가장 중요한 세 가지 영역을 강화합니다.

에이전틱 AI를 위한 향상된 기능 성능 및 사용 편의성 향상 광범위한 에코시스템 및 배포 유연성

이러한 혁신은 watsonx.data의 것을 기반으로 합니다. 기존 강점을 활용하고, 조직에 데이터를 활성화하고, 인사이트를 가속화하고, 대규모로 AI를 강화할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.