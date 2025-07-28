Verizon, IBM과의 파트너십으로 Stevie Award for Service Excellence 수상

2025년 7월 28일
Verizon이 2025년 Stevie Award for Service Excellence를 수상했습니다. 이는 Verizon이 혁신과 고객 경험 그리고 운영 혁신에 지속적으로 헌신해 온 점을 높이 평가받은 결과입니다. 이번 수상은 Verizon이 IBM과 협력해 미래 지향적인 데이터 기반 접근 방식으로 국제 재무 운영을 강화한 성공 사례를 잘 보여줍니다.
10년이 넘는 기간 동안 Verizon과 IBM은 함께 Verizon의 국제 재무 운영을 관리하고 혁신해왔습니다. 유럽과 아시아에 운영 센터를 두고 있는 Verizon과 IBM의 파트너십은 미수금 회수, 분쟁 관리, 청구, 회수 업무 등 폭넓은 서비스를 제공하며, 다양한 지역과 언어의 고객을 지원합니다.
이 오랜 협력 관계는 책임감, 혁신, 지속적인 개선이라는 공동의 가치를 바탕으로 구축되었습니다.
고객 경험과 서비스 제공을 개선하기 위해 Verizon은 선제적으로 변화를 추진했습니다. IBM의 예측 분석 역량과 애자일 방법론에 대한 전문성을 활용해 팀은 핵심 개선 영역을 식별하고 목표 지향적인 솔루션을 실행에 옮겼습니다.
개선점은 다음과 같습니다.
그 결과 대응력이 뛰어나고 효율적이며 고객 중심적인 운영이 가능해졌습니다.
이러한 혁신이 성공할 수 있었던 핵심 요소는 Verizon과 IBM 팀 간에 공동 조직을 신설한 것이었습니다. 이 조직 구조는 지역과 기능 전반에 걸쳐 긴밀한 협업을 가능케 했으며 결과에 대한 공동 책임과 혁신적인 문화를 촉진했습니다.
워크숍과 브레인스토밍 세션 그리고 디자인 사고 연습을 통해 새로운 아이디어를 도출하고 기존 프로세스를 고도화할 수 있었습니다. 정기적인 리뷰와 거버넌스 체계를 통해 진척 상황이 측정되고 지속되도록 보장했습니다.
Stevie Award는 고품질 서비스를 제공하고 고객 경험을 지속적으로 개선하려는 Verizon의 헌신을 입증하는 성과입니다. 또한 Verizon과 IBM의 굳건한 파트너십과 운영 우수성에 대한 공동 의지를 잘 보여줍니다.
조직 전반의 이해관계자들도 이러한 노력이 응답성, 문제 해결력 그리고 전반적인 서비스 품질 향상에 긍정적인 영향을 미쳤음을 인정하고 있습니다.
이러한 혁신의 기반이 확고히 자리 잡은 만큼, Verizon은 이제 성공을 바탕으로 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 향후 추진 과제에는 의사 결정과 효율성을 강화하기 위한 생성형 AI 및 추가 자동화 등 첨단 기술의 도입이 포함될 예정입니다.
Stevie Awards의 수상은 서비스 우수성 분야에서 Verizon의 위상을 입증하는 동시에, 혁신과 고객 만족에 대한 지속적인 헌신을 굳건히 하는 이정표이자 원동력이 되고 있습니다.