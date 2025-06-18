통합된 거버넌스 및 보안으로 신뢰할 수 있는 AI 구현

인공지능 컴퓨팅 및 서버 IT 자동화

2025년 6월 18일

작성자

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

watsonx.governance와의 향상된 통합을 포함하여 Guardium AI Security의 새로운 능력 출시를 발표합니다. 기업이 에이전틱 AI 및 기타 생성형 AI 시스템을 안전하게 유지하고 신뢰할 수 있는 AI를 위해 대규모로 책임감을 유지할 수 있도록 지원합니다.

현대의 문제를 위한 현대화된 솔루션 

조직은 직원 생산성 향상을 위해 AI를 도입하려고 하지만, AI를 신뢰하고 AI 실험을 테스트에서 프로덕션으로 전환하는 것에 대한 우려를 가지고 있습니다. 또한 AI는 공격 표면을 증가시키고 고유한 위협, 위험 및 취약성을 생성하여 통제력을 상실할 수 있습니다. 조직은 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 갖추기 위해 AI를 적절히 관리, 보호, 통제해야 합니다.

2024년 IBM 기업가치연구소에서 최고 경영진을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 82%가 안전하고 신뢰할 수 있는 AI가 비즈니스 성공에 필수적이라고 답했지만 현재 생성형 AI 프로젝트 중 24%만이 보안을 확보하고 있다고 답했습니다. 또한 조직이 더 나은 비즈니스 성과를 위해 AI 에이전트 도입에 경쟁적으로 나서면서 위험은 더욱 증폭되고 있습니다. 실제로 Gartner®는 "2028년까지 기업 침해의 25%가 외부 및 악의적인 내부 행위자 모두의 AI 에이전트 남용으로 추적될 것"이라고 예측합니다.1

IBM® Guardium AI Security를 통해 조직은 섀도우 AI, AI 에이전트, AI 모델 및 사용 사례를 발견하고 보호하고, 악의적인 프롬프트로부터 실시간 보호를 받고, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI에 대한 공통 지표를 기반으로 팀을 조정할 수 있습니다.

IBM은 AllTrue.ai와의 협력을 통해 Guardium AI Security에 클라우드 환경, 코드 저장소 및 임베디드 시스템에서 새로운 AI 사용 사례를 지속적으로 탐지할 수 있는 능력을 포함하며, 점차 분산화되는 AI 생태계에서 완전한 가시성과 보호를 보장하는 새로운 기능을 도입했습니다. 식별되면 IBM® Guardium AI Security는 이를 watsonx.governance로 가져옵니다. 적절한 위험 및 규정 준수 제어가 적용됩니다.

분리된 팀을 하나로 모으기

생성형 AI는 새로운 능력과 위험을 모두 도입하면서 계속 발전할 것입니다. 이제 강력한 보안 및 거버넌스 프레임워크에 투자하는 기업은 이러한 변화에 더 잘 적응할 수 있는 위치에 있으며 진화하는 규제 환경에 직면하여 더 뛰어난 복원력을 확보할 수 있습니다.

AI 보안 및 거버넌스에 대한 긴밀하게 통합된 접근 방식이 중요합니다. 보안 및 거버넌스 팀은 다음과 동기화하여 운영되어야 합니다.

  • 비즈니스의 중요성을 고려한 보안 팀: 보안 팀은 조직에 대한 중요도에 따라 AI 프로젝트의 보안을 우선시해야 하며, 높은 영향을 미치는 애플리케이션에 대해 강력한 보호 장치가 마련되어 있는지 확인해야 합니다.
  • 보안 태세를 위한 거버넌스 팀: 거버넌스 팀은 각 AI 배포와 관련된 보안 위험 및 완화에 대한 가시성을 확보하여 규정 준수 및 윤리적 고려 사항에 대한 정보에 입각한 감독을 가능하게 해야 합니다.

이러한 통합 관행을 수용함으로써 기업은 데이터, 모델 및 평판을 보호하는 동시에 생성형 AI의 혁신적인 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 잘 실행된 전략을 통해 조직은 자신 있게 혁신하고, 규정 준수 요구 사항보다 앞서 나가고, AI 중심의 미래에 이해관계자와의 신뢰를 구축할 수 있습니다.

Guardium AI Security와 watsonx.governance 간의 즉시 사용 가능한 통합  서로 다른 팀이 신뢰할 수 있는 AI에 대한 비즈니스 및 보안 위험에 대한 단일 지표를 살펴볼 수 있도록 진정한 위험 및 거버넌스 솔루션을 제공합니다.

Guardium AI Security의 주요 이점 

Guardium AI Security는 AI 자산의 보안을 관리하고 보안 및 거버넌스 팀을 하나의 지표로 통합하여 안전하고 신뢰할 수 있는 AI를 구현하기 위한 강력한 엔터프라이즈급 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 완전한 가시성 확보: 클라우드, 코드 리포지토리 및 임베디드 AI의 AI 모델에 대한 자동화되고 지속적인 모니터링을 통해 섀도우 AI 및 AI 에이전트 탐지 기능을 포함한 모든 AI 사용 사례를 식별할 수 있습니다.
  • AI 보안: 자동화된 침투 테스트를 통해 AI SPM을 사용하여 다양한 세대 AI 사용 사례에서 보안 취약성과 잘못된 구성을 감지하고 이를 주요 평가 프레임워크에 매핑합니다.
  • 안전한 AI 사용 보장: AI 애플리케이션에 대한 다양한 입력 또는 출력 프롬프트를 스캔하고 보호합니다. 안전한 AI를 위해 프롬프트 삽입, PII 노출, 데이터 유출 등 특정 보안 정책을 사용자 지정합니다.

안전하게 AI 확장

Guardium은 AI 자산 감지부터 취약성 및 잘못된 구성 평가에 이르기까지 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 보호하여 안전한 사용에서 규정 준수 관리를 보장하는 데 도움이 됩니다.  로컬에서 구축하거나, 클라우드에서 사용하거나, 소비하는 모델을 보호하고, 자동화된 침투 테스트를 실행하고, AI 방화벽으로 입력 및 아웃풋 프롬프트를 스캔하고, 12개 프레임워크에서 규정 준수를 관리하는 기능을 제공합니다.

IBM® watsonx.governance와의 즉각적인 통합은 서로 다른 팀이 비즈니스 및 보안 위험에 대한 단일 지표 세트를 확인할 수 있는 진정한 위험 및 거버넌스 솔루션을 제공합니다. Guardium AI Security에서 섀도우 AI가 탐지되면 watsonx.governance로 이동되며, 적절한 사용 사례와 일치하도록 조정되고, 적절한 위험 및 준수 통제 조치가 적용됩니다. 이제 거버넌스 및 보안 팀은 신뢰할 수 있는 AI를 위해 동일한 AI 자산 목록과 AI 위험을 확인합니다.

AI 보안 팀과 AI 거버넌스 팀을 하나로 통합하여 기업의 위험 상태를 통합적으로 파악할 수 있는 업계 최초의 소프트웨어를 경험해 보세요.

Guardium AI Security에 대해 자세히 보기

watsonx.governance 살펴보기  

웨비나 등록하기

