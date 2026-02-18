AI Agents for IBM® Cloud Pak for Integration으로 비즈니스 생산성 혁신

Cloud Pak for Integration AI Agents는 자연어 질의를 통해 운영 인사이트를 제공하여, 팀이 하이브리드 환경 전반에서 문제를 신속히 식별하고 로그를 분석하며 토폴로지를 이해하고 이상 징후를 탐지하도록 지원합니다. 복잡한 데이터를 명확하고 실행 가능한 가이드로 전환함으로써 문제 해결 시간을 줄이고 시스템 상태를 개선하며 복원력을 강화하는 동시에, 관리자가 완전한 통제권을 유지하도록 지원합니다.

조직은 운영 효율성을 유지하고 원활한 디지털 경험을 제공하기 위해 하이브리드 환경 전반에서 일관되고 고성능의 통합에 의존합니다. 대기열 증가, 처리량 감소 또는 응답 시간 증가 등으로 시스템 속도가 저하될 경우, 비즈니스 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제를 진단하려면 복잡한 로그, 전문화된 툴 및 심층적인 제품 지식이 필요한 경우가 많습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 IBM은 AI 기반 운영 인사이트의 접근성을 높이고 있습니다. 2025년 3분기 말에 도입된 기술 프리뷰에 이어, IBM은 AI Agents for IBM Cloud Pak for Integration이 2026년 3월 25일 정식 출시될 예정이며 향후 제공될 16.1.3 수정 팩을 통해 배포된다는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.