Verizon, IBM과의 파트너십으로 Stevie Award for Service Excellence 수상

10년이 넘는 기간 동안 Verizon과 IBM은 함께 Verizon의 국제 재무 운영을 관리하고 혁신해왔습니다. 유럽과 아시아에 운영 센터를 두고 있는 Verizon과 IBM의 파트너십은 미수금 회수, 분쟁 관리, 청구, 회수 업무 등 폭넓은 서비스를 제공하며, 다양한 지역과 언어의 고객을 지원합니다.

이 오랜 협력 관계는 책임감, 혁신, 지속적인 개선이라는 공동의 가치를 바탕으로 구축되었습니다.