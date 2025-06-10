IBM® Sterling Order Management를 통한 B2B 공급망 혁신

2025년 6월 10일
IBM Sterling Order Management의 향상된 B2B 기능 공개는 기업이 단편화된 공급망 운영을 통합된 지능형 협업 네트워크로 전환할 수 있도록 지원하는 데 있어 중요한 전환점을 의미합니다. 기업이 B2B 상거래에서 점점 복잡해지는 환경에 직면함에 따라 의사 결정을 간소화하고 자동화를 통해 실행을 자동화하는 자율적인 AI 기반 솔루션에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.
B2B 기업은 대량의 계약 기반 주문을 가까스로 처리하고, 고가치 계정을 관리하며, 여러 위치에 걸쳐 재고를 조정하는 등 매우 복잡한 환경에서 운영되는 경우가 많습니다. B2C와 달리 B2B 거래에는 복잡한 조건, 긴 구매 주기, 주문 및 계약 이행에 대한 실시간 가시성이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IBM은 Sterling Order Management 내에서 새로운 고급 B2B 기능을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 개선 사항은 제조, 도매, 유통, 자동차 등 다양한 산업 전반의 기업이 복잡한 B2B 워크플로를 원활하게 관리할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.
B2B 계정에 대한 일관된 보기를 유지하려면 일반적으로 고도의 데이터 분석이 필요하므로 주문을 추적하고 이행을 모니터링하며 고객 요구 사항을 예측하기가 어렵습니다. 수동 프로세스, 단절된 시스템 및 자동화 부족으로 인해 지연, 비효율성, 이행 위험이 증가합니다. 지능적이고 자동화된 주문 관리 시스템(OMS)이 없으면 기업은 고객의 기대에 부응하고 계약 조건을 준수하며 운영을 효과적으로 확장하는 데 어려움을 겪습니다.
Sterling OMS B2B 기능이 운영 효율성과 고객 참여를 새롭게 정의하는 방법은 다음과 같습니다.
Sterling OMS는 가격, 배송 일정 및 서비스 수준과 같은 사전 협상 조건에 따라 규율되는 계약 기반 주문의 관리를 간소화합니다. 이를 통해 판매자는 이러한 주문을 정확하게 실행하고, 계약상의 의무를 이행하며, 장기적이고 수익성 있는 관계를 구축할 수 있습니다.
이제 기업은 고객 프로필, 판매 채널 또는 비즈니스 우선 순위에 따라 재고를 분류할 수 있습니다. 이를 통해 목표 할당 전략이 가능해 주요 고객의 우선순위를 정하고 재고 부족을 줄이며 이행 속도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
기업은 주문 상태, 재고 위치 및 이행 일정에 대한 실시간 인사이트를 통해 통제력을 유지하고 중단에 신속하게 대응하여 일관된 서비스 제공을 보장할 수 있습니다.
Sterling OMS는 계정 관리자에게 성과를 모니터링하고 워크플로를 구성하며 데이터 소스를 연결할 수 있는 맞춤형 대시보드를 제공합니다. 이러한 가시성을 통해 일상적인 의사결정과 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
IBM은 새로운 기능이 실제 문제를 해결할 수 있도록 고객과 지속적으로 공동 개발하고 있습니다. 새로운 B2B 계정 관리 흐름의 설계 및 개발은 이를 사용하는 비즈니스에 가장 중요한 것에 초점을 맞춘 광범위한 고객 피드백을 바탕으로 이루어졌습니다.
글로벌 전자제품 회사가 여러 지역에 걸쳐 동적으로 재고를 할당할 수 있도록 지원하는 것부터 중장비 공급업체가 고가치 계약 주문을 쉽게 관리할 수 있도록 지원하는 것까지, IBM® Sterling OMS B2B 기능은 이미 측정 가능한 결과를 제공하고 있습니다.
IBM® Sterling Order Management를 통해 비즈니스가 B2B 운영을 간소화하고 계약 준수를 강화하며 탁월한 고객 경험을 제공하는 방법을 알아보세요.