또 다른 주요 특징은 안전한 관리형 인터페이스를 통해 다양한 주요 파운데이션 모델에 대한 원활한 액세스를 제공하는 새로운 엔터프라이즈급 솔루션, Model Gateway의 도입입니다. 이 기능은 조직이 IBM의 Granite® 모델을 Anthropic 및 OpenAI와 같은 프론티어 모델과 함께 통합할 수 있도록 하여 공급업체 종속을 제거하도록 설계되었습니다.

Model Gateway는 탁월한 유연성을 제공합니다. watsonx.ai에서 호스팅되든 타사 환경에서 호스팅되든 관계없이 어디서나 거의 모든 모델을 지원합니다. 기업은 옵트인 메커니즘과 강력한 액세스 제어 덕분에 필요에 가장 적합한 모델을 선택하고 안전하게 배포할 수 있습니다. 이 기능은 기업이 AI 인프라에 대한 제어력을 유지하고, 민첩성을 강화하며, 비용을 최적화하는 동시에 탄력성과 보안을 보장할 수 있습니다.

Model Gateway는 타사 호스팅 모델을 사용할 수 있도록 함으로써 개발자가 서비스형 AI 에이전트를 빠르고 효율적으로 구축하고 배포할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 조직이 단일 공급업체 에코시스템에 묶이지 않고 AI 이니셔티브를 확장하려는 경우 특히 유용합니다. Model Gateway는 2025년 6월 12일 목요일부터 공개 미리 보기로 제공됩니다.