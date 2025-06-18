통합된 거버넌스 및 보안으로 신뢰할 수 있는 AI 구현

조직은 직원 생산성 향상을 위해 AI를 도입하려고 하지만, AI를 신뢰하고 AI 실험을 테스트에서 프로덕션으로 전환하는 것에 대한 우려를 가지고 있습니다. 또한 AI는 공격 표면을 증가시키고 고유한 위협, 위험 및 취약성을 생성하여 통제력을 상실할 수 있습니다. 조직은 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 갖추기 위해 AI를 적절히 관리, 보호, 통제해야 합니다.

2024년 IBM 기업가치연구소에서 최고 경영진을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 82%가 안전하고 신뢰할 수 있는 AI가 비즈니스 성공에 필수적이라고 답했지만 현재 생성형 AI 프로젝트 중 24%만이 보안을 확보하고 있다고 답했습니다. 또한 조직이 더 나은 비즈니스 성과를 위해 AI 에이전트 도입에 경쟁적으로 나서면서 위험은 더욱 증폭되고 있습니다. 실제로 Gartner®는 "2028년까지 기업 침해의 25%가 외부 및 악의적인 내부 행위자 모두의 AI 에이전트 남용으로 추적될 것"이라고 예측합니다.1

IBM® Guardium AI Security를 통해 조직은 섀도우 AI, AI 에이전트, AI 모델 및 사용 사례를 발견하고 보호하고, 악의적인 프롬프트로부터 실시간 보호를 받고, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI에 대한 공통 지표를 기반으로 팀을 조정할 수 있습니다.

IBM은 AllTrue.ai와의 협력을 통해 Guardium AI Security에 클라우드 환경, 코드 저장소 및 임베디드 시스템에서 새로운 AI 사용 사례를 지속적으로 탐지할 수 있는 능력을 포함하며, 점차 분산화되는 AI 생태계에서 완전한 가시성과 보호를 보장하는 새로운 기능을 도입했습니다. 식별되면 IBM® Guardium AI Security는 이를 watsonx.governance로 가져옵니다. 적절한 위험 및 규정 준수 제어가 적용됩니다.