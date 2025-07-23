계획의 재구상: 더 스마트하고 자율적이며 진정으로 맞춤화된 계획

2025년 7월 23일
처음으로 IBM® Planning Analytics가 진정한 에이전트가 되었습니다. Planning Analytics와 watsonx Orchestrate의 새로운 통합을 통해 계획 시스템이 단순한 진실 공급원을 넘어 비즈니스의 적극적인 참여자로 변모합니다. 단순히 자동화되고 통합되었을 것뿐만 아니라, 지능적이며 반응성이 뛰어나고 동적으로 작동합니다.
수동 작업이 필요했던 워크플로가 이제 바로 실행됩니다. 계획이 조정되고 작업이 트리거되며 승인이 자동으로 알려줍니다. 코딩이나 시스템 점검이 필요하지 않습니다. 결과를 설명하고 나머지는 에이전트 맡기세요. 예: "예상치가 하락하면 영업팀에 예산 수정 사항 전송", "재고가 임계값 아래로 떨어지면 알림 트리거" 또는 "재무 및 운영을 매주 자동으로 동기화"
로직을 정의하면 IBM® Watsonx Orchestrate가 에이전트를 구축하고, IBM Planning Analytics가 작업을 수행합니다.
이 통합은 계획 팀을 위한 새로운 수준의 민첩성, 확장성, 지능을 제공합니다.
에이전틱 기능을 갖춘 IBM Planning Analytics는 비즈니스를 지원할 뿐만 아니라 비즈니스를 가능하게 하므로, 남을 따라잡는 데 시간을 허비하지 않고 앞으로 나아가는 데 더 집중할 수 있습니다. 더 이상 지연이 없습니다. 더 이상 수동 체크인도, 더 이상 병목 현상도 없습니다.
이제 계획이 재무 리더, 운영 기획자, 엔터프라이즈 아키텍트 등 누구든 사용자를 위해 작동해야지, 그 반대 방식이어서는 안 됩니다. IBM Planning Analytics + watsonx Orchestrate을 통한 가능성을 탐색해보세요.
데이터와 워크플로뿐만 아니라 경쟁 우위까지 모두 자동화하세요.