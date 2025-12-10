IBM® Instana Intelligent Incident Investigation을 통해 에이전트형 AI를 사용하여 인시던트를 더 빠르게 해결

분산 마이크로서비스, Kubernetes, 컨테이너, 클라우드 네이티브 환경을 아우르는 현대 애플리케이션은 그 어느 때보다 상호 연결되고 역동적입니다. 새로운 버전이 출시되고, 구성이 변경되고, 종속성이 추가될 때마다 단일 문제의 파급 효과가 커집니다. 이러한 애플리케이션에 생성형 AI를 도입하면 IT 팀이 이전에 경험하지 못했던 추가적인 복잡성과 새로운 장애 모드가 발생합니다.

Instana는 이미 인시던트의 근본 원인으로 추정되는 서비스 및 애플리케이션 구성 요소를 실시간으로 식별하고 있습니다. 그러나 인시던트 발생 시 엔지니어는 지표, 이벤트, 로그 및 추적을 통해 해당 구성 요소의 증상을 탐색하여 장애가 발생하는 이유를 파악하고 종속성 전반의 영향을 추적하여 연쇄적인 장애의 원인을 파악하는 데 여전히 귀중한 시간을 할애합니다.

Instana의 지능형 인시던트 조사는 이러한 상황을 완전히 바꿔줍니다. 에이전트 AI를 사용하면 사용자가 지켜보는 동안 종합적으로 조사하고, 가설을 세우고, 추론하고, 진단하고, 검증하며, 자동으로 사건의 전체 상황을 파악하고 작성할 수 있습니다. 전문가 SRE는 포괄적인 조사를 통해 결론을 검토하고 신속하게 조치를 취함으로써 시간을 최적화할 수 있습니다. 새로운 SRE는 조사하는 방법을 배울 수 있습니다. 팀은 조사 시간을 절약하고 조사를 수행하는 동안 기술을 쌓을 수 있습니다.