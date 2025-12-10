IBM® Instana Intelligent Incident Investigation을 통해 에이전트형 AI를 사용하여 인시던트를 더 빠르게 해결
Intelligent Investigation은 팀이 IT 인시던트를 진단하고 해결하는 방법을 가속화합니다.
에이전틱 AI로 구동되는 IBM Instana Intelligent Incident Investigation이 이제 정식 출시되었습니다. 공개 미리보기를 기반으로 한 정식 버전은 조사의 깊이와 완전도를 한 단계 높이고, 보다 풍부한 해결 워크플로, 향상된 설명 가능성을 제공하며, 이를 통해 모든 기술 수준의 SRE, DevOps 및 플랫폼 팀이 비즈니스에 미치는 영향을 줄이면서 복잡한 인시던트를 더 빠르게 해결할 수 있도록 도와줍니다.
분산 마이크로서비스, Kubernetes, 컨테이너, 클라우드 네이티브 환경을 아우르는 현대 애플리케이션은 그 어느 때보다 상호 연결되고 역동적입니다. 새로운 버전이 출시되고, 구성이 변경되고, 종속성이 추가될 때마다 단일 문제의 파급 효과가 커집니다. 이러한 애플리케이션에 생성형 AI를 도입하면 IT 팀이 이전에 경험하지 못했던 추가적인 복잡성과 새로운 장애 모드가 발생합니다.
Instana는 이미 인시던트의 근본 원인으로 추정되는 서비스 및 애플리케이션 구성 요소를 실시간으로 식별하고 있습니다. 그러나 인시던트 발생 시 엔지니어는 지표, 이벤트, 로그 및 추적을 통해 해당 구성 요소의 증상을 탐색하여 장애가 발생하는 이유를 파악하고 종속성 전반의 영향을 추적하여 연쇄적인 장애의 원인을 파악하는 데 여전히 귀중한 시간을 할애합니다.
Instana의 지능형 인시던트 조사는 이러한 상황을 완전히 바꿔줍니다. 에이전트 AI를 사용하면 사용자가 지켜보는 동안 종합적으로 조사하고, 가설을 세우고, 추론하고, 진단하고, 검증하며, 자동으로 사건의 전체 상황을 파악하고 작성할 수 있습니다. 전문가 SRE는 포괄적인 조사를 통해 결론을 검토하고 신속하게 조치를 취함으로써 시간을 최적화할 수 있습니다. 새로운 SRE는 조사하는 방법을 배울 수 있습니다. 팀은 조사 시간을 절약하고 조사를 수행하는 동안 기술을 쌓을 수 있습니다.
이번 정식 버전 릴리스는 미리보기를 기반으로 조사 프로세스를 심화하고 해결 워크플로를 강화하며 인시던트 대응의 모든 단계에서 설명 가능성을 개선하는 새로운 개선 사항을 제공합니다.
심층적인 다중 엔터티 조사 및 추론
정식 버전은 서비스, 인프라, 호출, 데이터베이스 상호 작용, Kubernetes 이벤트 등을 포함한 전체 종속성 그래프를 분석하여 완전한 증거 연계성을 구축합니다. Instana는 인시던트가 어떻게 전파되었는지, 무엇에 영향을 미쳤는지, 왜 발생했는지 추적하여 명확하고 설명 가능한 단계로 결과를 제시합니다.
더욱 강력한 AI 생성 해결 계획
조사가 완료되면 Instana는 조사 결과를 바탕으로 완전히 상황에 맞는 해결 지침을 생성합니다. 팀은 추천 작업을 검토, 구체화, 실행하거나 향후 자동화를 위해 이를 스크립트로 변환할 수 있습니다.
더 빠르고 관리되는 인시던트 해결을 위한 '행동에서 스크립트까지'
이제 모든 권장 조치를 바로 사용할 수 있는 Bash 또는 Ansible 스크립트로 전환하여 버전 관리, 테스트 또는 자동화 파이프라인을 위해 GitHub로 내보낼 수 있습니다. 이는 특히 긴급한 인시던트 발생 시 문제 파악과 수정 실행 사이의 간극을 메워줍니다.
즉각적인 인시던트 요약 및 커뮤니케이션
문제를 해결한 후에는 클릭 한 번으로 원인, 영향, 조사 단계, 복구 조치가 포함된 전체 인시던트 요약을 생성하여 깔끔한 인계, 사후 분석, 이해관계자 업데이트, 규정 준수 보고를 지원합니다.
투명한 AI 추론을 통한 설명 가능성 향상
Instana는 조사 중에 AI 에이전트의 추론 경로를 표시하여 엔지니어가 결과를 검증하고 컨텍스트를 탐색하며 프로세스에 대한 완전한 인간 감독을 유지할 수 있도록 합니다. 이러한 투명성은 에이전틱 AI에 대한 Instana 접근 방식의 기본 설계 원칙입니다.
다음과 같은 4가지 주요 이점이 있습니다.
Instana는 실시간 관측 가능성, 풀 스택 컨텍스트, 에이전틱 AI 기반 분석, 해결을 결합하여 계속해서 업계를 선도하고 있습니다. Instana는 실시간으로 100% 추적을 캡처하고 300개 이상의 기술을 지원하며 정밀한 시스템 토폴로지가 포함된 스트리밍 분석을 제공하여 사각지대가 없고 더 빠르고 정확한 조사를 보장합니다.
이제 Instana Intelligent Incident Investigation을 일반적으로 사용할 수 있습니다.