IBM Z에서 AI 가속화: watsonx Assistant for Z가 이제 Spyre Accelerator로 구동됩니다

조직이 LLM 기반의 AI 시스템을 도입함에 따라 데이터 프라이버시는 미션 크리티컬한 요소가 되었습니다. 특히 시스템 지표, 로그, 구성 세부 정보 및 워크플로 입력과 같은 민감한 운영 데이터로 직접 작업하여 의도를 해석하고 작업을 실행하는 watsonx Assistant for Z의 경우에는 더욱 그렇습니다. IBM Z 환경은 노출 위험이 없는 고객 기록, 금융 거래 및 규제 대상 워크로드를 처리합니다. 이러한 AI 에이전트가 점점 더 강력해짐에 따라 데이터를 보호하고 격리하는 것이 훨씬 더 중요해지고 있습니다.

watsonx Assistant for Z와 같은 에이전틱 AI 시스템에서 AI 에이전트는 시스템 성능 분석부터 복잡한 워크플로 자동화에 이르기까지 실제 작업을 수행하기 위해 운영 데이터에 액세스하고 이에 따라 조치를 취합니다. 이러한 자율성을 위해서는 데이터를 비공개로 유지하고 규정을 준수하며 엔터프라이즈 제어 하에 있는 상태에서 인텔리전스를 가속화하는 데 도움이 되는 아키텍처가 필요합니다. IBM Z는 이러한 기반을 제공합니다.

플랫폼에서 직접 AI 추론을 실행하면 민감한 정보를 외부 서버나 퍼블릭 클라우드로 옮길 필요성을 최소화하도록 구축된 데이터 레지던시를 지원할 수 있습니다. 플랫폼에 내장된 전방위 암호화, 격리 기능 및 하드웨어 기반 보안을 통해 IBM Z는 조직이 AI를 확장하는 동시에 엄격한 보안 및 거버넌스 요구 사항을 지원할 수 있도록 지원합니다.

IBM® Telum II 프로세서로 구동되는 Spyre Accelerator를 추가함으로써 watsonx Assistant for Z는 데이터가 이미 상주하는 곳에서 에이전트 및 생성형 AI 워크로드를 안전하게 실행할 수 있습니다. Spyre는 성능 온플랫폼 추론을 지원하여 인사이트를 가속화하는 동시에 민감한 운영 정보를 IBM Z의 보호 범위 내에서 유지할 수 있도록 합니다.