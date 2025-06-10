IBM® Sterling Order Management를 통한 B2B 공급망 혁신

2025년 6월 10일

Kajal Yadav

IBM Sterling Order Management의 향상된 B2B 기능 공개는 기업이 단편화된 공급망 운영을 통합된 지능형 협업 네트워크로 전환할 수 있도록 지원하는 데 있어 중요한 전환점을 의미합니다. 기업이 B2B 상거래에서 점점 복잡해지는 환경에 직면함에 따라 의사 결정을 간소화하고 자동화를 통해 실행을 자동화하는 자율적인 AI 기반 솔루션에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.

B2B 기업은 대량의 계약 기반 주문을 가까스로 처리하고, 고가치 계정을 관리하며, 여러 위치에 걸쳐 재고를 조정하는 등 매우 복잡한 환경에서 운영되는 경우가 많습니다. B2C와 달리 B2B 거래에는 복잡한 조건, 긴 구매 주기, 주문 및 계약 이행에 대한 실시간 가시성이 필요합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IBM은 Sterling Order Management 내에서 새로운 고급 B2B 기능을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 개선 사항은 제조, 도매, 유통, 자동차 등 다양한 산업 전반의 기업이 복잡한 B2B 워크플로를 원활하게 관리할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.

지능형 B2B 운영을 지원하는 4가지 주요 기능

B2B 계정에 대한 일관된 보기를 유지하려면 일반적으로 고도의 데이터 분석이 필요하므로 주문을 추적하고 이행을 모니터링하며 고객 요구 사항을 예측하기가 어렵습니다. 수동 프로세스, 단절된 시스템 및 자동화 부족으로 인해 지연, 비효율성, 이행 위험이 증가합니다. 지능적이고 자동화된 주문 관리 시스템(OMS)이 없으면 기업은 고객의 기대에 부응하고 계약 조건을 준수하며 운영을 효과적으로 확장하는 데 어려움을 겪습니다.

Sterling OMS B2B 기능이 운영 효율성과 고객 참여를 새롭게 정의하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 계약 주문 관리

Sterling OMS는 가격, 배송 일정 및 서비스 수준과 같은 사전 협상 조건에 따라 규율되는 계약 기반 주문의 관리를 간소화합니다. 이를 통해 판매자는 이러한 주문을 정확하게 실행하고, 계약상의 의무를 이행하며, 장기적이고 수익성 있는 관계를 구축할 수 있습니다.

2. 재고 세그먼트화

이제 기업은 고객 프로필, 판매 채널 또는 비즈니스 우선 순위에 따라 재고를 분류할 수 있습니다. 이를 통해 목표 할당 전략이 가능해 주요 고객의 우선순위를 정하고 재고 부족을 줄이며 이행 속도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.

3. 엔드투엔드 주문 가시성

기업은 주문 상태, 재고 위치 및 이행 일정에 대한 실시간 인사이트를 통해 통제력을 유지하고 중단에 신속하게 대응하여 일관된 서비스 제공을 보장할 수 있습니다.

4. 계정 성과 대시보드

Sterling OMS는 계정 관리자에게 성과를 모니터링하고 워크플로를 구성하며 데이터 소스를 연결할 수 있는 맞춤형 대시보드를 제공합니다. 이러한 가시성을 통해 일상적인 의사결정과 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

고객과 함께, 고객을 위한 구축

IBM은 새로운 기능이 실제 문제를 해결할 수 있도록 고객과 지속적으로 공동 개발하고 있습니다. 새로운 B2B 계정 관리 흐름의 설계 및 개발은 이를 사용하는 비즈니스에 가장 중요한 것에 초점을 맞춘 광범위한 고객 피드백을 바탕으로 이루어졌습니다.

글로벌 전자제품 회사가 여러 지역에 걸쳐 동적으로 재고를 할당할 수 있도록 지원하는 것부터 중장비 공급업체가 고가치 계약 주문을 쉽게 관리할 수 있도록 지원하는 것까지, IBM® Sterling OMS B2B 기능은 이미 측정 가능한 결과를 제공하고 있습니다.

IBM® Sterling Order Management를 통해 비즈니스가 B2B 운영을 간소화하고 계약 준수를 강화하며 탁월한 고객 경험을 제공하는 방법을 알아보세요.

