2025년 6월 10일
Think 2025에서 IBM이 공개한 watsonx.ai의 강력한 향후 기능 제품군은 AI 빌더, 데이터 과학자, 엔지니어 및 개발자가 혁신적인 아이디어를 실제 비즈니스 가치를 제공하는 프로덕션 지원 AI 애플리케이션으로 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 개선 사항은 AI 개발 수명 주기를 간소화하고, 성능을 개선하며, AI 배포에 대한 유연성과 제어 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
가장 흥미로운 추가 기능 중 하나는 AI 에이전트의 엔드투엔드 개발 및 관리를 최적화하는 새로운 기능인 Agent Ops입니다. Agent Ops는 AI 에이전트 개발에 구조화된 라이프사이클 중심의 접근 방식을 제공합니다. 여기에는 에이전트 구축 및 테스트부터 프로덕션 환경에서의 배포 및 관리에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.
watsonx는 필수 모델, 도구, 프레임워크, 평가 지표를 단일 개발자 경험으로 통합하여 이 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 복잡성을 줄이면서 개발자가 혁신하는 데 필요한 유연성을 유지할 수 있습니다. 팀은 Agent Ops를 통해 특정 기업 요구 사항에 맞는 맞춤형 에이전트를 구축하고, 성능을 최적화하며, 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 거버넌스 및 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 그 결과 비용과 성능을 최적화하면서 복잡한 비즈니스 도전을 해결하는 AI 솔루션을 더 효율적으로 제공할 수 있습니다.
또 다른 주요 특징은 안전한 관리형 인터페이스를 통해 다양한 주요 파운데이션 모델에 대한 원활한 액세스를 제공하는 새로운 엔터프라이즈급 솔루션, Model Gateway의 도입입니다. 이 기능은 조직이 IBM의 Granite® 모델을 Anthropic 및 OpenAI와 같은 프론티어 모델과 함께 통합할 수 있도록 하여 공급업체 종속을 제거하도록 설계되었습니다.
Model Gateway는 탁월한 유연성을 제공합니다. watsonx.ai에서 호스팅되든 타사 환경에서 호스팅되든 관계없이 어디서나 거의 모든 모델을 지원합니다. 기업은 옵트인 메커니즘과 강력한 액세스 제어 덕분에 필요에 가장 적합한 모델을 선택하고 안전하게 배포할 수 있습니다. 이 기능은 기업이 AI 인프라에 대한 제어력을 유지하고, 민첩성을 강화하며, 비용을 최적화하는 동시에 탄력성과 보안을 보장할 수 있습니다.
Model Gateway는 타사 호스팅 모델을 사용할 수 있도록 함으로써 개발자가 서비스형 AI 에이전트를 빠르고 효율적으로 구축하고 배포할 수 있도록 합니다. 이러한 유연성은 조직이 단일 공급업체 에코시스템에 묶이지 않고 AI 이니셔티브를 확장하려는 경우 특히 유용합니다. Model Gateway는 2025년 6월 12일 목요일부터 공개 미리 보기로 제공됩니다.
파운데이션 모델을 맞춤형 설정하는 것은 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하는 AI 솔루션을 개발하는 데 있어 중요한 단계입니다. watsonx.ai의 새로운 모델 맞춤형 설정 기능을 통해 이 프로세스의 접근성과 효율성을 높일 수 있습니다. 개발자는 엔터프라이즈 데이터와 합성 생성 데이터를 모두 사용하여 모델을 미세 조정하여 고유한 사용 사례에 대한 정확성과 관련성을 높일 수 있습니다.
이러한 도구는 튜닝 및 합성 데이터 생성을 포함한 다양한 맞춤형 설정 기술을 지원하므로 팀은 비용을 관리하면서 모델의 성능을 최적화할 수 있습니다. 고객 서비스 챗봇, 예측 분석 엔진, 도메인별 언어 모델 등 무엇을 구축하든 watsonx.ai는 AI를 귀사의 요구 사항에 정확히 맞춰 조정하는 데 필요한 기능을 제공합니다.
새로 발표된 watsonx의 이러한 기능은 엔터프라이즈 AI 개발에서 중요한 도약을 의미합니다. 간소화된 에이전트 라이프사이클 관리를 위한 Agent Ops부터 유연하고 안전한 모델 액세스를 위한 Model Gateway, 성능 미세 조정을 위한 모델 맞춤형 설정 도구에 이르기까지 IBM은 AI 빌더가 성공하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
조직이 AI 기능을 지속적으로 탐색하고 확장함에 따라 watsonx.ai는 개발을 간소화하고 거버넌스를 강화하며 가치 실현 시간을 단축하는 포괄적인 플랫폼으로 두각을 나타내고 있습니다. AI 여정을 이제 막 시작하든 기존 이니셔티브를 확장하든 이러한 새로운 기능은 목표를 보다 효율적이고 효과적으로 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM의 향후 향방 및 의도와 관련된 진술은 사전 통보 없이 변경 또는 철회될 수 있으며, 목표와 목적만을 나타냅니다.