숨겨진 데이터 흐름을 신뢰할 수 있는 인사이트로 전환: IBM watsonx.data intelligence 속 OpenLineage
IBM watsonx.data intelligence가 숨어있는 데이터 연결을 드러내는 Custom Lineage Mappings 기능을 통해 OpenLineage 지원을 확장합니다.
핵심적인 데이터 흐름 상당수가 표준 리니지 솔루션에서 자동으로 포착되지 않는 맞춤형 시스템, ETL 도구 및 레거시 애플리케이션을 통해 실행됩니다. 이렇게 연결이 보이지 않으면 종속성이 모호해지고 감사가 지연되며 거버넌스와 AI 준비 상태가 약화됩니다.
자동화된 스캐너는 많은 최신 플랫폼을 아우르지만 데이터 이동의 대부분은 여전히 사용자 정의 스크립트, 파이프라인 및 레거시 시스템에서 이루어집니다. 이렇게 보이지 않는 움직임은 리니지 구조를 분열시켜 의존성을 추적하거나 후속 영향을 이해하기 어렵게 만듭니다.
그 결과 종속성이 모호해지고 감사가 늦어지며, 분석 및 AI 이니셔티브에 대한 신뢰가 약해져서 데이터 여정에 사각지대가 생기고 전체적인 그림이 파편화됩니다.
IBM watsonx.data intelligence에서 Custom Lineage Mappings는 자동화된 스캐너를 넘어 리니지를 확장하여 최신, 맞춤 설정 및 레거시 시스템 전반에 숨어있는 데이터 흐름을 조명합니다.
OpenLineage 표준을 기반으로 구축되고 향상된 이 기능을 통해 팀은 모든 데이터 세트, 작업 및 변환을 하나의 통합된 관리 관점으로 연결하여, 확신을 가지고 더 빠르고 명료하게 행동할 수 있습니다.
그 결과 종단간의 데이터 종속성과 변환 상태를 투명하게 확인해서 리더가 거버넌스를 강화하고, 감사를 가속화하고, 분석 및 AI 준비에 확신을 가질 수 있습니다.
Custom Lineage Mappings는 스캐너에서 자동화된 리니지, 기존 OpenLineage 제작자가 방출하는 리니지, OpenLineage 페이로드를 통해 정의된 맞춤형 리니지 등 모든 장점을 결합합니다.
IBM watsonx.data intelligence는 OpenLineage 개방형 표준을 사용해 런타임 또는 디자인 타임에 데이터가 이동하는 방식을 설명합니다. 이를 통해 조직은 사용자 지정 및 레거시 시스템을 포함한 모든 시스템에 대한 라인 이벤트를 정의하고, 전체 데이터 여정에서 데이터가 이동하고 변환하는 방식을 보여주는 통합 관리 라인 그래프로 통합할 수 있습니다.
OpenLineage 이벤트 각각은 데이터가 읽는 인풋, 변환하는 작업, 생성하는 아웃풋 등 데이터가 이동하는 방식을 설명합니다. 이러한 이벤트는 dbt 또는 Airflow와 같은 도구에서 자동으로 생성될 수 있으며, 고객은 독점 및 레거시 환경에 맞게 이벤트를 자동으로 내보낼지 또는 수동으로 문서화할지 정할 수 있습니다. 가져오기가 완료되면 watsonx.data intelligence는 이러한 이벤트를 알려진 자산에 맞춰 정렬하고 더 광범위한 리니지 보기 안에서 시각화합니다.
watsonx.data intelligence는 두 가지 핵심 메커니즘을 통해 정확성과 일관성을 보장합니다.
이렇게 해서 Custom Lineage Mappings는 자동화된 리니지와 맞춤형 리니지를 통합하는 관리형 통합 그래프를 제공합니다.
Custom Lineage Mappings는 조직의 데이터 이해의 가시성 격차를 줄여 조직이 데이터의 출처에 관계없이 모든 데이터 흐름에 대해 명확하고 연결된 뷰를 제공합니다. 그래서 조직이 확신을 가지고 조치를 취할 수 있도록 합니다.
정확하고 설명 가능한 데이터에 의존하는 모든 팀은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
IBM은 데이터 에코시스템 전반에서 상호 운용성과 투명성을 보장하기 위해 Linux Foundation AI 및 Data에서 유지 관리하는 개방형 표준인 OpenLineage를 선택했습니다.
OpenLineage는 기업이 필요로 하는 유연성, 확장성 및 종속으로부터의 자유를 제공하며, watsonx.data intelligence는 IBM의 거버넌스, 보안 및 통합을 추가합니다.
OpenLineage를 기반으로 구축된 IBM은 개방형 표준을 통해 독점 형식을 제거하고 리니지 문서에 대한 고객의 미래 투자를 보장합니다.
IBM watsonx.data intelligence는 사용자 지정 리니지 매핑을 통해 자동화, 사용자 지정 및 레거시 시스템 전반에서 전체 데이터 스토리를 확인하고 신뢰할 수 있는 기능을 조직에 제공합니다.
그 결과 개방형 표준과 기업의 신뢰를 바탕으로 더욱 강력한 거버넌스, 더 빠른 영향 분석, 자신감 있는 AI 의사 결정이 가능해집니다.
데이터 에코시스템이 발전을 거듭함에 따라 조직이 숨겨진 복잡성을 드러내서 데이터를 기반으로 자신 있게 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다는 IBM의 약속은 변함이 없습니다.
