신규 IBM® FlashSystem에서 지원이 갖는 전략적 가치

5600, 7600, 9600으로 구성된 새로운 IBM Storage FlashSystem 포트폴리오는 관리형 스토리지에서 의도 기반 인프라로의 전환을 의미하며, 지속적인 보호, 적응 및 성능 발휘를 위해 설계되었습니다.

5세대 FlashCore Module과 FlashSystem.ai를 통해 이 플랫폼은 스토리지 계층에 사이버 복원력, 운영 인텔리전스 및 효율성을 직접 내재화합니다. 그러나 이러한 가치는 기술만으로는 실현되지 않습니다. 이는 시스템이 전체 라이프사이클에 걸쳐 어떻게 지원되는지에 달려 있습니다.

오늘날 환경에서 장애, 랜섬웨어, 규정 준수 격차, 변경 실패는 단순한 IT 문제가 아니라 비즈니스 위험입니다. FlashSystem이 더욱 AI 지원 및 자율화됨에 따라, 지원 체계 역시 함께 진화해야 합니다. IBM® Technology Lifecycle Services는 사고 발생 이전에 AI와 자동화를 적용하여 잠재적 문제를 조기에 식별하고, 장애가 확대되기 전에 예방하도록 지원합니다.