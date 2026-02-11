신규 IBM® FlashSystem에서 지원이 갖는 전략적 가치

새로운 IBM® Storage FlashSystem 포트폴리오는 관리형 스토리지에서 의도 기반 인프라로의 전환을 의미하며, 지속적으로 보호하고, 적응하고, 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
5600, 7600, 9600으로 구성된 새로운 IBM Storage FlashSystem 포트폴리오는 관리형 스토리지에서 의도 기반 인프라로의 전환을 의미하며, 지속적인 보호, 적응 및 성능 발휘를 위해 설계되었습니다.
5세대 FlashCore Module과 FlashSystem.ai를 통해 이 플랫폼은 스토리지 계층에 사이버 복원력, 운영 인텔리전스 및 효율성을 직접 내재화합니다. 그러나 이러한 가치는 기술만으로는 실현되지 않습니다. 이는 시스템이 전체 라이프사이클에 걸쳐 어떻게 지원되는지에 달려 있습니다.
오늘날 환경에서 장애, 랜섬웨어, 규정 준수 격차, 변경 실패는 단순한 IT 문제가 아니라 비즈니스 위험입니다. FlashSystem이 더욱 AI 지원 및 자율화됨에 따라, 지원 체계 역시 함께 진화해야 합니다. IBM® Technology Lifecycle Services는 사고 발생 이전에 AI와 자동화를 적용하여 잠재적 문제를 조기에 식별하고, 장애가 확대되기 전에 예방하도록 지원합니다.
IBM Storage Expert Care Premium은 플랫폼 역량을 신뢰할 수 있는 비즈니스 성과로 연결하는 가장 빠른 경로입니다. Premium은 지정된 Storage Technical Account Manager(TAM), 향상된 사고 대응, IBM이 수행하는 코드 로드(연 2회), 하드웨어 헬스 체크를 결합하여 변경 위험을 줄이고 안정화까지의 시간을 단축합니다. 복구 시간이 타협할 수 없는 환경에서는 Committed Maintenance Service Levels(CMSL)가 Premium에 더해져 응답, 연락 및 해결 목표를 명확히 정의합니다.
최신 FlashSystem 세대에서 Premium에 추가된 사항:
Storage Expert Care Premium은 아래와 같이 FlashSystem의 Protect, Adapt, Perform 가치를 라이프사이클 전반에 걸쳐 실행 가능하도록 설계되었습니다.
“작동한다”와 “가장 중요한 순간에 작동한다”의 차이는 단순히 플랫폼의 차이가 아니라, 비즈니스 목적에 맞춰 정렬되고 처음부터 설계된 지원 전략에 있습니다.
사고가 발생하기 전에 IBM은 AI와 자동화를 적용하여 잠재적 문제를 조기에 식별하고, 장애가 확대되는 것을 방지합니다. Electronic Service Agent(ESA)와 Call Home은 24시간 모니터링, 자동 진단 및 지능형 라우팅을 제공하며, 모니터링된 요청의 90% 이상이 자동화로 처리되어 수동 케이스 생성 없이 문제를 해결하는 경우가 많습니다.1
AI의 지원을 받는 인간 전문가가 의사결정 과정에 계속 참여합니다. Agent Assist가 IBM 인프라 지원 전반에 걸쳐 제공됨에 따라, 엔지니어는 관련 지식과 과거 해결 사례를 신속히 찾아 분석에 활용할 수 있습니다.
FlashSystem 사례의 경우, 이는 AI가 문제 조사와 의사결정 지원을 돕도록 설계되었음을 보여주며, 전문가의 판단을 대체하는 것이 아니라 이를 보완하는 역할을 합니다. FlashSystem.ai 기능은 Storage Insights Pro를 통해 제공되며, 2년치 관측 데이터, AI 기반 권고 사항, 선제적 보안 점검, API/웹훅 통합을 통해 지속적인 개선을 실행 가능하게 합니다.
IBM FlashSystem을 IBM Storage Assurance와 함께 구매한 고객은 전체 시스템 세대 교체, 무중단 마이그레이션, 성능 및 에너지 효율 보장, 최대 8년간의 예측 가능한 가격 혜택을 제공합니다. Expert Care Premium이 포함된 Storage Assurance는 라이프사이클 전반의 마찰을 제거하고, 조직이 중단 없이 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.
IBM FlashSystem은 현대 기업이 기대하는 성능, 효율성 및 사이버 복원력을 제공합니다. IBM® Expert Care Premium은 라이프사이클 전반에 걸쳐 선제적 인사이트, 구조화된 변경 관리, AI로 강화된 전문성을 통해 가장 중요한 순간에 가치를 실현하도록 보장합니다.