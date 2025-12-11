IBM Z에서 AI 가속화: watsonx Assistant for Z가 이제 Spyre Accelerator로 구동됩니다
watsonx Assistant for Z는 이제 Spyre Accelerator와 함께 실행되어, 데이터 프라이버시를 요구하는 고객에게 신뢰할 수 있고 안전한 배포 옵션을 제공하도록 설계된 IBM Z 플랫폼에 생성형 및 에이전틱 AI를 도입합니다.
이 향상된 기능은 IBM Z에서 직접 안전한 에이전트형 AI와 자동화를 제공하려는 IBM 전략의 차세대 진화를 의미하며, 이를 통해 기업은 완전한 데이터 프라이버시, 거버넌스 및 제어를 통해 신뢰할 수 있는 IBM Z 환경 내에서 기본적으로 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 AI 에이전트를 온프레미스에서 실행할 수 있습니다.
조직이 LLM 기반의 AI 시스템을 도입함에 따라 데이터 프라이버시는 미션 크리티컬한 요소가 되었습니다. 특히 시스템 지표, 로그, 구성 세부 정보 및 워크플로 입력과 같은 민감한 운영 데이터로 직접 작업하여 의도를 해석하고 작업을 실행하는 watsonx Assistant for Z의 경우에는 더욱 그렇습니다. IBM Z 환경은 노출 위험이 없는 고객 기록, 금융 거래 및 규제 대상 워크로드를 처리합니다. 이러한 AI 에이전트가 점점 더 강력해짐에 따라 데이터를 보호하고 격리하는 것이 훨씬 더 중요해지고 있습니다.
watsonx Assistant for Z와 같은 에이전틱 AI 시스템에서 AI 에이전트는 시스템 성능 분석부터 복잡한 워크플로 자동화에 이르기까지 실제 작업을 수행하기 위해 운영 데이터에 액세스하고 이에 따라 조치를 취합니다. 이러한 자율성을 위해서는 데이터를 비공개로 유지하고 규정을 준수하며 엔터프라이즈 제어 하에 있는 상태에서 인텔리전스를 가속화하는 데 도움이 되는 아키텍처가 필요합니다. IBM Z는 이러한 기반을 제공합니다.
플랫폼에서 직접 AI 추론을 실행하면 민감한 정보를 외부 서버나 퍼블릭 클라우드로 옮길 필요성을 최소화하도록 구축된 데이터 레지던시를 지원할 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 전방위 암호화, 격리 기능 및 하드웨어 기반 보안을 통해 IBM Z는 조직이 AI를 확장하는 동시에 엄격한 보안 및 거버넌스 요구 사항을 지원할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Telum II 프로세서로 구동되는 Spyre Accelerator를 추가함으로써 watsonx Assistant for Z는 데이터가 이미 상주하는 곳에서 에이전트 및 생성형 AI 워크로드를 안전하게 실행할 수 있습니다. Spyre는 성능 온플랫폼 추론을 지원하여 인사이트를 가속화하는 동시에 민감한 운영 정보를 IBM Z의 보호 범위 내에서 유지할 수 있도록 합니다.
IBM® z17 및 IBM® LinuxONE 5와 함께 도입된 Spyre Accelerator는 엔터프라이즈 시스템 내에서 대규모 언어 모델과 생성형 및 에이전틱 AI 워크로드를 안전하게 처리하기 위해 특별히 제작되었습니다.
엔터프라이즈급 AI 추론을 IBM Z에 직접 제공하여 대규모 언어 모델과 에이전트를 전적으로 메인프레임에서 실행할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 조직은 개인정보 보호, 거버넌스 및 안정성을 유지하면서 생성형 및 에이전틱 AI를 확장할 수 있습니다.
이제 Spyre Accelerator를 활용하는 watsonx Assistant for Z를 통해 기업은 대규모 언어 모델을 기본적으로 IBM Z에 배포할 수 있는 유연성을 훨씬 더 많이 확보할 수 있습니다. 이번 릴리스에서는 Granite 3.3-8B-Instruct 모델부터 시작하여 z17 배포용 Spyre 카드를 갖춘 IBM Z에서 실행되도록 테스트 및 최적화한 IBM® Granite 파운데이션 모델에 대한 지원을 소개합니다.
동시에 x86 인프라에서 LLM을 실행하는 고객을 위해 Llama 기반 배포를 계속 지원하여 환경 전반에 걸쳐 선택권과 적응성을 높입니다. 이를 통해 조직은 성능, 규정 준수 및 인프라 전략에 가장 잘 맞는 모델을 선택하는 동시에 대규모의 생성형 및 에이전틱 AI를 위한 Spyre의 가속화된 온플랫폼 실행을 활용할 수 있습니다.
watsonx Assistant for Z와 Spyre를 함께 사용하면 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
이러한 발전을 통해 watsonx Assistant for Z는 신뢰할 수 있는 IBM Z 환경 내에서 운영 복잡성을 줄이면서 더 빠르고 안전한 결과를 제공할 수 있습니다.
watsonx Assistant for Z에 대한 Spyre Accelerator 지원은 2025년 12월 12일부터 일반적으로 사용 가능합니다. 이 이정표는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 IBM의 혁신을 통합하는 것으로, Spyre Accelerator, Telum II 프로세서, watsonx Assistant for Z를 결합하여 엔터프라이즈 워크로드를 위한 안전한 온플랫폼 인텔리전스를 제공합니다.
에이전트 빌더 능력이 빠르게 확장됨에 따라 이번 릴리스에서는 어시스턴트 빌더의 지원이 중단되고 다음 릴리스에서 완전히 제거할 계획입니다. IBM은 사용자들이 에이전트 빌더로 전환하여 에이전트 빌더의 향상된 기능과 향후 로드맵을 활용할 것을 권장합니다.