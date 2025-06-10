IBM® Sterling Order Management를 통한 B2B 공급망 혁신

IBM Sterling Order Management의 향상된 B2B 기능 공개는 기업이 단편화된 공급망 운영을 통합된 지능형 협업 네트워크로 전환할 수 있도록 지원하는 데 있어 중요한 전환점을 의미합니다. 기업이 B2B 상거래에서 점점 복잡해지는 환경에 직면함에 따라 의사 결정을 간소화하고 자동화를 통해 실행을 자동화하는 자율적인 AI 기반 솔루션에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.

B2B 기업은 대량의 계약 기반 주문을 가까스로 처리하고, 고가치 계정을 관리하며, 여러 위치에 걸쳐 재고를 조정하는 등 매우 복잡한 환경에서 운영되는 경우가 많습니다. B2C와 달리 B2B 거래에는 복잡한 조건, 긴 구매 주기, 주문 및 계약 이행에 대한 실시간 가시성이 필요합니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 IBM은 Sterling Order Management 내에서 새로운 고급 B2B 기능을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 개선 사항은 제조, 도매, 유통, 자동차 등 다양한 산업 전반의 기업이 복잡한 B2B 워크플로를 원활하게 관리할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.