숨겨진 데이터 흐름을 신뢰할 수 있는 인사이트로 전환: IBM watsonx.data intelligence 속 OpenLineage

Custom Lineage Mappings는 스캐너에서 자동화된 리니지, 기존 OpenLineage 제작자가 방출하는 리니지, OpenLineage 페이로드를 통해 정의된 맞춤형 리니지 등 모든 장점을 결합합니다.

IBM watsonx.data intelligence는 OpenLineage 개방형 표준을 사용해 런타임 또는 디자인 타임에 데이터가 이동하는 방식을 설명합니다. 이를 통해 조직은 사용자 지정 및 레거시 시스템을 포함한 모든 시스템에 대한 라인 이벤트를 정의하고, 전체 데이터 여정에서 데이터가 이동하고 변환하는 방식을 보여주는 통합 관리 라인 그래프로 통합할 수 있습니다.

OpenLineage 이벤트 각각은 데이터가 읽는 인풋, 변환하는 작업, 생성하는 아웃풋 등 데이터가 이동하는 방식을 설명합니다. 이러한 이벤트는 dbt 또는 Airflow와 같은 도구에서 자동으로 생성될 수 있으며, 고객은 독점 및 레거시 환경에 맞게 이벤트를 자동으로 내보낼지 또는 수동으로 문서화할지 정할 수 있습니다. 가져오기가 완료되면 watsonx.data intelligence는 이러한 이벤트를 알려진 자산에 맞춰 정렬하고 더 광범위한 리니지 보기 안에서 시각화합니다.

watsonx.data intelligence는 두 가지 핵심 메커니즘을 통해 정확성과 일관성을 보장합니다.

기술 템플릿 은 OpenLineage 페이로드에 정의된 작업과 데이터 세트가 해석되고 표시되는 방식을 정의합니다. watsonx.data intelligence는 사전 정의된 템플릿을 제공하고 사용자가 직접 템플릿을 설정하기도 하면서 다양한 기술에 걸쳐 리니지를 일관되게 유지할 수 있습니다.

데이터 소스 매핑은 OpenLineage 데이터 세트와 작업을 watsonx.data intelligence의 기존 데이터 자산에 자동으로 연결합니다. 또한 특정 네임스페이스를 알려진 데이터 소스에 매핑하는 맞춤 규칙을 정의하여 사용자 지정 리니지를 관리되는 엔터프라이즈 뷰에 매끄럽게 연결할 수 있습니다.

이렇게 해서 Custom Lineage Mappings는 자동화된 리니지와 맞춤형 리니지를 통합하는 관리형 통합 그래프를 제공합니다.